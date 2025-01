La Competició del Festival de Berlín és, a hores d’ara, la tercera en importància mundial, després de les de Canes i Venècia, si ens atenem a les carreres internacionals que després en tenen els títols seleccionats.

Enguany la Berlinale ha triat 19 pel·lícules, que competiran pels Óssos d’Or i de Plata, entre elles una òpera prima i un documental. Hi ha representades produccions de 26 països. 17 pel·lícules són estrenes mundials. Vuit les han dirigides o codirigit dones. Nou cineastes han projectat films seus anteriorment en aquest festival.

Estem molt orgullosos de les pel·lícules de la Competició d’aquest any; mostren l’amplitud del cinema i ofereixen un visió fascinant de diferents vides i llocs. Hi ha drames íntims que ens demanen entendre les nostres fragilitats i fortaleses humanes; hi ha la comèdia suau però també la sàtira més aguda i negra; hi ha pel·lícules que reten homenatge als grans del cinema i altres que utilitzen el llenç més complet de la forma d’art. Cadascuna d’aquestes obres singulars mostra els cineastes al capdavant del seu ofici. D’aquestes files merescudes, esperem descobrir què és el quet el jurat de Todd Haynes escull com a guanyadors dels Óssos d’Or i de Plata de la Berlinale, diu la directora del festival Tricia Tuttle.

Aquesta és la selecció d’enguany:

Berlín 2025: la Competició.

De Lionel BAIER, “La cache” / “The Safe House”.

Producció: Suïssa, Luxemburg, França. Any: 2025. Durada: 1h30.

Sinopsi: Un retrat familiar excèntric ambientat durant les protestes de maig de 1968 a París. Un nen de nou anys es queda amb els seus avis i oncles mentre els seus pares són a protestar. Quan un hoste il·lustre busca refugi a l’apartament, la dinàmica de la família canvia.

Amb Dominique Reymond, Michel Blanc, William Lebghil, Aurélien Gabrielli, Liliane Rovère.

Guió: Lionel Baier, Catherine Charrier, adaptació de la novel·la homònima de Christophe Boltanski.

Informació: Comèdia dramàtica | Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DF: Les Films du Losange. EF: 19.03.2025.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Autor dediversos films gais, el 2022 va tenir a la Quinzena de Canes La derive des continents (au sud).

De Mary BRONSTEIN, “If I Had Legs I’d Kick You”

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h53.

Sinopsi: Amb la vida enfonsant-se al seu voltant, la Linda brega amb la misteriosa malaltia del seu fill, el marit absent, una persona desapareguda i una relació cada cop més hostil amb el seu terapeuta.

Amb Rose Byrne (Linda), A$AP Rocky, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Ivy Wolk.

Guió: Mary Bronstein.

Informació: Estrena internacional (presentada anteriorment a la secció Premieres del Festival de Sundance 2025). Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. D-EUA: A24.

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Segona pel·lícula d’aquesta cineasta (que també és actriu) que va debutar amb la pel·lícula ‘mumblecore‘ Yeast (2008)

D’ Hélène CATTET i Bruno FORZANI, “Reflet dans un diamant mort” / “Reflection in a Dead Diamond”.

Producció: Bèlgica, Luxemburg, Itàlia, França. Any: 2025. Durada: 1h27.

Amb Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Thi Mai Nguyen.

Sinopsi: Quan la misteriosa dona de l’habitació del costat desapareix, un exespia de 70 anys que viu en un hotel de luxe a la Costa Blava s’enfronta als dimonis i als amors d’un passat espantós en què el cinema, els records i la bogeria xoquen.

Guió: Hélène Cattet, Bruno Forzani.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: True Colours. DF: UFO Distribution*. EF: 02.07.2025.

Directors: Hélène Cattet i Bruno Forzani són marit i muller, viuen a Brussel·les i comparteixen la carrera cinematogràfica (a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies). Seleccionts i amb premi als festivals de Sitges i Fantasporto.

D’Ameer FAKHER ELDIN, “Yunan“.

Producció: Alemanya, Canadà, Itàlia, Palestina, Qatar, Jordània, Aràbia Saudí. Any: 2025.

Sinopsi: Després d’haver obtingut l’asil a Alemanya, en Munir, famós autor àrab, no pot tornar a casa seva. Cansat i amargat per la vida a l’exili, va a buscar un lloc on suïcidar-se. Arriba a una illa arraconada del mar del Nord, on la Valeska, una dona gran que l’acull, li reconeix ràpidament les tendències suïcides. Amb el pas dels dies, revifat per la naturalesa que l’envolta i tret de la seva depressió per la cura inesperada de l’anciana, en Munir decideix donar una altra oportunitat a la seva vida.

Amb Georges Khabbaz, Hanna Schygulla (Valeska), Ali Suliman, Sibel Kekilli, Tom Wlaschiha.

Guió: Ameer Fakher Eldin.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Segon llargmetratge d’aquest director, nascut a Kíiv (Ucraïna), de pares procedents dels Alts del Golan, que va debutar a la Mostra de Venècia amb Al Garib / The Stranger (2021) –Als Alts del Golan ocupats, un desesperat metge sense llicència subverteix les expectatives quan per accident es troba un soldat de la guerra de Síria ferit-.

De Michel FRANCO, “Dreams”

Producció: EUA, Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h35.

Sinopsi: Història d’amor prohibit entre una dona (Jessica Chastain) que treballa per a una fundació artística i un ballarí de ballet (Isaac Hernández). Pensant-se que la seva amant li donarà suport, un jove ballarí de ballet mexicà travessa la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però com que l’ambició i l’amor topen amb dures realitats, ha d’enfrontar-se a la veritable naturalesa de la seva relació.

Amb Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell.

Guió: Michel Franco.

Informació: L’actriu Jessica Chastain , que torna a treballar amb Michel Franco després de Memory (2023), n’és coproductora -mitjançant la seva Freckle Films*- | Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Viquipèdia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. El mexicà Michel Franco va manifestar a ‘Variety’: Sempre m’han interessat la gent trencada i les famílies disfuncionals, en el que bé podria ser un resum temàtic de la seva filmografia, en què trobem una sèrie de títols que han passat pel Festival de Canes i d’altres, més recents, que ho han fet per la Mostra de Venècia. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.



D’Iván FUND, “El mensaje” / “The Message” / “Die Nachricht”.

Producció: Argentina, Espanya, Uruguai. Any: 2025. Durada: 1h30.

Nota sinòptica: A la ruralia argentina, el do especial d’una nen de 9 anys dóna als seus tutors oportunistes la idea d’oferir consultes amb un mèdium animal per guanyar-se la vida. Sinopsi: En plena crisi econòmica, una nena de 9 anys té el do de comunicar-se amb els animals i és així que els seus oportunistes tutors sobreviuen oferint-la, per a consultes, com a mèdium de mascotes. La família, itinerant, haurà d’enfrontar la seva pròpia incomunicació mentre viatja en un petit ‘motorhome’ pel camp argentí, per a visitar la mare de la nena, internada en una institució psiquiàtrica. Una ‘road movie’ emocional que, entre camins polsegosos, revela que la innocència és un tresor. Un negoci sobrenatural, on el transcendental val monedes i l’oportunisme frega la veritat. Sigui do o estafa, una cosa és certa: el servei és real, i ningú no està sol.

Amb Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz, Betania Cappato.

Guió: Iván Fund i Martín Felipe Castagnet.

Informació: Estrena mundial. Avalat per WIM Latan, Festival de Sant Sebastià. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Luxbox.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Argentí, freqüent als festivals argentins, si bé va tenir Los labios (2010) a Un Certain Regard de Canes, Piedra noche (2021) a les Jornades dels Autors de Venècia i a Sant Sebastià.

De Kateryna GORNOSTAI, “Timestamp” / “Strichka chasu”.

Producció: Ucraïna, Luxemburg, Països Baixos, França. Any: 2025. Durada: 2h05.

Sinopsi: Malgrat la guerra, la vida escolar continua a Ucraïna, amb professors i alumnes que s’esforcen per continuar aprenent fins i tot sota una amenaça constant. La pel·lícula és un mosaic de la vida quotidiana de professors i estudiants de diferents racons d’Ucraïna.

Documental, amb Olha Bryhynets, Borys Khovriak, Mykola Kolomiiets, Valeriia Hukova, Mykola Shpak.

Guió: Kateryna Gornostai.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Ucraïnesa que ha estudiat a Moscú, és autora de documentals, ha realitzat diversos curts i va debutar en el llargmetratge de ficció amb Stop-Zemlia (2021) -presentada i premiada a la secció Generation de la Berlinale, és una una visió radical, autèntica i sensible de la sensació inquietant de ser jove i una perspectiva interna sobre la joventut ucraïnesa-. Ubicada a Ucraïna, la cineasta està centrada en programes de documentals educatius i als seus propis projectes de documentals i pel·lícules de ficció.

De Lucile HADŽIHALILOVIĆ, “La Tour de Glace” / “The Ice Tower”.

Producció: França, Alemaya. Any: 2025.

Sinopsi: ‘Més fred que el gel, el seu petó travessa el cor…’ Anys 70, la Jeanne, una noia fugitiva, cau sota l’encís de Cristina, l’enigmàtica estrella de ‘La reina de les neus’, una pel·lícula que s’està rodant a l’estudi on s’ha refugiat la Jeanne.

Amb Marion Cotillard (Cristina / La reina de les neus) | Clara Pacini (Jeanne), August Diehl, Gaspar Noé.

Guió: Lucile Hadžihalilović, Geoff Cox. (‘La reina de les neus‘, conte de Hans Christian Andersen).

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Goodfellas. DF: Metropolitan Filmexport*.

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Treballa en la indústria del cinema des dels anys 80, com a directora, editora, escriptora i actriu tant en curts com en llargmetratges. Hadzihalilovic és més coneguda per “Earwig” (2021), “Evolution” (2015), “Innocence” (2004) i “La bouche de Jean-Pierre” (1996), films centrats en infants i primera adolescència. També ha col·laborat amb el seu marit, Gaspar Noé, a qui va ajudar a escriure “Enter The Void” (2009). Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.



De Frédéric HAMBALEK, “What Marielle Knows” / “Was Marielle weiß”.

Producció: Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: La Julia i en Tobias descobreixen que la seva filla Marielle ha desenvolupat de sobte habilitats telepàtiques i pot veure i escoltar tot el que ells fan. Això condueix a situacions que van des de l’incòmode a l’absurd a mesura que es revelen veritats, sí, incòmodes...

Amb Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler, Mehmet Ateşçi, Moritz Treuenfels.

Guió: Frédéric Hambalek.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Guionista alemany, autor de curts, que va debutar en el llargmetratge amb el film anterior Model Olimpia (2020), en el qual, una mare ha dissenyat un pla poc convencional per canviar les inquietants obsessions del seu fill.

De Dag Johan HAUGERUD, “Dreams (Sex Love)” / “Drømmer”.

Producció: Noruega. Any: 2024. Durada: 1h50.

Sinopsi: La Johanne és una noia que s’enamora perdudament de la professora de francès, experimentant el seu primer enamorament intens. En un esforç per preservar els sentiments, documenta les emocions i experiències per escrit. Quan la seva mare i la seva àvia llegeixen el que ha escrit, tot primer reaccionen amb sorpresa davant d’aquell contingut íntim, però aviat queden captivades per les seves qualitats literàries. Mentre debaten sobre la moralitat i les possibles conseqüències de publicar els escrits de la Johanne, aquesta navega pel contrast entre els ideals romàntics i la realitat, submergint-se en un viatge a través de les intenses emocions de l’autodescobriment, l’amor i la sexualitat

Amb Ella Øverbye (Johanne), Selome Emnetu (Johanna), Ane Dahl Torp (Kristin), Anne Marit Jacobsen (Karin).

Guió: Dag Johan Haugerud.

Informació: Estrena internacional (prèviament estrenada a Noruega). Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DF: Pyramide. EF: Aviat. DI: Wanted. EI: 06.03.2025.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Novel·lista, guionista i cineasta, conegut es pecialment perquè el 2024, va dirigir Sex, primer lliurament de la nova trilogia “Sex Dreams Love”, que va ser seleccionada a la secció Panorama del 74è Festival Internacional de Cinema de Berlín i Love, la segona entrega de la trilogia, que va ser seleccionada per competir pel Lleó d’Or al 81è Festival Internacional de Cinema de Venècia. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

De HONG Sang-soo, “What Does that Nature Say to You” / “Geu jayeoni nege mworago hani”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 1h48.

Sinopsi: Un jove poeta deixa la seva xicota a casa dels pares d’ella i en queda sorprès, per la mida. Es troba amb el seu pare, coneix la seva mare i la germana, i tots acaben passant un llarg dia junts, entre converses, menjar i beguda.

Amb Ha Seong-guk, Kwon Hae-hyo, Cho Yunhee, Kang Soyi, Park Mi-so.

Guió: Hong Sang-soo.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

De HUO Meng, “Living the Land” / “Sheng xi zhi di”.

Producció: Xina. Any: 2025.

Sinopsi: Amb els dos pares treballant lluny, en Chuang, de deu anys, està sent criat per la família al seu poble natal, on milers de anys de tradició rural xoquen amb els canvis socioeconòmics de la Xina a començament dels anys noranta.

Amb Wang Shang, Zhang Chuwen, Zhang Yanrong, Zhang Caixia, Cao Lingzhi.

Guió: Huo Meng.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. A l’Àsia es va remarcar el seu film anterior Crossing the bordes – Zhaoguan (2018) en què un nen queda a cura de l’avi quan el seu pare acompanyi la mare a donar a llum el nou membre de la família, i és així que avi i nét emprenen junts un viatge que els canviarà la vida.

De Radu JUDE, “Kontinental ’25”

Producció: Romania. Any: 2025.

Sinopsi: L’Orsolya és agutzil de Cluj, la principal ciutat de Transsilvània. Un dia ha de desallotjar un home sense sostre d’un celler, una acció amb tràgiques conseqüències que desencadenen una crisi moral que Orsolya ha de superar com pugui.

Amb Eszter Tompa (Orsolya), Gabriel Spahiu (Ion), Adonis Tanța (Fred), Oana Mardare, Șerban Pavlu.

Guió: Radu Jude.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Cineasta satíric, provocador… que, després de guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Locarno amb No esperis massa de la fi del món (2023), retorna a la Berlinale, en què n’és habitual i on va guanyar l’Ós d’Or a la Millor pel·lícula amb Un clau desafortunat o porno boig (2021), havent-s’hi endut prèviament el premi a Millor Director amb Aferim! (2015). Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

De Rebecca LENKIEWICZ, “Hot Milk” / “Agua salada”

Producció: Anglaterra. Any: 2025.

Sinopsi: La Sofia i la seva mare, Rose, viatgen des de la Gran Bretanya a la costa d’Almeria. Lluny de la rutina i el control de la mare, la Sofia explora noves llibertats i coneix l’enigmàtica Ingrid. Entre secrets, desitjos i ressentiments, la relació mare-filla es tensa al límit i la Sofia s’enfrontarà a una veritat incòmoda.

Amb Emma Mackey (Sofia), Fiona Shaw (Rose), Vicky Krieps (Ingrid), Vincent Perez (Gómez).

Guió: Deborah Levy.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DE: Karma / Caramel. DF: Metropolitan Filmexport.

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Dramaturga (amb obra publicada i representada), antiga actriu i guionista (és co-autora de guió d’ Ida (Pawel Pawlikowski, 2013), va cosignar el de Desobedience (Sebastián Lelio, 2017), així com el de Colette (Wash Westmoreland, 2018), va participar al de la minisèrie Small Axe (Steve McQueen, 2020) i també al de la creada per Damien Chazelle, The Eddy (2020).

De Richard LINKLATER, “Blue Moon”

Producció: EUA, Irlanda. Any: 2025.

Sinopsi: La nit del 31 de març de 1943, el llegendari lletrista Lorenz Hart s’enfronta a la destrossada confiança en si mateix al bar de Sardi mentre el seu antic col·laborador Richard Rodgers celebra la nit d’estrena del seu èxit musical innovador “Oklahoma!“.

Amb Ethan Hawke (Lorenz Hart), Margaret Qualley (Elizabeth Weiland), Bobby Cannavale, Andrew Scott (Richard Rodgers), Simon Delaney (Oscar Hammerstein II).

Guió: Robert Kaplow.

Informació: Estrena mundial. Nova col·laboració entre Richard Linklater i Ethan Hawke (Before sunrise, The Newton Boys, Before sunset, Before Midnight, Boyhood). Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

De Gabriel MASCARO, “O último azul” / “The Blue Trail”.

Producció: Brasil, Mèxic, Xile, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 1h25.

Sinopsi: En un futur proper, les persones grans hauran de traslladar-se a colònies remotes de jubilació perquè les generacions més joves puguin fer la seva feina sense molèsties. La Tereza, de 77 anys, s’hi nega i s’embarca en un viatge per l’Amazones que li canvia la vida.

Amb Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu), Miriam Socorrás (Roberta), Adanilo (Ludemir).

Guió: Gabriel Mascaro i Tibério Azul, amb la col·laboració de Munilo Hauser i Heitor Lorega.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Lucky Number.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Artista visual brasiler que, havent començat al cinema com a documentalista, va debutar en la ficció amb Ventos de Agosto (2014), que va obtenir una Menció Especial al Festival de Locarno i a la qual va seguir Boi neon (2015), premi especial del Jurat a Orizzonti de Venècia, i Divino amor (2019). Filmografia (de ficció, sencera) disponible: a Filmin.

De Johanna MODER, “Mother’s Baby“.

Producció: Àustria, Suïssa, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h48.

Sinopsi: El somni familiar esdevé un malson quan la Julia, de 40 anys, brega per trobar un lligam amb el seu fill nounat.

Amb Marie Leuenberger (Julia), Hans Löw (Georg), Claes Bang (Dr. Vilfort), Julia Franz Richter (Gerlinde).

Guió: Johanna Moder, Arne Kohlweyer.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Després de començar amb curtmetratges, va cosignar el film col·lectiu Im Auto (2009), debutà en solitari amb la comèdia dramàtica High Performance (2014) -sobre dos germans que, malgrat totes les diferències entre ells, s’interessen per la mateixa dona, per motius diferents tanmateix, com aquesta descobreix aviat… Una comèdia amb profunditat, sobre la lleialtat, els vincles familiars i la manipulació– i després seguí amb Once Were Rebels (2019), nova comèdia -en la qual dues parelles urbanes d’uns trenta anys decideixen ajudar un amic rus en problemes a fugir a Àustria, però malgrat que tot primer estan emocionats amb l’aventura, aviat troben que els fonaments de les seves amistats i relacions els queden amenaçats- per a continuar, tot treballant en telefilms i una sèrie.

De Vivian QU, “Girls on Wire” / “Xiang fei de nv hai”.

Producció: Xina. Any: 2025. Durada: 1h54.

Nota sinòptica: La Tian Tian, ​​mare soltera d’una filla de cinc anys, mata un traficant de drogues i després la persegueixen per venjar-se’n. L’única persona que pot ajudar-la és la seva cosina, Fang Di, i hi recorre. Sinopsi: Les cosine Tian Tian i Fang Di es van criar com a germanes fins que les lluites familiars els van separar. La Fang Di se’n va anar a treballar com a doble dels estudis de cinema més grans de la Xina, per a compensar els deutes de la família. La Tian Tian es va quedar enrere, obligada a fer front a l’addicció del seu pare i va esdevenir presa de la màfia local. Obligada a fugira la gran ciutat, la Tian Tian busca la seva cosina.Juntes, malgrat elles i perseguides per la màfia, hauran de combinar força i resistència per a escapar d’un destí dramàtic que amenaça de consumir-les a totes dues.

Amb Liu Haocun (Tian Tian), Wen Qi –Vicky Chen- (Fang Di), Zhang Youhao (Ming), Zhou You (el pare de la Tian Tian), Peng Jing (la mare de Fang Di).

Guió: Vivian Qu.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Films Boutique.

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Com a productora ho ha estat de títols com Black Coal, Thin Ince (Yi’nan Diao, 2014), Ós d’Or a la Berlinale, Knitting / Niu lang zhi nu (Yin Lichuan, 2008), seleccionat a la Quinzena dels Realitzadors de Canes i Night Train / Ye Che (Yi’nan Diao, 2007), presentada a Un Certain Regard del Festival de Canes, i com a directora, ha signat anteriorment dos llargmetratges Tap Street / Shuiyin jie (2013), programada a Venècia i a Rotterdam –en una ciutat del sud de la Xina, un agrimensor de cartografia digital es troba amb una dona misteriosa en un carrer que no es pot cartografiar– i Angels Wear White (2017), en competició a Venècia –en un petit poble costaner, dues escolars són agredides sexualment per un home de mitjana edat en un motel. La Mia, una adolescent que aquella nit treballava a recepció, n’és l’únic testimoni. Per por de perdre la feina, decideix guardar silenci–

De Léonor SERRAILLE, “Ari“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h30.

Sinopsi: Ari, un jove professor, deixa la feina i el seu pare l’expulsa de casa. Perdut i sol, torna a connectar amb vells amics, desencadenant un viatge d’autodescobriment.

Amb Andranic Manet (Ari), Pascal Rénéric, Théo Delezenne, Ryad Ferrad, Eva Lallier Juan.

Guió: Léonor Serraille.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Càmera d’Or al Festival de Canes 2017 per Jeune Femme, que havia estat seleccionada a Un Certain Regard, hi entrà en Competició el 2022, amb Un petit frère. Als seus films, els protagonistes passen per un tornar a començar, ja sigui una noia tornada a París després d’una llarga absència i que al llarg de les reunions, la jove està decidida a fer un nou començament, amb ganes, ja sigui la dona africana arribada a França que es va traslladar als suburbis parisencs amb els seus dos fills i la família se li va deconstruint i construint des dels anys vuitanta fins a l’actualitat.