Canvis al ‘Club 7 Cinema’

Estic fent canvis, en aquest blog. Vaig fent-hi retocs, provatures. M’estic concentrant especialment a seguir les estrenes a casa nostra, documentar-me’n, parar atenció al que se’n publica en la nostra llengua i, alhora, al que se n’escriu pertot arreu, d’aquestes pel·lícules.
Les principals modificacions, a dia d’avui són:
- Dossiers. Fins ara, en deia ‘Fitxes’, però ja fa un temps que n’havia superat el que és estrictament una ‘fitxa de pel·lícula’, en posar-hi un text introductori de caràcter bàsicament informatiu. Aquesta setmana, a més a més, hi he incorporat textos i/o enllaços amb crítiques i articles d’altri sobre el film. Em sembla doncs, que ja no en puc seguir dient ‘Fitxes’ i que el terme ‘Dossier’ hi escau més. Espero que no us resulti una denominació massa aparatosa. Pretenc fer dossiers dels films que vull remarcar més, amb un límit setmanal màxim que hauria de ser de 4 (tot i que això dependrà tant del que arribi a les nostres pantalles com del temps que jo disposi per a editar aquests apunts -que porten feina…-)
- Informació, crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana. Espero poder mantenir aquests apunts, en què treballo el que s’estrena (també a Catalunya Nord). Realment, ara mateix dubto que pugui seguir fent-ho gaire. M’agradaria molt, perquè em serveixen per seguir bé les novetats a les nostres cartelleres i m’ho passo molt bé fent-ho. El problema és que em vol molta dedicació, moltes i moltes hores, perquè ja no es tracta només de les estrenes que a mi m’interessen més, sinó de totes les novetats o el màxim nombre possible. Hi incloc les pel·lícules de què parlen els nostres mitjans, però també les que no han obtingut cap ressò; ja que, com dic, la part informativa hi és per a mi, important. Vaig intentar fer-ne una variant (encara més ambiciosa), que era incloure-hi crítiques i articles publicats en altres idiomes; però ni puc assumir l’envergadura de la idea, ni (deixeu-m’ho dir) estadísticament va despertar cap mena d’interès suplementari en vosaltres. O sigui, que m’he decantat pel punts que més em valen a mi: informació i ressons en català. Finalment, una novetat d’aquesta setmana: hi destaco els fragments d’escrits publicats (que són més breus que abans i els trio per l’aportació crítica o informativa que en fan) i detallo de manera més discreta, però em sembla ben digna i merescuda, tant els autors, com els mitjans.
- Signes. He establert una codificació de signes que agilitzen l’accés a les fonts de textos reproduïts o clarifiquen les característiques dels enllaços que apareixen als apunts, etc. Tinc pendent d’adjuntar una pàgina al blog, en què detallo l’explicació de tots aquests signes.
- Altres veus. Vull anar especialitzant aquest apartat del blog, dedicant-lo més a treballar-hi tant a fons com pugui, el ressò crític d’algunes pel·lícules: les que consideri més rellevants.
- Comentaris meus. Tinc previst, a partir de la setmana entrant, anar augment la freqüència de veure pel·lícules, escriure’n el meu comentari i publicar-los. Ja en tinc ganes…
- Afectació a altres categories del blog. De moment, hi ha tot d’altres apartats d’aquest blog que se’n ressenten, perquè no hi puc dedicar temps. Espero que ho comprengueu.