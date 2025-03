Canes 2025: debuts, segones pel·lícules, films atractius… (Rumors VII)

Les òperes primes, les segones pel·lícules, films atractius de cineastes emergents… solen tenir el seu espai a Canes en les seccions paral·leles, ja sigui del mateix Festival (Un Certain Regard), ja sigui la Quinzena dels Cineastes, ja sigui la Setmana de la Crítica. I n’hi ha un munt, a les llistes de rumors sobre títols que podrien ser a la Croisette aquest maig de 2025.

En aquest apunt, en què vaig avançant en les especulacions que s’estan fent, en trobareu uns quants.

I aviat, més…

FOTO (Lastor Media): Lluís Homar i Zoe Stein protagonitzen l’òpera prima de Lucía Aleñar Iglesias, “Forastera”.

De Lucía ALEÑAR IGLESIAS, “Forastera“.

Producció: Catalunya, Espanya, França, Suècia. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Tracta d’una dona les vacances mallorquines de la qual es veuen dramàticament alterades per la mort violenta de la seva àvia, acte del qual n’és l’única testimoni.

Sinopsi: La Catalina veurà com les seves vacances a Mallorca queden trastocades dramàticament arran de la mort absurda i violenta de la seva àvia, que només ella presencia. Un gest casual —mudar-se amb el vestit de la difunta— esdevindrà la porta d’entrada a un món fantasmagòric que durà la Catalina a ocupar literal i figuradament l’espai deixat per l’àvia, fet que provocarà un terratrèmol emocional entre els que se l’estimen.

Amb: Zoe Stein (Catalina), Lluís Homar, Núria Prims, Marta Angelat, Nonni Ardal Hammarström.

Guió: Lucía Aleñar Iglesias, basat en el seu curtmetratge Forastera (2020). Muntatge: Paola Freddi. Fotografia: Agnès Piqué Corbera. Direcció artística: Gala Seguí. Vestuari: Pau Aulí.

Informació: A la producció, entre d’altres, Lastor Media (Tono Folguera) i Vilaüt Films* (Ariadna Dot). Projecte desenvolupat a Next Step 2020, Next Step 2023 i a la Residència de la Cinéfondation del Festival de Canes.

Sobre el rumor: Les perspectives d’aquesta pel·lícula, pel que m’arriba, van molt més enllà de Canes i ben bé podria ser que anés a algun certamen enllà.

Directora: Lucía Aleñar Iglesias (Madrid, 1993) és una guionista i directora espanyola establerta a Los Angeles. Té un BFA en cinema per la Universitat de Nova York i un MFA en guió de la Universitat de Columbia. El seu curtmetratge Forastera (2020) s’ha presentat a festivals com la Setmana de la Crítica, Curtas Vila do Conde, Les Arcs, Xixón, Portland International Film Festival i ha estat nominat als Premis Gaudí.



Sobre Lucía Aleñar Iglesias: al D’A, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO; a la Setmana de la Crítica 2020, amb el curt Forastera. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Atlas Ateliers): Moments d’humanitat, humor negre i eleccions difícils, els de la gent maldant per sobreviure, en la ficció d’inspiració documental “Chroniques des années de siège”, del cineasta palestí d’origen sirià, exilat a Alemanya, guardonat defensor dels Dret Humans, Abdallah Al-Khatib.

D’ Abdallah AL-KHATIB, “Chroniques des années de siège” / “Chronicles from the Siege”.

Producció: Palestina, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Els habitants d’una zona de guerra malden per sobreviure.

Sinopsi: Narra la transformació dels habitants d’una zona de guerra enfrontats a les dures realitats de la supervivència. A través de cinc històries, la pel·lícula representa moments d’humanitat, humor negre i eleccions difícils. L’Arafat, a la recerca de menjar, coneix un desconegut que li ofereix un tros de pa, provocant una reflexió sobre la fam i la desesperació. Els joves supervivents descobreixen cintes VHS en una botiga abandonada i han d’escollir entre cremar-les per escalfar-se o preservar el seu passat. L’addicció d’en Walid als cigarrets il·lustra l’absurda inflació de valors en temps de setge. En Fares arrisca la seva seguretat per passar un moment d’intimitat amb la seva xicota sota un bombardeig, mentre Saleh, un aprofitador de la guerra, busca desesperadament una bossa de sang per salvar la seva dona, que està a punt de donar a llum. Aquestes cròniques exploren les decisions a prendre en un entorn amb condicions extremes.

Amb: Nour Seraj (Farah), Hayat Abu Samra (Hayat), Saja Kilani (Lailah), Hamzeh Shaker Mahadin (Qsai), Nadeem Rimawi (Arafat), Idir Benaibouche (Saleh), Ahmed Zitouni, Ahmad Kontar, Kassem Al Khoja, Walid Fedriche, Emad Azmi, Maria Zreik (Huda).

Guió: Abdallah Al-Khatib. Fotografia i Muntatge: Talal Khoury. Música: Amine Bouhafa.

Informació: L’autor ha escrit: El setge té dues cares: física, on l’espai es redueix i fins i tot l’aire sembla compartit, i mental, on el temps es restringeix i ataca la ment. No mata directament, sinó que et fa perdre el sentit de la vida. Distorsiona la memòria i ens deixa a la vora de la bogeria, sense memòria que ens protegeixi. “Chroniques des années de siège” és la meva manera d’alliberar la meva memòria a través de cinc històries, tant independents com connectades, ambientades en un lloc no especificat durant el setge. Personatges corrents, units pel seu entorn comú, s’enfronten a aquest calvari. La pel·lícula explora les contradiccions humanes que apareixen sota la pressió del setge, aspectes que no veiem en la vida quotidiana. Presento un punt de vista únic, amb històries autèntiques que he viscut, per oferir una visió més profunda i humana que la que sovint es presenten a les pel·lícules bèl·liques de la nostra regió.

Director: Cineasta palestí, guardonat com a defensor dels Drets Humans, nascut a Síria i refugiat a Alemanya, Abdallah Al-Khatib va presentar a l’ ACID de Canes 2021 el documental, Little Palestine, journal d’un siège –Després de la revolució siriana, el règim de Bashar Al-Assad va assetjar el districte de Yarmouk (Damasc), el camp de refugiats palestins més gran del món. Aleshores, Yarmouk es troba aïllat i el director és testimoni de les privacions diàries, alhora que ret homenatge al coratge dels nens i dels residents del barri-. El 2023, va passar a la ficció amb el curtmetratge Sokrania 59.

Sobre el director: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Getty Images, IndieWire): Channing Tatum i Gemma Chan, protagonistes de “Josephine”, de Beth de Aráujo.

De Beth de ARAÚJO, “Josephine”.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Després d’haver estat testimoni accidental d’una violació en un parc, la Josephine, de vuit anys, queda traumatitzada i es torna cada vegada més violenta.

Sinopsi: Després de presenciar un atac brutal al Golden Gate Park, la Josephine, de vuit anys, es veu submergida en una voràgine de por i paranoia. Actua amb una violència creixent buscant alguna manera de recuperar el control de la seva pròpia seguretat.

Amb: Gemma Chan (Claire), Channing Tatum (Damien), Philip Ettinger (Greg), Mason Lily Reeves (Josephine), Syra McCarthy (Sara), Eleanore Pienta (Kerry), Gretchen Klein (la tia d’en Greg), Nate Duncan (agent Will Collins), Tracy Todd, Grace Kelly Quigley (Annabelle), Malcolm Engel (company de classe).

Guió: Béth de Araújo. Muntatge: Oliver Harwood, Kyler Reiter. Fotografia: Greta Zozula. Música: Miles Ross.

Informació: “Josephine” va participar en un taller als laboratoris de guió i direcció de l’Institut Sundance 2018.

Directora: La cineasta brasilera-nord-americana Beth de Araújo signa el segon llarg, havent debutat amb El club de l’odi / Soft & Quiet (2022), que va ser seleccionat al festival ‘indie’ SXSW i guanyà el Premi del Jurat Jove al barceloní Americana Film Festival –Una professora de primària acaba la seva jornada laboral i es reuneix amb un grup d’amigues. Totes elles tenen idees d’extrema dreta i comparteixen opinions. Avui, a més, les acompanya una nova integrant. Acabada la reunió, es trobaran amb una noia, allunyada dels seus canons de bona americana, amb qui tenen un compte pendent del passat. A poc a poc, la tarda es converteix en nit i la tensió en histèria… (..) Beth de Araujo sorprèn amb aquest potent debut, on ens explica una història que malauradament està a l’ordre del dia, i ho fa amb un pla seqüència d’hora i mitja totalment justificat, on la càmera mai para quieta i es contagia del fervor, nerviosisme i bogeria de les seves protagonistes. Finalment, ens trobem davant d’una impactant cinta de terror quotidià, que no pot deixar indiferent a ningú (Americana FF)-

Sobre Beth de Araújo: Web pròpia, a FilmmakerMagazine, a MUBI, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Cineuropa): L’actriu Hiam Abbass i l’actor Mohamat Amine Benrachid, que interpreten una parella que es coneixen i s’enamoren, malgrat les diferències d’edat, de raça i de situació legal, en un Líban enfonsat en el caos, a “Seuls les rebelles”, de la francesa d’origen libanès Danielle Arbid.

De Danielle ARBID, “Seuls les rebelles” / “Love Conquers All”.

Producció: França, Líban, Emirats Àrabs Units. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: la Suzanne, una vídua de seixanta-uns anys, coneix l’Osmane un vespre a Beirut… Ell és jove, negre, sudanès i un migrant il·legal. Ella és blanca, libanesa d’origen palestí i li doble l’edat… S’enamoren, però el Líban és a la vora de l’abisme. La televisió i les xarxes socials emeten contínuament notícies aterridores. No obstant això, Osmane se’n va a viure amb la Suzanne. Enmig del caos que els envolta, la Suzanne i l’Osmane resisteixen…

Amb: Hiam Abbass (Suzanne), Mohamat Amine Benrachid (Osmane).

Guió: Danielle Arbid. Fotografia: Céline Bozon.

Informació: El rodatge d’aquesta pel·lícula va començar el 6 de gener de 2025.

Directora: a Viquipèdia, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: a l’edició COVID-2020, dins de la secció Nouveaux venus, amb Passion simple (pel·lícula que posteriorment anà a la Secció Oficial de Sant Sebastià 2020); a la Quinzena dels Realitzadors 2004, amb Dans les champs de bataille / Maarek Hob; a la Quinzena dels Realitzadors 2007, amb Un homme perdu. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Cineuropa): La directora Charline Bourgeois-Tacquet, que en aquests moments està rodant “La vie d’une femme”, pel·lícula que no podrà ser a Canes 2025, malgrt el que en diuen els rumors.

De Charline BOURGEOIS-TACQUET, “La vie d’une femme“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: La Gabrielle té cinquanta-cinc anys. No té fills. És cap del departament de cirurgia a París. Estima el marit. Està cansada del seu amant. L’Alzheimer de la seva mare empitjora. L’hospital públic s’està enfonsant. La seva millor amiga flaqueja. La novel·lista que ha vingut a veure com ella treballa en un llibre li ocupa cada cop més espai. Res és fàcil, però Gabrielle no és de la mena de dones que es rendeixen. La Gabrielle ha decidit ser feliç.

Amb: Léa Drucker (Gabrielle), Mélanie Thierry, Charles Berling, Laurent Capelluto, Marie-Christine Barrault.

Guió: Charline Bourgeois-Tacquet. Fotografia: Noé Bach.

Informació: A la producció entre altres, Les Films Pelléas i Arte France.

Sobre el rumor: És impossible que aquesta pel·lícula, segon llargmetratge de la cineasta, sigui a Canes 2025, perquè és previst que se n’acabi el rodatge justament el maig. Sens dubte, ha aparegut a les llistes de possibles candidates, atès l’historial de la cineasta amb Canes; però no té cap sentit, ateses les dates de producció. En tot cas, serà per a Canes 2026.

Directora: a Wikipédia, a Les Films Pelléas, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO; a la Setmana de la Crítica 2021 (Sessió Especial del 60à aniversari de la Setmana), amb Els amors d’Anaïs; a la Setmana de la Crítica 2018, amb el curt Pauline asservie. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Tmdb): La cineasta tunisiana Leyla Bouzid, que després d’aquella estimable “Una història d’amor i desig”, ha enllestit el seu tercer llarg, “À voix basse”.

De Leyla BOUZID, “À Voix basse” / “In a Whisper“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: A Tunísia, per al funeral del seu oncle, la Lilia es retroba amb una família que no sap res de la seva vida a París, especialment de la seva vida amorosa. Decidida a desentranyar el misteri que envolta la mort sobtada del seu oncle, la Lilia es veu enfrontada a secrets familiars en una casa on tres generacions de dones conviuen entre silencis i tradicions.

Amb: Marion Barbeau, Eya Bouteraa.

Guió: Leyla Bouzid.

Informació: pendent.

Directora: Tercer llargmetratge de la tunisiana Leyla Bouzid, a qui molts vam descobrir amb Una història d’amor i desig (2021) -L’Ahmed, de 18 anys, francès d’origen algerià, ha crescut a l’extraradi de París. A la Sorbona coneix la Farah, una noia tunisiana plena d’energia que acaba d’arribar a París. En vaig escriure, entre altres coses: pel·lícula senzilla, petitoia, que es capbussa en la relació de la cultura àrab amb l’amor i la sexualitat (..) Un dels aspectes més bonics d’aquest film és fer-nos compartir el plaer per la lectura i els llibres dels protagonistes i la vida que descobreixen en aquelles pàgines (..) Si la cineasta demostra que sap filmar els cossos, excel·leix en l’escena final de sexe, molt bonica, expressiva de l’allau de sentiments i sensacions que experimenten els joves amants.–

Sobre Leyla Bouzid: al D’A, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Entrevista amb la cineasta ran d’ À peine j’ouvre les yeux (Trois Couleurs). Anteriorment, al Festival de Canes: NO; a la Setmana de la Crítica 2021 (film de cloenda), amb Una història d’amor i desig; a les Jornades dels Autors de Venècia 2015, amb À peine j’ouvre les yeux (premi Label Europa Cinemas). Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Quijote Films): El xilè Diego Céspedes debuta amb el (molt cuinat) llargmetratge “La misteriosa mirada del flamenco”.

De Diego CÉSPEDES, “La misteriosa mirada del flamenco” / “The Mysterious Gaze Of The Flamingo”.

Producció: Xile, França, Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h30.

Nota sinòptica: Drama ambientat en una ciutat minera l’any 1984 en què una noia lluita contra els rumors d’una malaltia que es diu que es contagien els homes gai a través de la seva mirada

Sinopsi: 1984. La Lidia, una noia intrèpida de 12 anys, viu en un poble miner desèrtic que està sent afectat per una malaltia desconeguda que ja ha matat diversos homes i, segons els rumors, es transmet quan un home se n’enamora d’un altre mirant-li els ulls. El seu estimat, tendre i maternal germà Alexo, un homosexual obès, de 28 anys, i les seves amigues transformistes són culpats de ser-ne portadors i la gent del poble els ataca. La Lidia ha d’enfrontar aquest mite homofòbic per protegir la seva única família.

Amb: Alfredo Castro, Andrés Almeida, Felipe Ríos, Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca.

Guió: Diego Céspedes. Muntatge: Soledad Salfate. Fotografia: Benjamín Echazarreta. Música: Jacobo Liéberman.

Informació: A la producció Quijote Films. Projecte desenvolupat a la 38a sessió de la Resiència de la Cinéfondation del Festival de Canes.i a la Residència 2020 de la Ikusmira Berriak del Festival de Sant Sebastià. Va rebre el Premi Irusoin a la Postproducció, atorgat pel Festival de Sant Sebastià.

Director: El xilè Diego Céspedes debuta en el llargmetratge amb “La misteriosa mirada del flamenco” que, argumentalment, te´coses dels seus dos curts anteriors: a Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022), la Nataly, una dona trans, acompanyada de la seva filla Secreto, visita Leon, l’antic amant de Nataly que viu en una misteriosa comunitat que fuig del sol, i aquest retrobament desperta en Nataly el record d’una relació tòxica i abusiva; a El verano del león eléctrico (2018). amagat en una casa allunyada de la ciutat, l’Alonso (11 anys), acompanya la seva estimada germana (17 anys), que està esperant convertir-se en la setena dona del Lleó, un profeta que (segons algunes històries) s’electrocuta quan se’l toca.

Sobre el director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes (Primer Premi de la Cinéfondation 2018, amb El verano del león eléctrico); a la Setmana de la Crítica de Canes 2022, amb el curt Las criaturas que se derriten bajo el sol. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (© BestImage, Borde-Jacovides/ Bestimage, Purepeople): La directora Alice Douard, a la dreta, amb Marie Boitard, lluint els Césars pel curt “L’Attente”, sobre una dona que espera un fill de la seva companya, tema que desenvolupa la seva òpera prima “Des preuves d’amour”.

D’ Alice DOUARD, “Des preuves d’amour” / “Love Letters”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Comèdia dramàtica que gira al voltant de la Céline, de 32 anys, que espera l’arribada del seu primer fill. Però la Céline en realitat no està embarassada. És la seva dona, la Nadia, qui donarà a llum la seva filla d’aquí a tres mesos.

Sinopsi: França 2014, la Céline, de 32 anys, està esperant l’arribada del seu primer fill. Però la Céline no està embarassada. D’aquí a tres mesos, és la seva dona, la Nadia, qui donarà a llum la seva filla. Per llei, la Céline ha de reunir testimonis que garanteixin que serà un pare competent per adoptar el nen. Mentre ho fa, s’enfrontarà a la seva pròpia definició del que és una “bona mare”.

Amb: Ella Rumpf (Céline), Noémie Lvovsky (Marguerite), Monia Chokri (Nadia), Félix Kysyl, Anne Le Ny, Julien Gaspar-Oliveri, Édouard Sulpice, Eva Huault.

Guió: Alice Douard, amb evidents lligams amb el del seu premiat curtmetratge L’Attente (2024) –La Céline, a la maternitat, espera l’arribada del seu primer fill. La Diane, la seva companya, el posarà al món. A la nit, al vestíbul de l’hospital, coneix homes que, com ella, esperen-. Consta com a assessora del guió Laurette Polmanss. Muntatge: Pierre Deschamps. Fotografia: Jacques Girault.

Informació: pendent.

Directora: Autora de curtmetratges que exploren temes que li són volguts: la feminitat, la recerca d’una identitat al si d’un grup, les relacions familiars (Wikipédia), va guanyar el César 2024 al Millor Curtmetratge amb L’Attente.

Sobre Alice Douard: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Cineuropa): L’actor Sami Bouajila (© Jean-François Robert) i l’actriu Mallory Wanecque (© Unifrance), pare i filla davant uns feminicidis, a la ficció “Rapaces”, del parisenc Peter Dourountzis.

De Peter DOUROUNTZIS, “Rapaces” / “Vultures”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Un pare i la seva filla: en Samuel, periodista, i l’Ava, que n’és la becària, cobreixen per la seva revista l’homicidi d’una noia atacada amb àcid. Afligit per la brutalitat d’aquest homicidi, així com per l’interès de la seva filla per l’afer, en Samuel decideix menar-ne una investigació pel seu compte, sense la redacció ho sàpiga, i descobreix similituds inquietants amb l’homicidi d’una altra dona.

Amb: Sami Bouajila (Samuel), Mallory Wanecque (Ava), Jean-Pierre Darroussin, Valérie Donzelli, Andréa Bescond, Stefan Crepon.

Guió: Peter Dourountzis, amb la col·laboració de Christophe Cantoni, Christophe Cousin i Fabianny Deschamps. Fotografia: Victor Seguin. Música: Amine Bouhafa.

Informació: A la producció, entre d’altres, 24 25 Films i Oriflamme Films.

Director: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: a la secció Primers Films de l’edició COVID-2020, amb Vaurien, protagonitzat per PierreDeladonchamps. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Tmdb): Cinema d’animació, d’exploració narrativa i formal, el del quebequès Félix Dufour-Laperrière, a “La mort n’existe pas”.

De Félix DUFOUR-LAPERRIÈRE, “La mort n’existe pas” / “Death Doesn’t Exist”.

Producció: Quebec, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Després d’un atemptat armat fracassat en el transcurs del qual abandona els seus companys, l’Hélène fuig al bosc i hi troba Catherine, un alter ego misteriós, carnívor i temptador. Aquest doble li farà visitar una fantàstica vall, on metamorfosis, poders verinosos i grans trastorns aviat alteraran l’ordre de les coses. L’Hélène haurà de revisar les seves opcions i els dilemes morals, polítics i humans que les circumscriuen.

Pel·lícula d’animació amb les veus de: Zeneb Blanchet, Karelle Tremblay, Mattis Savard-Verhoeven, Barbara Ulrich, Irène Dufour.

Guió: Félix Dufour-Laperrière.

Informació: Llargmetratge d’animació colorit i fogós, pel·lícula d’idees i d’aventures, “La mort n’existe pas” és una faula sobre la irrupció de la violència al món, sobre les seves fonts i els seus efectes, les seves conseqüències i els seus trastorns. Una pel·lícula de metàfores i paraules franques, doloroses i brillants, sobre el compromís, les conviccions profundes i la urgència de tornar a posar el món en moviment (Embuscade Films). A la producció, entre d’altres, Embuscade Films, del mateix Félix Dufour-Laperrière i son germà Nicolas Dufour-Laperrière.

Director: Félix Dufour-Laperrière (Chicoutimi, Quebec, 1981) estudia a Mont-real, on actualment treballa. Director i guionista, les seves obres inclouen pel·lícules d’animació, documentals i curtmetratges experimentals. El seu cinema, que mostra una tensió constant entre l’exploració narrativa i formal, manté sempre una estreta relació amb l’art visual i contemporani. Les seves pel·lícules es projecten en museus, esdeveniments i festivals de tot el món, on recullen nombrosos premis (Giornate degli Autori – Venezia 2018). És autor de dos llargmetratges d’animació: Ville Neuve (2018) –una pel·lícula d’animació feta d’imatges poètiques i poderoses. “Ville Neuve” reuneix destins individuals i col·lectius. Joseph es trasllada a casa d’amics i intenta tornar amb la dona que l’ha deixat. Una esperança fràgil es fa possible, en un Quebec, potser a l’alba de la seva independència (Giornate, on es presentà)- i Archipélago (2021), premiat a Annecy i projectat al Festival de Rotterdam, –pel·lícula documental d’animació (..) Una pel·lícula d’assaig poètic que barreja diversos estils d’animació, és una meditació psicogeogràfica a les illes del riu Sant Llorenç, formant una metàfora de l’estatus del Quebec com un “país incert” definit per les tensions entre el seu estatus com a província del Canadà i la concepció del poble quebequès d’ells mateixos com una nació diferent (Wikipedia)-. “La mort n’existe pas” és el seu tercer llarg.

Sobre el director: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Cortesia de Lidija Mojsovska a Variety): Imatge molt prèvia al rodatge del film “Skateboarding Is Not For Girls”, de la nord-macedònica Dina Duma.

De Dina DUMA, “Skateboarding Is Not For Girls” / “Скејтањето не е за девојчиња”.

Producció: Macedònia del Nord, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Segueix tres generacions de dones mentre es mouen pel xoc entre la tradició i els reptes dels temps moderns. A través de la visió del món d’Adela, de 12 anys, la pel·lícula obre un món en què tres generacions de dones s’atreveixen a reescriure els seus propis destins i desafiar els límits d’una societat modelada per la tradició.

Sinopsi (del projecte): L’Adela (12 anys), una jove romaní de Skopje, viu en un gueto amb la mare i la germana gran, Zara. Quan la seva família s’enfronta a una crisi financera, la mare d’Adela està decidida a vendre la Zara al mercat de la núvia. L’Adela no pot acceptar aquest destí per a la seva germana gran i s’ ho agafa pel seu compte.

Després d’alguns intents fallits per trobar feina, decideix participar en un concurs de skateboard, tot i que en la seva cultura l’ skateboard és mal vist per a les noies.

L’única manera que té d’aprendre a fer skateboard i tenir l’oportunitat de guanyar el concurs és fer amistat amb la banda de noies de la seva escola que el practiquen. L’Adela es mourà entre dues cultures diferents, i es troba entre dos models de feminitat molt diferents

Amb: Efqar Abaz (Adela), Dzefrina Jashari (Zara), Simonida Selimović (Esma).

Guió: Dina Duma, Lidija Mojsovska, Teona Strugar Mitevska. Muntatge: Alain Dessauvage. Fotografia: Frédéric Noirhomme.

Informació: Projecte desenvolupat a la Residència del Festival de Cannes el 2022.

Directora: Nascuda el 1991, Dina Duma és una directora macedònia amb seu a Skopje. Va obtenir un diploma de realització en cinema i televisió a la facultat d’art dramàtic de Skopje el 2014 i va participar el 2016 a Berlinale Talents. El seu primer llargmetratge Sisterhood va ser presentat en el marc de la competició East of the West al Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary 2021 i va guanyar el premi especial del jurat (Cinéfondation). Autora de molts curtmetratges i diverses sèries de TV, ha dirigit també Tajniot izum (2022), un film d’una hora de durada; però “Skateboarding Is Not For Girls” consta com el seu segon llargmetratge.

Sobre Dina Duma: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Saga Films, Imdb): El romanès Andrei Epure debuta en el llargmetratge amb el misteriós “Don’t Let Me Die”.

D’ Andrei EPURE, “Don’t Let Me Die” / “Nu mă lăsa să mor”.

Producció: Romania, França, Bulgària. Any: 2025. Durada: 1h40.

Gènere: Film de misteri. Nota sinòptica: La pel·lícula segueix la Maria, que descobreix el cos d’una veïna sense família davant del seu edifici i decideix organitzar el funeral. Encara que la dona era una desconeguda, la seva desaparició la turmenta. Necessita saber qui era Isabela Ivan.

Sinopsi: Davant de la finestra de la Maria, apareix el cadàver d’una dona. La Maria accepta fer-se càrrec del funeral i implicar-se en la vida d’aquesta veïna: n’adopta els gossos i estableix un vincle amb el seu fill, de qui s’havia distanciat. Després d’enterrar-la, la Maria malda per refer la seva pròpia vida, però li queda una sensació inquietant.

Amb: Cosmina Stratan (Maria), Elina Löwensohn (Isabela), Ozana Oancea (Nadia), Mihaela Sîrbu (Lucretia), Isabela Neamțu (Irina), Silviu Debu (Dan), Liviu Pintileasa (capellà), Nicoleta Lefter (forense).

Guió: Andrei Epure i Ana Gheorghe, basat en el curtmetratge d’Epure Interfon 15 (2021) -Diversos habitants d’una residència descobreixen una dona inconscient estirada davant del seu edifici. Encara que viu al tercer pis, ningú no en sap el nom. Mentrestant, els veïns se’n qüestionen la vida i… la seva pròpia-. Muntatge: Dragoș Apetri. Fotografia: Laurențiu Răducanu.

Informació: Òpera prima d’Andrei Epure, cineasta romanès que ha col·laborat en el guió de films de col·legues romanesos. “Don’t Let Me Die” es va desenvolupar en realitat a través del programa Next Step de la Setmana de la Crítica de Canes i de la Residència 2022 de la Cinéfondation del Festival de Canes. A la producció Saga Films (Romania).

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO; a la Setmana de la Crítica 2021, amb el curt Interfon 15. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (web d’Alonso-Berbel): “La ciudad sin sueño” és el barri madrileny de La Cañada, un dels de barraques il·legals més grans d’Europa, escenari del prometedor film de Guillermo García López.

De Guillermo GARCÍA LÓPEZ, “Ciudad sin sueño” / “Sleepless City”.

Producció: Espanya, França. Any: 2025. Durada: pendent.

Nota sinòptica: Rodada als afores de Madrid, en un dels barris de barraques il·legals més grans d’Europa,”Ciudad Sin Sueño” tracta sobre un noiet gitano de 13 anys, que sempre ha viscut aquí amb la seva família. Amb el seu millor amic Bilal, filmen el món que els envolta amb un telèfon mòbil, inspirats en les llegendes gitanes que sent a casa. Però tot s’ensorra quan arriba a casa seva un avís de desnonament imminent i descobreix que el seu millor amic se’n va definitivament de La Cañada.

Sinopsi: En Ramón, un noiet gitano de 13 anys, viu a La Cañada, un dels assentaments il·legals més grans d’Europa, a Madrid. Un univers que Ramón filma amb el telèfon mòbil com si fos un enigmàtic escenari de ciència ficció. Aquesta és la manera que té de fruir del lloc on viu i també la via d’escapada de la realitat que l’envolta. Un dia, la família d’en Ramón rep l’avís que casa seva serà enderrocada. Això li desperta un desig, ocult fins al moment, d’anar-se’n de La Cañada i viure una vida diferent a la dels seus pares, els quals sigui com sigui volen evitar el desnonament. En Ramon està creixent, i amb ell les seves imatges, que passaran de ser una ficció futuristaa una observació del seu present, en què sorgeixen aparicions del seu passat. Ombres i fantasmes comencen a omplir la seva vida i les seves imatges, mentre en Ramon va esgotant totes les opcions que té per escapar-se de la seva comunitat.

Amb: Antonio « Toni » Fernández Gabarre (Ramón), Bilal Sedraoui, Jesús « Chule » Fernández Silva

Guió: Guillermo García López i Victor Alonso-Berbel. Fotografia: Rui Poças (“Grand Tour”, “Tabú”, “Frankie”, “The Rye Horn”).

Informació: Projecte desenvolupat a la Residència 2022 de la Cinéfondation del Festival de Canes, a la Berlinale Talent Campus, al Torino Film Lab i a la Residència de l’Acadèmia espanyola de cinema. A la producció, entra d’altres, Sintagma Films.

Director: Guillermo García López va néixer el 1985 a Madrid. La seva primera pel·lícula, Frágil Equilibrio (2016), va ser presentada per primera vegada a l’IDFA i va guanyar el Goya al millor llargmetratge documental així com molts altres premis i va ser seleccionada entre altres en els festivals d’Austin, Edimburg, Valladolid, Reykjavík, Los Angeles, Montevideo, Teheran i Thessalònica. La seva sèrie Atlànticas (2019), composta de pel·lícules de 3 x 60′, ‘Deshielo’, ‘Inmersión i ‘Oscilación’, ha estat difosa per RTVE. L’any 2020, els borbònics espanyols van atorgar-li el Premi Princesa de Girona de les Arts i les Lletres, Per la seva versatilitat com a realitzador, creador i director de cinema amb una marcada vocació social i humanitària, multinacional i global. És un estudiant del Berlinale Talents Campus. Ensenya cinema en màster de comunicació arquitectònica a la Universitat Politècnica de Madrid, realitzant projectes que creuen cinema i arquitectura, com la seva obra Lo-Tech Reality (2023), col·laboració amb el col·lectiu Underground Resistance a Detroit. Ha creat una escola de cinema per als joves en una de les més grans colònies il·legals d’Europa, a Madrid, que és el marc de la seva pel·lícula “Ciudad sin sueño” (Text elaborat a partir del de la Cinéfondation).

Sobre Guillermo García López: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: a Curtmetratges-Competició del Festival 2023, amb Aúnque es de noche. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Imdb): El polifacètic actor Félix de Givry, a “Edén”, de Mia Hansen-Løve, que ara fa el salt a la direcció de llargmetratges amb el retrat juvenil “Adieu monde cruel”, en què retrobem, ja noiet, Milo Machado-Graner, el nen d’ “Anatomia d’una caiguda”, de Justine Triet.

De Félix de GIVRY, “Adieu monde cruel“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: Retrat juvenil.

Sinopsi: L’Otto, de 14 anys, escriu una carta de suïcidi a la seva família i companys de classe, però finalment fracassa en l’intent. S’amaga, massa avergonyit de tornar a casa i, de nit, ronda pels carrers del seu poble, com un fantasma. Fins que la Léna, una noia del seu institut, el reconeix.

Amb: Milo Machado-Graner (Otto), Jane Beever (Léna), Emmanuelle Destremau, Maïa Sandoz, Erwan Kepoa Falé.

Guió: Félix de Givry i Marie-Stéphane Imbert. Fotografia: Tara-Jay Bangalter.

Informació: L’actor Milo Machado-Graner es va donar a conèixer com al nen d’ Anatomia d’un caiguda.

Director: Productor, empresari, guionista, actor -en films com Après Mai (2012), d’Olivier Assayas, i sobretot a Eden (2014), de Mia Hansen-Løve, que va protagonitzar-, autor d’alguns curtmetratges, Félix de Givry ara debuta com a cineasta, amb “Adieu mondre cruel”.

Sobre Félix de Givry: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Tmdb): El món dels buscadors de localitzacions per a la TV i el cinema el coneix bé Paula Andrea González-Nasser, que debuta amb “The Scout”, sobre una experta en localitzacions de Nova York i els contactes humans que li comporta.

De Paula Andrea GONZÁLEZ-NASSER, “The Scout“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: pendent.

Gènere: Comèdia dramàtica ‘metacinemàtica’.

Nota sinòptica: Al llarg d’un dia, la Sofia, que es dedica a buscar localitzacions per a produccions televisives, malda per trobar els espais adequats per a un proper rodatge. En el procés, entra en contacte i interactua amb un grapat de desconeguts (de Nova York) que la deixen entrar a casa seva.

Sinopsi: La pel·lícula segueix la Sofia, una buscardora de localitzacions amb seu a la ciutat de Nova York al llarg d’un dia, que està sota pressió per trobar i deixar lligats llocs de rodatge per a un pilot de televisió. Com a única exploradora d’aquest espectacle televisiu, sovint està sola durant la seva jornada laboral, explorant i documentant els carrers, els negocis i les residències de la ciutat. Durant tot el dia, demana entrar a l’espai privat d’un grapat de veïns de la ciutat i, en fer-ho, s’endinsa en el teixit de les seves vides: una dona gran nostàlgica que viu sola, un desenvolupador de programari acomodat i nou pare amb massa temps a les mans, un vell amic de la universitat llunyà, etc. “The Scout” es desenvolupa com una antologia d’aquestes trobades enfilades amb què es representa una dona que brega per trobar un equilibri tant en les seves relacions amb les persones, amb el món que l’envolta com amb ella mateixa. Tot i que la naturalesa del seu treball és trepidant, la pel·lícula no és un viatge amb molta ansietat a la manera d’una història novaiorquesa dels germans Safdie. La manca de temps i d’espai s’explora, paradoxalment, a través del llenguatge d’un cinema més lent i metòdic. Aquest estat de transitorietat estès no s’omple d’acció de paret a paret. És tranquil, normal, quotidià, només una part més rutinària de la nostra vida diària. En algunes escenes, no passa res excepte una experiència de consciència, consciència del món i del jo en transacció amb el món.

Amb: Mimi Dávila (Sofia), Rutanya Alda (Anna), Max Rosen (Tyler), Ikechukwu Ufomadu (Lance), Otmara Marrero (Becca), Matt Barats (Josh), Lisa Haas (Jasmin), Alex Goldberg (Mike), Peter Mills Weiss (Jimmy), Sarah Herrman (Angie), Jesse Ruuttila (Jackson), Jackson Devereux (Byrnes), Andrew Bourne, Kelly Cooper.

Guió: Paula Andrea González-Nasser. Muntatge: Ryan Martin Brown, Byron David Leon. Fotografia: Nicola Newton.

Informació: Una producció de la novaiorquesa 5th Floor Pictures. Va ser admesa al programa American Film Festival 2024 – US In Progress.

Directora: Paula Andrea González-Nasser és ‘Location Manager’ de TV, així com productora de cinema i TV, i “The Scout’, que justament va d’una experta a buscar localitzacions per a la TV, és la seva òpera prima.

Sobre Paula Andrea González-Nasser: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Cineuropa): La directora alemanya Valeska Grisebach, que signa el seu quart i fronterer llargmetratge “The Dreamed Adventure”.

De Valeska GRISEBACH, “The Dreamed Adventure” (The Dreamt Adventurer) / “Das geträumte Abenteuer”.

Producció: Alemanya, França, Bulgària, Àustria. Any: 2025. Durada: 2h.

Nota sinòptica: A la regió fronterera entre Bulgària, Grècia i Turquia, una dona arriba a un tracte especial per ajudar un vell amic. Tanmateix, això la portarà a una situació perillosa i haurà d’enfrontar-se als seus desitjos.

Sinopsi: pendent.

Amb: Yana Radeva (Veska), Syuleyman Letifov (Said), Velko Frandev (Velko)

Guió: Valeska Grisebach. Muntatge: Bettina Böhler. Fotografia: Bernhard Keller.

Informació: A la producció, entre d’altres, Komplizen Films i Kazak Productions.

Directora: Després de fer estudis germànics i de filosofia a Berlín, Munic i Viena, Valeska Grisebach s’ incorpora a l’acadèmia de cinema de Viena, al departament de Direcció, sota la direcció de Peter Patzak, Wolfgang Glück i Michael Haneke. El 2001, la seva pel·lícula de final d’estudis, Mein Stern, va guanyar el premi FIPRESCI (Menció especial) a Toronto i el Gran Premi del Jurat al Festival de Cinema de Torí. El seu segon llargmetratge, Sehnsucht/Nostalgia/ Désir(s), és convidat a la competició de la Berlinale (2006) i destaca en festivals internacionals: Premi Especial del Jurat a Buenos Aires (BAFICI), Gran Premi Asturias al Festival de Xixón, Premi Especial del Jurat al Festival de Varsòvia… El 2017, el seu tercer llargmetratge, Western, és seleccionat a Un Certain Regard del 70è Festival de Canes i rep nombroses distincions arreu del món (Festival de Canes).

Sobre Valeska Grisebach: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: a Un Certain Regard 2017, amb Western. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO (Le Film Français): El japonès resident a París Akihiro Hata debuta en el llargmetratge amb “Grand Ciel”

D’ Akihiro HATA, “Grand Ciel“.

Producció: França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: En Vincent, d’uns trenta anys, treballa en un torn de nit a la gegantina obra de Grand Ciel, un barri futurista. Quan un treballador desapareix, en Vincent i els seus companys sospiten que el cap de l’equip ha amagat el seu cos per aquell lloc. Aviat en Vincent és testimoni d’estranyes manifestacions a l’obra i, al seu torn, un altre treballador desapareix.

Amb: Damien Bonnard (Vincent), Samir Guesmi, Mouna Soualem, Tudor Aaron Istodor, Ahmed Abdel Laoui, Issaka Sawadogo, Sophie Mousel, Denis Eyriey, Mounir Margoum, Hamed Souna.

Guió: Akihiro Hata i Jérémie Dubois, amb la col·laboració de Camille Lugan. Muntatge: Suzana Pedro. Fotografia: David Chizallet (Long Day’s Journey Into Night). Música: Carla Pallone.

Informació: A la producció, entre altres, Les Films Fauves. Projecte desenvolupat al Torino Film Lab.

Director: Actor i cineasta, Akihiro Hata, nascut al Japó, està establert a París des de 2003. El 2010 es graduà en Direcció a La Fémis i amb els seus migmetratges Les Invisibles i À la chasse, va cridar l’atenció a la categoria ‘nacional’ del Festival de Cinema de Clermont-Ferrand, el 2015 i el 2017 respectivament. “Grand Ciel” és la seva òpera prima (com a ficció, perquè sembla que ha dirigit algun documental, a més a més d’algun episodi de sèrie de TV).

Sobre Akihiro Hata: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

Fonts: Next Best Picture 20.03.2025 | Ioncinema 21.03.2025 SC | Iocinema 25.03.2025 UCR | Ioncinema 25.03.2025 QZ | Ioncinema 26.03.2025 CP |

