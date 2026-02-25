Club 7 Cinema

25 de febrer de 2026
“Club 7 Cinema” segueix a Vilaweb, però aviat tindrà un germà a fora

Des de fa una estona:

l’adreça www.vador.cat ja NO redirigeix a aquest blog “Club 7 Cinema“. Ben aviat, l’adreça d’internet www.vador.cat correspondrà a una nova web (o blog) de cinema que obriré fora de l’entorn de Vilaweb.

M’ho he estat rumiant molt, però finalment ja n’he pres la decisió:

  1. El blog “Club 7 Cinema” seguiré mantenint-lo viu i actiu a l’entorn de Vilaweb.
  2. L’adreça del blog “Club 7 Cinema” passa a ser EXCLUSIVAMENT la seva:  https://blocs.mesvilaweb.cat/vador/  .
  3. Els nous continguts d’aquest veterà blog els aniré, d’una o altra manera, replicant a l’altre web (o blog) de cinema que crearé ben aviat.

