Berlín 2025: Panorama (en anglès, sense editar)

Un aclariment, d’entrada. El Festival de Berlín va anunciant de mica en mica les pel·lícules que formen part de la secció Panorama, de manera que, ja fa moltíssimes setmanes em vaig poder permetre d’ediatr la informació dels primers títols que es va saber que hi serien. Després, francament, amb la feia d’editar els apunts sobre les seccions principals del certamen (Competició, Special i Perspectives), no he pogut dedicar-me a aquesta paral·lela, per demés molt nombrosa en títols. De manera que, de la majoria dels films, m’he limitat a retallar i enganxar la informació del festival, en anglès, i enllaçar-ne el títol amb el web de la Berlinale, així com el nom del director. En demano disculpes.

Així presenten Panorama 2025 els seus responsables:

Panorama ofereix una mirada única al cinema internacional contemporani que combina la qualitat artística amb la rellevància social. La secció busca pel·lícules que evoquin una resposta emocional directa, sense fugir de pel·lícules amb un cor activista. Panorama presenta un ampli espectre de formes cinematogràfiques, a la recerca de cinema independent emocionant d’arreu del món. Les obres queer han estat una part fonamental del perfil de la secció al llarg dels anys, mentre que les perspectives feministes i les formes documentals representen aproximadament un terç de la selecció cada any.

“Els cineastes del programa Panorama d’enguany han desenvolupat diverses estratègies cinematogràfiques per abordar allò que no es diu i capturar allò inimaginable o oblidat. Expliquen històries de fractures socials, cossos maltractats i sistemes de salut precaris. Representen democràcies inestables i terror social, alhora que se centren en la humanitat i la solidaritat”, assenyala el cap de la secció Michael Stütz.

L’auge del gènere. El cinema de gènere té un paper destacat en el programa d’enguany, amb l’horror psicològic de casa “Welcome Home Baby” d’Andreas Prochaska -la pel·lícula d’obertura Panorama- i el satíric terror corporal noruec “Den stygge stesøsteren” (La germanastra lletja) d’Emilie Blichfeldt. El thriller polític turc de Çağla Zenzirci i Guillaume Giovanetti “Confidente” (Confidante) ens manté al marge, mentre que la balada taiwanesa de gàngsters gai “Silent Sparks” de Ping Chu presenta un romanç amenaçat després de la presó. El thriller de conspiració alemany de Mehmet Akif Büyükatalay, “Hysteria”, és ambigu i provocador, abraça el motiu de la pel·lícula dins d’una pel·lícula i l’enriqueix amb temes polítics i girs impressionants.

Cinema documental global. Amb els documentals internacionals, Panorama ofereix una visió dels fantasmes esvaïts però encara presents d’una dictadura caiguda a través d’un arxiu a “Bajo las banderas, el sol” de Juanjo Pereira, mentre que Kinga Michalskas a “Bedrock” mira deu monuments commemoratius de l’Holocaust i reflexiona sobre el poder de recordar i de rememorar l’amenaça. També ambientada a Polònia, “Listy z Wilczej” (Cartes del carrer Wolf) observa l’evolució personal i política al carrer Wilcza titular de Varsòvia a través de la lent del director Arjun Talwar. En la seva col·laboració documental “Yalla Parkour”, la directora Areeb Zuaiter segueix el jove freerunner Ahmed i els seus amics a Gaza, tractant temes de la memòria, la nostàlgia, les condicions de vida i la vida quotidiana abans de l’inici de la guerra actual.

Cinema ‘queer’ amb urpes. El cinema ‘queer’ mostra les urpes i revela una sensació d’aventures amb el drama de robatori d’identitat sexual positiu “Queerpanorama” de Jun Li, a una barreja de gèneres plena de desig, cobdícia i fama ambientada en el món de la interpretació a “Ato noturno” (Escena nocturna) de Marcio Reolon i Filipe Matzembacher. Viatgem per Amèrica amb l’estranya pel·lícula de carretera femenina negra “Dreams in Nightmares” de Shatara Michelle Ford, i pugem a bord d’un vaixell problemàtic en el viatge intergalàctic “Lesbian Space Princess “d’Emma Hough Hobbs i Leela Varghese.

Aquests són només tres dels fils que el Panorama convida a descobrir al públic.

Berlín 2025: Panorama (ficcions).

De Mehmet AKIF BÜYÜKATALAY, “Hysteria”

With Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya, Nicolette Krebitz, Aziz Çapkurt

Germany 2025

Panorama | World premiere

A film shoot takes a dark turn when the burning of a Quran throws the crew into turmoil. Caught in the crossfire of accusations, intern

Elif is drawn into a dangerous game of secrets and lies and finds herself at the heart of an all-absorbing conspiracy.

De Mehrnoush ALIA, “1001 Frames“.

With Mohammad Aghebati, Shayesteh Sajadi.

USA 2025

Panorama | World premiere | Debut film

In the studio of a well-known director, female actors audition for the role of Scheherazade in “A Thousand and One Nights”. But the

women gradually realise that the director has more in mind than just casting the leading role..

De Sébastien BETBEDER, “L’ Incroyable femme des neiges” / “The Incredible Snow Woman”.

With Blanche Gardin, Philippe Katerine, Bastien Bouillon, Ole Eliassen, Martin Jensen

France 2025

Panorama | World premiere

Travelling solo across Greenland, camping on an ice floe, single-handedly wrestling a bear. Not much daunts Coline Morel – except,

perhaps, confronting her own existence when it starts to spiral out of control.

D’ Emilie BLICHFELDT, “The Ugly Stepsister” / “Den stygge stesøsteren” .

Producció: Noruega, Polònia, Suècia, Dinamarca. Any: 2025.

Sinopsi: L’Elvira farà tot el possible per competir amb la seva germanastra increïblement bella. En un regne de contes de fades on la bellesa és un negoci brutal, utilitza sang, suor i llàgrimes per cridar l’atenció del príncep. Una versió recargolada de la clàssica història de la Ventafocs.

Amb Lea Myren, Thea Loch Næss, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli.

Informació: Estrena europea. Òpera prima. Comèdia de terror (‘body horror’) que inaugurarà la Secció de Mitjanit al Festival de Sundance 2025. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

De Ping CHU, “Silent Sparks“.

With Akira Huang, Shih Ming Shuai, Jui Chun Fan, Chih Wei Cheng, Wei Jei Hu

Taiwan 2024

Panorama | International premiere | Debut film

Freshly released from prison, Pua plunges into the world of gangsters. His long-awaited reunion with his former cellmate Mi-ji falls short

of his expectations. Both men will soon have to make some difficult choices.

De Fernando EIMBCKE, “Olmo“.

With Aivan Uttapa, Gustavo Sánchez Parra, Diego Olmedo, Andrea Suárez Paz, Rosa Armendariz

USA / Mexico 2025

Panorama | World premiere

Fourteen-year-old Olmo is stuck at home caring for his bedridden father when his neighbour Nina invites him to a party. Olmo’s world is

turned upside down as he does whatever he can to get out of his duties, embarking on a journey of mischief and chaos.

De Shatara Michelle FORD, “Dreams in Nightmares“.

Producció: EUA, Taiwan, Anglaterra. Any: 2024.

Sinopsi: Tres lesbianes negres d’uns trenta anys fan un viatge per carretera pel mitjà oest americà a la recerca de la seva amiga que ha aparentment ha desaparegut.

Amb Denée Benton, Mars Storm Rucker, Dezi Bing, Sasha Compere, Charlie Barnett.

Informació: Estrena internacional (es va presentar a un festival de Filadèlfia considerat el Sundance Negre). Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

De Toshizo FUJIWARA, “The Longing” / “Mikusu Modan”.

With Daiki Ido, Toshizo Fujiwara, Rino Tsuneishi, Sasha, Tomoko Fujita

Japan 2025

Panorama | World premiere

A couple running a restaurant hires young people who have been released from juvenile detention to help them reintegrate into

society. The 18-year-old Yuto is keen to start a new life with their help.

De Joy GHARORO-AKPOJOTOR, “Dreamers“.

With Ronkę Adékoluęjo, Ann Akinjirin, Diana Yekinni, Aiysha Hart, Harriet Webb

United Kingdom 2025

Panorama | World premiere | Debut film

As her freedom is threatened, Isio, a Nigerian migrant freshly placed in a UK asylum removal centre, searches for the will to battle the

system and finds a kindred spirit who might help her through. Freedom is elusive, but love is eternal.

D’Imran HAMDULAY, “The Heart Is a Muscle“.

With Keenan Arrison, Melissa De Vries, Loren Loubser, Dean Marais, Ridaa Adams

South Africa / Saudi Arabia 2025

Panorama | World premiere | Debut film

At a barbecue, Ryan’s five-year-old son briefly goes missing. Ryan’s violent reaction to this scare sets off a chain of events and

unearths secrets from the past. A journey of self-discovery and forgiveness begins.

D’Emma HOUGH HOBBS i Leela VARGHESE, “Lesbian Space Princess“.

Producció: Austràlia. Any: 2025.

Sinopsi: La introvertida princesa espacial Saira es veu obligada a abandonar el seu planeta natal de Clitòpolis en una missió inter-gay-làctica per salvar la seva ex-xicota. que ha estat segrestada i per qui en demanen rescat els ‘Straight White Maliens’.

Amb Shabana Azeez, Gemma Chua Tran, Richard Roxburgh, Bernie Van Tiel, Mark Bonanno.

Informació: Estrena mundial (això diu el festival, però la pel·lícula es va presentar el 27.10.24 al festival d’Adelaida). Òpera prima. Film d’animació. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

D’Isaac JULIEN, “Once Again… (Statues Never Die)”

With André Holland, Danny Huston, Sharlene Whyte, Devon Terrell, Alex Part

United Kingdom 2025

Panorama | World premiere

This film explores the storied relationship between Dr Albert C. Barnes, an early US collector and exhibitor of African cultural artefacts,

and the renowned philosopher and cultural critic Alain Locke, known as the “Father of the Harlem Renaissance”.

D’Isaac JULIEN, “Looking for Langston”

With Ben Ellison, Matthew Baidoo, Akim Mogaji, John Wilson, Dencil Williams

United Kingdom 1989

Panorama | No premiere

The 1989 film Looking for Langston is a lyrical exploration of the world of poet and social activist Langston Hughes (1902–1967) and his

fellow Black artists and writers of the 1920s Harlem Renaissance.

De Jun LI, “Queerpanorama“.

With Jayden Cheung, Erfan Shekarriz, Sebastian Mahito Soukup, Arm Anatphikorn, Zenni Corbin.

USA / Hong Kong, China 2025

Panorama | World premiere

A gay man impersonates men he has had sex with and brings this new persona with him to his next hook-up. Only by pretending to be

someone else can he be truly himself.

D’Eva LIBERTAD, “Sorda” / “Deaf”.

Producció: Catalunya, Espanya. Any: 2025.

Sinopsi: L’Ángela, una dona sorda, espera un fill de la seva parella, l’Héctor, que hi sent. L’arribada del nadó provoca una crisi en la seva relació, obligant l’Ángela a afrontar els reptes de criar la filla en un món que no està fet per a ella.

Amb Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario.

Guió: Eva Libertad, que adapta el seu curtmetratge homònim, nominat als Goya 2025.

Informació: Estrena mundial. Notícia del rodatge (Academia del Cine). N’ha escrit Bernat Salvà (‘El Punt Avui’): La pel·lícula “Sorda”, el primer llargmetratge d’Eva Libertad, produït per Diferent Films, A Contracorriente Films i Nexus CreaFilms, és una història que explora els reptes de l’amor i la maternitat en un món que no sempre és inclusiu i s’estrenarà mundialment en la secció Berlinale Panorama. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DE: A Contracorriente. EE: 4 d’abril de 2025.

Directora: a Filmaffinity.

De Sarah MIRO FISCHER, “The Good Sister” / “Schwesterherz”.

With Marie Bloching, Anton Weil, Proschat Madani, Laura Balzer, Jane Chirwa

Germany / Spain 2025

Panorama | World premiere | Debut film

Rose is very close to her older brother Sam. When a woman accuses him of rape, Rose is asked to testify in the investigation against

him. This tests both their relationship and her moral integrity.

De Nele MUELLER-STÖFEN, “Delicious“.

With Fahri Yardim, Valerie Pachner, Carla Díaz, Naila Schuberth, Caspar Hoffmann

Germany 2025

Panorama | World premiere | Debut film

A wealthy German family hires a young woman as a maid during their summer holiday in Provence. Gradually, the life of the entire

family changes – with dramatic consequences.

De Jeanette NORDAHL, “Beginnings” / “Begyndelser”.

With Trine Dyrholm, David Dencik, Johanne Louise Schmidt, Bjørk Storm, Luna Fuglsang Svelmøe

Denmark / Sweden / Belgium 2025

Panorama | World premiere

Ane and Thomas are on the verge of being divorced when Ane suffers a stroke, forcing them to stay together and postpone telling their

children about the split. Faced with this new reality, the two find hope where they least expect it.

De Frelle PETERSEN, “Home Sweet Home” / “Hjem kaere hjem”.

Producció: Dinamarca. Any: 2025.

Sinopsi: La Sofie comença la seva nova feina com a cuidadora fent visites domiciliàries a gent gran. S’enfronta ràpidament a les dures realitats d’aquesta feina desafiant. Una representació precisa i autèntica d’una professió que roman en gran part invisible als ulls del públic.

Amb Jette Søndergaard, Karen Tygesen, Mimi Bræmer Dueholm, Hanne Knudsen, Finn Nissen.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

D’Andreas PROCHASKA, “Welcome Home Baby”

Producció: Àustria, Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: La Judith treballa com a metgessa d’urgències a Berlín. Quan hereta una casa a Àustria de la família que la va abandonar de petita, la seva recerca per resoldre el misteri dels seus orígens es converteix en un viatge de malson al passat i als llocs foscos de la seva ànima.

Amb Julia Franz Richter, Reinout Scholten van Aschat, Gerti Drassl, Maria Hofstätter, Gerhard Liebmann.

Informació: Estrena mundial. Film de terror. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

De Marcio REOLON i Filipe MATZEMBACHER, “Ato noturno” / “Night Stage”.

Producció: Brasil. Any: 2025.

Sinopsi: Un actor i un polític s’emboliquen en una relació secreta i junts descobreixen el seu fetitxe per tenir sexe en llocs públics. Com més s’acosten el seu somni de fama, més senten el delit de posar-se en risc.

Amb Gabriel Faryas, Cirillo Luna, Henrique Barreira, Ivo Müller, Kaya Rodrigues.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directors: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Acreditats aspirants al Teddy Award, que ja van guanyar amb Tinta bruta (2018), havent presentat també a Berlín la seva òpera prima, Beira-Mar / Seashore / La orilla (2015). Filmografia disponible: a Filmin.

D’ Ira SACHS, “Peter Hujar’s Day”

Producció: EUA, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h16.

Sinopsi: Una conversa de 1974 entre el fotògraf Peter Hujar i la seva amiga Linda Rosenkrantz ofereix una visió de l’escena artística del centre del Nova York de l’època i les lluites i epifanies personals que defineixen la vida d’un artista.

Amb Ben Wishaw (Peter Hujar), Rebecca Hall (Linda Rosenkrantz).

Guió: Ira Sachs, adaptació del llibre Peter Hujar’s Day, de Linda Rosenkrantz.

Informació: Estrena internacional (el 27.01.2025 s’ha presentat al Festival de Sundance). Segons el cineasta, es tracta d’una pel·lícula sobre què és ser un artista entre artistes en una ciutat on ningú guanyava diners (IndieWire). Informa la productora: Convida el públic a un sol dia el 1974 amb l’innovador fotògraf queer Peter Hujar. Ambientada completament en una habitació, la pel·lícula recrea la conversa entre Hujar i Rosenkrantz, gravada en cinta d’àudio fa gairebé cinquanta anys i publicada posteriorment com a llibre. Mitjançant el seu intercanvi íntim i lliure, Hujar comparteix històries vives de les seves interaccions amb icones literàries i culturals com William Burroughs, Candy Darling, Susan Sontag i Allen Ginsberg, alhora que reflexiona sobre els ritmes de la vida quotidiana a la Nova York dels anys setanta. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Apunts amb ‘Ira Sachs’ en aquest blog. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

De Jan SCHOMBURG, Dustin LOOSE, Kaspar MUNK, “Other People’s Money” / “Die Affäre Cum-Ex”.

With Justus von Dohnányi, Nils Strunk, Lisa Wagner, Karen-Lise Mynster, David Dencik

Germany / Denmark / Austria 2025

Panorama | World premiere | Series.

A global network of bankers, lawyers and mega-rich investors are defrauding European treasuries of €146 billion. Two women try to put

a stop to it, but the states and the banks seem intent on thwarting their efforts at all costs.

D’Amalia ULMAN, “Magic Farm”

With Chloë Sevigny, Alex Wolff, Joe Apollonio, Camila Del Campo, Simon Rex

USA / Argentina 2025

Panorama | International premiere

An American film crew working for an edgy media company travels to Argentina to cover a musician who has the potential to go viral.

When they realise they have landed in the wrong country, they decide to hire local people to fabricate a trend.

D’Ina WEISSE, “Cicadas” / “Zikaden”.

With Nina Hoss, Saskia Rosendahl, Vincent Macaigne

Germany / France 2025

Panorama | World premiere

Isabell is struggling to look after her ageing parents and facing a crumbling marriage when she meets single mother Anja. The new

connection forces her to confront the fragility of her carefully constructed world

De Çağla ZENCIRCI, Guillaume GIOVANETTI, “Confidente” / “Confidante”.

With Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber

Uygar Kaboğlu

Turkey / France / Luxembourg 2025

Panorama | World premiere

Ankara, 1999. Arzu takes one call after another in the erotic call centre where she works. When an earthquake hits Istanbul, a young

client she spoke to earlier phones her back, begging her to rescue him from the rubble.

Berlín 2025: Panorama Dokumente.

De Denis CÔTÉ, “Paul“.

Producció: Canadà. Any: 2025.

Sinopsi: En Paul, que lluita contra la depressió i l’ansietat social, ha trobat refugi ajudant les dones que el conviden a netejar les seves cases. En compartir les seves rutines suaument excèntriques a les xarxes socials, combat la soledat i alhora així passa el dia.

Documental, amb Cleaning Simp Paul.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

De Kinga MICHALSKA , “Bedrock“.

Documental.

Canada 2025

World premiere | Debut film | Documentary form

Bedrock is a psychological journey across today’s Poland that weaves together stories of Poles living on Holocaust sites. Through a

series of intimate encounters, this poetic film looks at the unsettling contradictions with which people learn to live.

De Juanjo PEREIRA, “Bajo las banderas, el sol” / “Under the Flags, the Sun”.

Producció: Paraguai, Argentina, EUA, França, Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: Aquest viatge totalment arxivístic pels 35 anys del règim d’Alfredo Stroessner al Paraguai revela imatges inèdites i explora un dels les dictadures més llargues de la història, els efectes de les quals encara ressonen avui dia.

Documental.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

De Martina PRIESSNER, “The Moelln Letters” / “Die Möllner Briefe”.

Producció: Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: Trenta anys després dels atacs racistes de Mölln, el supervivent İbrahim Arslan descobreix centenars de cartes de solidaritat oblidades. La pel·lícula els segueix, a ell i a la seva família, en la lluita per fomentar una nova cultura de la memòria centrada en les víctimes.

Documental, amb Hava Arslan, İbrahim Arslan, Namık Arslan, Yeliz Burhan.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a AlloCiné, a MyMovies.

D’Anas SAEED, Rawia ALHAG, Ibrahim SNOOPY, Timeea M AHMED, Phil COX, “Khartoum”

Producció: Sudan, Anglaterra, Alemanya, Qatar. Any: 2025. Durada: 1h20.

Sinopsi: Cinc vides, una ciutat, el destí d’una nació. Un funcionari, una dona del te, un voluntari del comitè de resistència i dos nois del carrer es veuen obligats a fugir quan esclata la guerra civil al Sudan. Un retrat emotiu i líric de cinc persones de Khartum.

Documental, amb Khadmallah, Majdi, Jawad, Lokain, Wilson.

Informació: Estrena europea (s’ha presentat al Festival de Sundance 2025). Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

De Luzia SCHMID, “I Want It All” / “Ich will alles. Hildegard Knef”.

Documental

Germany 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

Hildegard Knef achieved worldwide success, overcame crushing defeats and always maintained her dignity. A portrait of a unique artist

and remarkable woman, told via archive footage from six decades.

De Billy SHEBAR, “Monk in Pieces”

Documental. With Meredith Monk, Björk, David Byrne, Ping Chong, John Schaefer

USA / Germany / France 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

Visionary composer and performer Meredith Monk overcame hostile critics to become one of the great artists of her time. In her

seventh decade of creativity, she ponders how her unique work can continue without her.

D’Arjun TALWAR, “Letters from Wolf Street” / “Listy z Wilczej”

Documental

Poland / Germany 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

A central Warsaw street becomes a kaleidoscope of Polish society. Behind the camera is an Indian migrant who is seeking to overcome

the distance between himself and a country full of contradictions and anxieties.

De Rosa von PRAUNHEIM, “Satanic Sow” / “Satanische Sau”

Documental. With Armin Dallapiccola, Justus Herrmann, Nico Ehrenteit, Katy Karrenbauer, Gerhard Haase-Hindenberg

Germany 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

Rosa von Praunheim is the satanic sow, incarnated by the wanton actor Armin Dallapiccola. A poetic compendium of life and death with

pushy fans, the Good Lord, lovers and Rosa’s horrified mother.

D’Areeb ZUAITER, “Yalla Parkour”

Documental. With Ahmed Matar

Sweden / Qatar / Saudi Arabia / Palestine 2024

Panorama Dokumente | European premiere | Debut film | Documentary form

In pursuit of a memory that reinforces her sense of belonging, Areeb crosses paths with Ahmed, a parkour athlete in Gaza, sparking a

journey where conflicting aspirations clash. Nostalgia meets ambition, the weight of the past meets an unpredictable future.

FOTO DE L’APUNT: de Çağla ZENCIRCI, Guillaume GIOVANETTI, “Confidente” / “Confidante”