Què és Cannes Classics 2025? Ho resumeixen els mateixos organitzadors:

Preestrena del centenari de La quimera de l’or de Charlie Chaplin, el 13 de maig a la Salle Debussy. L’estrena mundial de la pel·lícula de Diane Kurys sobre la parella Montand-Signoret, El 25è aniversari d’Amores perros d’Alejandro G. Iñárritu en la seva presència. Un homenatge a Edward Yang amb la còpia restaurada de Yi Yi. La reedició de Hard Boiled, de John Woo. El 90è aniversari de Merlusse de Marcel Pagnol, president del jurat, el 1955. Documentals per pensar sobre David Lynch, Carlos Diegues, Pierre-William Glenn. Dos actors filmant-se a si mateixos, Shia LaBeouf i Raphaël Quenard. Kevin Smith i Dogma tornen a la Croisette com el director de Hong Kong T’ang Shushuen per a The Arch. Un homenatge a István Szabó. 50 anys d’Algú va volar sobre el niu del cucut. La llegenda del ciclisme Eddy Merckx per la llegendària Course en tête de Joël Santoni. Una projecció en homenatge a Mohamed Lakhdar-Hamina. Pel·lícules rares de Colòmbia i l’Iraq. La primera directora de Sri Lanka. El 120è aniversari del naixement d’en Naruse. El Magirama, d’Abel Gance. Jayne Mansfield per la seva filla, l’actriu Mariska Hargitay. Satyajit Ray de Wes Anderson gràcies a The Film Foundation de Martin Scorsese. El director alemany Konrad Wolf ocupa un lloc central. Una pel·lícula argentina, Más allá del olvido, que fa preguntar-se si Alfred Hitchcock no s’hi va inspirar per a Vertigo. Cloenda amb Barry Lyndon. I… Quentin Tarantino per a dues pel·lícules i una trobada al voltant de George Sherman.

CÒPIES RESTAURADES.

FOTO: “La quimera de l’or” (Festival de Canes).

De Charles CHAPLIN, “La quimera de l’or” / “The Gold Rush” / “La quimera del oro” / “La ruée vers l’or” / “La febbre dell’oro”.

Producció: EUA. Any: 1925. Durada: 1h28.

Sinopsi: Klondike, finals del segle XIX. Els aventurers van a la recerca de vetes d’or a les muntanyes nevades. Entre ells, un homenet que porta barret i bastó es refugia un dia de tempesta en una cabana remota on coneix dos altres cercadors d’or. Tornant a la ciutat amb les mans buides, el petit home coneix la Georgia, de qui s’enamora.

Amb: Charlie Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, Georgia Hale.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades – Film de preinauguració de Cannes Classics 2025.

Comentari del Festival: el Festival de Cannes presentarà per a la seva preobertura i estrena mundial La quimera de l’or de Charlie Chaplin a la Sala Debussy el dimarts 13 de maig de 2025 a les 15 h. Una presentació de Roy Export SAS amb el suport de mk2. Restauració en 4K duta a terme per la Fondazione Cineteca di Bologna al laboratori L’Immagine Ritrovata, utilitzant elements creats per Photoplay Productions i material d’arxiu generosament proporcionat per l’Arxiu Nacional BFI, Blackhawk Films, la Lobster Films Collection, Das Bundesarchiv, la Filmoteca de Catalunya, el George Eastman Museum i el Museum of Modern Art (MoMA). Estrena mundial el 26 de juny de 2025 organitzada per mk2 Films. Amb la presència d’Arnold Lozano, director de Roy Export SAS.

FOTO: “Más allá del olvido” (Festival de Canes).

D’ Hugo DEL CARRIL, “Más allá del olvido” / “Beyond Oblivion” / “Au-delà de l’oubli”.

Producció: Argentina. Any: 1955. Durada: 1h34.

Sinopsi: Fernando de Arellana (Hugo del Carril), un home adinerat, perd a la seva jove esposa Blanca (Laura Hidalgo), morta d’una greu malaltia, i després d’un llarg període de depressió coneix en un cabaret francès a la Mónica (interpretada també per Laura Hidalgo), que és idèntica en aspecte a la seva difunta esposa però diferent en molts aspectes. Ella i en Fernando es casen, mentre que en Luis (Eduardo Rudy), l’examant i proxeneta de la Mónica, planeja una venjança en contra d’ella per haver-lo denunciat abans d’anar-se’n.

Amb: Laura Hidalgo, Hugo del Carril, Gloria Ferrandiz, Ricardo Galache, Pedro Laxalt, Francisco López Silva.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Una presentació d’Argentina Sono Film. Restaurat en 4K per Cubic Restoration, en col·laboració amb la Societat del Patrimoni Audiovisual i amb el suport del Programa de Mecenatge Cultural del Ministeri de Cultura de Buenos Aires, coordinat per Fernando Madedo i supervisat per Luis Alberto Scalella. Restauració duta a terme en el marc del 70è aniversari dels negatius originals de 35 mm i l’internegatiu de 35 mm conservats als arxius d’Argentina Sono Film, titulars dels drets de la pel·lícula. Amb la presència de Luis Alberto Scalella, president d’Argentina Sono Film..

FOTO: “La paga” (Festival de Canes).

De Ciro DURÁN, “La paga” / “The Wage”.

Producció: Colòmbia, Veneçuela. Any: 1962. Durada: 1h03.

Sinopsi: Als Andes, un camperol treballa la terra en condicions d’explotació per assegurar la supervivència de la seva família. El seu fill està malalt, la seva dona està embarassada i reprodueix en si mateix la violència que l’envolta. Sense diners per pagar l’atenció mèdica, s’emborratxar una nit i l’arresten. A la presó, en un atac de ràbia, es rebel·la contra el líder polític del poble de l’única manera que pot. “La Paga” va ser una obra pionera del cinema social i polític a l’Amèrica Llatina, influenciada pel neorealisme italià i el cinema soviètic. Inspirada en els records d’infantesa del director, la pel·lícula denuncia l’explotació de la pagesia.

Amb: Alberto Álvarez, María Escalona Rafael Briceño, Paco De La Riera, Eduardo Frank, Herman Lejter, Eduardo Mancera, Aníbal Rivero.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Una presentació i restauració a càrrec de Joyce Ventura i Maleza Cine, sota la coordinació de Vladimir Durán, realitzada per la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en col·laboració amb la Cinemateca de Bogotà i la Fundació Cinemateca Nacional de Veneçuela, amb el suport del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Restauració 4K feta a partir dels negatius originals de 35 mm conservats per la Fundació Cinemateca Nacional de Veneçuela.

Dedicat a la memòria d’Esther Durán Gil. Amb la presència de Joyce Ventura, productora de llarga trajectòria de Ciro Durán, així com Alexis i Vladimir Durán, cineastes i fills del director, i la Fundació Patrimonio Fílmico Colombiano.

FOTO: “Algú va volar sobre el niu del cucut” (Festival de Canes).

De Milos FORMAN, “Algú va volar sobre el niu del cucut” / “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”.

Producció: EUA. Any: 1975. Durada: 2h13.

Sinopsi: A la tardor de 1963, un veterà de la Guerra de Corea i criminal al·lega bogeria i és ingressat en un centre psiquiàtric, on revolta els pacients espantats contra la infermera tirànica.

Amb: Jack Nicholson, Brad Dourif, Louise Fletcher, Danny DeVito, William Redfield, Scatman Crothers, Christopher Lloyd.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Miloš Forman, un cineasta molt estimat pel Festival de Cinema de Canes, veu restaurada una de les seves obres més importants. Produïda per Saul Zaentz i Michael Douglas, va guanyar cinc premis Oscar i va donar a Jack Nicholson un dels seus millors papers. Una presentació de The Academy Film Archive i Teatro Della Pace Films. Restauració per The Academy Film Archive, finançada pel Teatro Della Pace Film (agraïment especial a Paul Zaentz). Restauració a partir del negatiu original de 35 mm i un interpositiu de 35 mm. Escaneig 4K i restauració d’imatges digitals per Roundabout Entertainment i restauració d’àudio per John Polito a Audio Mechanics a partir d’una mescla printmaster 5.1 del 2001 aprovada pel director Miloš Forman. Correcció de color a càrrec del colorista Gregg Garvin i aportacions del productor de masterització Vincent Pirozzi, Roundabout Entertainment. Restauració supervisada per Tessa Idlewine. Amb la presència de Paul Zaentz (Teatro Della Pace Films).

FOTO: “Magirama” (Festival de Canes).

D’ Abel GANCE, “Magirama“.

Producció: França. Any: 1956. Durada: 1h20.

Sinopsi: Magirama està format per quatre curtmetratges que utilitzen el sistema de polivisió desenvolupat per Abel Gance: Auprès de ma blonde, Fête foraine, Château de nuages, J’accuse. Des de Napoleó el 1928, la triple pantalla ha estat el mitjà que té el director per permetre que el cinema desenvolupi la seva pròpia narrativa, involucrant l’espectador tant a través de la imatge com del so espacial. Amb Nelly Kaplan, Gance revisita el seu J’accuse de 1937, al qual afegeix plans de Napoleó però també de la Fin du monde per construir el discurs pacifista que l’obsessiona des de 1918. La narrativa experimental d’Auprès de ma blonde i l’experiència sensorial de Fête foraine i Château de nuages ​​completen aquest manifest per a un altre cinema.

Amb: Victor Francen, Michel Bouquet, Nelly Kaplan.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Una presentació del CNC, Gaumont i FPA Classics. La digitalització i reconstrucció del programa d’Abel Gance i Nelly Kaplan ha estat duta a terme pel laboratori CNC a partir dels elements originals dipositats al CNC. La restauració i el calibratge de “J’accuse” han estat duts a terme pel laboratori Transperfect. La restauració de la banda sonora ha estat duta a terme per L.E. Diapason i Cinevolució. Amb la presència de Laurent Cormier, director de Patrimoni del Centre Nacional del Cinema i de la Imatge Animada (CNC).

FOTO: “Saïd Effendi” (Festival de Canes)

De Kameran HOSNI, “Saïd Effendi“.

Producció: Iraq. Any: 1956. Durada: 1h31.

Sinopsi: A la dècada del 1950, Saïd Effendi, un mestre d’escola, es va mudar amb la família a una casa nova en un barri popular de Bagdad, després de ser obligat a abandonar l’antiga llar pel propietari. A la seva nova residència, s’enfronta a tensions socials amb el veí, l’Abdullah el sabater, sobretot a causa dels conflictes entre els seus fills, cosa que deteriora les relacions entre ambdues famílies. A mesura que els problemes s’agreugen, en Saïd s’enfronta a un repte descoratjador: trobar un equilibri entre criar els seus fills i mantenir bones relacions amb els veïns, sense recórrer a la violència.

Amb: Youssef El Ani, Sousan Husni, Abdel Wahid Taha, Jaafar Al-Saadi, Zainab.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Presentat pel Comitè Al-Hasan Ibn Al-Haytham per a la Memòria Visual Iraquiana i el projecte Cinemateca Iraquiana. Restaurada en 4K per l’Institut Nacional de l’Audiovisual (INA) a partir del negatiu original de 35 mm i la còpia sonora òptica de 35 mm. Restauració completada el 2025 com a part del projecte Cinémathèque iraquiana, amb el suport del Ministeri d’Europa i Afers Exteriors i implementat per Expertise France. Restauració coordinada per: Audrey Birrien (INA), Ayman Nahle i Léa Cesena (Expertise France), supervisada per Wareth Kwaish (Expertise France). La pel·lícula restaurada es troba en el Comitè Al-Hasan Ibn Al-Haytham per a la Memòria Visual Iraquiana. Said Effendi és una adaptació del conte “La disputa” de l’escriptor iraquià Edmond Sabri. Amb la presència del Dr. Hassan Al-Sudani, president del Comitè per a la Memòria Visual Iraquiana (Al-Hasan Ibn Al-Haytham Committee for Iraqi Visual Memory), i de Wareth Kwaish, director de projecte de la Cinémathèque iraquiana per a Expertise France.

FOTO: “Amores perros” (Festival de Canes)

D’ Alejando G. IÑÁRRITU, “Amores perros“.

Producció: Mèxic. Any: 2000. Durada: 2h34.

Sinopsi: Mèxic. Un tràgic accident de cotxe. Tres històries radicalment diferents xoquen i revelen el costat fosc de la naturalesa humana. Un adolescent que ha decidit fugir amb la dona del seu germà. Un home que ho deixa tot per anar a viure amb una top model. Un assassí a sou amb una història per descobrir. El cercle no es tanca mai: el dolor també és un camí cap a l’esperança.

Amb: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Goya Toledo, Álvaro Guerrero, Jorge Salinas, Marco Pérez.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades.

Comentari del Festival: “Amores perros” 25 anys després. Una autèntica explosió del cinema mexicà a principis del mil·lenni, guanyadora del Gran Premi de la Setmana de la Crítica al Festival de Canes de l’any 2000, “Amores perros” manté la seva força tan intacta com sempre. Coneix l’Alejandro G. Iñárritu per celebrar l’aniversari de la seva primera pel·lícula. Una presentació d’Alebrije Cine y Video. Restauració d’imatge i so duta a terme per The Criterion Collection, Estudio Mexico Films i Altavista Films. Imatge restaurada a partir del negatiu original de 35 mm escanejat en resolució 4K de 16 bits. Color supervisat i aprovat pel director Alejandro G. Iñárritu, així com pel director de fotografia Rodrigo Prieto, de Harbor Picture Company. Restauració d’imatges duta a terme a la Criterion Collection de Nova York. Nova banda sonora 5.1 creada per Cinematic Media i Churubusco a partir de bandes sonores arxivades digitalment i el màster d’impressió utilitzant Avid Pro Tools i iZotope RX. Nous efectes de so i un treball de disseny de so dedicat afegits amb detall al llarg de la pel·lícula. Nova banda sonora supervisada i aprovada per Alejandro G. Iñárritu i l’editor/dissenyador de so i supervisor Martín Hernández. Mescla de Jon Taylor a NBCUniversal StudioPost. En presència d’Alejandro G. Iñárritu.

FOTO: “Barry Lyndon” (The Criterion Collection)

De Stanley KUBRICK, “Barry Lyndon“.

Producció: Anglaterra, Estats Units. Any: 1974. Durada: 3h04.

Sinopsi: Per obrir-se camí en el món corrupte de l’Anglaterra del segle XVIII, un noi bo, pobre, tendre i lleial es converteix en un formidable canalla. Amant i després marit d’una jove molt rica i no menys titulada, conquereix la glòria, l’amor i els diners… Però per a ell, la caiguda serà molt dura. Esplendor fosca d’escenes íntimes, sumptuositat d’escenaris i vestuari, tremolor de llums canviants, trobem el món pintat per Gainsborough: comèdia humana tumultuosa, galeria de retrats on brillen la bellesa enlluernadora de Marisa Berenson i la vigorosa personalitat de Ryan O’Neal. “Barry Lindon” és una obra important, d’una magnificència visual inigualable, puntuada per un acompanyament musical inoblidable, manllevat de Bach, Händel, Mozart i Vivaldi..

Amb: Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton, Marie Kean, Diana Körner.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades – Film de cloenda de Cannes Classics.

Comentari del Festival: L’obra mestra de Stanley Kubrick en una nova restauració en 4K per tancar la secció el divendres 23 de maig a la Sala Debussy. Una presentació de Warner Bros. i Park Circus. “Barry Lyndon” es presenta en la relació d’aspecte d’1,66:1, tal com s’especifica en una carta del director Stanley Kubrick als projeccionistes del 8 de desembre de 1975. Aquesta nova restauració 4K es va fer a partir d’un escaneig 4K del negatiu original de 35 mm. La transferència d’alta definició, creada l’any 2000 sota la supervisió de Leon Vitali (assistent personal de Kubrick), va servir com a referència de color per a aquesta restauració. La mescla d’àudio envoltant 5.1 es va crear a partir de les bandes sonores originals restaurades. Gradació de color: Sheri Eisenberg a Warner Bros. Motion Picture Imaging. Restauració d’imatges digitals: Prasad Corporation, Burbank. Restauració d’àudio: Chris Jenkins a WB Post Production Services Sound. Aquesta restauració digital en 4K va ser duta a terme per la Criterion Collection el 2025, a partir d’un escaneig del negatiu original de 35 mm. El so prové de les pistes magnètiques originals de 35 mm.

FOTO: “Floating Clouds” (Festival de Canes).

De Mikio NARUSE, “Floating Clouds“/ “Nubes flotantes” / “Nuages flottants” / “Nubi fluttuanti“/ “Ukigumo”.

Producció: Japó. Any: 1955. Durada: 2h03.

Sinopsi: magistral exploració de l’amor obsessiu de Mikio Naruse, la pel·lícula segueix la Yukiko (Hideko Takamine), una dona que torna al Japó després de treballar a la Indoxina francesa durant la guerra. Amb l’esperança de reprendre una aventura amb un home casat, Tomioka (Masayuki Mori), es troba atrapada en un cicle destructiu de desig, traïció i desesperació. Ambientada en els paisatges bombardejats d’un Japó devastat, la pel·lícula oscil·la entre records dolorosos i la cruel realitat, i arriba a una de les conclusions més commovedores de Naruse.

Amb: Hideko Takamine, Masayuki Mori, Mariko Okada, Isao Yamagata, Chieko Nakakita, Daisuke Katō.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Una presentació de Toho Global Inc. Restauració digital per Toho Co., Ltd. Per a la restauració 4K, la impressió positiva original de 35 mm va ser proporcionada per Toho i produïda per Toho Archive Co., Ltd. Imatges i so digitalitzats respectivament per Arriscan i Sondor Resonances. La restauració es va dur a terme per celebrar el 120è aniversari del naixement del director. Distribuïdora francesa: Carlotta Films. Amb la presència del director Koji Fukada i Shion Komatsu (Toho Global).

FOTO: “Merlusse” (Festival de Canes).

De Marcel PAGNOL, “Merlusse“.

Producció: França. Any: 1935. Durada: 1h12.

Sinopsi: Un professor d’institut, en Merlusse, és objecte d’assetjament per part de joves estudiants que se’n burlen sense entendre la preocupació afectuosa que s’amaga sota l’aparença severa i prohibitiva del seu mestre.

Amb: Henri Poupon, André Pollack, Annie Toinon Thommeray.

Enllaços: Wikipédia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Per commemorar el cinquantè aniversari de la mort de Marcel Pagnol i el 130è aniversari del seu naixement, i com a part d’una iniciativa duta a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Canes, Cannes Classics celebrarà el seu 70è aniversari com a president del jurat programant una nova restauració de la pel·lícula que va inspirar “Winter Break” d’Alexander Payne. Una presentació de CMF-MPC i la Cinémathèque française. Amb el suport del CNC, la Regió Sud i el Fons de Dotació Marcel Pagnol. Restauració 4K realitzada pel laboratori Transperfect Media. Calibratge supervisat per Guillaume Schiffman. Distribució als cinemes a càrrec de Carlotta Films per a mk2 Films. Als cinemes el 30 de juliol de 2025. En presència de Nicolas Pagnol, nét de Marcel Pagnol.

FOTO: “The Girls” (Festival de Canes).

De Sumitra PERIES, “The Girls” / “Gehenu Lamai ”

Producció: Sri Lanka. Any: 1978. Durada: 1h50.

Sinopsi: Ambientada a la zona rural de Sri Lanka, la primera pel·lícula de Sumitra Peries és una obra delicada i poètica que explica la història commovedora de dues germanes, els somnis i les aspiracions de les quals es veuen frustrats per barreres de classe insuperables. La Kusum, una xicota devota, s’enamora d’en Nimal, un noi de classe alta, a casa del qual treballa. La mare d’en Nimal s’indigna quan descobreix aquesta relació, ja que la Kusum pertany a una classe baixa, i l’acomiada, cosa que fa que la Kusum trenqui tot contacte amb en Nimal. Els somnis de la seva germana Soma de convertir-se en reina de bellesa es trenquen quan es queda embarassada i dóna a llum un fill il·legítim.

Amb: Vasanthi Chathurani, Joe Abeywickrama, Ajith Jinadasa, Jenita Samaraweera, Shayama Ananda, Trelicia Gunawardene.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Reastaurades.

Comentari del Festival: Una presentació i restauració de la Film Heritage Foundation al laboratori L’Immagine Ritrovata en associació amb la Lester James Peries Foundation i Sumitra Peries. Finançament proporcionat per una subvenció sota els auspicis de FISCH: França – Índia – Sri Lanka Cine Heritage – Saving Film Across Borders. Restauració 4K a partir dels millors elements supervivents: el negatiu combinat de 35 mm i dues còpies de 35 mm que es conserven a la National Film Corporation de Sri Lanka. L’estat dels tres elements s’havia deteriorat amb esquinçaments, rodes dentades trencades, deformacions significatives, danys a l’emulsió i contracció, cosa que també afectava la qualitat del so, sense oblidar que el negatiu combinat tenia subtítols incrustats. La pel·lícula va ser reconstruïda i restaurada utilitzant les millors parts de cada element. En presència de l’actriu principal Wasanthi Chaturani, l’actor principal Ajith Jinadasa, Shivendra Singh Dungarpur, director de la Film Heritage Foundation i Gayathri Mustachi, president de la Fundació Lester James Peries i Sumitra Peries.

FOTO: “Days and Nights in the Forest” (Festival de Canes).

De Satyajit RAY, “Days and Nights in the Forest” / “Des jours et des nuits dans la fôret” / “Giorni e notti nella foresta” / “Aranyer Din Ratri”.

Producció: Índia. Any: 1969. Durada: 1h56.

Sinopsi: La història de quatre nois descarats de la ciutat que emprenen un viatge als boscos de Jharkhand per escapar de les seves monòtones vides urbanes, sense saber que això desafiarà la seva perspectiva de la vida i l’amor i sacsejarà la seva autoestima. L’arrogant Asim se sent atret per la freda i elegant Aparna, que aixafa el seu orgull amb una subtilesa despietada. En Sanjoy, tímid i inhibit, no té el coratge per respondre als avenços de la Jaya. L’atlètic Hari intenta oblidar el seu mal de cor enamorant-se d’una sensual noia tribal, mentre que en Shekhar, l’ànima de la festa, sembla impertorbable per les tensions subjacents i la turbulència interna dels seus amics..

Amb: Soumitra Chatterjee, Samit Bhanja, Subhendu Chatterjee, Sharmila Tagore, Pahadi Sanyal, Kaberi Bose, Simi Garewal, Rabi Ghosh, Aparna Sen.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades.

Comentari del Festival: Una presentació i restauració del World Cinema Project de The Film Foundation a L’Immagine Ritrovata en col·laboració amb la Film Heritage Foundation, Janus Films i la Criterion Collection. Finançament proporcionat per la Fundació Globus d’Or. Un agraïment especial a Wes Anderson. Restauració 4K feta a partir del negatiu de càmera i so original conservat per Purnima Dutta, i de la pista magnètica conservada a l’Arxiu Nacional del BFI. Gràcies a Sandip Ray. Hi assistiran Wes Anderson, director i membre de la junta de la Film Foundation, l’actriu principal Sharmila Tagore, la productora Purnima Dutta, Margaret Bodde, directora executiva de la Film Foundation, i Shivendra Singh Dungarpur, director de la Film Heritage Foundation.

FOTO: “La course en tête” (Festival de Canes).

De Joël SANTONI, “La course en tête” / “Leading the Race”.

Producció: França. Any: 1974. Durada: 1h50.

Sinopsi: documental que tracta sobre les competicions i la vida privada del ciclista professional de carretera i pista Eddy Merckx i que és un dels pilars del cinema sobre ciclisme.

Documental, amb: Eddy Merckx.

Enllaços: Wikipédia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades.

Comentari del Festival: Una presentació de Panama Productions. Restauració 4K operada pel laboratori Neyrac Films à Paris, realitzada a partir del negatiu original. En présence de Guillaume Roitfeld (Les Productions Roitfeld/Films Princesse) i de Lhoussaïne Zammat (Panama Productions).

FOTO: “Dogma” (Festival de Canes).

De Kevin SMITH, “Dogma“.

Producció: EUA. Any: 1999. Durada: 2h10.

Sinopsi: Dogma (1999), dirigida per Kevin Smith, és una comèdia satírica sobre dos àngels caiguts, en Bartleby (Ben Affleck) i en Loki (Matt Damon), que busquen tornar al Cel explotant una llacuna legal de la doctrina catòlica. No obstant això, el seu pla podria destruir l’univers. La Bethany Sloane (Linda Fiorentino), una catòlica desil·lusionada, és l’escollida per aturar-los. A ella s’uneixen en Jay (Jason Mewes), en Silent Bob (Kevin Smith), en Rufus (Chris Rock) i en Metatron (Alan Rickman), que revelen veritats profundes sobre la fe i el propòsit de la vida. La pel·lícula explora la religió, el dogma i l’espiritualitat amb humor i sàtira, qüestionant les creences i l’autoritat divina.

Amb: Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, Salma Hayek Pinault, Jason Lee, Jason Mewes, Alan Rickman, Chris Rock, George Carlin, Bud Cort, Alanis Morissette, Jeff Anderson.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades.

Comentari del Festival: Presentada fora de competició al Festival de Canes de 1999, el guionista i director torna per demostrar-nos que era hora de celebrar amb dignitat i humor el reestrena de la seva pel·lícula i el seu “DOGMA: The Resurrection Tour, A 25th Anniversary Celebration with Kevin Smith” que serà a Canes al maig. Una presentació de View Askew. Remasteritzat en 4K a partir d’un escaneig a plena obertura de 16 bits de la interpositiva de 35 mm de 1999. Escaneig 4K amb Prime Focus. So envoltant 5.1 restaurat per Nick Bergh a Endpoint Audio Labs utilitzant els millors components disponibles. Restauració i calibratge d’imatges digitals supervisades per Robert Yeoman i Conform, i creació del DCP per Darin Wooldridge. Restauració supervisada per Alessandra Williams i Dan Kliman. Amb la presència de Kevin Smith i Robert Yeoman, el director de fotografia de la pel·lícula.

FOTO: “Sunshine” (Festival de Canes).

D’ Istvan SZABO, “Sunshine“.

Producció: Canadà, Alemanya, Hongria, Àustria. Any: 1999. Durada: 3h01.

Sinopsi: ressegueix el destí de tres generacions d’una família jueva hongaresa, enfrontades a l’antisemitisme, els trastorns de l’assimilació, el feixisme, la guerra, el comunisme i després la revolució. Ralph Fiennes hi interpreta un home, el seu fill i el seu nét, que abasta un segle d’història europea.

Amb: Ralph Fiennes, Rosemary Harris, Rachel Weisz, Jennifer Ehle, Deborah Kara Unger, William Hurt, Molly Parker, James Frain, David de Keyser, John Neville, Miriam Margolyes, Rüdiger Vogler, Mark Strong, Bill Paterson, Trevor Peacock.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Cinc vegades a la competició, Premi del Jurat el 1985, membre del jurat el 1986, el cineasta hongarès serà homenatjat durant una vetllada d’una pel·lícula recentment restaurada, produïda per Robert Lantos. Guanyador del Premi FIPRESCI el 1981 per Mephisto, István Szabó rebrà un homenatge especial en el marc de la celebració del centenari de la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica.Una presentació de l’Institut Nacional de Cinema d’Hongria i Serendipity Point Films. Restauració digital 4K realitzada per l’Institut Nacional de Cinema d’Hongria. Correcció de color supervisada pel Sr. Lajos Koltai, l’operador en cap de la pel·lícula. Amb la presència d’István Szabó, productor Robert Lantos i György Ráduly, director de l’Institut Nacional de Cinema – Divisió de Preservació i Tecnologia de Cinema d’Hongria.

FOTO: “The Arch” (Festival de Canes).

De T’ANG Shushuen, “The Arch” / “L’Arche” / “Dong fu ren”.

Producció: Hong Kong. Any: 1968. Durada: 1h35.

Sinopsi: Presentada primer de tot al Festival de Cinema de San Francisco de 1968, The Arch és una de les primeres pel·lícules d’art i assaig de Hong Kong i una de les seves primeres produccions independents. Adaptant un conte popular xinès sobre una vídua dividida entre els seus desitjos romàntics i les seves obligacions morals, la pel·lícula examina els papers dels homes i les dones en la societat tradicional xinesa, on aquesta situació poques vegades s’ha afrontat obertament. Madame Tung (Lisa Lu), una vídua devota, serà honrada per la cort amb l’establiment d’una arca de castedat en el seu nom. No obstant això, comença a desenvolupar sentiments pel capità Yang (Roy Chiao), que s’està allotjant a la seva oficina i per qui la seva filla (Hilda Chou) també sent afecte.

Amb: Lisa Lu, Hilda Chow Hsuen, Roy Chiao, Lee Ying, Tang Shu-Shuen, Man Sau, Leung Yui, Man Lei, Wu Chiun, Susan Tang Shu-Chen, Zhao Si-Yun, Shu Zan, Wu Por, Chang Yu-Chuan.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Una de les poques cineastes independents a Hong Kong durant les dècades del 1960 i el 1970, va dirigir una de les primeres pel·lícules d’art i assaig de La Perla d’Orient. Un experiment audaç i reeixit de síntesi de l’estètica tradicional xinesa i l’estil cinematogràfic europeu modern, The Arch es va presentar a Canes el 1969. La pel·lícula ha estat restaurada en 4K per M+ a Hong Kong a partir d’una còpia original de 35 mm conservada al Museu d’Art de la Universitat de Califòrnia, Berkeley i al Pacific Film Archive, i d’una còpia original de 35 mm conservada a l’Arxiu Nacional del BFI. La conformació, la restauració i el calibratge es van dur a terme a Silver Salt Restoration. En presència de T’ang Shushuen.

FOTO: “Stars” (Festival de Canes).

De Konrad WOLF, “Stars” / “La estrella de David” / “Étoiles” / “La stella di David” / “Sterne”.

Producció: Alemanya (RDA), Bulgària. Any: 1959. Durada: 1h33.

Sinopsi: Una professora jueva i un oficial alemany s’enamoren en un camp búlgar on els jueus grecs esperen ser deportats a Auschwitz el 1943. El seu amor és destruït pel feixisme, l’odi i la discriminació en una de les primeres pel·lícules que demana a Alemanya que reconegui el seu paper en l’Holocaust. Basat en les experiències de l’escriptor búlgar Angel Wagenstein (1922-2023).

Amb: Sasha Krusharska, Jürgen Frohriep, Erik S. Klein, Stefan Pejchev, Georgi Naumov, Ivan Kondov .

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

Comentari del Festival: Presentació i restauració per la Fundació DEFA i l’Oficina de Coproducció, produïda per la Fundació DEFA en col·laboració amb L’Immagine Ritrovata de Bolonya. El negatiu original de 35 mm de la pel·lícula va servir com a font principal per a la imatge, mentre que per a la banda sonora es va utilitzar un negatiu de so antic de 35 mm en bon estat. Es va utilitzar com a referència per al calibratge una còpia que data de la primera estrena de la pel·lícula. En commemoració del centenari del naixement de Konrad Wolf. En presència de Philippe Bober (Oficina de Coproducció) i Stefanie Eckert (DEFA-Stiftung)..

FOTO: “Hard Boiled” (Festival de Canes).

De John WOO, “Hard Boiled” / ” À toute épreuve”.

Producció: Hong Kong. Any: 1992. Durada: 2h08.

Sinopsi: Un policia que perd el seu company en un tiroteig amb traficants d’armes s’embarca en una missió per agafar-los. Per tal d’apropar-se als líders de la xarxa, uneix forces amb un agent de policia encobert que treballa com a sicari. Estan recorrent a tots els mètodes de força excessiva per trobar-los.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Chow Yun-Fat, Tony Leung Anthony Wong, Teresa Mo, Philip Chan, Phillip Kwok, Kwan Hoi-San, Stephen Tung, Bowie Lam Bo-Yee, Au-Yeung Tsan-Wah, Lau Kong, John Woo.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades.

Comentari del Festival: Un autèntic sant grial per als cinèfils de tot el món, l’obra de John Woo aviat estarà disponible en una versió restaurada. En una estrena mundial, el gran mestre del cinema d’acció de Hong Kong dels anys 90 torna a la gran pantalla a Canes. Una presentació de Shout! Estudis. Restauració a partir del negatiu original de la càmera de 35 mm. Escaneig 4K per Interface Video Production Ltd. Restauració del so de la banda sonora mono cantonesa original per Brandon Bentley. Restauració per Duplitech. Correcció de color de Dave Lewis, Christopher Moore i Blake David-Blasingame. Conformació de Dominic Marino i Stephen Hardy. DCP creat per Brian Bolt, Matt Hepworth i Michael Rainey. Restauració supervisada per Henry Weintraub de Shout! Estudis. Distribució nord-americana a càrrec del nou segell d’entreteniment de Shout!, Studios, Hong Kong Cinema Classics, i a França per Metropolitan Film. Amb Jordan Fields (Shout! Studios).

FOTO: “Yi Yi” (Festival de Canes).

D’ Edward YANG, “Yi Yi“.

Producció: Taiwan, Japó. Any: 2000. Durada: 2h53.

Sinopsi: la família Jian, una família típica de classe mitjana, viu a Taipei. La seva vida és vista des de tres punts de vista: la del pare NJ (soci d’una empresa de maquinari informàtic que ha obtingut grans beneficis però que aviat farà fallida si no canvia de direcció, està insatisfet amb la feina i dubtós pel retrobament d’un antic amor), la de la filla adolescent Ting-Ting (que s’embolicarà en un amor a tres bandes), i la del nen Yang-Yang (que presenta problemes a l’escola). Tots tres, mentre la mare, Min-Min, està absent buscant suport espiritual (per tal de superar la seva crisi existencial), han de conviure amb la sogra de NJ que està en coma. Les coses comencen a anar malament per als Jian el dia que el germà de Min-Min, l’A-Di, es casa. És el dia que la mare de Min-Min pateix un ictus i la porten a l’hospital. També és el dia que en NJ coneix la Sherry, la seva estimada de la infància, una dona casada que no ha vist en vint anys. S’hi repassa la vida humana començant amb la visió del matrimoni fin a les exèquies. El retrat de la vida que es fa a la pel·lícula es va fixant en cadascun dels protagonistes d’un cap a l’altre.

Amb: Wu Nien-jen, Issey Ogata, Elaine Jin Yan-Ling, Kelly Lee, Jonathan Chang, Hsi-Sheng Chen, Su-Yun Ko, Michael Tao, Shu-shen Hsiao, Adriene Lin, Pang Chang Yu, Tang Ru-Yun, Hsu Shu-Yuan, Hsin-Yi Tseng, Yung-Feng Lee, Shi-hui Chin.

Enllaços: Viquipèdia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades – Film d’inauguració de Canes Classics 2025.

Comentari del Festival: Guanyadora del Premi al Millor Director al Festival de Cinema de Canes de l’any 2000, Yi Yi torna a les pantalles del Palais des Festivals per celebrar la memòria del director Edward Yang, membre del jurat el 2001 i president de la Cinéfondation i els curtmetratges el 2005. La pel·lícula inaugurarà Cannes Classics. Una presentació de Pony Canyon Inc. Restauració digital 4K per Pony Canyon Inc. amb processos analògics i digitals proporcionats per Imagica Entertainment Media Services, Inc. Digitalització d’imatges a partir del negatiu original d’acetat de 35 mm i digitalització de so a partir d’una font Hi8 emmagatzemada a Taiwan. Restauració sonora a càrrec de Tu Duu-Chih. Restauració i correcció de color supervisades per Kaili Peng. Correcció de color a càrrec de Noboru Yamaguchi, colorista d’Imagica Entertainment Media Services, Inc. En presència de Kaili Peng, l’esposa d’Edward Yang, acreditada com a compositora, escenògrafa, dissenyadora de vestuari i actriu de la pel·lícula.

HOMENATGES.

Homenatge a Diane Kurys.

De Diane KURYS, “Moi qui t’aimais”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h58.

Sinopsi: Ella l’estimava més que a qualsevol altra cosa, ell l’estimava més que a totes les altres. La Simone Signoret i l’Yves Montand van ser la parella més famosa del seu temps. Turmentada per l’afer del seu marit amb la Marilyn Monroe i ferida per totes les que la van seguir, la Signoret sempre es va negar a fer de víctima. El que sabien era que mai no es deixarien l’un a l’altre.

Amb: Roschdy Zem (Yves Montand), Marina Foïs (Simone Signoret), Thierry de Peretti (Serge Reggiani).

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Homenatges.

Comentari del Festival: Ara que les festes comencen el 13 de maig amb “Partir un jour” d’Amélie Bonnin, val la pena recordar que Diane Kurys va ser la primera directora que va inaugurar un Festival de Cinema de Canes. Va ser el 1987, amb “Un Homme amoureux”. Aquest any, Diane Kurys torna a la Croisette per presentar, a la sala Agnès Varda, la seva visió de la història apassionant i fascinant de la llegendària parella: Simone Signoret i Yves Montand. Una presentació de PAN Distribution. Amb la presència de Diane Kurys, Marina Foïs, Roschdy Zem i Thierry de Peretti.

Homenatge a Mohamed Lakhdar-Hamina.

FOTO: “Crònica dels anys de brasa” (Festival de Canes).

De Mohamed LAKHDAR HAMINA, “Crònica dels anys de brasa” / “Chronicle of the Years of Fire” / “Chronique des années de braise” / “Cronaca degli anni di brace” / “Waqai Sinin Al-Djamr”

Producció: Algèria. Any: 1975. Durada: 2h51.

Sinopsi: L’Ahmed, un pagès pobre, deixa el seu poble per anar a la ciutat a la recerca d’una vida més fàcil. Coneix en Miloud, un boig visionari, i sobretot la pobresa i la injustícia. Crònica dels esdeveniments de la història d’Algèria, des de la conquesta francesa fins al 1954, data de l’esclat de la Guerra d’Alliberament Nacional, la pel·lícula relata, a través de la vida d’una família i d’uns quants individus simbòlics, la resistència de tot el poble algerià a l’expropiació de les seves terres i a la desculturació.

La Crònica dels Anys de Brasa està composta de 6 parts: els Anys de Cendra, els Anys de Brasa, els Anys de Foc, l’Any del Carro, l’Any de la Càrrega, l’1 de novembre de 1954.

Amb: Yorgo Voyagis, Leila Shenna, Mohammed Lakhdar-Hamina.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Homenatges.

Comentari del Festival: Una presentació de la família Lakhdar Hamina, distribuïda en cinemes francesos: Les Acacias. Una restauració del World Cinema Project, un programa de la Film Foundation, i de la Cinemateca de Bolonya, als laboratoris L’Image Retrouvée (París) i L’Immagine Ritrovata (Bolonya). La restauració va ser finançada per la Fundació Familiar Hobson/Lucas i forma part del projecte Patrimoni Cinematogràfic Africà, una iniciativa del Projecte Mundial de Cinema, la Federació Panafricana de Directors de Cinema (FEPACI) i la UNESCO –en col·laboració amb la Cinemateca de Bolonya– que dóna suport a la recerca, la restauració i la difusió del cinema africà. El treball es va dur a terme en 4K utilitzant els negatius d’imatge i so originals, preses del negatiu, així com un interpositiu de 35 mm del negatiu i una còpia d’època de 35 mm utilitzada com a referència, els dos últims elements proporcionats per Mohamed Lakhdar Hamina. El calibratge va ser supervisat pel director. Hi ha tres versions de la pel·lícula: seguint els desitjos de Mohamed Lakhdar Hamina, la restauració reconstruïda és la versió que va guanyar la Palma d’Or al Festival de Cinema de Canes el 1975.

Homenatge a George Sherman:

FOTO: Quentin Tarantino (© Alamy – Far Out Magazine)

Cineasta-cinèfil, un dels més actius, guionista de cinema (el seu Reflexions sobre cinema és una meravella), guanyador de la Palma d’Or amb Pulp Fiction, president del jurat el 2004, Quentin Tarantino és aquest any el convidat d’honor de Cannes Classics. Vindrà a compartir la seva passió per George Sherman projectant dos dels seus westerns fets per a Universal Pictures, un dels seus períodes més creatius. El debat amb QT serà moderat pel crític i documentalista Elvis Mitchell.

FOTO: “Comanche Territory” (Festival de Canes).

De George SHERMAN, “Comanche Territory” / “Orgullo de comanche” / “Sur le territoire des comanches” / “Pelle di bronzo”

Producció: EUA. Any: 1950. Durada: 1h16.

Sinopsi: Un tractat indi impedeix que els colons estableixin campaments en territori comanxe, però s’hi ha trobat plata i el govern hi ha enviat en Jim Bowie (Macdonald Carey) i en Dan’l Seeger (Will Geer) a negociar un nou tractat per permetre l’extracció del metall preciós. En Bowie aviat descobreix que els colons estan planejant una incursió contra els comanxe, tot instigat per la propietària del saloon Katie Howard (Maureen O’Hara) i el seu germà corrupte Stacey (Charles Drake). La Katie s’enamora d’en Bowie i es torna honesta, però potser és massa tard per evitar una altra guerra índia.

Amb: Maureen O’Hara, Macdonald Carey, Will Geer, Charles Drake, Pedro de Cordoba, Ian MacDonald, Rick Vallin, Parley Baer.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Homenatges.

FOTO: “Red Canyon” (Festival de Canes).

De George SHERMAN, “Red Canyon” / “Huracán” / “Le Mustang noir” / “Figlio del delitto”.

Producció: EUA. Any: 1949. Durada: 1h22.

Sinopsi: La trama gira al voltant de Black Velvet, un semental salvatge que corre desenfrenadament per la corral. Dues persones, el dolent reformat Lin Sloan (Howard Duff) i la filla d’un granger, Lucy Bostel (Ann Blyth), pensen que el poden domesticar. En el procés, es domestiquen mútuament..

Amb: Ann Blyth, Howard Duff, George Brent, Edgar Buchanan.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Homenatges.

DOCUMENTALS SOBRE EL CINEMA.

Sobre Bo Widerberg.

FOTO: “Being Bo Widerberg” (Festival de Canes).

De Jon ASP i Mattias NOHRBORG, “Being Bo Widerberg” / “I huvudet på Bo”.

Producció: Suècia. Any: 2024. Durada: 1h45.

Sinopsi: De Malmö a Estocolm, passant per Canes i Nova York, la història d’un director inflexible que, a l’ombra d’Ingmar Bergman, es va convertir en el cineasta més influent de Suècia. Més que un documental sobre una vida i una obra, Being Bo Widerberg és, sobretot, una gran pel·lícula sobre la història del cinema i sobre la creació.

Vídeo: Tast.

Amb: Bo Widerberg (imatges d’arxiu), Roy Andersson, Thommy Berggren, Kalle Boman, Pia Degermark, Evabritt Strandberg, Jan Troell, Stellan Skarsgård, Lars von Trier, Johan Widerberg, Martin Widerberg, Matilda Jolin Widerberg, Nina Widerberg.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre cinema.

Comentari del Festival: Una producció de B-reel Films, produïda per Mattias Nohrborg. Distribució francesa: Malavida, estrena als cinemes de França: 11 de juny de 2025. L’aclamat i excèntric director suec Bo Widerberg, que, a l’ombra d’Ingmar Bergman, es va convertir en el cineasta més influent de Suècia. La pel·lícula celebra la figura de Widerberg durant els progressistes principis dels anys seixanta, des d’aspirant a autor i crític mordaç fins al seu apogeu com a cineasta distintiu i les seves aventures a Cannes i Nova York. Va dirigir pel·lícules com ara Joe Hill, que va guanyar el Premi del Jurat a Cannes el 1971, entre d’altres. La carrera de Bo Widerberg, o més aviat la seva ardent recerca de la vida, ha costat molt als seus col·legues, a la seva família i a ell mateix. Amb la presència de Jon Asp i Mattias Nohrborg, i els actors de les pel·lícules de Bo Widerberg, Thommy Berggren i Pia Degermark, la parella d’Elvira Madigan, en Competició a Canes l’any 1967, pel qual Pia Degermark va rebre el premi a la millor actriu.

Sobre Carlos Diegues.

FOTO: “Para Vigo me voy!” (Festival de Canes).

De Lírio FERREIRA i Karen HARLEY, “Para Vigo me voy!” / “To Vigo I Go !” / “À Vigo je vais!”.

Producció: Brasil. Any: 2025. Durada: 1h39.

Sinopsi: és un documental que explora l’obra de Carlos Diegues, un dels més grans cineastes brasilers de tots els temps, que ha retratat la història i l’ànima del Brasil des del 1961. La pel·lícula es mou entre les seves pel·lícules i les seves idees mitjançant fragments de les seves obres i entrevistes amb ell durant els darrers 60 anys, mostrant l’evolució de totes dues. Aquest diàleg es complementa amb imatges inèdites de l’últim dia de rodatge de Diegues, una projecció de Bye Bye Brasil a la Favela do Vidigal, en la seva presència, i una darrera trobada personal entre Carlos Diegues i els artistes que el van acompanyar durant tot el seu viatge..

Amb: Carlos Diegues, Renata Magalhães, Antonio Pitanga.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre el cinema.

Comentari del Festival: Una producció de Coqueirão Pictures, Globo Filmes, GloboNews, Sinédoque, Dualto Produções i Raccord Produções. Llargmetratge documental sobre Carlos Diegues, un dels cineastes més importants del Brasil, que ha mort recentment. En les seves últimes entrevistes, parla de cinema, política, Brasil i la seva pròpia vida. Aquestes entrevistes s’intercalen amb fragments de les seves pel·lícules i les seves bandes sonores, d’artistes com Chico Buarque, Gilberto Gil i Caetano Veloso. Amb la presència de Karen Harley i Lírio Ferreira, els productors Diogo Dahl i Maria Fernanda Miguel, l’editor Lucílio Jota, el muntador de so Waldir Xavier, l’actriu d’una de les pel·lícules de Carlos Diegues, Ana Maria Magalhães, la cantant Ney Matogrosso, així com Renata Magalhaes, parella de Carlos Diegues, la seva filla, i Isabel.

Sobre David Lynch.

FOTO: “David Lynch, une énigme à Hollywood” (Festival de Canes).

De Stéphane GHEZ, “David Lynch, une énigme à Hollywood“.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h02.

Sinopsi: Creador de llibertat absoluta, David Lynch ha construït la seva obra com un enigma a desxifrar entre el somni i la realitat. Director de culte des de les seves primeres pel·lícules –Eraserhead, Elephant Man, Blue Velvet–, Lynch va canviar per sempre el món de la televisió amb la seva sèrie Twin Peaks, abans d’abordar les mentides de Hollywood a Mulholland Drive. Resseguint la vida del cineasta més influent de la seva generació, aquest documental explora el significat ocult d’una filmografia implacablement consistent i s’endinsa sota la superfície fosca i abundant del somni americà.

Vídeo: Tast.

Amb: Bernard Gabay (narrador), David Lynch (imatges d’arxiu), Kyle MacLachlan, Laura Dern, Kristine Mckenna, Isabella Rossellini, Peggy Reavey, Jack Fisk, Catherine E. Coulson (imatges d’arxiu), Mel Brooks (imatges d’arxiu), Dino De Laurentiis (imatges d’arxiu), Thierry Jousse.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre cinema.

Comentari del Festival: Una coproducció entre Arte France i Cinetévé. Creador de la llibertat absoluta, guanyador de la Palma d’Or i president del jurat, David Lynch ha construït la seva obra com un enigma a desxifrar entre el somni i la realitat. Director de culte des de les seves primeres pel·lícules –Eraserhead, Elephant Man, Blue Velvet–, Lynch va canviar per sempre el món de la televisió amb la seva sèrie Twin Peaks, abans d’abordar les mentides de Hollywood a Mulholland Drive. Resseguint la vida del cineasta més influent de la seva generació, aquest documental explora el significat ocult d’una filmografia implacablement consistent i s’endinsa sota la superfície fosca i abundant del somni americà. En presència de Riley Lynch, fill de David Lynch, i Stéphane Ghez.

Sobre Pierre-William Glenn.

FOTO: “Dis pas de bêtises” (Festival de Canes).

De Vincent GLENN, “Dis pas de bêtises“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h21.

Sinopsi: Quina és la connexió entre una llei de pensions i el motociclisme, entre el Louvre i la tendresa, entre un fènix i la professió d’operador de càmera, entre l’abandonament i la crueltat, entre l’alcohol i el record? Hi ha aquesta pel·lícula, trenada com un assaig o com un viatge… o un viatge en forma de judici. Al principi, hi va haver una operació de cor que va sortir malament. La seqüela va ser escrita com una tragicomèdia, que porta un pare i un fill a una destinació desconeguda. Una escapada lluminosa, plena de clarobscurs, colors manifestos i fotos en blanc i negre. Alguna cosa afirmativa? Pot passar que els vells conflictes portin a parlar del futur i de la improbable eternitat.

Amb: Pierre-William Glenn.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre cinema.

Comentari del Festival: Una producció de la Compagnie des 9 muZ i No Yelling Productions. Al principi, hi va haver una operació de cor que va sortir malament. D’això va néixer aquesta pel·lícula, escrita com una tragicomèdia que porta un pare i el seu fill a un viatge cap a una destinació desconeguda. Un viatge que explora la memòria, el cinema negre, el periple d’un home que va passar tota la seva vida jugant amb ombres i llums. Un homenatge al gran director de fotografia Pierre-William Glenn.

Sobre Jayne Mansfield.

FOTO: “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay” (Festival de Canes).

De Mariska HARGITAY, “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h46.

Sinopsi: Mariska Hargitay només tenia tres anys quan la seva mare, la llegenda de Hollywood Jayne Mansfield, va morir tràgicament en un accident de cotxe amb Mariska al seient del darrere. My Mom Jayne segueix la Mariska Hargitay en la seva recerca de respostes sobre la seva mare, la icona banyada en flaix, l’artista, la mare que mai va conèixer. A través d’una sèrie d’entrevistes íntimes amb familiars i amics, així com una àmplia gamma de fotos i vídeos familiars mai vistos, descobrim amb la Mariska qui era la Jayne, no només per al públic, sinó també per a les persones més properes a ella.

Amb: Jayne Mansfield (imatges d’arxiu), Mariska Hargitay, Mickey Hargitay Jr, Zoltan Hargitay, Ellen Hargitay, Rusty Strait.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre el cinema.

Comentari del Festival: Una producció de Mighty Entertainment i HBO. Amb la presència de Mariska Hargitay.

De l’actor Shia LaBeouf.

FOTO: “Slauson Rec” (Festival de Canes).

De Leo Lewis O’NEIL, “Slauson Rec“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h25.

Sinopsi: Slauson Rec examina la fina línia entre la mentoria i la manipulació en la recerca de la creació artística dins d’un col·lectiu de teatre experimental. El 2018, Shia LaBeouf va obrir una escola d’interpretació gratuïta al Slauson Rec Center de South Central, Los Angeles. El que va començar com un taller obert i igualitari va evolucionar ràpidament en intensos assajos diaris dirigits per Shia, que van portar els participants al límit. El cineasta Leo Lewis O’Neil, que va ser present en aquest taller des del primer dia, s’ha passat tres anys documentant el complex viatge dels participants cap a l’ensenyament, la influència i l’impacte que va deixar en aquest grup divers.

Amb: Shia LaBeouf.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre el cinema.

Comentari del Festival: Producció de Hole In My Ceiling i Knight Zien Production. Amb la presència de Leo Lewis O’Neil i Shia LaBeouf.

De l’actor Raphaël Quenard.

FOTO: “I love Peru” (Festival de Canes).

De Raphaël QUENARD i Hugo DAVID, “I love Peru“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h08.

Sinopsi: Llançat a una cursa frenètica cap a l’èxit, un peculiar còmic abandona els seus aliats més fidels. Sol davant de si mateix, una visió inquietant el colpeja. Viatja al Perú per a una aventura espiritual.

Amb: Raphaël Quenard, Hugo David.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre cinema.

Comentari del Festival: Una producció de Lipsum & Chi-Fou-Mi Productions, en coproducció amb Wašté Films. Llançat a una cursa frenètica cap a l’èxit, un peculiar còmic abandona els seus aliats més fidels. Sol davant de si mateix, una visió inquietant el colpeja. Viatja al Perú per a una aventura espiritual. Amb la presència de Raphaël Quenard i Hugo David.

FOTO DE L’APUNT: “La quimera de l’or” (© Roy Export Company Ltd.)