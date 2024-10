Categoria ‘Cineclubs’

Sempre que es pugui, les pel·lícules cal veure-les al cine, en pantalla gran, deixant que les imatges i el so, sense distraccions casolanes, t’arribin; que tu, assegut a la butaca miris i escoltis, conjuntament amb altra gent, que riuen, ploren o segueixen la pel·lícula silents (tot i que, si vas a sessió comercial, la gent hi sol parlar, fer remor -i tufa- amb crispetes… mira, són així, també vives, aquelles sessions…).

Anar al cine és i pot ser -com era- una pràctica social, col·lectiva, que genera sensacions compartides (o no), per res individual -com ho és empantoflar-te davant del televisor, l’ordinador, la tauleta o el mòbil (!!!!) de casa-. I és diguem-ne un compromís amb nosaltres mateixos: aquella estona estàs per la pel·lícula i no pas per deu mil altres coses simultàniament. Un gaudi que ens concedim, que ens podem permetre de concedir-nos.

Les pel·lícules, sempre que sigui possible, les hem de veure tal i com han estat concebudes, amb la qualitat d’imatge i so que en requereixen els seus creadors, en versió original (deixeu-m’hi afegir que, si és subtitulada en català i ben subtitulada, millor).

Al nostre país, disposem de sales, com per exemple el Cinema Truffaut, de Girona (al qual tinc el goig i l’honor d’estar vinculat), que ens serveixen amb cura les obres cinematogràfiques tal i com ha de ser (tot i que si disposéssim de pantalles més grans encara fóra millor!), ens apropen als seus autors, ja sigui amb els textos informatius que n’acompanyen les projeccions, ja sigui amb la presència dels artistes. Sales que s’han dotat dels equipaments de projecció i acústics moderns, competents, perquè veure-hi les pel·lícules sigui, en efecte, una veritable experiència cinèfila.

A la resta del país, els cineclubs fan feina en aquest sentit, projecten títols de referència (de l’actualitat, de la història…), ens acosten tant com poden aquest bagatge cultural -procedent de països diversos, de cultures diferents, de llengües variades-, ens permeten conèixer cineastes, sensibilitats, històries, dramatúrgies… que altrament ens passarien de llarg. Comptar amb un cineclub al poble -o al voltant- significa estar una mica més en aquest món d’avui en dia.

Evidentment, gairebé tothom té accés -si hi ha sort, en un radi de no massa kilòmetres- a un multicine, en què, a més a més de productes per al consum crematístic, també s’hi pot anar trobant films de certa entitat, a vegades d’autors i tot; però solen oferir-los en versió doblada (com a molt, alguna de subtitulada), normalment a les sales més petites i amb horaris que no sempre s’avenen a les possibilitats dels potencials espectadors.

Cal celebrar doncs la tasca dels cineclubs i donar-hi el màxim suport possible. Anar-hi, gaudir-hi les pel·lícules, llegir-ne el que ens en diuen, comentar-ho… i, si escau, arribar-nos a fer un toc al bar popular de la localitat, per acabar-ne de parlar. Això és vida de poble -o de barri! o de comarca!-.

Modestament, ara que el Cineclub Garbí, de Malgrat -en actiu des de 1968, formalitzat el gener de 1970, que només ha hagut d’aturar-se arran de la pandèmia i de la pèrdua temporal del Centre, on se’n fan les sessions- té previst reprendre l’activitat -a partir de l’1 de novembre- i també perquè segueixo amb molt d’interès l’oferta consolidada del Cineclub Adler, de Lloret, he decidit crear en aquest blog ‘Club 7 Cinema‘ la categoria ‘Cineclubs’.

A veure, per dificultats a desplaçar-me o horàries, hi ha tot de pel·lícules que m’és (i ha estat) difícil d’anar a veure als cines i, aleshores, he optat (i opto) pel (mal) remei casolà de les plataformes, especialment FilminCat i Filmin. I des de fa unes quantes setmanes, quan comento un film vist a les plataformes, ho emmarco a la categoria ‘Repesca a plataformes’. Doncs bé, en la mesura que sàpiga que una d’aquestes obres la projectin cineclubs, ho remarcaré emmarcant-ho també a la categoria ‘Cineclubs‘. Igualment, aquest apartat del blog em servirà quan vulgui comentar o anunciar qualsevol cosa vinculada al cineclubisme (del qual vaig formar part durant força anys).