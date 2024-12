Berlinale 2025: el cartell, Ós honorífic a Tilda Swinton, el film d’inauguració…

La Berlinale 2025 marca el 75è aniversari del Festival Internacional de Cinema de Berlín. La 75a Berlinale (13-23 de febrer) és també la primera edició sota la direcció de Tricia Tuttle.

Per primera vegada, una imatge animada és al centre del disseny al costat del pòster clàssic. Això reflecteix el canvi dels mitjans cap als canals digitals i la importància de moure els gràfics en la comunicació. El disseny situa la Berlinale al centre d’una interpretació visual brillant del tema del “temps”. Un remix modern i animat de la sensació històrica del cinema i un emotiu compte enrere d’aniversari formen el cor palpitant de la propera Berlinale.

La dissenyadora gràfica berlinesa Claudia Schramke ha creat el disseny de la 75a Berlinale.

Ós d’Or d’Honor per a Tilda Swinton.

Tom Tykwer inaugurarà el 75è Festival Internacional de Cinema de Berlín amb “Das Licht” / “The Light” / “La llum”. L’estrena mundial de l’últim llargmetratge de Tom Tykwer , “ Das Licht ” / “The Light” / “La llum”, obrirà el 75è Festival Internacional de Cinema de Berlín el 13 de febrer de 2025. La producció alemanya-francesa “Das Licht” (La llum) es presentarà com a gala especial de la Berlinale a la Berlinale Palast. “Tan aviat com vam veure “Das Licht” (La llum) vam saber que volíem que obrís la 75a Berlinale. Tom Tykwer troba la bellesa i l’alegria en el nostre món sovint fracturat i desafiant, i captura màgicament l’essència de la nostra vida moderna a la pantalla. És un gran plaer donar la benvinguda a Tom de nou a la Berlinale amb “Das Licht” (La llum), diu la directora del festival Tricia Tuttle.

N’informa el Festival:

Protagonitzada per l’aclamada estrella alemanya Lars Eidinger (..) i la reconeguda actriu i directora Nicolette Krebitz (..), “Das Licht” (La llum) explica la història de la família Engels.

En Tim (Lars Eidinger), la Milena (Nicolette Krebitz), els seus bessons Frieda (Elke Biesendorfer) i en Jon (Julius Gause) i el fill de Milena, Dio (Elyas Eldridge), són una família que conviu més que no pas estan junts i res els manté units fins que la majordoma Farrah (Tala Al-Deen) entra a les seves vides. La misteriosa dona de Síria du el món dels Engels a una prova inesperada i treu a la llum sentiments que fa temps que s’han amagat. En el procés, segueix un pla propi que canviarà fonamentalment la vida de la família.

El director i guionista Tom Tykwer mostra la vida quotidiana d’una família de classe mitjana alemanya en un món que gira ràpidament i s’ha tornat inestable.

Tom Tykwer ha inaugurat la Berlinale dues vegades anteriorment: el 2002 amb la seva primera producció internacional “ Heaven ” i el 2009 amb el thriller polític “ The International “. “Estic amb ganes d’obrir la Berlinale de l’any que ve amb “Das Licht” (La llum), diu Tom Tykwer. “La Berlinale és el festival de la meva vida. La ciutat és el meu destí. Aquesta pel·lícula és el meu desig”.

“Das Licht” / “The Light” / “La llum” ha estat produïda per X Filme Creative Pool, en coproducció amb ZDF, ARP Séléction, Gold Rush Pictures, Gretchenfilm i B.A. Producció cinematogràfica. “Das Licht” s’estrenarà als cinemes alemanys el 20 de març de 2025 per X Verleih i distribuït per Warner Bros. Beta Cinema s’encarrega de les vendes mundials.