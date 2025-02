Berlín 2025: premis dels jurats independents

Com ja he explicat en anteriors ocasions, hi ha un munt de jurats no oficials, anomenats independents, al Festival de Berlín. Sens dubte els més clàssics són el Jurat Ecumènic, el Jurat FIPRESCI de la Crítica Internacional, el jurat dels Teddy Awards (LBGTI+)…

Premis del Jurat Ecumènic.

Jurat: Juan Carlos Carrillo Cal y Mayor, Peter Ciaccio, Valérie de Marnhac, Christian Olding, Dr. Brigitta Rotach, Dr. Stefanie Schardien.

Competició.

De Gabriel MASCARO, “O último azul” / “The Blue Trail”.

Producció: Brasil, Mèxic, Xile, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 1h26.

Sinopsi: En un futur proper, les persones grans hauran de traslladar-se a colònies remotes de jubilació perquè les generacions més joves puguin fer la seva feina sense molèsties. La Tereza, de 77 anys, s’hi nega i s’embarca en un viatge per l’Amazones que li canvia la vida.

Amb Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu), Miriam Socorrás (Roberta), Adanilo (Ludemir).

Guió: Gabriel Mascaro i Tibério Azul, amb la col·laboració de Munilo Hauser i Heitor Lorega.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Lucky Number. | RESSONS | L’entranyable i delirant aventura d’una dona gran que vol ser lliure, al film “O último azul”, del brasiler Gabriel Mascaro |

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Artista visual brasiler que, havent començat al cinema com a documentalista, va debutar en la ficció amb Ventos de Agosto (2014), que va obtenir una Menció Especial al Festival de Locarno i a la qual va seguir Boi neon (2015), premi especial del Jurat a Orizzonti de Venècia, i Divino amor (2019). Filmografia (de ficció, sencera) disponible: a Filmin.

Panorama.

D’Imran HAMDULAY, “The Heart Is a Muscle“.

With Keenan Arrison, Melissa De Vries, Loren Loubser, Dean Marais, Ridaa Adams

South Africa / Saudi Arabia 2025

Panorama | World premiere | Debut film

At a barbecue, Ryan’s five-year-old son briefly goes missing. Ryan’s violent reaction to this scare sets off a chain of events and

unearths secrets from the past. A journey of self-discovery and forgiveness begins.

Forum.

De Brandon KRAMER, “Holding Liat“.

Premis FIPRESCI de la Crítica Internacional.

Jurat (Competició): Maja Korbecka, Bianca Jasmina Rauch, Ahmed Shawky.

Jurat (Perspectives): Sara D’Ascenzo, Olivia Popp, Bidhan Rebeiro.

Jurat (Panorama): Cerise Howard, Ivonete Pinto, Ariel Schweitzer.

Jurat (Forum): Sofia Alvarez Salas, Timmy Chih-Ting Chen, David Katz.

Competició.

De Dag Johan HAUGERUD, “Dreams (Sex Love)” / “Drømmer”.

Producció: Noruega. Any: 2024. Durada: 1h50.

Sinopsi: La Johanne és una noia que s’enamora perdudament de la professora de francès, experimentant el seu primer enamorament intens. En un esforç per preservar els sentiments, documenta les emocions i experiències per escrit. Quan la seva mare i la seva àvia llegeixen el que ha escrit, tot primer reaccionen amb sorpresa davant d’aquell contingut íntim, però aviat queden captivades per les seves qualitats literàries. Mentre debaten sobre la moralitat i les possibles conseqüències de publicar els escrits de la Johanne, aquesta navega pel contrast entre els ideals romàntics i la realitat, submergint-se en un viatge a través de les intenses emocions de l’autodescobriment, l’amor i la sexualitat

Amb Ella Øverbye (Johanne), Selome Emnetu (Johanna), Ane Dahl Torp (Kristin), Anne Marit Jacobsen (Karin).

Guió: Dag Johan Haugerud.

Informació: Estrena internacional (prèviament estrenada a Noruega). Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DF: Pyramide. EF: Aviat. DI: Wanted. EI: 06.03.2025. | RESSONS |

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Novel·lista, guionista i cineasta, conegut es pecialment perquè el 2024, va dirigir Sex, primer lliurament de la nova trilogia “Sex Dreams Love”, que va ser seleccionada a la secció Panorama del 74è Festival Internacional de Cinema de Berlín i Love, la segona entrega de la trilogia, que va ser seleccionada per competir pel Lleó d’Or al 81è Festival Internacional de Cinema de Venècia. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

Perspectives.

D’ Urška ĐUKIĆ, “Little Trouble Girls” / “Kaj ti je deklica”.

Producció: Eslovènia, Itàlia, Croàcia, Sèrbia. Any: 2025. Durada: 1h29.

Sinopsi: Durant un cap de setmana d’assajos amb el cor de l’escola en un convent, una adolescent introvertida comença a veure el món des d’una nova perspectiva. Emergeixen nous desitjos, creences i valors, i aquest despertar amenaça de trencar les seves amistats i el cor.

Amb Jara Sofija Ostan (Lucija), Mina Švajger (Ana-Marija), Saša Tabaković (director de cor), Nataša Burger (Helena), Staša Popović (Klara).

Guió: Urška Đukić, Marina Gumzi.

Informació: Estrena mundial. Òpera Prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | L’òpera prima “Little Trouble Girls”, de l’eslovena Urška Đukić, captiva Berlín 2025 | RESSONS |

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Un dels seus curts, Granny’s Sexual Life (2021), film d’animació, va obtenir una Menció Especial a la Berlinale, va guanyar el César al Millor Curt d’Animació i el Premi del Cinema Europeu al Millor Curt dels EFA, va ser seleccionat pel Festival d’Annecy.

Panorama.

De Juanjo PEREIRA, “Bajo las banderas, el sol” / “Under the Flags, the Sun”.

Producció: Paraguai, Argentina, EUA, França, Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: Aquest viatge totalment arxivístic pels 35 anys del règim d’Alfredo Stroessner al Paraguai revela imatges inèdites i explora un dels les dictadures més llargues de la història, els efectes de les quals encara ressonen avui dia.

Documental.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | RESSONS |

Forum.

De Tatiana FUENTES SADOWSKI, “La memoria de las mariposas”

TEDDY Awards -LGTBI+-.

Jurat: Jan Künemund, Allegra Madsen, Raul Niño Zambrano.

Millor Pel·lícula.

D’Emma HOUGH HOBBS i Leela VARGHESE, “Lesbian Space Princess“.

Producció: Austràlia. Any: 2025.

Sinopsi: La introvertida princesa espacial Saira es veu obligada a abandonar el seu planeta natal de Clitòpolis en una missió inter-gay-làctica per salvar la seva ex-xicota. que ha estat segrestada i per qui en demanen rescat els ‘Straight White Maliens’.

Amb Shabana Azeez, Gemma Chua Tran, Richard Roxburgh, Bernie Van Tiel, Mark Bonanno.

Informació: Estrena mundial (això diu el festival, però la pel·lícula es va presentar el 27.10.24 al festival d’Adelaida). Òpera prima. Film d’animació. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Millor Documental / Film d’Assaig.

De Rosa von PRAUNHEIM, “Satanic Sow” / “Satanische Sau”

Documental. With Armin Dallapiccola, Justus Herrmann, Nico Ehrenteit, Katy Karrenbauer, Gerhard Haase-Hindenberg

Germany 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

Rosa von Praunheim is the satanic sow, incarnated by the wanton actor Armin Dallapiccola. A poetic compendium of life and death with

pushy fans, the Good Lord, lovers and Rosa’s horrified mother.

Millor Curtmetratge.

De Lesley LOKSI CHAN, “Lloyd Wong, Unfinished“.

Premi del Jurat Teddy Award. De Forum…

De Marie Luise LEHNER, “If You Are Afraid You Put Your Heart into Your Mouth and Smile” / “Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst”.

Especial TEDDY AWARD.

Todd Haynes.

Premi CICAE ART CINEMA.

Jurat (Panorama): Panos Achtsioglou, Laura Bartusevičiūtė, Samira Zaibat.

Jurat (Fòrum): Juliette Duret, Marlene Hofmann, Jure Matičič.

Panorama.

D’Eva LIBERTAD, “Sorda” / “Deaf”.

Producció: Catalunya, Espanya. Any: 2025.

Sinopsi: L’Ángela, una dona sorda, espera un fill de la seva parella, l’Héctor, que hi sent. L’arribada del nadó provoca una crisi en la seva relació, obligant l’Ángela a afrontar els reptes de criar la filla en un món que no està fet per a ella.

Amb Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario.

Guió: Eva Libertad, que adapta el seu curtmetratge homònim, nominat als Goya 2025.

Informació: Estrena mundial. Notícia del rodatge (Academia del Cine). N’ha escrit Bernat Salvà (‘El Punt Avui’): La pel·lícula “Sorda”, el primer llargmetratge d’Eva Libertad, produït per Diferent Films, A Contracorriente Films i Nexus CreaFilms, és una història que explora els reptes de l’amor i la maternitat en un món que no sempre és inclusiu i s’estrenarà mundialment en la secció Berlinale Panorama. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DE: A Contracorriente. EE: 4 d’abril de 2025. | RESSONS |

Directora: a Filmaffinity.

Forum.

De Marie Luise LEHNER, “If You Are Afraid You Put Your Heart into Your Mouth and Smile” / “Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst”.

Label Europa Cinemas.

Jurat: Klaudia Elsässer, David Kelly, Constanze Oedl, Cenk Sezgin.

De Panorama…

De Mehmet AKIF BÜYÜKATALAY, “Hysteria”

With Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya, Nicolette Krebitz, Aziz Çapkurt

Germany 2025

Panorama | World premiere

A film shoot takes a dark turn when the burning of a Quran throws the crew into turmoil. Caught in the crossfire of accusations, intern

Elif is drawn into a dangerous game of secrets and lies and finds herself at the heart of an all-absorbing conspiracy. | RESSONS |

Premi Caligari Film.

Jurat: Tobias Dietrich, Nikolas Ditz, Katja Krause.

De Forum…

De Sophie SOMERVILLE, “Fwends”

Premi Cinematogràfic Amnesty International.

Jurat: Florence Kasumba, Myriam Vitovec, Soleen Yusefi.

De Panorama Dokumente…

De Martina PRIESSNER, “The Moelln Letters” / “Die Möllner Briefe”.

Producció: Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: Trenta anys després dels atacs racistes de Mölln, el supervivent İbrahim Arslan descobreix centenars de cartes de solidaritat oblidades. La pel·lícula els segueix, a ell i a la seva família, en la lluita per fomentar una nova cultura de la memòria centrada en les víctimes.

Documental, amb Hava Arslan, İbrahim Arslan, Namık Arslan, Yeliz Burhan.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a AlloCiné, a MyMovies.

