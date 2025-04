Canes 2025: Rumors (i X)

Bé, amics lectors, fins aquí he arribat. Han estat gairebé 50 dies, des de les acaballes de febrer, i he recollit informació d’unes 200 pel·lícules, que aniran a Canes, a Venècia, a Berlín… o a Canes de l’any que ve, o acabaran en sales o plataformes directament, però en tot cas, basteixen un panorama mundial i actual del cinema ‘a priori’ interessant que ens ve.

Ara, hem d’esperar fins al dijous, dia 10 d’abril (11h), que, en una roda de premsa a París, s’anunciarà el gruix de la programació del Festival de Canes 2025, i al dilluns 14 d’abril, que la Setmana de la Crítica farà pública la seva selecció, i a l’endemà, que serà el torn de la Quinzena dels Cineastes, si no hi ha res de nou. Val a dir que el Festival acostuma a publicar un Complement de Selecció al cap d’uns dies, que afegeix més títols als inicialment anunciats.

Certament, encara poden aparèixer algunes altres llistes de rumors; però en aquestes alçades, ja només em faré ressò de les notícies confirmades. Ara bé, abans de plegar veles, permeteu-me dues coses: primer, que enllaci tots els apunts que he dedicat a aquests rumors, i després, que us aporti un darrer rumor i… restes d’informacions sobre pel·lícules que en algun moment s’han esmentat però que el soroll que n’hi ha hagut no ha tingut categoria de rumor o títols que, a temps de dedicar-los res, s’ha sabut que no estarien llestes per ser a Canes 2025.

Aquests són els apunts publicats sbre els rumors 2025:

28.02.2025: Canes 2025: Rumors I (P.T. Anderson, els Dardenne, Desplechin, Ducournau, Hal Hartley, Jim Jarmusch, Spike Lee, Malick, Ramsay, Trier…).

05.03.2025: Canes 2025: Rumors II.

05.03.2025: Alex Gibney enllesteix un documental sobre Musk, que podria ser a Canes 2025.

10.03.2025: Vols dir que no seran a Canes 2025? (Rumors III).

12.03.2025: Un rumor situa “Romería”, de Carla Simón, a Canes 2025.

14.03.2025: Va vinga, Canes 2025 us espera! (Rumors IV).

21.03.2025: Rumor intens: Jaume Claret debutaria a Canes 2025, amb “Estrany riu”.

22.03.2025: Canes 2025: Rumors V.

25.03.2025: Canes 2025: Un ambientàs cinèfil de prefestival! (Rumors VI).

28.03.2025: Canes 2025: debuts, segones pel·lícules, films atractius… (Rumors VII).

01.04.2025: Canes 2025: Rumors VIII, amb força cinema fet per dones i de països emergents.

04.04.2025: Canes 2025: la llista definitiva de rumors (IX), la Wask.

I evidentment, aquest mateix apunt:

04.04.2025: Canes 2025: Rumors (i X).

L’Última aportació:

FOTO (Variety): Alicia Vikander (© Julian Ungano), Victoria Pedretti (© Sela Shiloni) i Wagner Moura (© Bob Wolfenson), protagonistes del debut en el llargmetratge de l’artista visual Rachel Rose, “The Last Day”.

De Rachel ROSE, “The Last Day“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: La Julia és una escriptora i mare que s’enfronta a persones del seu passat, inclosa una altra mare amb problemes, mentre reexamina la seva vida creativa.

Sinopsi: Un 4 de juliol a Nova York, la Julia, escriptora i mare, es troba amb figures del seu passat i una mare jove amb problemes, la qual cosa la porta a enfrontar-se a la seva manca de propòsit creatiu i a redescobrir-se dins de la vida que mena.

Amb: Alicia Vikander (Julia), Victoria Pedretti (Taylor), Wagner Moura (Peter), Michael Patrick Thornton (John), Jihae (Olivia), Suzette Gunn (Kerry), Ned Van Zandt (doctor), Eva Jade Halford (Eve), Conrad Ricamora (Finn).

Guió: Rachel Rose, inspirat en Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Muntatge: Taylor Levy. Fotografia: Eric Yue. Música: Drum&Lace.

Informació: Òpera prima de l’artista visual Rachel Rose. Rodada a Nova York la tardor de 2024. A la producció, Killer Films.

Wikipedia, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety 25.10.2024.

Directora: Com a artista visual, a Wikipedia -també com a artista visual-, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

Font: IndieWire 03.04.2025.

NO HAN ARRIBAT A CONFORMAR RUMORS, PERÒ S’HAN ESMENTAT:

De Duke JOHNSON, “The Actor“. Descartada perquè s’ha estrenat restringidament el març de 2025 als EUA

D’Alex LUTZ, “Connemara“.

DESCARTADES A TEMPS PERQUÈ S’HA DIT QUE NO ESTARIEN LLESTES PER CANES 2025:

De Nicolas Winding REFN, “The Avenging Secret”

De Julian SCHNABEL, “In the Hands of Dante”

De Paul SCHRADER, “Non Compos Mentis“.

AQUESTA L’HAVIA COMENÇAT A TREBALLAR:

De ZOU Jing, “A Girl Unknown“.

Producció: Xina, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: El retrat d’una jove xinesa, des dels seus sis anys a la trentena, a tres famílies diferents. És la història de generacions senceres de noies abandonades a la Xina entre els anys 1980 i 2000, però també és una història íntima iniciàtica que representa el dolor existencial, la recerca d’un mateix i l’aprenentatge de l’amor.

Amb: pendent.

Guió: Zou Jing.

Informació: Òpera prima. El projecte d’ “A Girl Unknown” va guanyar el premi del programa Next Step 2023, de la Setmana de la Crítica de Canes: notícia a Cineuropa, a Deadline. Productores: Memoria Films, Maneki Films*.

Sobre el rumor: El rodatge no havia de començar fins al gener de 2025 (Arte France, coproductora).

Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres.

Directora: a Setmana de la Crítica de Canes (Next Step), a la web de la cineasta, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO; a la Setmana de la Crítica de Canes 2021, el curt Duo Li. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO DE L’APUNT (Gety Images-IndieWire): Alicia Vikander, que protagonitza “The Last Day”, de Rachel Rose.