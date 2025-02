Clint Eastwood al blog ‘Club 7 Cinema’

Dedico aquest apunt a Guillem Terribas, president del Col·lectiu de Crítics de Girona i aferrissat seguidor d’en Clint Eastwood.

En aquest blog, ‘Club 7 Cinema‘, he estat (i estic) ben amatent a les pel·lícules que ens va regalant Clint Eastwood; si més no, al llarg dels darrers vint anys: va ser amb la seva “La noia del milió de dòlars” que precisament vaig encetar els apunts del ‘Club 7 Cinema’. M’hauria agradat fer-ho amb “Sense perdó“, “Un món perfecte“, “Els ponts de Madison County” o “Mitjanit al jardí del bé i del mal“, per esmentar-ne títols que em plauen moltíssim, però quan es van estrenar jo encara no tenia el blog.

Aquests són els apunts que porto dedicats al cineasta:

Clint EASTWOOD: | Comentari: “La noia del milió de dòlars“ |“Banderes dels pares“: sembla que se n’ajorna l’estrena al gener | Comentari: “Banderes dels pares“ | Altres veus: “Banderes dels pares“ | Comentari: “Cartes d’Iwo Jima“ | Altres veus: “Cartes d’Iwo Jima“ | “Cartes d’Iwo Jima” guanya el premi de la National Board of Review | Un altre premi per a “Cartes d’Iwo Jima” | | (“Changelling) Les pel·lícules de Canes 2008 | (“Changelling“) Els directors de Canes 2008: Clint Eastwood | Fitxa: “Changelling“ | Els títols de “Changelling“ | Altres veus: “Changelling“ | Una Palma d’Or a Clint Eastwood | Fitxa: “Gran Torino“ | Comentari: “Gran Torino“ | Altres veus: “Gran Torino“ | Banda sonora: “Gran Torino“ | (“Banderes dels pares“) Primer regal: Warner avança l’estrena de Clint Eastwood al 3 de gener | Tràiler: “Invictus“ | Fitxa: “Invictus“ | A cop calent: “Invictus“ | Llibre: ‘El factor humà’, de John Carlin que Eastwood adapta a “Invictus“ | Altres veus: “Invictus“ | Tràiler: “Hereafter” / “El més enllà” | Fitxa: “El més enllà“ | Notes: “El més enllà“ | Comentari: “El més enllà“ | Altres veus: “El més enllà“ | Fitxa: “J. Edgar“ | Comentari: “J. Edgar” | Altres veus: “J. Edgar“ | Fitxa: “Franctirador americà” | Comentari: “Franctirador americà” | Fitxa i comentari: “Sully” | Fitxa i comentari: “Juror #2” / “Jurado Nº 2” / “Juré nº 2” / “Giurato Numero 2” | Altres veus: “Juror #2“ |

***

