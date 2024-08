“Casa en flames”: La crítica catalana no pot callar

“Casa en flames”, de Dani de la Orden, està sent un èxit indiscutible de taquilla. La sintonia entre els espectadors i la pel·lícula jo diria que és total, de manera que el boca-orella funciona meravellosament bé, convertint-se’n en el millor sistema de propaganda. Cal reconèixer que també ha comptat amb un bon suport mediàtic (entrevistes a les ràdios i als diaris en català -crec que també a la televisió-, comentaris d’uns i altres…). Però la crítica cinematogràfica en català ha callat, no n’ha dit res, ni ‘mu’. Jo diria que no se l’han volguda carregar (és una impressió que tinc, intuïtiva). Però això no pot ser. I no és pas la primera vegada que passa, que es practica un silenci crític davant l’estrena d’una pel·lícula en català. És important, per a la maduració i reflexió de i sobre el cinema que fem al nostre país, que els crítics hi diguin la seva. I davant d’un èxit popular com el de “Casa en flames”, fóra totalment necessari aportar elements de reflexió. Evidentment, no ens interessa tant si ha ‘agradat’ o no al crític, com les seves reflexions, com més madures, millor. Estic segur que molts espectadors de la pel·lícula ho haurien agraït (oimés quan és evident que hi ha gent que no sol anar al cine i que en aquesta ocasió s’hi ha atansat).

Crítiques ‘negatives’ tampoc haurien fet mal al rendiment a taquilla de “Casa en flames”, vist l’allau d’opinions populars favorables que rep. D’altra banda, cal esperar dels crítics alguna cosa més que judicar el film, opinions sensates i treballades, fonamentades, més que ‘defensar-lo’ o ‘carregar-se’l’. I no deu ser pas qüestió de ‘por’ de quedar malament (allò d’anar, si cal, a contracorrent de la majoria de l’opinió pública, ni de desagradar als productors i artistes implicats).

Modestament, permeteu que aporti unes dades que, al meu entendre, certifiquen l’interès que hi ha per llegir sobre “Casa en flames”. L’apunt Altres veus: “Casa en flames” d’aquest blog dur acumulades 510 visualitzacions, a les 12.28h del dia d’avui, 25.08.2024, i l’apunt Fitxa i comentari: “Casa en flames” en du 423. Perquè ens situem, el rècord de visualitzacions d’apunts d’aquest blog el té Altres veus: “Anatomia d’una caiguda”, amb 839 visualitzacions, seguit de Altres veus: “Perfect days”, amb 816. Després, per ordre, ja ve Altres veus: “Casa en flames”.