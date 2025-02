Berlín 2025: divendres 21 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Berlinale Special.

D’Alex RUSSELL, “Lurker“.

Producció: EUA, Itàlia. Any: 2025. Sinopsi: Un assistent de vendes que està avorrit de la seva feina s’infiltra en el cercle íntim d’un músic a punt de tenir èxit. Com més a prop arriba a la incipient estrella del pop, més aquest contacte es converteix en una qüestió de vida o mort per a ell. Amb Théodore Pellerin, Archie Madekwe, Zach Fox, Havana Rose Liu, Sunny Suljic.