Chiara Mastroianni, mestra de cerimònies de Canes 2023

L’actriu Chiara Mastroianni, que atresora més 60 pel·lícules en el seu historial i, entre els reconeixements que ha rebut, compta amb el Premi de Millor Actriu d’Un Certain Regard 2019 (pel seu paper a “Chambre 212“, de Christophe Honoré), serà sempre la filla de Marcello Mastroianni i Cathérine Deneuve. Al llarg de la seva vida, ha tingut relació freqüet amb el Festival de Canes i aquest 2023 el certamen s’honora de tenir-la com a mestra de cerimònies de la 76a edició. Això vol dir que en presentarà la cerimònia d’inauguració, el dia 16 de maig, i la de cloenda, la del Palmarès, el dia 27, al costat del Jurat presidit per Ruben Östlund.