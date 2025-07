Cinema en català al Festival de Locarno

Del 6 al 16 d’agost de 2025 tindrà lloc el Festival de Locarno d’enguany i, en anunciar-se’n la programació, s’ha cnstatat que 2 films hi faran present el català:

En la competició dels curtmetratges, Plàncton, d’Irene Moray, en català.

Producció: Catalunya, França. Any: 2025. Durada: 0h22.

Sinopsi: En Joel, de tant amagar el que sent, s’ha tornat dur com una pedra. Però l’arribada d’un antic amor comença a obrir-li esquerdes a la cuirassa.

Amb: Clara Sans, Malcom McCarthy, Vida Priego.

Guió: Irene Moray. Muntatge: Maria Castan de Manuel, Alex Sardà. Fotografia: Núria Gascón. So: Andrea Ballesteros i Beato. Disseny i edició del so: Xavier Saucedo. Animació: MELT. Direcció artística: Helena Giner.

Festival: Locarno 2025 – Pardi di Domani.

En la competició de llargmetratges, Mare’s Nest, de Ben Rivers, parlada en anglès i català.

Producció: Anglaterra, França. Any: 2025. Durada: 1h38.

Nota sinòptica: pel·lícula ambientada en un món fictici on ja no hi ha adults. Els nens viuen sense govern i fan el que volen.

Amb: Moon Guo Barker.

Guió: Ben Rivers, basat en la peça The Word for Snow de Don DeLillo. Muntatge: Armiliah Aripin, Ben Rivers. Fotografia: Ben Rivers, Carmen Pellon. So: Dana Farzanehpour, Philippe Ciompi, Ben Rivers. Edició i mescles de so: Philippe Ciompi. Productors: Ben Rivers, Andrea Queralt. Productor en línia: Pep Salvador.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd.

***

