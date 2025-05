Canes i el Festival amb Ucraïna

El dimarts 13 de maig, dia de la cerimònia d’inauguració, el Festival de Cinema de Canes i l’Ajuntament de Canes acullen France Télévisions i Brut, col·laboradors oficials de l’esdeveniment, per a la projecció excepcional de tres pel·lícules dedicades a la guerra d’Ucraïna.

Aquest “Dia d’Ucraïna” serveix com a recordatori del compromís d’artistes, autors i periodistes per explicar la història d’aquest conflicte al cor d’Europa, que ja fa tres anys que afecta el poble ucraïnès i el món.

Aquest programa serveix com a recordatori del compromís del Festival de Cinema de Canes i la seva capacitat per explicar els reptes del món, que són els del nostre futur, a través del cinema.

Unint forces, France Télévisions, Brut. i el Festival de Cinema de Canes afirmen així el seu desig de portar les veus d’aquells que donen testimoni de les realitats contemporànies i estan compromesos amb la veritat.

Aquest programa dedicat a Ucraïna se celebrarà el dimarts 13 de maig al Palais des Festivals, a la sala Bazin, i reunirà tres obres que repassen els esdeveniments i les figures clau del conflicte. (Comunicat oficial)

Dimarts, 13 de maig, 10 h.

Zelensky d’Yves Jeuland, Lisa Vapné i Ariane Chemin (França 2025, 2h15)

Volodímir Zelenski va néixer el 1978 a Krivi Roh, un important centre siderúrgic i miner al centre-est d’Ucraïna, on es parla rus. Criat com a ateu, com era apropiat en aquell moment, el president ucraïnès és, sobretot, una mica soviètic. Quan tenia 13 anys, l’URSS es va esfondrar. La seva adolescència relativament poc polititzada va ser per abraçar les esperances i el caos de la Ucraïna independent, on la delinqüència i la pobresa prosperaven, mentre els futurs oligarques s’apropiaven d’una part dels recursos nacionals. Als patis dels edificis, en plataformes improvisades, el seu petit grup d’amics, nois i noies, proven sort amb l’humor i el cant. El líder indiscutible Volodímir Zelenski estudia dret per tranquil·litzar el seu pare, però dedica la major part de la seva hiperactivitat a escriure i muntar espectacles.

Dimarts, 13 de maig, 13:30 h.

Notre Guerre, un film de Bernard-Henri Lévy, dirigida per Bernard-Henri Lévy i Marc Roussel (2025, França-Ucraïna, 1h18).

Entre febrer i abril de 2025, Bernard-Henri Lévy i el seu codirector Marc Roussel van filmar els fronts de Pokrovsk i Sumy a l’est d’Ucraïna. Van seguir els combatents de la Brigada Anne de Kíiv, armats per França. Van filmar la vida quotidiana dels residents bombardejats per les forces russes que terroritzaven els civils la vigília de possibles negociacions. Entrevisten el president Zelenski, que dubta d’anar a Washington, i després miren la retransmissió de la reunió amb soldats ucraïnesos en un búnquer. Perquè els veritables herois de la pel·lícula són els combatents i civils anònims que mantenen el cap ben alt davant l’adversitat i el patiment i que són filmats diàriament. La pel·lícula, l’última entrega del “Quartet ucraïnès” de Lévy, és un diari intercalat amb flashbacks en què l’autor recorda els moments més destacats de la guerra que va començar el 2014.

Dimarts, 13 de maig, 15:30 h.

A 2000 mètres d’Andriivka, de Mstyslav Chernov (Ucraïna-EUA, 2025, 1h51)

El director de “20 dies a Mariupol” ofereix una mirada immersiva i commovedora a la missió d’un escamot ucraïnès. El compromís d’en Mstyslav Txernov de documentar la devastació de la seva pàtria i els esgotadors esforços de les forces ucraïneses per recuperar els seus territoris és de la màxima importància. Malgrat els riscos extremadament elevats, en Mstyslav Chernov s’uneix als soldats a la primera línia a l’est d’Ucraïna mentre avancen a través d’una estreta franja de bosc carbonitzat flanquejada per camps de mines en un esforç per alliberar el poble estratègic d’Andriivka.

***

FOTO DE L’APUNT: “A 2000 mètres d’Andriivka” (© Mstyslav Chernov)