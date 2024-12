Comencen els 5 mesos ‘de festival’

Amb el tombant d’any, comença per a mi un període especialment apassionant, en què tot preparant els festivals de Berlín i Canes, diviso gran part del cinema d’autor que ens arribarà els propers mesos.

En aquests moments, estic mirant els canvis que enguany puc introduir als apunts, especialment per fer-ne la informació més lleugera. Segurament no m’hi entretindré tant en el perfils dels directors, que els deixaré en mans d’enllaços informatius. He començat ja a preparar la secció Berlinale Special del Festival de Berlín 2025, que sempre em fa de ‘conillet d’índies’. Potser reduiré el treball amb les seccions paral·leles dels certàmens, els films de les quals després arriben en comptagotes, si arriben… però ja ho veurem, perquè fa anys que ho penso i quan arriba l’hora de la veritat no me’n sé estar!

El calendari més o menys aproximat serà el següent:

Tot gener – començament de febrer 2025: els films de la Berlinale 2025.

Del 13 al 23 de febrer: seguiment de Berlín 2025.

Finals de gener, però sobretot a partir de finals de febrer: comencen els rumors de Canes 2025.

Març i fins mitjan abril: els rumors de Canes 2025.

De mitjans abril a maig: els films de Canes 2025.

Del 13 al 24 de maig: seguiment de Canes 2025.

I mentrestant, el repte és seguir veient pel·lícules i comentar-les, editar reculls d’articles d’altri sobre les estrenes que hi hagi, estar pendent de novetats importants (novetats destacades del cinema en català i dels millors autors, els Gaudí, els Oscar…)