Berlín 2025: Perspectives.

‘Perspectives’ és una secció nova al Festival de Berlín. El juliol de l’any passat, el flamant equip directiu del certamen va comunicar: Amb la creació d’una línia competitiva internacional per als debuts de llargmetratges de ficció, la Berlinale donarà un punt de vista més brillant als nous cineastes del festival. Aquest nou concurs autònom, ‘Perspectives’, inclourà fins a 14 estrenes de ficció d’arreu del món, amb un jurat de tres persones que decidirà el premi al millor primer llargmetratge. (..)Tricia Tuttle [la nova directora de la Berlinale] comenta: “Perspectives oferirà una plataforma més visible per a cineastes emergents excepcionals d’arreu del món. Estem buscant característiques que representin un ventall de veus genuïnament internacional que tinguin un llenguatge cinematogràfic atrevit i fluid i ofereixin perspectives fascinants i noves maneres de veure el món. (..) La Berlinale s’ha compromès tradicionalment a donar suport als cineastes emergents i les diferents seccions del festival també continuaran presentant debuts de llargmetratges. La secció ‘Encounters’ [el gran encert de l’equip directiu anterior] no continuarà.Com passa històricament, la Berlinale encara buscarà perfilar obres estèticament i estructuralment atrevides de cineastes independents en diferents seccions del festival. A l’hora de la veritat resulta que, sí, El concurs Perspectives consta de 14 estrenes de llargmetratges, dels quals dotze són estrenes mundials i dos internacionals. Hi ha representats 19 països productors. Cinc pel·lícules han estat dirigides o codirigides per dones, dues pel·lícules han estat dirigides per directors no binaris. “Perspectives, el nostre nou primer concurs de llargmetratges de ficció reuneix cineastes internacionals excepcionals, que abasten tot el món des de l’Índia fins a Mèxic, des de Taiwan fins a Egipte, des dels Estats Units fins a Eslovènia. Tot i que la diversitat estilística i temàtica és igual d’àmplia, tots aquests cineastes arriben al públic amb molt cor i moltes idees audaces. Que aquest sigui el futur del cinema és un auguri molt bo”, diu la directora del festival Tricia Tuttle; però no tot són òperes primes, hi ha algunes pel·lícules, doncs, que són de ‘cineastes emergents’…



Berlín 2025: Perspectives.

De Joel ALFONSO VARGAS, “Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)”

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h41.

Sinopsi: L’estiu d’en Rico és una barreja salvatge de perseguir noies i vendre còctels casolans a una gelateria d’Orchard Beach, al Bronx. Però quan les circumstàncies obliguen la seva xicota adolescent, Destiny, a viure amb la seva família, els dies despreocupats se li acaben.

Amb Juan Collado (Rico), Destiny Checo (Destiny), Yohanna Florentino (Mami), Nathaly Navarro (Sally).

Guió: Joel Alfonso Vargas.

Informació: Estrena internacional (presentada anteriorment a la secció NEXT de Sundance 2025, on ha rebut el Premi Especial del Jurat). A la producció, Christine Vachon. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

De Valentine CADIC, “Le rendez-vous de l’été” / “That Summer in Paris”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h17.

Sinopsi: Al cor dels Jocs Olímpics de París 2024, la Blandine, de 30 anys, ve des de Normandia per assistir a les competicions de natació i trobar una germanastra a qui ha perdut de vista des de fa 10 anys. Acostumada a la calma i la solitud, la Blandine descobreix una ciutat bulliciosa per a la qual no té codis. Amb el pas dels dies, coneix gent, es perd, dubta, intenta (re)construir connexions i navegar pel cor d’una ciutat febril per aquest esdeveniment extraordinari…

Amb Blandine Madec, India Hair, Arcadi Radeff, Matthias Jacquin, Lou Deleuze.

Guió: Valentine Cadic, Mariette Désert.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DF: New Story*.

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Actriu, guionista i directora.

De CHU Chun-Teng, “Eel” / “Hé mán”.

Producció: Taiwan. Any: 2025. Durada: 1h42.

Sinopsi: En una illa arraconada als afores de Taipei, una misteriosa noia i un home perdut es troben i junts exploren les històries amagades de l’illa. Una pel·lícula sobre l’enyor, la pertinença i la transformació en un món on el temps i la memòria s’esvaeixen en la boira.

Amb Devin Pan, Misi Ke, Chin-Yu Pan, Bella Chen, Mei-Hou Wu.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

De Tanushree DAS i Saumyananda SAHI, “Shadowbox” / “Baksho Bondi”.

Producció: Índia, França, EUA, Espanya. Any: 2025. Durada: 1h33.

Sinopsi: La Maya descobreix que el seu marit, un exsoldat que pateix TEPT (transtorn d’estrés post-traumàtic), és el principal sospitós d’una investigació d’assassinat. Ella i el seu fill adolescent es veuen obligats a anar al límit per mantenir la família unida.

Amb Tillotama Shome (Maya), Chandan Bisht (Sundar), Sayan Karmakar (Debroop), Suman Saha (Ripon).

Guió: Saumyananda Sahi .

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Direcció: Tanushree DAS (a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies) i Saumyananda SAHI (a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies). Das és muntador i s’estrena aquí com a director/a ; Sahi és director/a de fotografia però ja havia dirigit un llargmetratge (documental, tanmateix)

De Liryc DELA CRUZ, “Come la notte” / “Where the Night Stands Still”.

Producció: Itàlia, Filipines. Any: 2025. Durada: 1h15.

Sinopsi: Tres germans filipins, treballadors domèstics a Itàlia, es troben a la vil·la que una de les germanes ha heretat. Memòries compartides i soterrades, els greuges afloren i posen a prova la seva fràgil relació.

Amb Jenny Llanto Caringal, Tess Magallanes, Benjamin Vasquez Barcellano Jr.

Guió: Lyric Dela Cruz.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. És autor anteriorment, a part de curtmetratges, de 3 documentals.

D’Arnaud DUFEYS i Charlotte DEVILLERS, “On vous croit” / “We Believe You”.

Producció: Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h18.

Nota sinòptica: Una mare ha de defensar la custòdia dels seus propis fills. Avui, l’Alice es presenta davant d’una jutge, sabent que no hi ha marge per a errors. Ha de parlar pels seus fills, ja que és la seva custòdia la que està en qüestió. Pot protegir-los del pare abans que sigui massa tard?

Sinopsi: La baralla d’Alice, una mare de 40 anys. Davant de la jutge, no té marge d’error: ha d’aconseguir com sigui fer sentir les paraules dels seus fills, aterrits davant la idea de tornar a veure el seu pare. Però avui, més que el pare, és a l’Alícia a qui la justícia demana comptes… Un tema ultra contemporani i una pel·lícula que narra la història de la qüestió de la veu de les dones i de l’atenció per part de la justícia a la violència familiar i domèstica.

Amb Myriem Akheddiou (Alice), Laurent Capelluto, Natali Broods, Ulysse Goffin, Adèle Pinckaers.

Guió: Arnaud Dufeys, Charlotte Devillers.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directors: Arnaud DUFEYS (a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies) és autor de curtmetratges (havia tingut Un invincible été a Generation- Berlinale 2024) que debuta en el llarg amb aquest film; Charlotte DEVILLERS (a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies) debuta en aquest film. No entenc perquè el festival no qualifica “On vous croit” d’òpera prima.

D’ Urška ĐUKIĆ, “Little Trouble Girls” / “Kaj ti je deklica”.

Producció: Eslovènia, Itàlia, Croàcia, Sèrbia. Any: 2025. Durada: 1h29.

Sinopsi: Durant un cap de setmana d’assajos amb el cor de l’escola en un convent, una adolescent introvertida comença a veure el món des d’una nova perspectiva. Emergeixen nous desitjos, creences i valors, i aquest despertar amenaça de trencar les seves amistats i el cor.

Amb Jara Sofija Ostan (Lucija), Mina Švajger (Ana-Marija), Saša Tabaković (director de cor), Nataša Burger (Helena), Staša Popović (Klara).

Guió: Urška Đukić, Marina Gumzi.

Informació: Estrena mundial. Òpera Prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Un dels seus curts, Granny’s Sexual Life (2021), film d’animació, va obtenir una Menció Especial a la Berlinale, va guanyar el César al Millor Curt d’Animació i el Premi del Cinema Europeu al Millor Curt dels EFA, va ser seleccionat pel Festival d’Annecy.

De Kahlil JOSEPH, “BLKNWS: Terms & Conditions“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: Concebuda com una experiència cinematogràfica que recrea les textures sonores d’un àlbum de música, la pel·lícula teixeix ficció i història en un viatge immersiu de 247 anys per terra i mar.

Amb Kaneza Schaal, Hope Giselle, Shaunette Renée Wilson, Funmilayo Akechukwu, Peter Jay Fernandez.

Guió: Kahlil Joseph, Kristen Adele Calhoun, Madebo Fatunde, Saidiya Hartman, Irvin Hunt.

Informació: Estrena internacional (presentada anteriorment a la secció NEXT de Sundance 2025). Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: Ea diu Imdb que Kahlil Joseph és un artista, escriptor i cineasta nord-americà amb seu a Los Angeles més conegut per les seves instal·lacions de vídeo a gran escala. Entre els seus treballs destaquen ‘Flying Lotus: Until the Quiet Comes’ (2013); ‘The Reflektor Tapes’ (2015); ‘Lemonade’ (2016); i ‘BLKNWS’ (..), una empresa i obra d’art post-mèdia [vídeo instal·laió] que s’ha convertit en (..) llargmetratge (a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies).

De Constanze KLAUE, “Punching the World” / “Mit der Faust in die Welt schlagen”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: La infantesa de dos germans, Philipp i Tobi, que van créixer a les províncies d’Alemanya de l’Est, està marcada per la desintegració de la seva família, la manca de perspectives a la regió i models a seguir que prometen aventura però que traspassen els límits morals i legals.

Amb Anton Franke, Camille Moltzen (Tobias), Anja Schneider (Sabine), Christian Näthe, Sammy Scheuritzel (Philipp, de gran).

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

D’ Ernesto MARTÍNEZ BUCIO, “El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” / “The Devil Smokes (and Saves the Burnt

Matches in the Same Box)”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h37.

Sinopsi: Mèxic, a mitjan anys noranta. Les pors de cinc germans estoics abandonats pels seus pares es barregen amb les de la seva àvia esquizofrènica amb qui han anat a parar, desdibuixant i dissolvent gradualment la frontera entre la realitat i la imaginació.

Amb Mariapau Bravo Aviña (Elsa), Rafael Nieto Martínez (Tomás), Regina Alejandra (Marisol), Donovan Said Martínez (Víctor), Laura Uribe Rojas (Vanessa).

Guió: Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Autor de diversos curtmetratges i muntador, debuta en el llarg.

De Florian POCHLATKO, “How to Be Normal and the Oddness of the Other World“.

Producció: Àustria. Any: 2025. Durada: 1h42.

Sinopsi: Acabada de sortir de l’hospital psiquiàtric, la Pia se’n torna a viure amb elspares per refer la seva vida. En un món que se sent tan inestable com ella mateixa, fa malabars amb la feina, el desamor, els medicaments i l’estigma social mentre busca l’equilibri.

Amb Luisa-Céline Gaffron (Pia), Elke Winkens (Elfie), Cornelius Obonya (Klaus), Felix Pöchhacker (Joni), David Scheid (Till).

Guió: Florian Pochlatko.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Si bé debuta en solitari en el llargmetratge, va co-signar el film col·lectiu Im Auto (2009), entre els directors del qual hi ha Johanna Moder, que presenta a la Competició de la Berlinale 2025 Mother’s Baby.

De Mohamed RASHAD, “The Settlement” / “Al mosta’mera”.

Producció: Egipte, França, Alemanya, Qatar, Aràbia Saudí. Any: 2025. Durada: 1h34.

Sinopsi: Després que un home mori en un accident laboral, l’única indemnització que s’ofereix a la família és l’oportunitat per als seus dos fills, en Hossam (23) i en Maro (12), de treballar a la mateixa fàbrica, colze a colze amb el responsable de la mort del seu pare.

Guió: Mohamed Rashad.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Primer llarg de ficció d’aquest cineasta egipci, que el 2016 va realitzar el documental biogràfic Little Eagles.

De Bálint Dániel SÓS, “Growing Down” / “Minden Rendben”.

Producció: Hongria. Any: 2025. Durada: 1h25.

Sinopsi: En Sándor, vidu, és l’únic testimoni d’un greu accident en què hi ha implicats la seva fillastra i el seu fill petit. Ara s’enfronta a un dilema: hauria de dir la veritat i viure amb les conseqüències? O mentir i salvar el fill de la detenció juvenil?

Amb Szabolcs Hajdu (Sándor), Ágoston Sáfrány (Dénes), Anna Hay (Klára), Zonga Jakab-Aponyi, Zsófi Szamosi.

Guió: Bálint Dániel Sós, Gergö V. Nagy.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

De Paula TOMÁS MARQUES, “Duas Vezes João Liberada” / “Two Times João Liberada”.

Producció: Portugal. Any: 2025. Durada: 1h10.

Sinopsi: La João, una actriu lisboeta, protagonitza una pel·lícula biogràfica sobre Liberada, una dona no conforme amb el seu gènere que va ser perseguida per la Inquisició al Portugal del segle XVIII. Tot i que el director del biopic sembla tenir predilecció per retratar la violència i el patiment a la pantalla, la història de Liberada és, en última instància, una història de força, resistència i rebel·lió contra els rols de gènere establerts. La producció es converteix en un camp de batalla quan la João s’enfronta al director per la forma com ha de representar-se el llegat de Liberada. Aquestes tensions s’agreugen perquè el fantasma de Liberada comença a perseguir la João en els seus somnis i els límits entre el passat i el present es difuminen. Quan el director pateix una misteriosa paràlisi i no pot acabar la pel·lícula, la João s’ha d’obrir camí a través del caos del rodatge, turmentada per preguntes sense resposta no només sobre el futur de la pel·lícula, sinó també sobre la seva pròpia connexió amb l’esperit i la història de Liberada.

Amb June João, André Tecedeiro, Eloísa d’Ascensão, Tiago Aires Lêdo, Jenny Larrue.

Guió: Paula Tomás Marques, June João (la protagonista).

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Autora de curts que han corregut per festivals internacionals especialitzats i hi ha rebut premis.

