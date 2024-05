Cate Blanchett rebrà un Premi Donostia i protagonitza el cartell de Sant Sebastià 2024

L’actriu i productora australiana Cate Blanchett, guanyadora de dos Oscars, rebrà el màxim reconeixement honorífic del certamen i en protagonitzarà el cartell oficial.



Blanchett acumula més de 200 reconeixements i guardons, inclosos dos Oscars -i sis nominacions més-, dues Copes Volpi del Festival de Venècia, quatre premis Bafta i quatre Globus d’Or, el Cèsar honorífic i el Goya Internacional en una trajectòria de més de tres dècades que combina el cinema d’autor amb pel·lícules adreçades al gran públic. La intèrpret i productora australiana ha treballat amb cineastes com Martin Scorsese, Terrence Malick, Steven Soderberg, Steven Spielberg, David Fincher, Ridley Scott, Sally Potter, Wes Anderson, Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu, Woody Allen, Gillian Armstrong, Taika Wa , Peter Jackson, Todd Haynes, Richard Linklater, Jim Jarmusch, Guillermo del Toro, Adam McKay o Todd Field.

Aquesta serà la primera vegada que visita a Sant Sebastià, encara que alguna de les seves pel·lícules han estat projectades al Festival com “Babel” (Alejandro G. Iñarritu, Perlak, 2007) o “Veronica Guerin” (Joel Schumacher, Secció Oficial, 2003), que va competir per la Petxina d’Or.

Cate Blanchett és el segon intèrpret australià que rep el premi honorífic més important del Festival després de Hugh Jackman (2013).

La imatge del pòster és obra del dissenyador gràfic José Luis Lanzagorta, que s’ha basat en una fotografia de Gustavo Papaleo.

El Festival va instaurar el 2018 una nova línia de cartells, presidida per una figura de la cinematografia contemporània. Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche i Javier Bardem han precedit Blanchett com a imatge oficial, que aquest any ha estat creada pel dissenyador gràfic donostiarra José Luis Lanzagorta a partir del retrat del fotògraf Gustavo Papaleo. Lanzagorta també ha fet els cartells de la resta de seccions. Amb el fotògraf José Luis López de Zubiria, han optat per confrontar la il·lustració amb la fotografia:

el megàfon d’un cineasta dóna idees de paper a New Directors;

un transatlàntic expulsa fum en forma de cactus a Horizontes Latinos;

un boxejador lluita contra el filament incandescent d’una bombeta a Zabaltegi-Tabakalera;

una nedadora se submergeix a la recerca de tresors nacrats a Perlak;

una càmera retro projecta bombolles de sabó a Nest;

una maduixa es converteix en una illa disposada per a l’aventura a Culinary Zinema;

i una arrel-llamp homenatja l’artista basc Vicente Ameztoy a Zinemira.

A més, aquest any s’hi incorpora el cartell de la secció Made in Spain, a la qual s’ha assignat el color blau anyil, protagonitzat per un astronauta que explora un planeta en forma de clavell, flor que remet a l’univers del cinema espanyol.

Aquests cartells se sumen als tres presentats anteriorment per il·lustrar la iniciativa Klasikoak, que uneix sota la mateixa marca tres propostes que ja existien: el cicle de primavera de la Filmoteca Basca, la retrospectiva del Festival (aquest any dedicada al poliziesc italià) i la secció Klasikoak.

Nota: els textos i les imatges d’aquest apunt vénen de la nota de premsa de 09.05.2024 del Festival de Sant Sebastià