Carta oberta als espectadors catalans

Benvolguts, (Nota: no faig servir el desdoblament de gènere, perquè m’avinc a la convenció que ja inclou tots els gèneres)
Us escric aquesta carta perquè entenc que us agrada el cinema. Certament, si només us plauen les pel·lícules d’acció, patacades i esclats, de consumir-les passivament tot engolint crispetes i bevent alguna coca-cola o una pepsi, no és a vosaltres a qui m’adreço; sinó als que frueixen amb històries vistes a la pantalla, ben interpretades, servides amb cura fotogràfica i musical, que tracten algun tema d’interès, a poder ser amb intel·ligència i sensibilitat, amb talent…
Les històries, els relats, poden ser aparatoses o senzilles, potser fins i tot minimalistes, que si ens transmeten autenticitat, veritat de la vida, ens poden arribar, les podem compartir amb el director de la pel·lícula; oimés si ens permet conèixer-ne els personatges, si no hi resulten simples figuretes de narració, sinó que amb ells (re)trobem la complexitat humana i els actors que els incorporen hi aporten batec vital.
Veure una pel·lícula de bellesa fotogràfica esdevé molt agraït, sobretot si no és llepada, si ens fa un massatge (agraït) a la vista tot estant en plena consonància amb el que tracta el film. I si la banda sonora en penetra les imatges i amanyaga les nostres orelles l’experiència d’espectador, és aleshores encara més plaent.
Però, què us estic dient? Ja ho sabeu ben bé això, perquè, efectivament, sou espectadors sensibles de cinema!
La satisfacció estètica i l’entreteniment de la narració tanmateix s’enriqueixen (i ens enriqueixen) si van de bracet amb un desenvolupament temàtic, si ens aporten reflexió, testimoni…
En veiem, n’anem veient, de pel·lícules que ens agraden, ens estimulen, ens acompanyen… Potser no tantes ni amb tanta freqüència com voldríem, ni als cines que tenim més a mà; però n’anem trobant. De cineastes d’arreu, de cultures ben diverses, rodades en llengües que coneixem, que hem sentit o que ens arriben per primer cop precisament gràcies a la vàlua de les versions originals, que sempre són recomanables. Hi descobrim paisatges, climatologies, costums, d’altres filosofies de vida, situacions socials, polítiques, atzagaiades de la Història, cruïlles existencials, experiències amoroses, aventures impensables…
La nostra obertura cap al que se’ns proposa des de la pantalla i envers a com se’ns proposa és el que fressa el camí cap a aquest nostre gaudi estètic, espiritual, intel·lectual. Quan som generosos amb l’obra (també generosa, creativament generosa) de l’autor, s’esdevé una comunió pletòrica que neix, creix, fructifica en el pati de butaques del cine, en aquest meravellós diàleg individual (i alhora compartit) entre la pel·lícula i cadascun de nosaltres.
Us escric aquesta carta oberta precisament ara perquè se’ns ha estrenat Estrany riu, cinema estimulant, de sorprenent maduresa creativa, molt pensat, seriós; un cinema, això sí, que segurament resultarà atípic al nostre país; del cinema que, a la generositat del seu autor, vol també la generositat de l’espectador, que s’obri a mirar, a gaudir de la mirada, a fruir-ne tot pensant-hi. Sí, aquí, la història que se’ns explica és més aviat petita, els personatges, tot i que són d’un tipus determinats -pares cultes-, no deixen de ser una simple família i el procés personal del protagonista gairebé és el que ens marca la natura, a tots. La clau, doncs, no rau en aspectes habituals del que solem veure a les nostres pantalles, sinó en la vida que s’hi capta, el batec que se’n transmet, la sensibilitat i el talent amb què es fa… Just del que parlat abans.
Segurament n’haureu sentit parlar, d’Estrany riu, o n’haureu llegit alguna cosa. I és possible que no us n’hagi atret que tracti d’un adolescent o que pugui ser un ‘altre film gai’. La publicitat l’ha caracteritzada així; però, feu-me confiança, Estrany riu és un aprofundiment bellament poètic i pregon en les complexitats de l’adolescència que tira cap a l’etapa adulta, tot celebrant la bellesa de la vida i la natura, just en el moment d’aquesta metamorfosi. I no, no és un film gai, Estrany riu, en el sentit que aquesta etiqueta sol identificar les produccions del gènere corresponent. L’homosexualitat del noi protagonista hi es tractada amb naturalitat, no hi interessa la identitat sexual del xicot, sinó la seva maduració com a persona, amb els sentiments i sexualitat formant-ne part plenament. Aquí la cosa va de la irrupció del desig en el jovenet i el que comporta, físicament, emocionalment, vivencialment. I com aquesta transformació individual sacseja les relacions familiars. Els nois són macos i se’n filma els seus bells rostres i cossos, però no hi ha rabeig, se’ns els mostra tant com cal per a transmetre’n la joventut i per a protagonitzar aquest esclat del desig, sense amagar ni estalviar res, però amb admirable i elegant pudor, deixant si escau que l’el·lipsi cinematogràfica faci el seu paper.
I Estrany riu és cinema de casa nostra, rodat en la nostra llengua, per un autor d’aquí que es revela com un valor a tenir molt en compte. No sé si en Jaume Claret Muxart seguirà fent pel·lícules en català, perquè el mercat cinematogràfic espanyol és molt absorbent i se’l fan ben seu; però és en la nostra llengua que ja ha fet alguns curtmetratges anteriors i amb què ens lliura aquest seu primer llarg inspirat en la seva pròpia i catalana família. És coherent amb si mateix. I alhora fa una aposta decidida pel català. Ha mantingut el títol (original) en català tant com ha pogut, pertot arreu i ha aconseguit que la distribuïdora espanyola, Elastica Films, en faci molta difusió, d’aquesta identitat catalana de l’obra, per bé que no s’han estat de traduir-li al castellà el títol en la promoció espanyola. En Jaume Claret, el seu equip (i la distribuïdora, que en això ha col·laborat molt bé) han tingut cura de recórrer el país, de dalt a baix, presentant la pel·lícula. Perquè, efectivament, Estrany riu la vivim com una pel·lícula nostra.
No podem fallar, doncs; no ens la podem deixar perdre, perquè ens agrada el cinema, perquè som oberts a la creativitat, al gaudi artístic, perquè fem costat a l’aposta pel cinema en català, perquè ens agrada celebrar el bon cinema dels de casa nostra.
Segurament, ens haurem de moure per a veure-la, però val la pena. Jo he hagut de fer 60 km, ja que cap cine dels de la vora la fa. En aquest enllaç (efímer, que aviat desapareixerà), hi ha el detall de les sales que la projecten.
Cordialment,
Salvador Montalt Torrent, ‘Vador’.
