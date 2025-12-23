Bon Nadal i Millor Any Nou!
L’amic Aleix Diz va escriure aquesta bella nadala, que vull compartir amb vosaltres:
*Neix un sol*
En el més cru de l’hivern
neix un sol bell com ell sol.
En el més cru de l’hivern
neix enmig d’aquest infern.
Maria, jove com és,
no sap prou ni s’imagina,
Maria, jove com és,
no sap prou qui és aquest nen.
Pregunteu al vell Josep,
que només calla i confia.
Pregunteu al vell Josep,
que confia i no diu res.
Quin xivarri d’angelets!
No s’entén pas què anuncien.
Quin xivarri d’angelets!
que amoïnen els pastorets.
Ja s’acosten al portal.
Porten tots d’allò que tenen.
Ja s’acosten al portal
per veure el Fill divinal.
Al·leluia dalt del cel!
I a la terra pau als hòmens.
Al·leluia dalt del cel!
I pau als hòmens de bé.
