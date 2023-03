Canes 2023: nova tanda de rumors

De mica en mica, a mesura que les diverses publicacions fan de corretja de transmissió sobre els films que poden anar a Canes 2023, alguns títols sembla que generen unanimitat, mentre d’altres van apareixent com a nous candidats.

Ara és el torn de ‘Les Inrockuptibles‘, que s’afegeix a les llistes ja publicades (Els inevitables rumors sobre Canes 2023, Més rumors sobre Canes 2023 i Ni Miyazaki, ni “Napoleon”, ni “Oppenheimer” a Canes? ) i parla de nous títols possibles.

D’Ari Aster, “Beau is Affraid“. Amb Joaquin Phoenix, Parker Posey, Amy Ryan, Denis Ménochet, Théodore Pellerin. Guió: Ari Aster. Després de la mort sobtada de la seva mare, un home de maneres suaus però ansiós s’enfronta a les seves pors més fosques quan s’embarca en l’odissea èpica i kafkiana de tornar a casa.

De Greta Gerwig, “Barbie“. Amb Margot Robbie, Ryan Gosling, Helen Mirren. Guió: Noah Baumbach, Greta Gerwig. Viure a Barbie Land és ser un ésser perfecte en un lloc perfecte. Llevat que tinguis una crisi existencial total. O que siguis un Ken.

De Roman Polanski , “The Palace“. Amb Mickey Rourke, Joaquim de Almeida, John Cleese. Guió: Jerzy Skolimovski, Ewa Piaskowska, Roman Polanski. Un drama ambientat la nit de Cap d’Any de 1999 en un luxós hotel suís on les vides dels treballadors de l’hotel i de diversos hostes queden entrelligades.

De Jia Zhangke, “Heaven and Hell“. Amb Yihong Duan, Pengyuan Shi, Beibi Gong. Guió: Yinning Fu, Juexin Liu, Yuting Zhong. No tinc referències de la sinopsi ni de la temàtica del film. Nota en post-producció des de novembre.

De Wang Bing, “Shanghai Qingnian“. Documental de 10 hores de durada sobre la mà d’obra de la industria tèxtil. Liming és un districte obrer proper a Shanghai, la ciutat més rica de la Xina. Cada any, molts joves abandonen els seus pobles i s’hi traslladen. Tenen entre 17 i 20 anys, tots de la província rural de Yunnan, a 2.500 km a l’oest, on té el seu naixement el riu Yangtze. Aquests joves de Yunnan sovint viuen al seu lloc de treball, en dormitoris, habitacions insalubres o, de vegades, en petits estudis. El temps i l’espai per a trobar-se els troben a faltar. Per tant, es comuniquen a través de QQ, MSN Xina. Viuen com a adults però són adolescents.

De Miguel Gomes, “Sauvagerie“. Guió: Miguel Gomes i Telmo Churro, adaptació de l’obra mestra del brasiler Euclides da Cunha, ‘Os Sertões ‘(‘Les terres altes’), publicada l’any 1902. Crònica d’una guerra sagnant que va oposar el 1897 els habitants del llogaret de Canudos, dirigits pel seu profeta, a l’exèrcit de la jove República del Brasil. En el caràcter hostil i fantasmagòric del nord-est brasiler, Miguel Gomes ens du al costat de la comunitat rural dels ‘sertanejos’, en manlleva rituals, supersticions i costums, fins a la batalla definitiva de la lluita entre aquests “religiosos fanàtics” i “civilitzadors republicans”, reflex inquietant del món actual. Nota: el rumor dona aquesta pel·lícula com a dubtosa de debò que sigui a Canes.



De Sam Levinson, “The Idol“. Sèrie de TV de l’HBO que, segons ‘Variety’ es podria preestrenar al Festival. Amb Lily-Rose Depp, The Weeknd, Suzanna Son. Un guru de l’autoajuda i líder d’un culte modern entra en una relació complicada amb un ídol pop en ascens. Nota: és material de plataforma televisiva i això, a Canes, no li fa el pes; si bé la polèmica que n’ha envoltat el rodatge pot engrescar-los…

I, quant a les produccions franceses:

De Valérie Donzelli, “L’Amour et les Forêts” / “Just the two of us”. Amb Virginie Efira, Melvil Poupaud, Virginie Ledoyen. Guió de Valérie Donzelli i Audrey Diwan, adaptació de la novel·la d’Éric Reinhardt. Blanche Renard es veu atrapada en una relació tòxica amb un home possessiu i perillós.

De Mati Diop, “Le Retour“. No n’he trobat informació.

De Catherine Corsini, “Le Retour“. Amb Virginie Ledoyen, Denis Podalydès, Lomane de Dietrich, Aïssatou Diallo Sagna. Guió: Naïla Guiguet i Catherine Corsini. La Kheìdidja, d’uns quaranta anys, treballa per a una família adinerada parisenca que li ofereix l’oportunitat de tenir cura dels seus fills durant un estiu a Còrsega. És una oportunitat per a ella de tornar amb les seves filles, Jessica i Farah, a l’illa que van deixar quinze anys abans en circumstàncies tràgiques.

De Léa Domenach, “La tortue” o “Benedetta”. Amb Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Artus, Michel Vuillermoz. Guió: Clémence Dargent i Léa Domenach. Cathewrine Deneuve és Bernadette Chirac i Michel Vuillermoz, Jacques Chirac.

D’ Helena Klotz, “La Vénus d’Argent“. Amb Pomme, Niels Schneider, Dénis Menochet, Grégoire Colin, Sofiane Zermani. Guió: Noé Debré i Helena klotz. Maltractada pel seu pare gendarme i obligada a mantenir els seus germans petits, la Jeanne Francoeur (Pomme) mira de guanyar-se la vida en el món de les finances.

De Thomas Cailley, “Le règne animal“. Amb Adèle Exarchopoulos, Romain Duris, Paul Kircher, Nathalie Richard. Guió: Pauline Munier i Thomas Cailley. Conte fantàstic. Una aventura entre un pare i el seu fill, en un món on alguns humans han començat a mutar en altres espècies animals.

D’Arnaud Larrieu i Jean-Marie Larrieu, “Le Roman de Jim“. Adaptació d’una novel·la de Pierric Bailly. Als vint-i-cinc anys, després d’una separació no desitjada i una estada a la presó, l’Aymeric, el narrador, intenta reconnectar amb el món exterior. Durant un concert, troba la Florence amb qui havia treballat uns anys abans. La Florence és més gran, ara en té quaranta. Està embarassada de sis mesos i soltera. En Jim naixerà. L’Aymeric assisteix al naixement del nen, i durant els primers anys de la seva vida, fa com si en fos el pare. A més, el mateix Jim creu que és fill de l’Aymeric. Tots viuen en un clima… Nota: en principi, aquest film -el rodatge del qual s’ha acabat el desembre, és previst que s’estreni el 2024, pel que podria ser precipitat ser a Canes 2023.



De Robert Guédiguian, “Et la fête continue“. Amb Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan. Guió: Robert Guédiguian, Serge Valletti. A Marsella, la Rosa, de 60 anys, ha dedicat la seva vida a la seva família i a la política amb el mateix sentit del sacrifici. Tothom creu que és inamovible, sobretot perquè Rosa és l’única que podria segellar la unió d’esquerres en vigílies d’un termini electoral decisiu. Finalment s’adapta bé a tot això, fins el dia que s’enamora d’Henri. Per primera vegada, la Rosa té por de comprometre’s. Entre la pressió de la seva família política i el seu desig de deixar-se anar, el dilema és pesat de suportar.

De Thomas Lilti, “Un métier sérieux“. Amb François Cluzet, Louise Bourgoin, Vincent Lacoste. Guió: Thomas Lilti. En Benjamin, estudiant de doctorat sense beca, accepta una càtedra contractual en una universitat. Sense formació ni experiència, davant d’una institució afeblida, va descobrint les dificultats d’aquesta professió.

D’Arnaud Des Pallières, “Le Bal des folles“. Amb Carole Bouquet, Mélanie Thierry, Marina Foïs, Josiane Balasko. Guió: Christelle Berthevas, Arnaud Des Pallières. L’acció es desenvolupa en un hospital psiquiàtric de París a finals del segle XIX. Ambientada al Carnaval de París del 1893, es basa en fets i personatges històrics reals.

D’Abdellatif Kechiche, “Mektoub my Love : Canto Due “. Amb Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Hafsia Herzi. Guió: Abdellatif Kechiche i Ghalya Lacroix. L’Amin torna a casa al sud de França i es retroba amb la seva família, els amics de la infància, el seu cosí Tony i la seva millor amiga Ophelie. Passa l’estona entre el restaurant dels pares, bars locals i platges freqüentades per noies que són de vacances. Nota: els rumors posen en dubte seriosament que aquest film sigui a Canes.



FOTO DE L’APUNT: “Barbie”.