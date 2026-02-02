El Festival de Berlín 2026 (la Berlinale) tindrà lloc del 12 al 22 de febrer. A la principal secció del certamen, la Competició, hi participen 22 pel·lícules, entre les quals hi ha una òpera prima, un film d’animació i un documental. Gairebé totes són estrenes mundials, 20 exactament. I 9 les han dirigides o codirigit dones. Déu n’hi do com fidelitza també la Berlinale els seus autors preferits: 14 cineastes de la Competició ja hi han participat en edicions anteriors, sis dels quals fins i tot havien entrat a la Competició. I pel que fa a la diversitat, enguany hi ha produccions procedents de 28 països i, en paraules de la directora del festival, Tricia Tuttle, s’hi trobarà «Comèdia satírica i formalista, gènere, un thriller psicològic, una història d’amor, una història d’autoestima, anime, un western…»
Producció: Itàlia, Alemanya, Catalunya (Sur Film), Espanya, Regne Unit. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en anglès.
♦ Estrena mundial. Rodada, en part, a Castellterçol. Thriller tragicòmic-satíric que dissecciona el privilegi, el patriarcat i la decadència familiar, adaptació d’un film de Bellocchio pel guionista habitual de Yorgos Lanthimos, amb què segueix present als grans festivals el brasiler Karim Aïnouz —Motel Destino (2024), Firebrand (2023), A Vida Invisível de Eurídice Gusmão (2019), Praia do Futuro (2014)—.
Sinopsi: En una vil·la catalana, els germans americans Jack, Ed, Anna i Robert viuen aïllats i amb la fortuna que han heretat. Quan en Jack vol anar a viure amb la seva xicota i l’Ed descobreix la veritat sobre la mort de la seva mare, el teixit familiar comença a desfer-se.
Amb: Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson.
Guió: Efthymis Filippou, basat en el film I pugni in tasca (Marco Bellocchio, 1965). Fotografia: Hélène Louvart.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: The Match Factory.
Producció: Turquia, França, Països Baixos, Grècia, Suècia, Aràbia Saudí. Any: 2026. Durada: 1h57. Versió original: en turc i kurd.
♦ Estrena mundial. Emin Alper —Beyond The Hill (2012), Frenzy (2015), Burning Days (2022)— «torna amb una paràbola sobre la por de l’altre, en què l’exili i el retorn alimenten la divisió, la història enterrada ressorgeix i un nou poder emergeix armat amb el passat i les velles creences».
Sinopsi: En un poble remot, un clan exiliat torna, revivint una disputa territorial de fa dècades. Immers en visions divines, en Mesut desafia el lideratge del seu germà per salvar el seu poble. Aquest nou camí portarà salvació o tragèdia?
Amb: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş.
Guió: Emin Alper.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Lucky Number.
Producció: Finlàndia, Lituània, França, Regne Unit. Any: 2026. Durada: 1h32. Versió original: en finès (idioma principal) i anglès.
♦ Estrena mundial. Film de terror. Segon llargmetratge de la cineasta finlandesa, que va presentar a Sundance la seva òpera prima -‘body horror’- Hatching (2022).
Sinopsi: Amb ganes de formar una família, la Saga i en Jon es traslladen a la casa on ella va créixer, al bosc finlandès. Però després que neixi el seu nadó, el somni de la parella d’un fill perfecte es converteix en un malson i només la Saga intueix la veritat inquietant.
Amb: Seidi Haarla, Rupert Grint.
Guió: Hanna Bergholm, Ilja Rautsi.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Goodfellas.
Producció: Bèlgica, Polònia,Grècia, Regne Unit. Any: 2026. Durada: ±1h40. Versió original: en neerlandès i també francès, anglès i japonès.
♦ Estrena mundial. Film de suspens dramàtic escrit pel coguionista de Girl (Lukas Dhont, 2018) i Close (Lukas Dhont, 2022), és el segon llargmetratge de la directora flamenca que, havent realitzat diversos episodis de sèries televisives i alguns curtmetratges, va debutar amb la dramàtica comèdia The Best of Dorien B. (2019).
Sinopsi: A finals dels anys noranta, en ple auge del boom tecnològic belga, els empresaris visionaris Luc i Geert veuen com el seu imperi s’ensorra quan se’n fa públic el frau. Amb només un dia de marge per davant, se separen a la recerca de la redempció —per part dels inversors, la família i la seva comunitat— per acabar descobrint allò que realment importa. Tràiler: VOSF.
Amb: Jan Hammenecker, Arieh Worthalter, Thibaud Dooms, Verona Verbakel, Fania Sorel, Robin Keyaert, Armin Mola, Janne Desmet, Anthony Welsh, Aldona Jankowska.
Guió: Angelo Tijssens.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Level K.
Producció: França, Tuníssia. Any: 2026. Durada: 1h53. Versió original: en francès i àrab.
♦ Estrena mundial. Drama de la prometedora cineasta franco-tunisiana, que signa aquí el seu tercer llarg, després de debutar amb el relat iniciàtic i juvenil À peine j’ouvre les yeux (2015), premi Eurpa Cinemas i Premi del Públic a les Jornades dels Autors de Venècia, i sobretot després d’ Una història d’amor i desig (2021), que va tenir l’honor de cloure la Setmana de la Crítica de Canes.
Sinopsi: La Lilia torna a Tunísia per al funeral del seu oncle i es retroba amb una família que no sap res de la seva vida a París, especialment de la seva vida amorosa. Decidida a enfrontar-se als secrets de la seva família, la Lilia s’endinsa en el misteri de la mort sobtada del seu oncle.
Amb: Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau, Feriel Chamari.
Guió: Leyla Bouzid.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Producció: Alemanya, França, Turquia. Any: 2026. Durada: 2h09. Versió original: en turc.
♦ Estrena mundial. Drama amb què entra a la Competició de la Berlinale l’autor de l’exitosa The Teachers’s Lounge — La sala de professors (2023), amb què va trioimfar a la secció Panorama.
Sinopsi: La vida somriu a la Derya i l’Aziz, una parella d’artistes reconeguda de Turquia, fins que un incident a l’estrena de la seva obra ho capgira tot. De sobte, esdevenen objectiu de l’Estat i, mentre lluiten per conciliar els seus ideals amb les necessitats de la vida quotidiana, el seu matrimoni és empès fins al límit del trencament.
Amb: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin.
Guió: Enis Köstepen, Ayda Meryem Çatak, İlker Çatak. Fotografia: Judith Kaufmann.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: A Contracorriente, Haut et Court. Vendes internacionals: B for Films.
Producció: Singapur. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en mandarí.
♦ Estrena mundial. Últim lliurament de la trilogia del cineasta de Singapur, després d’Ilo Ilo (2013) -Càmera d’Or del Festival de Canes, havent participat a la Quinzena dels Realitzadors, i Wet Season (2019). Prolífic, Chen va tenir a Un Certain Regard de Canes La fragilitat del gel (2023) i a Sundance Drift (2023).
Sinopsi: Un esdeveniment que els canvia la vida obliga en Junyang, de 21 anys, i la seva xicota a encarar la realitat. Al mateix temps, mentre el pare d’en Junyang lluita per mantenir la seva modesta vida, entra a la seva vida una dona i ambdues generacions es veuen obligades a redefinir la seva família.
Amb: Yeo Yann Yann, Koh Jia Ler, Andi Lim, Regene Lim.
Guió: Anthony Chen.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Producció: Àustria. Any: 2026. Durada: 1h26. Versió original: en alemany.
♦ Estrena mundial. Ficció sobre el músic Alois Koch. Des de 1996, la italiana Tizza Covi i l’austríac Rainer Frimmel treballen junts en projectes de fotografia, teatre i cinema. El 2002 van fundar la seva pròpia productora cinematogràfica, Vento Film, per produir les seves pel·lícules -documentals i ficcions- de manera independent. Són autors de títols com La Pivellina (2009) -premi Europa Cinemas a la Quinzena de Canes-, The Shine of Day (2012) -multipremiada a Locarno- i Vera (2022) -premi a la Direcció i a l’Actriu, a Orizzonti, de Venècia-.
Sinopsi: El músic de blues Al Cook viu en un apartament ple de records. A fora, el món continua sense ell. Però quan li condemnen l’habitatge a l’enderroc, de les ruïnes de la seva existència reneix sobtadament un somni llargament oblidat.
Amb: Alois Koch, Brigitte Meduna, Alfred Blechinger, Flurina Schneider.
Gui : Tizza Covi.Muntatge: Tizza Covi i Emily Artmann. Fotografia: Rainer Frimmel. Música: Alois Koch.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Be for Films.
Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h. Versió original: en anglès.
♦ Estrena internacional. Exploració de les conseqüències que una nena de vuit anys presenciï una agressió sexual, aquest drama que ha triomfat al Festival de Sundance, l’ha dirigit, escrit i produït la brasilero-nord-americana Beth de Araújo que, amb la seva òpera prima, l’anterior Soft & Quiet – El club de l’odi (2022), thriller psicològic premiat al barceloní Americana Film Festival, va cridar l’atenció des de la seva estrena mundial, al SXSW Film Festival.
Sinopsi: Després que la Josephine (Mason Reeves), de vuit anys, sigui testimoni accidental d’un crim al Golden Gate Park, comença a actuar de manera violenta per protegir-se. Aquest trauma emocional genera conflictes entre els seus pares, que cerquen justícia i una manera de tornar a sentir-se segurs.
Amb: Mason Reeves, Channing Tatum, Gemma Chan, Phillip Ettinger, Syra McCarthy, Eleanore Pienta.
Guió: Beth de Araújo.
Festivals i premis: Berlín 2026 – Competició.| Sundance 2026 – U.S. Dramatic Competition (Gran Premi del Jurat i Premi del Públic).
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Producció: Quebec, Itàlia, Bulgària, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h43. Versió original: en francès, búlgar i anglès.
♦ Estrena mundial. Segona ficció de la documentalista, curtmetratgista, productora i professora de cinema quebequesa, que guanyà el Premi de Millor Film de la secció Generation de la Berlinale, amb Une colonie (2018). Durant el rodatge, “Nina Roza” duia per títol “Fleur Bleue”.
Sinopsi: Un vídeo viral d’una artista búlgara de 8 anys, prodigi de la pintura, circula per internet. Aquest fenomen atrau l’atenció d’un col·leccionista d’art del Quebec. És així que en Mihail viatja fins al país de què se’n va anar, per veure l’obra d’aquesta nena i poder determinar si és un frau o un geni. És el retorn al seu país d’origen, per primera vegada en gairebé 30 anys, i això el du a enfrontar-se als fantasmes del seu passat.
Amb: Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Chiara Caselli, Michelle Tzontchev.
Guió: Geneviève Dulude-De Celles.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Producció: Mèxic, Espanya. Any: 2026. Durada: 1h41. Versió original: en castellà.
♦ Estrena mundial. Drama i comèdia, sobre una dona que estableix un vincle improbable amb el fill de nou anys d’un pare a qui ha llogat una habitació, que és el cinquè llargmetratge del cineasta mexicà, la trajectòria del qual [Temporada de Patos (2004), Lake Tahoe (2008)- premis Alfred Bauer i FIPRESCI de la Competició de la Berlinale-, Club Sandwich (2013) , Olmo (2025) -seleccionat a Panorama de la Berlinale i premiat a Deauville-] «ha estat marcada pel seu interès a buscar una exploració íntima i humana de l’adolescència o de la vida mateixa» (THR)
Sinopsi: L’Olga, que viu a Ciutat de Mèxic, ha llogat una habitació a un home la dona del qual ha estat ingressada en un hospital proper. Tanmateix, l’home té un fill de nou anys que, d’amagat, l’ha estat colant a l’habitació, fet que provoca que el món meticulosament controlat de l’Olga comenci a desmuntar-se mentre les seves vides s’entrellacen.
Amb: Teresita Sánchez, Bastian Escobar, Hugo Ramírez.
Guió: Vanesa Garnica, Fernando Eimbcke. Producció: Eréndira Núñez Larios, Michel Franco, Fernando Eimbcke.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: A Contracorriente. Vendes internacionals: Alpha Violet.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h18. Versió original: en anglès.
♦ Documental. Estrena mundial. Productora i realitzadora televisiva, tanmateix coautora dels documentals The Genius of Marian (2013) i Survivors (2018), Anna Fitch ha centrat aquest film en la seva íntima amiga Yo: «El 2013 vaig perdre una de les meves amigues més properes. Es deia Yo (Yolanda Shea). La Yo era moltes coses per a molta gent: una besàvia, traficant de marihuana de professió, intel·lectual, vident, amfitriona, tirana, una narradora captivadora. Per a mi, és una inspiració: una vident de la veritat i una de les meves millors amigues. No estava preparada per perdre-la. La pel·lícula destaca el poder perdurable de l’amistat i el que aprenem els uns dels altres en la vida i a través de la mort» (M). «Després de la mort de la Yo, l’Anna reconstrueix un espai màgic on es despleguen les històries de la Yo, i la seva relació continua. La pel·lícula juxtaposa un ‘verité íntim’ de l’últim any de vida de la Yo amb les interpretacions creatives de l’Anna sobre els relats dramàtics de la vida de la Yo. Nascuda a Suïssa el 1924, la Yo va viure segons les seves pròpies regles, desafiant les expectatives sobre la sexualitat, la maternitat, l’envelliment i fins i tot la mort. A mesura que el film difumina memòria, temps i invenció, també revela el poder de la creació artística per canalitzar —i compartir— el dol i l’amor» (FHF) .
Sinopsi: L’Anna passa una dècada construint obsessivament una versió molt detallada, a escala 1:3, de la casa de la seva amiga Yo després de perdre-la. És prou gran perquè l’Anna pugui entrar-hi per la porta, i a dins hi viu una titella de la Yo. Quan es van conèixer, la Yo tenia 73 anys i l’Anna 24. Va ser una amistat d’amor a primera vista que va desafiar l’edat, el temps i la mort.
Amb: Yolanda Shea.
Guió: pendent
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: First Hand Films.
Producció: Irlanda, Regne Unit. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en anglès.
♦ Estrena mundial. «És una història de catàstrofe personal extrema i de bellesa musical extraordinària. També és, com I’M NOT THERE, una revitalització del gènere biogràfic» (HPF). Adaptació de la novel·la ‘Intermission’, d’Orwen Martell, sobre un moment greu de la vida del músic Bill Evans, encarnat per Anders Danielsen Lie, prestigiós actor noruec habitual dels films de Joachim Trier. Nominat a 2 Grammy pels seus vídeos musicals, el director de fotografia i cineasta anglès Grant Gee és autor de documentals com Joy Division (2007), Patience (2012), Innocence of Memories (2015) -basat en una novel·la del Nobel Orhan Pamuk , i The Gold Machine (2022) -sobre la vida familiar de l’escriptor, poeta i documentalista Iain Sinclair-, així com del migmetratge Judith (2020) -un preludi de l’òpera d’un sol acte BLUEBEARD del compositor hongarès Béla Bartók- i de curtmetratges i sí, vídeos musicals (Radiohead, Blur, Coldplay, Nick Cave…).
Sinopsi: Juny de 1961, Nova York: el llegendari pianista de jazz Bill Evans ha trobat la seva veu musical i ha creat el trio perfecte, que inclou el baixista Scott LaFaro, considerat la seva ànima bessona a través de la música. Una residència al Village Vanguard de Nova York culmina amb la gravació en directe de dos dels millors discos de jazz de tots els temps en una sola nit. Deu dies després, en LaFaro mor en un accident de cotxe. Immobilitzat pel dolor, l’Evans deixa de tocar. La pel·lícula segueix el seu procés per superar el dol i tornar a la música, tot retratant la vida interior d’un geni mentre lluita per aprendre que, de vegades, un interludi també forma part de la música.
Amb: Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf.
Guió: Grant Gee i Mark O’Halloran, basat en la novel·la ‘Intermission’, d’Owen Martell.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Mister Smith Entertainment.
Producció: França, Senegal, Guinea-Bissau. Any: 2026. Durada: 3h05. Versió original: en francès, manjak, wolof, crioll portuguès.
♦ Estrena mundial. La pel·lícula «és un moviment circular perpetu que emmarca la realitat. Una família teixeix els fils d’un llegat que viatja entre mons. Alegria i dolor, memòria i transmissió. Un casament a França, una cerimònia commemorativa a Guinea Bissau. Dues celebracions, entrellaçades orgànicament a través dels cossos i el temps, que condueixen a una renaixença» (TPFS). Marca el retorn a la Berlinale del cineasta franco-senegalés, havent-hi presentat anteriorment Tey (2012), Félicité (2017) -Gran Premi del Jurat- i Rewind & Play (2022). La seva opera prima L’afrance (2001) va ser multuipremiada a Locarno i, a les Jornades dels Autors de Venècia hi va presentar Andalucia (2007).
Sinopsi: Avui la Gloria casa la seva filla als suburbis de París. Fa poc, a Guinea Bissau, va assistir a la cerimònia que va consagrar el seu pare difunt com a avantpassat. De cerimònia en cerimònia, entre el passat i el present, la vida i la mort, la realitat i la ficció, la Gloria es reconcilia amb la seva història, troba el seu lloc i experimenta un moment de pau.
Amb: Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis.
Guió: Alain Gomis. A la producció, entre d’altres: Sylvie Pialat.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: Jour2fête. Vendes internacionals: The Party Film Sales.
Producció: Regne Unit, EUA. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en anglès.
♦ Estrena mundial. La pel·lícula, que segueix una dona de mitjana edat en lluita contra la demència de la seva mare i protagonitzen Juliette Binoche i Tom Courtenay, és el segon llargmetratge del nord-americà Lance Hammer que, havent treballat prèviament al departament d’efectes visuals de Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997) i Practical Magic (1998), va passar a la direcció cinematogràfica, amb el curt Issaquena (2002) i, a continuació debutà exitosament en el llargmetratge amb el drama psicològic Ballast (2008) -Millor Director a Sundance, seleccionat a la Competició de Berlín, premiat a Deauville i Xixón i nominat en 6 categories dels Independent Spirit Awards-. No consta que, en aquests 18 anys hagi dirigit res més.
Sinopsi: A mesura que la demència avançada li va minvant la capacitat de comunicar la seva vida interior, el marit i la filla breguen per actuar de la millor manera possible, per a ella, movent-se entre l’amor i els fràgils límits entre cura, protecció i autonomia.
Amb: Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt.
Guió: Lance Hammer. Fotografia: Adolpho Veloso.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: The Match Factory.
Producció: França, Txad. Any: 2026. Durada: 1h41. Versió original: en francès i àrab txadià.
♦ Estrena mundial. Història ambientada en un poblet del Txad, on una noia amb visions incomprensibles coneix una dona marginada pel veïnat, en el que és «una trobada amb el destí que forja un món místic en què conflueixen el visible i l’invisible». «Novè llargmetratge del cineasta franco-txadià, després del documental Bye Bye Africa (1999) -Menció Especial del Premi a la Millor Opera Prima de Venècia-, Our Father — Abouna (2002) -seleccionada a la Quinzena dels Realitzadors-, Dry Season — Daratt (2006) -Premi Especial del Jurat a Venècia-, Un homme qui crie — A Screaming Man (2010) -Premi del Jurat a Canes-, Grigris (2013) -en Competició al Festival de Canes-, el documental Hissein Habré, une tragédie tchadienne — Hissein Habré, A Chadian Tragedy (2016) -projectat en sessió especial a la selecció oficial de Canes-, Une saison en France — A Season in France (2017), -presentat a Toronto- i Lingui (2021) -novament en Competició a Canes-» (CE). Haroun, doncs, tanca enguany el cercle dels grans festivals de cinema i segueix centrat en Àfrica i els africans (especialment del Txad).
Sinopsi: Al desert d’Ennedi, al Txad, s’alcen de la sorra muntanyes mil·lenàries. Porten el record d’un passat oblidat i xiuxiuegen llegendes antigues. La Kellou, una noia d’un poblet proper, està turmentada per visions inquietants que no entén i la fan sentir diferent de la resta. El seu món canvia el dia que coneix l’Aya, una marginada amb secrets dolorosos rebutjada per la comunitat, en descobrir una altra manera de mirar el seu passat, els seus somnis i el seu poble. Però, quan ha de defensar l’Aya, a qui el cap del poble intenta expulsar, s’ha d’enfrontar a la por i la hostilitat de la seva pròpia gent i lluitar per conservar la seva llibertat.
Amb: Maïmouna Miawama, Ériq Ebouaney, Achouackh Abakar Souleymane.
Guió: Mahamat-Saleh Haroun, Laurent Gaudé.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: KMBO. Vendes internacionals: Films Boutique.
Producció: EUA, Hongria. Any: 2026. Durada: 1h52. Versió original: en anglès.
♦ Estrena mundial. Aquest drama sobre l’abisme amb què topa una antiga ballarina quan surt de rehabilitació (Amy Adams) i torna a la casa familiar, escrit per la dramaturga, antiga actriu i guionista habitual del cineasta (que n’és el marit) Kata Wéber i produït (entre d’altres) per Alexander Rodnyansky, el productor habitual del rus Andrey Zvyagintsev, significa l’estrena a la Berlinale de l’hongarès (director de cinema, teatre i òpera) Kornél Mundruczó que, havent estat ‘descobert’ pel Festival de Locarno, amb Pleasant Days — Szép napok (2002) i, havent tingut una llarguíssima trajectòria (durant molts anys) al Festival de Canes, on recollí premis amb Delta (2008) i White God — Fehér isten (2014), va acabar fent marrada per la Mostra de Venècia (de la mà de Netflix) amb Pieces of a Woman (2020) -que, produïda per Scorsese, va reportar a la protagonista, Vanessa Kirby, el Premi a Millor Actriu de Venècia i les corresponents nominacions als Oscar, als Globus d’Or, als BAFTA…-. Sitges li premià Jupiter’s Moon — Jupiter holdja (2017) i el 2023 va encetar una nova faceta, estrenant-se en el camp de les minisèries, signant 3 episodis de The Crowded Room, creada per Akiva Goldsman i Todd Graff, protagonitzada per Tom Holland i Amanda Seyfried i en la qual participen també cineastes com Brady Corbet, Mona Fastvold i Alan Taylor.
Sinopsi: Després d’una estada en un centre de rehabilitació, una dona torna a la casa de la seva família al Cap Cod, on la sobrietat l’obliga a enfrontar-se a traumes ocults i a la aterridora qüestió de qui és sense la seva carrera com a ballarina.
Amb: Amy Adams, Murray Bartlett, Chloe East, Brett Goldstein, Dan Levy.
Guió: Kata Wéber. Muntatge: Dávid Jancsó. Fotografia: Yorick Le Saux.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Capstone Pictures.
Producció: Alemanya, França. Any: 2026. Durada: 1h33. Versió original: en alemany.
♦ Estrena mundial. Angela Schanelec, que ja va guanyar com a Millor Directora de la Berlinale amb el drama existencialista I Was at Home — Ich war zuhause, aber (2019), hi va ser guardonada pel guió amb Music (2023), de la qual la crítica Violeta Kovacics en va escriure «El nou treball de la veterana cineasta alemanya, emblema de l’Escola de Berlín, no només presumeix d’un desplegament escènic de gran bellesa, sinó que enlluerna per la seva manera audaç de revelar narrativament el pas del temps» (Otros Cines Europa) i Jordan Mintzer, a seva ressenya per a THR en deia: «“Music” està plena d’algunes de les característiques distintives de la directora: plans llargs bellament compostos; una narració el·líptica que avança en el temps sense previ avís; actuacions tranquil·lament contingudes que se centren més en el gest que en el diàleg; i un ús quirúrgicament precís del so i la música». Etiquetada per Variety com «formalista intransigent», Schanelec ha tingut també films seleccionats als festivals de Canes -Un Certain Regard-, Locarno, Toronto, Sant Sebastià, Valladolid…
Sinopsi: Un dia qualsevol, a la feina, en una obra. En Thomas, gruista de quaranta anys, rep una trucada de la seva dona: l’ha d’anar a buscar a l’hospital. Quan arriba, la troba sola, asseguda en un banc del parc, plorant.
Amb: Vladimir Vulević, Agathe Bonitzer, Birte Schnöink, Pauline Rebmann, Clara Gostynski.
Guió: Angela Schanelec. Productors: Kirill Krasovski (productor de Sergei Loznitsa, Angela Schanelec…), Saïd Ben Saïd (coproductor -amb gran bagatge: Téchiné, Corneau, Polanski, De Palma, Bruni Tedeschi, Cronenberg, Garrel, Kleber Mendonça, Verhoeven, Jaoui, Mazuy, Lapid, Ira Sachs, Bonitzer, Hafsia Herzi, Larrieu, Breillat, Loznitsa…).
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: SBS International.
Producció: Àustria, Alemanya. Any: 2026. Durada: 1h34. Versió original: en alemany.
♦ Estrena mundial. El retorn a primer pla de la gran actriu alemanya Sandra Hüller, que el 2023 va impactar molt fort amb Anatomia d’una caiguda i The Zone of Interest. Hüller és ara la Rose, una dona de principis del segle XVII que es disfressa d’home i vol ser un bon ciutadà a qualsevol preu, en el tercer llargmetratge del director de càsting i actor austríac Markus Schleinzar, que va debutar amb Michael (2011) -en Competició, a Canes- i després, amb Angelo (2018) -seleccionada a Toronto i Sant Sebastià-, ja viatjà al passat -a principis del segle XVIII en què un nen esclau africà és escollit per una comtessa europea per ser batejat i educat…-.
Sinopsi: En l’agitació de la Guerra dels Trenta Anys, un misteriós soldat -Rose (Sandra Hüller)- apareix en un poble protestant aïllat. Afirma ser l’hereu d’una casa pairal abandonada des de fa temps i és capaç de presentar un document que avala la seva pretensió. Per a gran disgust de la gent del poble. Tanmateix, el desconegut fa tot el que pot per trobar la felicitat aquí. La seva recerca de reconeixement i acceptació es veu complicada pel seu secret: sota una identitat falsa, sota un nom fals i fent veure que és d’un gènere fals, el soldat s’ha dirigit cap al poble. Però per assolir els seus objectius, la Rose ni tan sols evitarà la impossibilitat d’un matrimoni concertat amb la filla -Suzanna (Caro Braun)- d’un gran pagès. Perquè qui ha arribat fins aquí, aviat es plantejarà tot el possible, no s’aturarà davant de res.
Amb: Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken.
Guió: Markus Schleinzer, Alexander Brom.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: The Match Factory.
Producció: Japó, França. Any: 2025. Durada: 1h15. Versió original: en japonès.
♦ Film d’animació 2D, a mà. Òpera prima. Estrena mundial. Shinomiya és un il·lustrador, nascut el 1980 a la prefectura de Kanagawa (Japó), conegut pel seu treball com a artista de fons i animador en diverses pel·lícules d’animació importants. D’estil visual refinat, combina la pintura tradicional japonesa amb l’animació contemporània. Ha col·laborat amb directors de renom com Makoto Shinkai i ara debuta en el llargmetratge després d’haver dirigit el curt Tokino Kousa (2018).
Sinopsi: La fàbrica de focs artificials Obinata, fundada fa 330 anys, corre el risc de ser embargada administrativament i destruïda. En Keitaro, fill de l’antic propietari, que ja és mort, hi continua vivint, sol, i està decidit a desxifrar el misteri del Shuhari, un foc d’artifici llegendari, dèria de son pare, que representa tot l’univers. L’acompanyen el seu germà Chicchi i la seva amiga de la infància Kaoru, turmentats pels records del passat, per tal de potser donar pas a una nova albada… Tràiler: VO.
Amb les veus de: Riku Hagiwara, Kotone Furukawa, Miyu Irino, Takashi Okabe.
Guió: Yoshitoshi Shinomiya. Música: Shuta Hasunuma.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: ADN. Vendes internacionals: Charades.
Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: 1h40. Versió original: en anglès.
♦ Estrena internacional. Barreja de gèneres que empelta el drama, amb la història de les Primeres Nacions i, sobretot, es configura com a western australià de frontera, ve a ser la seqüela del film Sweet Country (2017) -Gran Premi del Jurat a Venècia-, que ja era «un western ambientat a la frontera del Territori del Nord als anys vint, on la justícia mateixa es posa en qüestió quan un vell treballador aborigen dispara a un home blanc en defensa pròpia i fuig mentre una colla s’aplega per caçar-lo» (Imdb). En Warwick Thornton, director de fotografia i cineasta, va néixer al Territori del Nord australià (el 23 de juliol de 1970) i ara hi torna amb aquest nou film, ambientat tot just uns anys després d’aquell i retrobant-ne algun personatge, especialment el d’un noi, en Philomac, que ja s’ha fet més gran, i que, amb amb els dos nens miners -aborígens, com ell- que ha conegut, fugen com poden de l’explotació a què els sotmetien els amos blancs, que ara els persegueixen implacablement amb uns bandolers, pel Desert Central. Una història que es basa en part en la de la família del coguionista David Tranter i, alhora, avantpassades pròximes d’en Thornton també havien treballat a la mina de tungstè (és a dir, de ‘wolfram’) de Hatches Creek (Territori del Nord).
Sinopsi: Austràlia als anys trenta, a la frontera colonial. Dos bandolers fanfarrons arriben a una ciutat minera i desencadenen una onada de crueltat que porta tres infants a escapar dels seus amos blancs i a endinsar-se pel “país dolç” del centre d’Austràlia a la recerca d’una llar segura.
Amb: Deborah Mailman, Erroll Shand, Joe Bird, Thomas M Wright, Ferdinand Hoang.
Guió: Steven McGregor, David Tranter. Muntatge: Nick Meyers. Fotografia: Warwick Thornton.
Festivals i premis: Berlín 2026 – Competició | Adelaide Film Festival 2025 – Cloenda.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Producció: Alemanya. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en alemany.
♦ Estrena mundial. «Una història de família, un retrat amorosament dolorós, amb barreja complexa de situacions diverses» (PF). Els personatges solen passart per situacions íntimes complicades, dins o al voltant del marc familiar, al cinema d’Eva Trobisch. Professional del cinema de llarga experiència com a secretària de rodatge, especialment dedicada a la continuïtat fílmica, Trobisch, nascuda al Berlín Est (RDA) el 03.08.1983, és autora del curt The Way You Kiss — Wie Du küsst (2012) i dels llargmetratges All Is well — Alles ist gut (2018) -Millor Opera Prima a Locarno- i Ivo (2024) -seleccionat a l’estimulant i avui difunta secció Encounters de la Berlinale-
Sinopsi: «Qui ets i què et defineix?», li pregunta l’equip de producció d’un concurs de talents a la Lea. Ella no ho sap. I amb aquesta pregunta comença la seva recerca d’una identitat, dins i més enllà de l’hotel de la seva família, als boscos de l’antiga Alemanya de l’Est.
Amb: Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel, Rahel Ohm.
Guió: Eva Trobisch.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Distribuïdores: Pandora Film. Vendes internacionals: The Match Factory.
—
FOTO DE PORTADA: Frida Hornemann, a Home Stories (© Adrian Campean – Trimafilm | Berlinale 2026)
