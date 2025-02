Canes 2025: Rumors I (P.T. Anderson, els Dardenne, Desplechin, Ducournau, Hal Hartley, Jim Jarmusch, Spike Lee, Malick, Ramsay, Trier…)

La llista de pel·lícules que s’especula que poden ser a Canes és llarga, molt llarga. Dels rumors més destacats en vaig elaborant aquests apunts, que començo per aquest primer lliurament, de 29 títols.

De Fatih AKIN, “Amrun“.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: A l’illa d’Amrum a la primavera de 1945. La caça de foques, la pesca nocturna, el treball al camp: res no és massa perillós o difícil per a en Nanning, de 12 anys, que ajuda la mare a alimentar la família en els últims dies de la Segona Guerra Mundial. Quan es declara la pau, sorgeixen conflictes completament nous i en Nanning ha d’aprendre a trobar el seu propi camí.

Amb: Diane Kruger (Tessa Bendixen), Jasper Billerbeck (Nanning), Matthias Schweighöfer, Laura Tonke (Hille Hagener).

Guió: Fatih Akin, Hark Bohm.

Informació: Basada en la infantesa del guionista (també actor, al film) Hark Bohm.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Cineuropa-Rodatge.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Paul Thomas ANDERSON, “One Battle After Another“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: privisional, 2h50.

Gènere: Comèdia d’acció, de la mena d’ “Alguna cosa salvatge” (Jonathan Demme, 1986). Referència sinòptica: En Sean Penn interpreta al coronel Steven J. Lockjaw i és un “suprematista blanc” que d’alguna manera va tenir una aventura amb el personatge de Teyana Taylor. Ella acaba deixant-lo, ajuntant-se amb el “Bob” de Leonardo Dicaprio i és llavors quan en Lockjaw intenta rastrejar-los a tots dos. És una pel·lícula de persecució de 3 hores, però malgrat els seus temes foscos, és molt divertida, plena d’elements còmics, inclòs el slapstick (World of Reel). Sinopsi: Pendent.

Amb: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Wood Harris, Benicio del Toro, Shayna McHayle, Chase Infiniti.

Guió: Paul Thomas Anderson, lleugerament inspirat en la novel·la ‘Vineland‘ -1990- de Thomas Pynchon (de qui anteriorment Anderson va adaptar “Vici inherent”). Fotografia: Michael Bauman. Música: Jonny Greenwood.

Informació: Rodat en 35mm, amb càmeres VistaVision.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, World of Reel, The Film Stage. D-EUA: Warner. E-EUA: 08.08.2025 (hi ha rumors que l’endarreriran, cosa que fa pensar en una estrena prèviament a Venècia i Toronto).

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Wes ANDERSON, “The Phoenician Scheme“.

Producció: EUA, Alemanya. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: ‘Thriller’ (comèdia?) d’espionatge. Nota sinòptica: Història fosca d’espionatge que segueix la tensa relació pare-filla dins d’una empresa familiar. Els girs de la trama giren al voltant de la traïció i les opcions moralment grises.

Amb: Benício Del Toro (Zsa-zsa Korda, el pare, un dels homes més rics d’Europa), Mia Threapleton (la filla, Liesl, monja), Michael Cera (Bjorn Lund, el tutor de Liesl), Tom Hanks (Leland), Bryan Cranston (Reagan), Riz Ahmed (príncep Farouk), Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson (cosina), Richard Ayoade, Rupert Friend (Excaliber), Hope Davis, Benedict Cumberbatch (oncle Nubar).

Guió: Wes Anderson, Roman Coppola. Fotografia: Bruno Delbonnel. Música: Alexandre Desplat.

Informació: pendent.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Focus Features News, Variety, The Hollywood Reporter. D-EUA: Focus Features. E-EUA: 30.05.2025. D-Resta del món: Universal. EE: 30.05.2025. EF: 28.05.2025.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’ Ari ASTER, “Eddington“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: western – comèdia negra (que alguns rumors apunten que podria tractar-se, amant del terror com és el cineasta, d’una seva particular interpretació dels films de zombis). Nota sinòptica: va d’un xèrif d’un petit poble de Nou Mèxic amb somnis ambiciosos. Sinopsi: Durant la pandèmia, la Lindsay i en Marc viatgen per Nou Mèxic, camí de Los Angeles. Es queden sense gasolina als afores de la petita ciutat d’Eddington i decideixen entrar-hi per demanar ajuda. Tot primer, s’hi troben ben acollits, però quan es fa fosc, la cosa canvia… i aquell indret pintoresc es converteix ràpidament en un malson.

Amb: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Clifton Collins Jr., Luke Grimes.

Guió: Ari Aster. Fotografia: Darius Khondji.

Informació: Abans d’abandonar, a darrera hora, amb traïdoria, la pel·lícula gai de Todd Haynes, que ell mateix havia promogut, en Joaquin Phoenix ja va convenir amb Ari Aster la seva participació en aquest film. Phoenix ja havia treballat amb Aster a “Beau is Affraid” (2023). Sembla que s’ambienta en l’època de la pandèmia de COVID-19.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Variety. D-EUA: A24.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’ Antonin BAUDRY, “De Gaulle. Part 1“ i “De Gaulle. Part 2“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: El díptic ressegueix la vida i la implicació política de Charles De Gaulle des de 1940 fins a 1945, fins a la seva evolució cap a la carrera política. Sinopsi (part1): Juny de 1940. Un general desconegut es nega a veure el seu país derrotat per l’Alemanya nazi. Va tornar a Londres sense suport, sense tropes, sense mandat. Defensa contra tots, enemics i aliats, la idea d’una França lliure. Uns quants homes s’uneixen a ell i participen al combat. A París i Lió, intrèpids joves estudiants de batxillerat inventen la seva lluita contra l’ocupant…



Amb: Simon Abkarian (Charles De Gaulle), Niels Schneider (General Leclerc), Thierry Lhermitte (Henri Giraud); Félix Kysyl (Jean Moulin), Karim Leklou, Anamaria Vartolomei, Benoît Magimel, Grégoire Colin, Simon Russell Beale (Winston Churchill), Jane Perry (Eleanor Roosevelt), Kacey Mottet Klein, Matthieu Kassovitz.

Guió: Antonin Baudry, Bérénice Vila, basat en l’obra ‘De Gaule: une certaine idée de la France‘, de Julian Jackson. Fotografia: Pierre Correreau.

Informació: qualificada de pel·lícula ambiciosa, superproducció històrica, de gran pressupost, obra d’un home de cultura, amb carrera diplomàtica i coneixedor del món polític. Comentari sobre el rumor: si no cau en la nostàlgia ‘gaullista’, pot ser una pel·lícula molt escaient epl moment polític que viu França. Compta amb un ventall molt gran i important d’actors francesos, cosa sempre atractiva per a Canes i, a més a més, l’any passat Pathé (també productora i distribuïdora d’aquest tríptic) va aconseguir un gran èxit comercial, a l’hexàgon, amb ‘El comte de Montecristo’, estrenada al Festival.

Enllaços: Wikipédia, Wikipedia, Imdb -Part 1-, Imdb -Part 2-, Filmaffinity, AlloCiné -Part 1-, AlloCiné -Part 2-, MyMovies, Cineuropa, Trois Couleurs. DF: Pathé Films.

Director: Amb formació politècnica, en estudis literaris i cinematogràfics, treballà d’assessor cultural a ambaixades franceses, autor del còmic ‘Quai d’Orsay, que Bertrand Tavernier va dur al cinema, el 2018 triomfà comercialment amb la seva òpera prima, “Le chant du loup“. Sobre el director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Sylvain CHOMET, “Marcel et Monsieur Pagnol” / “The Magnificent Life of Marcel Pagnol”.

Producció: França, Bèlgica, Luxemburg. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: Film biogràfic d’animació. Sinopsi: El 1955, Marcel Pagnol (dramaturg, novel·lista i cineasta que va créixer en una llar de classe mitjana a Marsella i es va convertir en un dels artistes més inventius i prolífics del món des de la dècada de 1930 fins a la de 1950) és ben reconegut. Quan la revista ‘Elle’ li encarrega una columna sobre la seva infantesa, ho veu com una oportunitat per tornar als seus inicis: escriure. Adonant-se que la memòria li falla i afectat pel poc èxit mixt de les seves últimes obres, en Pagnol comença a dubtar. Fins que el petit Marcel -el nen que va ser- se li apareix com per art de màgia. Junts, exploren el seu passat i en recuperen els records més estimats.

Guió: Sylvain Chomet.

Comentari sobre el rumor: Ja es rumorejava per a Canes de l’any passat.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, altres enllaços. D: Sony Pictures Classics.

Director: Sylvain Chomet es va donar a conèixer el 2003 en presentar (Fora de Competició) al Festival de Canes, la pel·lícula d’animació sobre el Tour de França, “Les triplettes de Belleville” / “Bienvenidos a Belleville”; el 2011 va tenir nominat a l’Oscar d’Animació “L’illusioniste“, basada en un guió de Jacques Tati; el 2013 provà sort en la ficció amb personatges de carn i ossos, amb “Attila Marcel” (2013); després ha dirigit un vídeo musical i un curt, i actualment està enllestint “The Thousand Miles”, cinta inspirada en dibuixos i escrits de Federico Fellini, sobre la mítica cursa italiana de les ‘Mille Miglia’ dels anys cinquanta, que havia de ser un curt i s’ha convertit en un llargmetratge. Sobre el cineasta: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’Ethan COEN, “Honey Don’t!“.

Producció: EUA, Anglaterra. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Comèdia fosca de viatge per carretera, en què Margaret Qualley és una investigadora privada homosexual que investiga una secta que dirigeix Chris Evans i Aubrey Plaza hi encarna una ‘dona misteriosa’. Sinopsi: pendent.

Amb: Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day, Billy Eichner.

Guió: Ethan Coen, Tricia Cooke.

Informació: Segona part d’una trilogia formada per produccions de sèrie B amb protagonistes lesbianes, el primer lliurament de la qual va ser “Drive-Away Dolls” (2024), també dirigida per Ethan Coen, que la va escriure conjuntament amb Tricia Cooke, la seva dona i muntadora habitual dels germans Coen, que debutà aquí com a guionista. Cooke viu separada del seu marit i s’ha declarat homosexual. Aquell film de l’any passat també l’interpreta Margaret Qualley i igualment segueix un viatge per carretera de les protagonistes.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Deadline, World of Reel. D-EUA: Focus. E-EUA: maig de 2025.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Jean-Pierre i Luc DARDENNE, “La Maison Maternelle” / “Young Mothers” (“Young Mothers Home”).

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: En un refugi per a mares joves, cinc dones (Jessica, Perla, Julie, Naïma i Ariane), criades en circumstàncies difícils, breguen per un futur millor per a elles mateixes i els seus fills. Sinopsi: pendent.

Amb: pendent.

Guió: Jean-Pierre i Luc Dardenne. Fotografia: Benoît Dervaux. Muntatge: Tristan Meunier, Marie-Hélène Dozo.

Informació: pendent.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres. VI: Goodfellas.

Directors: a la productora (Les Films du Fleuve), a Wiquipédia, Wikipedia, a Filmaffinity (Jean-Pierre), a Filmaffinity (Luc), a AlloCiné (Jean-Pierre), a AlloCiné (Luc), a MyMovies (Jean-Pierre), a MyMovies (Luc). Anteriorment, al Festival de Canes (Jean-Pierre), al Festival de Canes (Luc); 2 Palmes d’Or (Rosetta -1999- i L’enfant -2005-) i molts altres premis; a la Quinzena dels Realitzadors. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’Arnaud DESPLECHIN, “Une affaire” / “An Affair”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nora sinòptica: Segueix la carrera d’en Mathias, un virtuós pianista francès que, havent viscut una colla d’anys a l’Àsia, torna a la seva ciutat natal de Lió per viure una història d’amor impossible. Sinopsi: pendent.

Amb: François Civil (Mathias), Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot.

Guió: Arnaud Desplechin, Kamen Velkovsky. Fotografia: Paul Gilhaume. Muntatge: Laurence Briaud.

Sobre el rumor: s’apunta que la pel·lícula podria tenir prevista l’estrena a començament del 2026, cosa que gairebé la descartaria per a Canes 2025; si bé altres fonts asseguren que s’intentarà que estigui llesta per aquest maig. Sens dubte, al Festival li ha d’interessar molt, perquè seria tornar a tenir el seu molt habitual Desplechin i actors de moda ara mateix a França, com Francois Civil i Nadia Tereszkiewicz, a més d’una personalitat com Charlotte Rampling i la presèncai sempre agraïda d’ Hyppolyte Girardot.

Informació: Arte França ha publicat una nota en què diu: Arnaud Desplechin deixa la ciutat de Roubaix, per instal·lar el seu nou escenari a la ciutat de Lió. Fidel a si mateix, trobarem el seu gust pel romanç, els seus personatges d’amants frustrats i les seves històries entrelligades. Una història bressolada per la música, per calmar el dolor. Rodatge a Lió entre octubre i desembre de 2024. I Arnaud Desplechin ha declarat: Estava buscant una ciutat amb perfum d’Itàlia. Així que a Roubaix no és el cas, i coneixia molt malament Lyon. Buscava una ciutat on hi hagués orquestra nacional. A més, l’auditori, ens vam enamorar de l’edifici. I jo vaig començar a veure la ciutat i em vaig enamorar de la ciutat. Hem vist el parc de la Tête d’Or. Així que, de sobte, vaig arribar a Lyon. Soc lionès (..) Així doncs, és un afer de piano i un afer en què [el protagonista] va a resoldre els seus afers sentimentals amb Nadia Tereszkiewicz. Hi ha una meitat de la pel·lícula que es diu Matthias, que és una mica com un conte fantàstic. I hi ha una segona meitat que és com un melodrama i que es diu Claude, amb Nadia. I la pel·lícula és la conjunció d’aquests dos gèneres cinematogràfics. (..) Vam tenir una oportunitat increïble [en filmar al parc de la Tête d’Or]. Vam trobar els últims arbres amb fulles i tot això, després vam poder-hi rodar a sota, era màgic. És perquè de sobte compartien secrets dolorosos i era una alegria, esclataven de riure. La màgia lionesa era allà.



Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Vogue, Ici, Producció: Arte France, Why Not Productions*. DF: Le Pacte*.

Director: a Viquipèdia, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes; a la Setmana de la Crítica. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Julia DUCOURNAU, “Alpha“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica 1: Anys vuitanta. Els companys de classe d’una noieta la comencen a rebutjar quan es difon la xafarderia que té una malaltia infecciosa, cosa que suggereix que la cineasta segueix tractant l’horror corporal de Titane (2021) i Grave (2016). Nota sinòptica 2: L’Alpha és una nena d’11 anys en una ciutat fictícia dels anys vuitanta inspirada en Nova York. A mesura que es desenvolupa l’epidèmia de la SIDA, un dels seus pares en cau malalt, la qual cosa l’obliga a enfrontar-se a la pèrdua i la seva pròpia mortalitat per primera vegada. Sinopsi: pendent.

Amb: Golshifteh Farahani, Tahar Rahim, Emma Mackey, Finnegan Olfield.

Guió: Julia Ducournau.

Informació: La pel·lícula ha estat descrita pels distribuïdors FilmNation i Charades com “l’obra més personal i profunda de Ducournau”. Per preparar la pel·lícula, Ducournau va viatjar a la ciutat de Nova York per conèixer un dels membres fundadors d’ACT UP, un psiquiatre especialitzat en trauma transgeneracional i hipnoterapeuta implicat en la regressió a vides passades. L’actor Tahar Rahim s’ha aprimat 20Kg per a aquesta pel·lícula.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Variety, Kinótico, World of Reel. VI: Film Nation*, Charades. D-EUA: Neon*. DF: Diaphana*.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes: 1 Palma d’Or. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’ Ildikó ENYEDI, “Silent Friend“.

Producció: Alemanya, Hongria, França. Any: 2024. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Contes explicats des de la perspectiva d’un arbre vell solitari situat al mig d’un jardí botànic. La trobada de dos ritmes de vida: el de l’home i el de la natura. Inspirar – expirar. Unes setze vegades per minut per als humans. Un cop al dia per als arbres. Aquí teniu una història en què aquests dos ritmes es troben. Sinopsi: Entrelliga tres històries vinculades a un sol arbre durant més d’un segle (1908, 1972 i 2020.). A través d’aquestes narracions, la pel·lícula investiga les transformacions dramàtiques en la manera de percebre les plantes, els animals i els éssers humans, reflexionant sobre els profunds i sovint volàtils canvis en la nostra comprensió de la realitat.

Amb: Léa Seydoux (Alice), Tony Leung Chiu-Wai (Tony), Luna Wedler (Grete), Sylvester Groth (Anton), Enzo Brumm (Hannes).

Guió: Ildikó Enyedi.

Sobre el rumor: L’any passat ja es rumorejava que seria a Canes. Informació: Tony Leung Chiu-wai interpreta un reconegut neurocientífic que viatja des de la seva ciutat natal, Hong Kong, fins a la Facultat de Marburg.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, WorldOfReel, Cineuropa, Film New Europe. VI: Films Boutique*.

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes, Càmera d’Or 1989. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Bi GAN, “Resurrection” / “Kuang ye shi dai”.

Producció: Xina, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: L’any 2068, una dona es desperta d’una operació cerebral i es troba que és l’únic ésser viu en un món en ruïnes, llevat d’un biònic mig home, mig robot. Cada vespre, com Scheherazade, somia una història per a ell, un conte metafòric que relata gairebé un segle de solitud per a la Xina. Al final de les seves històries, ha de triar: tornar al món real o quedar-se sol amb aquest ésser biònic, per a qui ha començat a tenir sentiments reals.

Amb: Shu Qi, Jackson Yee, Mark Chao.

Guió: Bi Gan.

Sobre el rumor: Les Films du Losange la venia al Mercat de Berlín 2025.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Variety . VI: Les Films du Losange. DF: Les Films du Losange.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Hal HARTLEY, “Where to Land“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: En Joseph Fulton és un famós director de comèdies romàntiques de 58 anys. D’un dia per l’altre, decideix treballar a l’aire lliure. Troba feina de jardiner al cementiri. Topa amb el seu testament, la seva xicota, actriu, i pensa que en Joseph s’està morint. El rumor s’escampa i l’home veu com desembarquen al seu pais tots els seus coneguts…

Amb: Bill Sage (Joseph Fulton), Gia Crovatin (Laura), Robert John Burke (Leonard).

Guió: Hal Hartley. Muntatge: Kyle Gilman. Fotografia: Sarah Cawley. Música. Ned Rifle (Hal Hartley).

Informació: Una campanya de Kickstarter per a “Where to Land” es va llançar a finals del 2019, amb en Hal Hartley donant-ne a conèixer el (flamant) guió, una farsa sobre un director de comèdies romàntiques que es creia erròniament que era a la porta de la mort, “el millor que he escrit mai”. La pandèmia va aturar-ne la producció i en Hartley va publicar-ne el guió el 2021. Ha estat necessari un altre Kickstarter perquè la pel·lícula arrenqués, però des d’aleshores tot ha anat molt bé.

Enllaços: Web de Hal Hartley, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Variety.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes, a la Quinzena dels Realitzadors. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

D’ Oliver HERMANUS, “The History Of Sound“.

Producció: Anglaterra, EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Durant la Primera Guerra Mundial, dos joves, en Lionel i en David, es proposen gravar la vida, les veus i la música dels seus compatriotes americans… i s’enamoren.

Amb: Josh O’Connor (David), Paul Mescal (Lionel), Samuel H. Levine (amic), Molly Price (la mare d’en Lionel), Michael D. Xavier (Sr. Roux), Brian Hutchison (Hal), Michael Schantz (Bob), Chris Cooper (Lionel, de vell),

Guió: Oliver Hermanus, Ben Shattuck, basat en el llibre The History of Sound, de Ben Shattuck (12 relats breus que s’estenen al llarg de tres segles i que exploren patrons generacionals d’amor i pèrdua // Una impressionant col·lecció d’històries interconnectades ambientades a Nova Anglaterra, explorant com el passat sovint es malinterpreta i com la història, la família, el mal de cor i el desig poden ressonar al llarg dels segles). Muntatge: Chris Wyatt. Fotografia: Alexander Dynan.

Sobre el rumor: Venècia 2024 la volia, però encara els calia treballar-ne més la banda sonora i el director ha manifestat que espera ser a Canes 2025.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Variety, Elle, Gay Times.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes, a la Mostra de Venècia 2022, a la Mostra de Venècia 2019. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Jim JARMUSCH,, “Father, Mother, Sister, Brother“.

Producció: EUA i altres. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Tres històries separades sobre les relacions entre els fills adults, el seu pare (o pares) pèl distants i entre ells. Cada part té lloc avui en dia i cadascuna en un país diferent. El ‘pare’ s’ambienta al nord-est dels EUA; la ‘mare’, a Dublin i la ‘germà germana’, a París. La pel·lícula consisteix en una sèrie d’esudis de personatges, tranquils, d’observació i sense jutjar ningú. Una comèdia amb fils de melanconia.

Amb: Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore, Luka Sabbat, Sarah Greene, Françoise Lebrun.

Guió: Jim Jarmusch. Muntatge: Affonso Gonçalves. Fotografia: Frederick Elmes, Yorick Le Saux.

Informació: En Jarmusch, parlant del projecte de “Father, Mother, Sister, Brother” va dir que seria una pel·lícula divertida i trista. Fa 5 anys que Jarmuch no tenia nova pel·lícula, d’ençà la zòmbica “Los muertos no mueren” / “The Dead Don’t Die” (2019), que va anar a Competició del Festival de Canes.

Sobre el rumor: Tot i que es rumorejava que podia ser a Canes l’any passat, el rodatge no s’acabà fins la primavera de 2024 i no va ser possible.



Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Variety, The Film Stage, World of Reel, THR. D-EUA: MUBI.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes; Càmera d’Or per “Estranys al Paradís” -1984-, Premi de la Millor Contribució Artística per “Mystery Train” -1989-, Palma d’Or del Curtmetratge per “Coffe and Cigarettes” -1993- i Grand Prix per “Flors trencades” -2005-; a la Quinzena dels Realitzadors. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Nadav LAPID, “Yes!” / “Oui!” / “Kent!”.

Producció: Israel, França, Alemanya. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Gira al voltant d’un personatge anomenat Y. Decideix que allò coratjós de debò no és dir “no”, com creia en la seva joventut, sinó dir “sí”.En Y és un home que mai diu “no” i sempre diu “sí”. Sinopsi: En Y., pianista i compositor, entreté els poderosos amb la seva dona Jasmine. La parella s’hi lliura en cos i ànima. Mai diuen que no, sempre que sí. I els funciona força bé. Per tant, la seva vida és horrible. No es pot simplement ballar, cantar i prostituir-se tot el dia.

Amb: pendent.

Guió: Nadav Lapid.

Informació: pendent.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, ScreenDaily, CineMaldito. DF: Les Films du Losange*.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes, a la Setmana de la Crítica de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Spike LEE, “Highest 2 Lowest“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: (possible, però…) Un segrest sacseja la vida d’una família rica i la del seu xofer. Sinopsi: pendent.

Amb: A$AP Rocky, Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Ice Spice, Dean Winters, Michael Potts.

Guió: Spike Lee, Alan Fox, reinterpretant el d’ “El cel i l’infern” / “El infierno del odio” / “High and Low” / “Tengoku to jigoku”, d’Akira Kurosawa, que al seu torn es basava lleugerament amb la novel·la Kings Ransom d’Evan Hunter. Fotografia: Matthew Libatique.

Informació: Spike Lee afirma que s’ha inspirat en el thriller policial d’Akira Kurosawa “El cel i l’infern” / “El infierno del odio” / “High and Low” / “Tengoku to jigoku” (1963), en el qual, un executiu d’una empresa de sabates de Yokohama esdevé víctima d’extorsió quan segresten el fill del seu xofer per error i en demanen un rescat; però que no n’és un remake, sinó una reinterpretació del gran Kurosawa. Ha manifestat igualment que el mestre japonès ha estat font d’inspiració clau per a la seva carrera, des de She’s Gotta Have It (Variety). “Highest 2 Lowest” és la cinquena col·laboració entre Spike Lee i Denzel Washington, i la més recent des de Inside Man (2006)



Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety. D-EUA: A24*, Apple Original Films.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes, a la Quinzena dels Realitzadors. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Richard LINKLATER, “Nouvelle Vague“.

Producció: França (ARP), EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Tracta de la ‘Nouvelle Vague’ francesa i se centra en la producció del film de Jean-Luc Godard À bout de souffle (1959). Sinopsi: Relat de la gènesi i del rodatge d’ “À bout de souffle”, en l’estil i l’esperit amb què Godard va crear-la .

Amb: Guillaume Marbeck (Jean-Luc Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg), Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo), Bruno Dreyfürst (Georges de Beauregard), Benjamin Cléry (Pierre Rissient), Matthieu Penchinat (Raoul Coutard), Pauline Belle (Suzon Faye), Blaise Pettebone (Marc Pierret), Benoît Bouthors (Claude Beausoleil), Paolo Luka Noé (François Moreuil), Adrien Rouyard (François Truffaut), Antoine Besson (Claude Chabrol), Alix Bénézech (Juliette Gréco), Côme Thieulin (Eric Rohmer), Laurent Mothe (Roberto Rossellini), Jean-Jacques Le Vessier (Jean Cocteau), Roxane Rivière (Agnès Varda), Niko Ravel (Michel Fabre), Jonas Marmy (Jacques Rivette), Jodie Ruth-Forest (Suzanne Schiffman), Jade Phan-Gia (Phuong Maittret, maquilladpra de Jean Seberg).

Guió: Richard Linklater, Vincent Palmo Jr., Holly Gent Palmo, Laetitia Masson, Michèle Pétin. Fotografia: David Chambille.

Informació: Primer film de Linklater rodat (força) en francés, amb força actors francesos volgudament poc coneguts. La fotografia és en blanc i negre i amb format 4:3.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. DF: ARP.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Terrence MALICK, “The Way of the Wind” (“The Last Planet”).

Producció: EUA, Alemanya, Anglaterra. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Diversos episodis de la vida de Jesús de Natzaret. Sinopsi: pendent.

Amb: Géza Röhrig (Jesucrist), Matthias Schoenaerts (Sant Pere), Mark Rylance (Satanàs), Ben Kingsley, Tawfeek Barhom (Joan), Björn Thors, Joseph Fiennes, Douglas Booth, Aidan Turner (Sant Andreu), Lorenzo Gioielli, Philip Arditti (Osees), Nabil Elouahabi (Sant Esteve), Con O’Neill (Henoc), Joseph Mawle (Saül), Karel Roden (Mamon), Martin McCann (Marcellus), Sarah-Sofie Boussnina (Clàudia, la dona de Ponç Pilat), Laëtitia Eïdo (Anna), Ali Suliman (Clopas), Shadi Mar’i (Asher), Selim Bayraktar (Jonathan, fariseu de Natzaret), Ori Pfeffer (Ahaziah, fariseu), Selva Rasalingam (Jeroboam), John Rhys-Davies (Uriah), Sebastiano Filocamo (pròdig germà gran), Makram Khoury (Jonas), Sarah Greene, Mathieu Kassovitz, Numan Acar, Ioachim Ciobanu (Zealot), Franz Rogowski, Leila Hatami (Maria Magdalena), Sofia Asir (Dinah).

Guió: Terrence Malick. Muntatge: Rehman Nizar Ali. Música: Eleni Karaindrou. Fotografia: Jörg Widmer.

Informació: Malick en va acabar el rodatge la tardor de 2019, des d’aleshores la té en fase de muntatge (una eternitat, com és costum en el cineasta). L’actor Géza Röhrig, que encarna Jesús, es va donar a conèixer internacionalment en protagonitzar l’oscaritzada i ‘cannoise’ cinta sobre l’Holocaust ‘”El hijo de Saul” / “Saul fia” (László Nemes, 2015). D’interés: Malick va ser educat per la seva mare, Irene Malick i el seu pare, Emil Malick, fill d’immigrats assiris de religió cristiana (..) El seu avi, Abvimalek Malick (o Maleck) era originari del poble assiri Goghtapa, a Urmia aIran, afectat pel genocidi assiri practicat per l’Imperi Otomà (Viquipèdia).

Enllaços: Wikipedia, IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, WorldOfReel.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes; Premi com a Millor Director de Canes 1979, per “Días del Cielo” / “Days of Heaven”, Palma d’Or 2011 per a la magna obra “L’arbre de la vida” -acusada d’espiritualista new-age-, l’escadusser Terrence Malick també va presentar a la Competició de Canes l’extraordinàriament sensible “Vida oculta” / “A Hidden Life” (2019), sobre un objector de consciència austríac que es negà a combatre amb els nazis a la II GM. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Pietro MARCELLO, “Duse“.

Producció: França, Itàlia. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Després de la Primera Guerra Mundial, l’actriu Eleonora Duse torna als escenaris, lluitant amb els límits del seu propi cos, així com amb les realitats de poder en desacord amb els seus ideals utòpics.

Amb: Valeria Bruni Tedeschi (Eleonora Duse), Noémi Merlant (Enrichetta Checchi, la filla d’Eleonora Duse), Mimmo Borrelli (Ermete Zacconi), Fausto Russo Alesi, Marcello Mazzarella, Vincenzo Nemolato.

Guió: Pietro Marcello, Letizia Russo, Guido Silei. Fotografia: Marco Graziaplena. Música: Carlo Crivelli.

Informació: Eleonora Duse (Vigevano, Piemont, 3 d’octubre de 1858 – Pittsburgh, Estats Units, 21 d’abril de 1924) fou una de les més cèlebres actrius de teatre italiana de finals del segle XIX i principis del XX, i una de les actrius més grans de tots els temps. Assolí gran fama en representar papers de l’escriptor coetani Henrik Ibsen, a més dels autors clàssics, i en desplegar un estil d’interpretació instintiu basat en la naturalitat, en la «veritat», ben diferent del de les actrius d’aquells anys de qui fou contemporània: les grans dives britàniques Patrick Campbell i Ellen Terry, o l’actriu francesa Sarah Bernhardt, amb qui va mantenir una llarga rivalitat professional i personal (Viquipèdia). A Wikipedia italiana.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. DF: AdVitam*. DI: PiperFilm*.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Christopher McQUARRIE, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” / “Misión imposible: Sentencia final” /

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Les nostres vides són el resultat de les nostres decisions.

Amb: Tom Cruise (Ethan Hunt), Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis), Esai Morales (Gabriel), Pom Klementieff (Paris), Mariela Garriga (Marie), Angela Bassett (Erika Sloane)

Guió: Christopher McQuarrie, Erik Jendresen, basat en la sèrie de TV creada per Bruce Geller.

Sobre el rumor: Seria l’enfadós retorn de Cruise a Canes, des que hi triomfà (comercialment) amb “Top Gun Maverick” i hi va rebre una Palma d’Or Honorífica. Es parla fins i tot d’un possible avançament de l’estrena a França, per fer-la coincidir amb la data d’inici del Festival i ser-ne el film inaugural.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DE: Paramount, EE: 23.05.2024, DF: Paramount, EF: (inicialment prevista) 21.05.2024, DI: Eagle Pictures, EI: 21.05.2024. D-EUA: Paramount, E-EUA: 23.05.2024.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

De László NEMES, “Orphan” / “Árva”.

Producció: Hongria, França, Alemanya, Anglaterra. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Budapest, 1957. Un noiet jueu, després de l’enfonsament de la revolució hongaresa de 1956, criat per la seva mare amb històries idealitzades del seu pare difunt, s’enfronta a un home brutal que afirma ser el seu veritable pare.

Amb: Bojtorján Barabas, Grégory Gadebois, Andrea Waskocics, Marcin Czarnik, Eliz Szabo.

Guió: László Nemes, Clara Royer. Muntatge: Péter Politzer. Fotografia: Mátyás Erdély. Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine.

Informació: No és la pel·lícula de Lászlo Nemes següent a El fill de Saül (2015), sinó que entremig té Sunset (2018), premi FIPRESCI a Venècia –estilitzat drama sobre els dies previs a l’esclat de la Primera Guerra Mundial-.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Charades.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; Gran Prix 2015, per El fill de Saül. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Lynne RAMSAY, “Die, My Love“.

Producció: EUA, Regne Unit. Any: 2025. Durada: 2h08.

Gènere: Terror, comèdia fosca. Sinopsi: Una dona que viu en una zona rural apartada voreja la bogeria pel matrimoni i la maternitat.

Amb: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson (Jackson), LaKeith Stanfield, Nick Nolte, Sissy Spacek.

Guió: Lynne Ramsay i Enda Walsh, basat lliurement en la novel·la ‘Mátate, amor’ (2012) d’Ariana Harwicz –sobre una mare primípara que,a la ruralia francesa, desenvolupa una depressió postpart i entra en psicosi-. Muntatge: Toni Froschhammer. Fotografia: Seamus McGarvey.

Informació: A la producció, Martin Scorsese.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; amb curtmetratges premiats i el guardó al Millor Guió el 2017, per En realitat mai vas ser aquí. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Kelly REICHARDT, “The Mastermind“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: James Mooney orquestra un audaç robatori d’art amb el teló de fons de la guerra del Vietnam i el naixent moviment d’alliberament de les dones del país. Mentre es dedica a un atrevit repte criminal, s’ha de moure per un món marcat per dinàmiques socials i polítiques canviants..

Amb: Josh O’Connor (James Mooney), Alana Haim, John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffman, Amanda Plummer.

Guió: Kelly Reichardt. Fotografia: Christopher Blauvelt.

Informació: pendent.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, World of Reel, MundoCine, MUBI, Variety, The Hollywood Reporter, altres.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Carlos REYGADAS, “Estela de sombra” / “Wake of Umbra“.

Producció: Mèxic, Polònia, Noruega. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: La trama gira al voltant de quatre amics que travessen el temps i l’espai i es troben en diferents encarnacions, escenaris i rols socials. Sinopsi: pendent.

Amb: pendent.

Guió: pendent. Fotografia: Malgorzata Szylak.

Informació: pendent.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, IonCinema, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes; premis Millor Direcció 2012 i del Jurat 2007, Menció Especial Càmera d’Or 2002; a la Quinzena dels Realitzadors. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Mascha SCHILINSKI, “The Doctor Says I’ll Be Alright, But I’m Feelin’ Blue“.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Quatre noies en quatre dècades diferents comparteixen el fet de créixer en una granja rural i semblen estar connectades entre elles. Sinopsi: pendent.

Amb: Lea Drinda (Erika), Luise Heyer (Christa), Susanne Wuest (Emma), Lena Urzendowsky (Angelika), Lucas Prisor (Hannes), Claudia Geisler-Bading (Irm), Filip Schnack (Fritz, de jove), Hanna Heckt (Alma).

Guió: Mascha Schilinski, Louise Peter. Muntatge: Billie Mind, Evelyn Rack. Fotografia: Fabian Gamper, Lena Krenz. Música: Anna Kühlein.

Informació: Segon llargmetratge de l’alemanya Mascha Schilinski, que va debutar amb Dark Blue Girl (2017), seleccionada al Festival de Berlín.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Berlinale Talents, FilmPortal, Cineuropa, Variety, The Hollywood Reporter, altres.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes, NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Kirill SEREBRENNIKOV, “La Disparition” / “The Disappearance Of Joseph Mengele” (“The Disappearance”).

Producció: França, Rússia, Mèxic, Alemanya. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Els anys de fuga de Josef Mengele (August Diehl), el famós metge nazi que va trobar refugi a Sud-amèrica (del Paraguai a la selva brasilera) al final de la Segona Guerra Mundial i mai va ser capturat, explicats des del seu punt de vista. Sinopsi: pendent.

Amb: August Diehl (Josef Mengele), Max Bretschneider, David Ruland, Dana Herfurth, Burghart Klaussner.

Guió: Kirill Serebrennikov, adaptat de la novel·la d’Olivier Guez “La disparition de Josef Mengele“, que va guanyar el prestigiós premi Renaudot l’any 2017. Muntatge: Hansjörg Weissbrich. Fotografia: Vladislav Opelyants.

Sobre el rumor: ja s’havia especulat que podia ser a Canes 2024, però Serebrennikov hi va tenir “Limonov”. Informació: pendent.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, CG Cinema informa , Variety.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Kristen STEWART, “The Chronology Of Water“.

Producció: EUA, França, Letònia. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Biopic de la nedadora Lidia Yuknavitch, convertida en artista, que explora els problemes de la sexualitat, el dolor i l’addicció. Sinopsi: Lidia Yuknavitch és una dona que va trobar la salvació, després d’una infància i joventut marcats pels abusos i addiccions, en la literatura i la natació i va acabar convertint-se en una exitosa mestra, mare i escriptora.

Amb: Imogen Poots (Lidia Yuknavitch), Thora Birch, Tom Sturridge, Michael Epp, Earl Cave, Susannah Flood, Kim Gordon, Jim Belushi.

Guió: Kristen Stewart, Andy Mingo, basat en el llibre de memòries The cronology of water, de Lidia Yuknavitch. Muntatge: Olivia Neergaard-Holm. Fotografia: Corey C. Waters.

Sobre el rumor: hi ha dubtes que la pel·lícula estigui llesta el maig de 2025.

Informació: Debut com a directora de l’actriu Kristen Stewart, autora fins ara d’algun vídeo i diversos curtmetratges. A la producció, entra d’altres, Ridley Scott. Diu Variety, sobre la pel·lícula: Segons la sinopsi oficial, es tracta de “convertir el trauma en art” i segueix la Lidia “des dels seus primers records d’infància al nord-oest del Pacífic, passant per fallades explosives i errors, nens que gairebé ho eren, relacions tòxiques, herois de l’art, victòries i pèrdues”. (..) La pel·lícula “es deixa endur per l’aigua dels records de la Lidia en el seu viatge per convertir-se en escriptora professional, recuperant la seva pròpia història escrivint-ne una amb la qual pugui viure”, continua la descripció. “”The Cronology of Water” és una exploració en profunditat de la sexualitat, de la creativitat, una mirada inquebrantable a tots els detalls sanguinolents de tenir un cos femení i una representació sensible del vocabulari emocional de la joventut”.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, The Hollywood Reporter. VI: .Les Films du Losange. DF: Les Films du Losange.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes (com a actriu). Filmografia: a FilminCat (com a actriu), a Filmin (com a actriu).

De Joachim TRIER, “Sentimental Value ” / “Valeur sentimentale”.

Producció: França, Noruega, Alemanya, Suècia, Dinamarca. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Quan la seva mare mor, la Nora i l’Agnès veuen com el pare, en Gustav, reapareix a les seves vides. Havent estat un reconegut director de cinema, ha escrit un guió del qual li agradaria que la Nora, actriu, en fes el paper principal, però aquesta s’hi nega categòricament. Durant una retrospectiva que li dedica un festival francès, en Gustav coneix una jove estrella de Hollywood que, aclaparada per una de les seves pel·lícules, li expressa el desig de treballar amb ell. Li ofereix el paper escrit inicialment per a la Nora, veient-ho com una oportunitat inesperada per rellançar la seva carrera. Filmar a Noruega es converteix en una oportunitat per a en Gustav d’enfrontar-se als seus dimonis i li dóna una darrera oportunitat de retrobar-se amb les seves filles.

Amb: Renate Reinsve (Nora), Inga Ibsdotter Lilleaas (Agnes), Stellan Skarsgård (Gustav), Elle Fanning, Cory Michael Smith.

Guió: Joachim Trier, Eskil Vogt. Muntatge: Olivier Bugge Coutté. Fotografia: Kasper Tuxen. Música: Hania Rani.

Informació: A la producció, entre d’altres, Olivier Père. En diu la distribuïdora internacional: La sisena pel·lícula de Joachim Trier és una exploració íntima, commovedora i sovint divertida de la família, els records i el poder reconciliador de l’art.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, World of Reel. VI: MK2. D-EUA: Neon. DI: Lucky Red.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

