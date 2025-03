Canes 2025: Rumors II

Enllesteixo en aquest apunt la primera tanda de rumors sobre pel·lícules que podrien ser a Canes 2025 (al Festival, a la Quinzena o a la Setmana de la Crítica, segons el cas). Com sempre passa, a l’hora de la veritat, algunes d’aquestes les seleccionaran, d’altres les rebutjaran, unes terceres ni s’hi hauran inscrit per a participar-hi i seran als certàmens de Venècia, Toronto, Telluride… on s’estrenaran, si no ho acaben fent a Berlín 2026… o a Canes 2026! Però, tant se val, aquestes llistes ens permeten tenir una perspectiva del cinema d’autor que anirà arribant… tard o d’hora.

En un altre apunt que penjaré aviat enllistaré els títols que, malgrat ser atractius per a la Croisette el mes de maig, podria ser que no hi arribessin a temps i els rumors apunten que podrien anar a parar a Venècia.

Però tot just som a començament de març i, al decurs d’aquest mes, es publicaran noves tandes de rumors, amb més films a prendre en consideració: els dedicaré els apunts corresponents, al seu moment!

De Karim AÏNOUZ, “Rosebush Pruning“.

Producció: Anglaterra, Alemanya, Itàlia, EUA, Espanya. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Als confins claustrofòbics d’una finca rural, una família brega contra un embull de malalties hereditàries. Un d’ells, Alessandro, és un noi amb epilèpsia i tendències paranoides. Sentint-se carregat per les nombroses afliccions que pateix la família, decideix assassinar-los a tots.

Amb: Lukas Gage, Pamela Anderson (la mare), Elle Fanning, Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elena Anaya.

Guió: Efthimis Filippou, adaptació contemporània d’ I pugni in tasca (Marco Bellocchio, 1965). Muntatge: Heike Parplies. Fotografia: Hélène Louvart. Música: Mathhew Herbert.

Informació: Escenes filmades a Castellterçol. El guionista és l’habitual d’en Yorgos Lanthimos. Inicialment hi havien de participar Josh O’Connor i Kristen Stewart, però per incompatibilitats d’agenda van haver de ser substituïts per Callum Turner i Riley Keough.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, BCN Film Commission. VI: The Match Factory.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; premi Un Certain Regard 2019. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Haifaa AL-MANSOUR, “Unidentified” / “المجهولة”.

Producció: Aràbia Saudí. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: La història gira al voltant del descobriment del cos sense vida d’una adolescent al desert. Quan ningú en reclama el cos, Noelle Al Saffan, una aficionada als crims reals acabada de divorciar i que fa poc ha perdut un fill, s’hi involucra de manera obsessiva. Quan la investigació s’estanca, Al Saffan està decidida a identificar aquest cos i descobrir la veritat del que ha passat. De mica en mica va desvetllant un misteri embolicat en una societat tradicional en transició, on les dones estan aprenent a crear més espai per elles mateixes i a prendre el control dels seus propis destins.

Amb: Mila Al Zahrani, Aziz Gharbawi (Ali), Shafi Al Harthi, Abdullah Al-Qahtani (Meshaal).

Guió: Haifaa Al-Mansour, Brad Niemann. Muntatge: Olivia Eliseo, Agustín Rexach. Fotografia: Monty Rowan. Música: Sam Thompson.

Informació: El coguionista, Brad Niemann, és el marit de la directora, un diplomàtic nord-americà amb qui viu a Bahrain (en companyia dels seus fills).

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, Madavenue. D-EUA: Sony Pictures Classics. DE: Alfa Pictures i Madfer Films

Directora: Tot i haver estat la primera dona que dirigia una pel·lícula a l’Aràbia Saudí (La bicicleta verda -2012-) i ambientada en aquell país va fer La perfecta candidata 2019-, treballa molt a la TV, en sèries, i és l’autora de Mary Shelley -2017-. El Fòrum Econòmic Mundial de Davos la va guardonar el 2019 pel seu lideratge en la transformació del món àrab. Sobre la directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Danny BOYLE, “28 Years Later” / “28 años después” / “28 ans plus tard”.

Producció: Anglaterra, EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Han passat gairebé trenta anys des que el virus de la fúria es va escapar d’un laboratori d’armes biològiques. Tot i que es va establir un confinament molt estricte, alguns van trobar una manera de sobreviure entre els infectats. Així és com una comunitat de supervivents es va refugiar en una petita illa només connectada amb terra ferma per una carretera, situada sota alta protecció. Quan un dels habitants de l’illa és enviat en missió al continent, descobreix que no només els infectats han mutat, sinó també altres supervivents, en un context alhora misteriós i terrorífic…

Tràiler: VO.

Amb: Aaron Taylor-Johnson (Jamie), Jodie Comer (Isla), Ralph Fiennes (Dr. Kelson), Jack O’Connell (sir Jimmy Crystal), Edvin Ryding (E. Sundqvist), Erin Kellyman (Jimmy Ink).

Guió: Danny Boyle, Alex Garland. Muntatge: Jon Harris. Fotografia: Anthony Dod Mantle.

Informació: S’ha rodat en paral·lel a la seva pròpia seqüela, 28 Years Later: The Bone Temple, que ha dirigit Nia Da Costa, amb producció de Danny Boyle i Alex Garland, que també n’és el guionista.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres. DE: Sony Pictures, EE: 20.06.2025, DF: Sony, EF: 18.06.2025, DI: Eagle PIctures, EI: 19.06.2025.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Robin CAMPILLO, “Enzo“.

Producció: França, Bèlgica, Itàlia. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Enzo, de 16 anys, desafia les expectatives de la seva família burgesa iniciant un aprenentatge de paleta, un camí allunyat de la vida de prestigi que s’havien imaginat per a ell. A la seva vil·la elegant al sud de França, assolellat, les tensions s’acumulen mentre les preguntes i les pressions implacables pesen sobre el futur i els somnis d’Enzo. A les obres, però, en Vlad, un carismàtic col·lega ucraïnès, sacseja el món d’Enzo i obre la porta a possibilitats inesperades…

Amb: Eloy Pohu, Maksym Slivinskyi, Pierfrancesco Favino, Elodie Bouchez.

Guió: Laurent Cantet, Robin Campillo. Fotografia: Jeanne Lapoirie.

Informació: Robin Campillo, amic íntim de Laurent Cantet, que va morir a l’abril de 2024, n’ha heretat aquesta pel·lícula, assumint-ne la direcció i asseguren que té elements d’una emotiva carta d’amor a un amic. MK2, que en porta les vendes internacionals en diu: Campillo torna a la intensitat emocional de “120 BPM” (Cannes Competition – Grand Prix) amb una història lluminosa que entrellaça el romanticisme i les emocions tendres de “Call Me by Your Name” amb una exploració aguda i incisiva de la classe social i la recerca de l’autodescobriment.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, IonCinema, Unifrance. Co-Productora: Les Films du Fleuve. VI: MK2. DF: AdVitam*.

Director: a Viquipèdia, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; Grand Prix per 120 pulsacions per minut. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’Akinola DAVIES, “My Father’s Shadow“.

Producció: Anglaterra, Irlanda. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: En Remi i l’Akin són germans i petits. Poden passar un dia amb el seu desconegut pare, en Folarin. Junts, van de viatge a Lagos i prenen consciència de la magnitud colossal de la ciutat, així com de les lluites diàries del seu pare. Tot això passa durant la crisi electoral nigeriana de 1993 i el malestar polític els posa en perill el viatge de retorn a casa.

Amb: Sope Dirisu (Folarin).

Guió: Akinola Davies, Wale Davies. Fotografia: Jermaine Canute Edwards.

Informació: El co-guionista és germà del director. L’actor Sope Dirisu és especialment conegut pel seu treball a la sèrie de TV Gangs of London. A la producció, Element Pictures (la de Lanthimos, entre d’altres).

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter. VI: The Match Factory. D-EUA: MUBI.

Director: anglès d’arrels africanes, debuta en el llargmetratge aquí, havent realitzat tot de curts, entre els quals Lizard (2021), premiat a Sundance i nominat als BAFTA. Sobre el director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Paul GREENGRASS, “The Lost Bus”

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: El conductor d’autobús Kevin McKay i la mestra d’escola Mary Ludwig van en un autobús ple de nens a través d’un incendi mortal mentre la ciutat de Paradise està atrapada en la destrucció i el caos.

Amb: Matthew McConaughey (Kevin McCay, el conductor del bus), America Ferrera (Mary Ludwig, la mestra), Yul Vazquez (Ray Martinez), Ashlie Atkinson (Ruby), Spencer Watson (Hopkins), Danny McCarthy (McKenzie).

Guió: Paul Greengrass i Brad Ingelsby, basat en el llibre Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, de Lizzie Johnson (El relat definitiu de primera mà del ‘Camp fire’ de Califòrnia -l’incendi forestal més mortal del país en un segle- i un examen aclaparador del que va sortir malament i com evitar futures tragèdies a mesura que es desenvolupa la crisi climàtica). Muntatge: Peter Dungeon, William Goldenberg, Paul Rubell. Fotografia: Pål Ulvik Rokseth. Música: James Newton Howard.

Informació: De molt dubtosa selecció pel Festival de Canes, si més no per a la Competició, ja que és previst que s’estreni directament a la plataforma Apple TV+; però podria anar a Sessions Especials o Fora de Competició. A la producció, entre d’altres, Jamie Lee Curtis i Jason Blum.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, World of Reel, The Hollywood Reporter.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Scarlett JOHANSSON, “Eleanor The Great“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: L’Eleanor Morgenstein, de 90 anys, intenta refer la vida després de la mort de la seva millor amiga. Torna a Nova York després de viure dècades a Florida. Fer nous amics als noranta resulta difícil; però es fa amiga d’un estudiant de 19 anys.

Amb: June Squibb (Eleanor Morgenstein), Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht, Erin Kellyman, Greg Kaston, Will Price.

Guió: Tory Kamen. Muntatge: Harry Jierjian. Fotografia: Hélène Louvart. Música: Dustin O’Halloran.

Informació: La pel·lícula l’han inscrita per al Festival de Canes 2025; però el seus responsables estan disposats a dur-la a Venècia, Toronto o Telluride, si els francesos la rebutgessin. Els seguidors de la sèrie TV The Big Bang Theory podem identificar la velleta June Squibb com l’àvia estimada (la Meemaw) d’en Sheldon Cooper, que el visita per apamar la xicota, l’Amy Farrah Fowler. A la cerimònia dels Oscar 2025, Scarlett Johansson i June Squibb han aparegut juntes a l’escenari per a lliurar un guardó.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, World of Reel, Variety, The Hollywood Reporter. D: Sony Pictures Classics.

Directora: L’actriu ha dirigit anteriorment el molt i molt curt These Vagabond Shoes (2009) i ha co-signat el film de concert musical American Express Unstaged: Ellie Goulding (2015). Sobre Scarlett Johansson: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes (com a actriu). Filmografia: a FilminCat (com a actriu), a Filmin (com a actriu).

D’Óliver LAXE, “After” (“Sirat”).

Producció: França, Espanya, Catalunya. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Un home i el seu fill arriben a una ‘rave’ perduda al mig de les àrides i fantasmagòriques muntanyes del sud del Marroc. Hi busquen la Marina, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d’aquestes excessives festes. Empesos pel destí, decideixen seguir un grup de ‘ràvers’ en la recerca d’una última festa que se celebrarà al desert, amb l’esperança que s’hi trobi la Marina.

Amb: Sergi López (el pare), Bruno Núñez (el fill).

Guió: Óliver Laxe, Santiago Fillol. Fotografia: Mauro Herce. Música: David Kangding Ray.

Informació: En aquests moments hi ha certa confusió amb el títol de la pel·lícula. Es deia “After” quan va presentar el projecte per a les subvencions i a les notícies del rodatge; però ara, mentre a molts llocs segueix dient-se així, a Imdb i a Filmaffinity consta com a “Sirat”. A la producció, entre d’altres, Movistar+ i El Deseo, dels germans Almodóvar. Rodada a l’Aragó i al Marroc. Óliver Laxe ha declarat: La vida desafiarà els personatges de la pel·lícula, els posarà a prova de manera radical i descarnada, els obligarà a fer-se les preguntes importants, a mirar endins, a buscar el sentit de la vida, a treure d’ells mateixos el més bonic que amaga la naturalesa humana. I viuran aventures extremes on els límits entre la vida i la mort es desdibuixaran irremeiablement. En Sergi López protagonitzarà aquest viatge acompanyat d’en Bruno Núñez i un grup d’actors internacionals no professionals. Junts seran el vehicle per escenificar les convulsions que afecten el món del nostre temps, un temps que ens està demanant a tots mirar al nostre interior.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Academia de Cine – Rodatge. VI: The Match Factory. DE: BTeam.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: Premi del Jurat Un Certain Regard, per ‘O que arde’ (2019); a la Setmana de la Crítica de Canes: Gran Premi de la Setmana, amb “Mimosas” (2016); a la Quinzena dels Realitzadors: Premi FIPRESCI per “Todos vós sodes capitáns” (2010). Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Harry LIGHTON, “Pillion“.

Producció: Anglaterra, Irlanda. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: En Colin és un home tímid que deixa passar la vida. Això és així fins que en Ray, el líder impossiblement atractiu d’un club de motocicletes, el pren com a sotmès seu. En Ray treu en Colin de la seva trista vida suburbana, presentant-lo a una comunitat de ciclistes homosexuals i pervertits i li lleva tota mena de virginitats pel camí. Però a mesura que en Colin s’endinsa més en el món de les regles i misteris d’en Ray, comença a qüestionar-se si la vida d’un submís 24/7 és per a ell. Ha trobat la seva vocació o simplement ha canviat una forma d’ofec per una altra?.

Amb: Alexander Skarsgård (Ray), Harry Melling (Colin), Zamir Mesiti (Usher).

Guió: Harry Lighton, basat en el llibre ‘Box Hill’, d’Adam Mars-Jones. Fotografia: Nick Morris. Música: Oliver Coates.

Informació: Una altra producció d’Element Pictures.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter. D-EUA: A24.

Director: director de curtmetratges, entre els quals Wren Boys (2017), nominat als BAFTA, als BIFA, a Sundance…, debuta ara en el llargmetratge. Sobre el director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Sergei LOZNITSA, “Two Prosecutors“/ “Zwei Staatsanwälte” / “Deux procureurs”.

Producció: França, Països Baixos, Alemanya, Letònia, Romania, Lituània. Any: 2025. Durada: 1h50.

Nota sinòptica: La pel·lícula se centra en un jove fiscal que es proposa desafiar el sistema durant el Gran Terror de Stalin el 1937 en descobrir la carta d’un presoner que demana desesperadament ajuda. Sinopsi: pendent.

Amb: Aleksandr Kuznetsov (Kornev), Vytautas Kaniusonis (governador de la presó), Anatoliy Belyy, Aleksandr Filippenko (Stepniak), Valentin Novopolskij, Ivgeny Terletsky, Orest Pasko.

Guió: Sergei Loznitsa, basat en la novel·la del físic, escriptor i presoner polític soviètic Georgy Demidov. Muntatge: Danielius Kokanauskis. Fotografia: Oleg Mutu.

Informació: Loznitsa retorna a la ficció (a partir del llibre d’un presoner polític de l’URSS real).

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, CineMaldito, Mubi.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: Premi Millor Direcció Un Certain Regard 2018 per “Donbass”, Premi FIPRESCI 2012 per “Dans la brume”. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Mario MARTONE, “Fuori”.

Producció: Itàlia, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Biopic sobre l’actriu i escriptora italiana Goliarda Sapienza. Sinopsi: Una escriptora acaba a la presó per un gest boig i inesperat. A la presó, la trobada amb unes joves recluses es converteix en una experiència de renaixement. Un cop fora, en un tòrrid estiu romà en què el temps sembla suspès, l’escriptora segueix sortint amb les dones amb qui ha fet amistat i que ara, com ella, han tornat a la llibertat. Neix una relació profunda i decisiva per a la seva vida, un vincle autèntic que ningú no podrà entendre. Aquesta escriptora és Goliarda Sapienza, i aquesta és la seva història, tal com la va explicar.

Amb: Valeria Golino (Goliarda Sapienza), Matilda De Angelis, Elodie, Sylvia De Fanti (Silvia), Stefano Dionisi, Francesco Gheghi.

Guió: Mario Martone, Ippolita Di Majo. Muntatge: Jacopo Quadri. Fotografia: Paolo Carnera.

Informació: Deadline n’informa amb aquests termes: Drama sobre l’amistat en l’adversitat, la solidaritat femenina i l’anticonformisme, que gira al voltant del temps que [Goliarda] Sapienza va passar a la presó després de robar joies a un conegut de l’alta societat, on va conviure amb lladres, drogadictes, treballadores sexuals i revolucionàries en una experiència que la canviarà per sempre. La co-guionista és la dona del director. Al Festival de Canes 2024, en Sessió Especial, es va presentar el primer episodi de la sèrie L’arte della giogia, dirigida i escrita per Valeria Golino, que adapta per a la TV la considerada obra mestra, homònima, de Goliarda Sapienza.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa. VI: Goodfellas. DI: 01 Distribuzione.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Kleber MENDONÇA FILHO, “O Agente Secreto” / “The Secret Agent” / “L’agent secret”.

Producció: Brasil, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Aquesta ficció segueix en Marcelo, un mestre atrapat en l’agitació política dels últims anys de la dictadura militar brasilera. Sinopsi: 1977. En un Brasil turmentat per la dictadura militar, en Marcelo, un home d’uns quaranta anys que fuig d’un passat problemàtic, arriba a la ciutat de Recife on espera construir una nova vida i retrobar-se amb la seva família. Això sense tenir en compte les amenaces de mort que s’amaguen i planen sobre el seu cap.

Amb: Wagner Moura (Marcelo), Udo Kier (Hans), Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Thomás Aquino.

Guió: Kleber Mendonça Filho. Fotografia: Evgenia Alexandrova.

Informació: A la producció, entre d’altres, el director, l’actor Wagner Moura i el francès Olivier Père.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Raoul PECK, “Orwell: 2+2=5“.

Producció: França, EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Es presenta com el llargmetratge documental definitiu sobre el visionari autor George Orwell. Sinopsi breu: Entrelligant imatges d’arxiu d’anteriors adaptacions de ‘1984‘ amb un tapís d’imatges significatives del segle XXI, Raoul Peck dissecciona la visió precientífica d’Orwell i les seves lliçons vitals per als nostres temps i el futur de la nostra societat. Sinopsi: 1949. George Orwell acaba la que serà la seva última però més famosa novel·la, 1984. Aquest potent i provocador documental s’endinsa en els darrers mesos d’Orwell i la seva obra visionària per explorar les arrels dels conceptes vitals i inquietants que va revelar al món en la seva obra mestra distòpica… El doblepensar, el crim del pensament, la neollengua, l’espectre omnipresent del Gran Germà… veritats inquietants que ressonen cada cop amb més força avui en dia.

Documental.



Guió: Raoul Peck.

Informació: A la producció, entre altres, Universal.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Deadline-1, Deadline-2. VI: Goodfellas. D-EUA: Neon.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Saeed ROUSTAYI (o ROUSTAEE), “Woman And Child“.

Producció: Iran. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Drama familiar contemporani de venjança i perdó en què una infermera vídua se les ha de valent amb el seu fill rebel. Les tensions assoleixen un màxim durant la cerimònia de prometatge amb el seu nou home, però es produeix un tràgic accident i es troba enfrontant-se a sentiments de traïció mentre busca justícia. Sinopsi: pendent.

Amb: Parinaz Izadyar, Payman Maadi.

Guió: pendent.

Informació: pendent.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Deadline. VI: Goodfellas

Director: cineasta iranià conegut pels seus tres llargmetratges: Leila’s Brothers (2022), Law of Tehran (2019) i Life and a Day (2016). Sobre el director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. A l’Iran el van condemnar a 6 mesos de presó per haver presentat “Leila’s Brothers” a Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Josh SAFDIE, “Marty Supreme“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: ‘Ficció’ més que no pas ‘biopic’ sobre el jugador professional de tennis de taula Marty Reisman. Nota sinòptica: En Marty Mauser, un noi amb un somni que ningú respecta, va a l’infern i en torna a la recerca de la grandesa. Sinopsi: pendent.

Amb: Timothée Chalamet (Marty Mauser), Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Odessa A’zion, Penn Jillette, Kevin O’Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher (la mare d’en Marty).

Guió: Josh Safdie i Ronald Bronstein. Muntatge: Ronald Bronstein. Fotografia: Darius Khondji.

Informació: A la producció, A24. En Chalamet també n’és productor.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, World of Reel. D-EUA: A24. E-EUA: 25.12.2025

Director: s’estrena en solitari com a director, havent treballat fins ara amb el seu germà, en Benny Safdie. Sobre Josh Safdie: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’Abu Bakr SHAWKY, “The Stories”

Producció: Àustria, França, Egipte. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: A Egipte, l’any 1967, la correspondència entre un noi d’orígens modestos del Caire i una xicota austríaca, que l’anima en les seves ambicions per convertir-se en pianista de concert. Sinopsi: Egipte. Estiu de 1967. L’Ahmed rep una carta d’Àustria: la Liz ha respost a la seva recerca d’un amic per correspondència. Comencen una amistat a distància que els seus familiars veuen amb recel. A partir d’aquest estiu, els esforços d’Ahmed per convertir-se en pianista malgrat la seva humil formació social agafaran un impuls imparable, ja que la Liz l’empeny cap al seu objectiu esquu: un concert públic. Junts, amb aquest somni compartit sempre present, l’Ahmed i la Liz viuran la guerra, les alegries familiars, l’oposició i els drames, els fracassos i els triomfs que van sacsejar Egipte fins als anys vuitanta.

Amb: Amir El Masry, Valérie Pachner, Nelly Karim, Ahmed Kamal, Khaled Mokhtar, Ahmed Azaar, Hassan El Adl, Karim Kassem, Johannes Krisch, Maria Hofstätter.

Guió: Abu Bakr Shawky. Fotografia: Wolfgang Thaler.

Informació: pendent.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, DohaFilmInstitute. VI: Goodfellas.

Director: Egipci-austríac, format cinematogràficament a Egipte, amb master a Tisch de Nova York, la seva òpera prima Yomeddine va participar a la Competició de Canes 2018. Sobre el director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Celine SONG, “Materialists“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: La descriuen com una comèdia romàntica, una història d’amor de bon rotllo (‘feel-good romance). Nota sinòptica: Amb el teló de fons vibrant de la ciutat de Nova York, una ciutat que mai dorm i és coneguda per les seves relacions diverses i dinàmiques, la pel·lícula ofereix una visió única de la vida de l’elit de la ciutat. L’experiència de la Lucy en el matchmaking (intermediació en l’aparellament) és molt buscada per aquells que estan disposats a pagar una prima pels seus serveis. Sinopsi: La Lucy, jove i ambiciosa matrimoniera de Nova York queda entrampada entre la perfecta parella que ha trobat, un home ric, i el seu imperfecte antic xicot, un actor-cambrer escurat, que de fet encara s’estima. És doncs en un tòxic triangle amorós que amenaça els seus clients…

Amb: Dakota Johnson (Lucy), Chris Evans (John), Pedro Pascal, Zoë Winters, Marin Ireland, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson, Sawyer Spielberg (Mason).

Guió: Celine Song. Muntatge: Keith Fraase. Fotografia: Shabier Kirchner.

Informació: A la producció, entre altres, Christine Vachon.

Sobre el rumor: Segons que informa World of Reel, la pel·lícula no ha acabat de convèncer el públic que l’ha vista en una projecció prèvia i això podria desaconsellar els responsables de projectar-la en cap festival.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Deadline, Variety, World of Reel. D-EUA: A24, E-EUA: 13.06.2025, D-Internacional: Sony Pictures.

Directora: Dramaturga, Celine Song va debutar amb prou èxit amb Vides passades (2023). Sobre Celine Song: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO; al Festival de Berlín 2023 – Competició: “Vides passades”. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Maryam TOUZANI, “Calle Málaga“.

Producció: Marroc, França, Espanya, Alemanya, Bèlgica. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Maria Angeles és una dona de 74 anys que pertany a la comunitat espanyola de Tànger i gaudeix de la tranquil·litat de la seva vida a la colorida ciutat costanera del Marroc. Quan la seva filla decideix vendre la seva casa, es veu obligada a anar-se’n contra la seva voluntat. Però es proposa recuperar casa seva i els seus mobles, que han quedat venuts a un comerciant d’antiguitats. És així que descobreix inesperadament la possibilitat de l’amor i la sensualitat.

Amb: Carmen Maura (María Ángeles).

Guió: Maryam Touzani, Nabil Ayouch.

Informació: Parlada en espanyol. El co-guionista, Nabil Ayouch, i la directora, Maryam Touzani són matrimoni i comparetixen tasques de guionatge i producció als films respectius.

Sobre el rumor: Tot i el vincle durador de la cineasta (i el seu marit) amb el Festival de Canes, les característiques d’aquesta pel·lícula la fan bona candidata per a Sant sebastià 2025.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, Unifrance. VI: Films Boutique. DE: Caramel Films. DF: AdVitam.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: Premi FIPRESCI Un Certain regard per Le bleu du caftan (2022). Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’Alice WINOCOUR, “Couture” (“Stitches“).

Producció: França, EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: La Maxine és una cineasta nord-americana que arriba a París amb motiu de la Setmana de la Moda (Paris Fashion Week), en un viatge de vida o mort, enfrontant reptes i autodescobriment, topant amb dues altres dones.

Amb: Angelina Jolie (Maxine Walker), Louis Garrel, Ella Rumpf (Angèle), Garance Marillier, Anyier Anei (Ada), Finnegan Oldfield.

Guió: Alice Winocour. Fotografia: André Chemetoff.

Informació: A la producció, entre d’altres, Angelina Jolie.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety. VI: HanWay*. DF: Pathé.

Directora: En la seva fecunda faceta com a (co-)guionista de films d’altri, ha estat present en diverses ocasions a les diferents seccions de Canes. Sobre Alice Winocour: a Viquipèdia, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; a la Setmana de la Crítica de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Rebecca ZLOTOWSKI, “Vie Privée” / “Private Life”.

Producció: pendent. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Quan la reconeguda psiquiatra Lilian Steiner s’assabenta de la mort d’un dels seus pacients, en queda profundament preocupada. Convençuda que ha estat un assassinat, decideix investigar-ho.

Amb: Jodie Foster, Virginie Efira, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, Luana Bajrami.

Guió: Rebecca Zlotowski, Anne Berest, Gaelle Macé. Fotografia: George Lechaptois.

Informació: Parlada en francès. No és la primera vegada que Jodie Foster ho fa i en remarca Variety: Foster domina el francès perfectament. En diverses ocasions, Foster va retre homenatge a la seva mare que era francòfila i la va iniciar al cinema de la Nouvelle Vague. Foster fins i tot ha citat “Els 400 cops” de Francois Truffaut i “Le souffle au coeur” de Louis Malle com les pel·lícules franceses que més l’han marcat. Estimada a França, Foster va pronunciar un emotiu discurs en la commemoració del 80è aniversari de l’alliberament de París de les tropes alemanyes aquest any a l’agost, al costat del president francès Emmanuel Macron. També va presidir els Premis César el 2011 i va rebre una Palma d’Honor a Cannes el 2021.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Ecran Total, Cineuropa, Trois Couleurs, Deadline, Variety. VI: Goodfellas. DE: Caramel Films. DF: AdVitam. DI: Europictures. D-EUA: Sony Pictures.

Directora: Sisè llargmetratge de la cineasta, que ha comptat sovint amb intèrprets destacats als seus films, ja sigui el Tahar Rahim posterior a ‘El Profeta’ -per cert, al costat de tota una Léa Seydoux, a Grand Central (2013); ja sigui Natalie Portman i l’emergent Lily-Rose Depp, al drama psicològic Planetarium (2016); ja sigui Benoît Magimel, a Une fille facile (2019); ja siguin Virginie Efira, Roschdy Zem i Chiara Mastroianni, a Les enfants des autres (2022); sense oblidar el repartiment encapçalat per Zem, Marina Foïs i Amira Casar, a la seva mini-sèrie Les Sauvages (2019), i, per descomptat, l’impressionant esplet d’actors que ha reunit en aquesta Vie privée (2025). Sobre Revecca Zlotowski: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; a la Quinzena dels Realitzadors; a la Setmana de la Crítica; a la Mostra de Venècia. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’Andrey ZVYAGINTSEV, “Jupiter“.

Producció: França, Espanya, EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Ambientat en l’aparentment impenetrable món de l’ultra-riquesa, “Júpiter” explica la història d’un oligarca rus que compta amb la dura realitat del futur de la seva família. Sinopsi: pendent.

Amb: pendent.

Guió: Andrey Zvyagintsev. Fotografia: Mikhail Krichman.

Informació: A la producció, entra d’altres, Elástica (María Zamora) i Les Films du Losange. Primera pel·lícula que el cineasta roda fora de Rússia (era previst que es filmés a Palma de Mallorca i a França -país on viu el cineasta des que va anar-se’n de Rússia-).

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, IonCinema.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: Premi del Jurat 2017, per Sense amor , Millor Guió 2014, per Leviathan, Premi Especial del Jurat UCR 2011, per Elena, Millor Actor 2007 per El desterrament; a la Mostra de Venècia 2003: Lleó d’Or, per El Retorn. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

