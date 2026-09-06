Cédric Khan reviscola a Venècia 2026, endintsant-se amb empatia en una ala de psiquiatria adolescent

«15/18 vol retratar el dia a dia de la unitat de psiquiatria per a adolescents d’un hospital públic centrant-se en un grup de professionals de la salut apassionats i entregats, i, sobretot, en adolescents afectats per les drogues, la violència, les tensions socials, la confusió sexual i tendències autodestructives sovint condicionades per pares egoistes o absents» (Nando Salvà [§]). «Cédric Kahn es posa al costat dels pacients: un relat moral sobre la cura i el creixement, que defuig la retòrica amb rigor i empatia» (Lorenzo Ciofani [§]). «’No he vist mai infants bojos; només infants fràgils que tenen problemes’. Tant si es contempla des de la perspectiva d’adolescents en situació d’angoixa extrema però, tanmateix, plens de la intensa energia pròpia de la seva edat, com des de la dels professionals que intenten ajudar-los tan bé com poden —una tasca gens fàcil—, les diferents facetes de la salut mental porten inevitablement associada una gran riquesa d’emocions individuals commovedores, alhora que reflecteixen les tensions que travessen la societat contemporània. Cédric Kahn ha triat situar la seva nova pel·lícula en aquesta cruïlla turbulenta, a través del prisma de la ficció i amb la convicció d’un sanador, però sense tancar mai els ulls davant les zones més fosques del seu tema» (Fabien Lemercier [§]). «La pel·lícula de Cédric Kahn, d’una sensibilitat descarnada, retrata el tumult quotidià d’una unitat de psiquiatria per a adolescents. Un magnífic elenc d’actors joves, la majoria debutants, és la força vital d’aquest drama despullat, d’estil verité, del veterà cineasta francès. «A Place to Heal és un títol en anglès excessivament sentimental, que internacionalment es presenta amb el més prosaic —encara que, d’entrada, enigmàtic— 15/18: una referència, senzillament, a la franja d’edat dels adolescents ingressats a la unitat de psiquiatria on es concentra la major part del drama» (Guy Lodge [§]). «El guionista i director Cédric Kahn és conegut sobretot fora de França per haver dirigit thrillers tensos i extremadament foscos —Red Lights, Roberto Succo i L’Ennui— amarats tant de cinema negre com d’angoixa existencial. Però també ha explorat altres gèneres, com ara el film sobrenatural per a joves The Plane, el cru relat sobre rehabilitació i religió The Prayer, l’absorbent drama judicial The Goldman Case i, en el seu memorable segon llargmetratge, de 1994, un destacat relat de pas a l’edat adulta titulat Too Much Happiness. És precisament aquesta darrera pel·lícula la que ve més al cap en veure A Place to Heal, que suposa una nova mostra del talent de l’autor francès per construir repartiments juvenils de gran força interpretativa, tot i que aquesta vegada els situa en un escenari força insòlit: la unitat de psiquiatria d’un hospital públic on adolescents d’entre quinze i divuit anys romanen ingressats durant un temps» (Jordan Mintzer [§]).
Producció: França. Durada: 1h45.
Sinopsi: La policia porta la Lucia, de 17 anys, a la unitat de psiquiatria infantil i juvenil d’un hospital públic. Aquí, tots els pacients tenen entre 15 i 18 anys. La Lucia coneix el lloc: hi ha estat ingressada diverses vegades. Retroba la seva amiga Eloïse, interna de llarga durada, però també la Yasmine, la Camilia, l’Ulysse, l’André… Tots tenen patologies i trajectòries diferents. Els metges els tracten i els escolten, reben els seus pares i, alhora, gestionen un servei desbordat. Però un dia, l’arribada del misteriós Enzo amenaça de capgirar-ho tot.
Amb: Zoé Monpart, Malou Khebizi, Kenji Peyran, Patience Munchenbach, Sophie Guillemin, Cédric Kahn, Antoine de Foucauld, Jennifer Decker
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb, AlloCiné, Unifrance. DF: AdVitam. Vendes internacionals: Charades.
Diari Ara | Diari El Periódico -crítica- | Diari El Periódico (esp) -article- | Cinematografo -crítica- | Cinematografo -article- | Cineuropa -crítica- | Cineuropa -entrevista al director- | Variety -crítica- | Variety -article- | The Hollywood Reporter -crítica- | The Hollywood Reporter -article-. I potser també: Micropsia | Le Polyester.
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PORTADA: Cartell del film, gentilesa d’ Ad Vitam Films
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