Cineclub Garbí: gaudi i celebració del cinema, a Malgrat!

Sobre 5 punts, els espectadors del Cineclub Garbí han valorat cadascuna de les 19 pel·lícules que s’han ofert aquesta temporada i aquest n’ha estat el resultat:

Sí, entre la tardor de 2024 i la primavera de 2025, s’hi ha pogut veure aquestes 19 pel·lícules, algunes de més clàssiques, d’altres de més innovadores, quan no trencadores, títols que ens han delitat i d’altres que han significat autèntiques descobertes, trumfos segurs i d’altres, apostes ben plausibles, reflex de la millor cartellera actual del cinema d’autor i repesca de films que no s’ha volgut deixar passar de llarg i que s’ha demostrat que la gent els esperàvem… Hem estat un total de 1.572 espectadors, a una mitjana de 85 persones per sessió. I com s’hi ha fruït! S’hi ha gaudit de debò (vegi’s les xifres del vot popular). A Malgrat! Una celebració de la cultura i del cinema, al nostre poble!

Aquesta és la valoració que en fa el Cineclub Garbí: Balanç de la temporada 2024-25.

Recordem-ho: El cinema que ens du a Malgrat el Cineclub Garbí.

***

FOTO DE L’APUNT: “Perfect Days”, de Wim Wenders