Berlín 2025: divendres 14 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Berlinale Special.

De James MANGOLD, “A Complete Unknown (Like a Complete Unknown)” / “Un perfecto desconocido” / “Un parfait inconnu”.

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 2h20. Sinopsi: Nova York, 1961. Arriba un jove desconegut, de 19 anys, anomenat Bob Dylan amb la seva guitarra i el seu talent revolucionari. Forja íntimes relacions amb les icones de la música de Greenwich Village en el seu ascens meteòric, que culmina amb una revolucionària i controvertida actuació que repercuteix arreu del món. Amb Timothée Chalamet (Bob Dylan), Edward Norton (Pete Seeger), Elle Fanning (Sylvie Russo), Monica Barbaro (Joan Baez), Boyd Holbrook (Johnny Cash); Scoot McNairy (Woody Guthrie).Guió: James Mangold i Jay Cocks, basat en el llibre Dylan Goes Electric!, d’ Elijah Wald.

Competició.

De Rebecca LENKIEWICZ, “Hot Milk” / “Agua salada”.

Producció: Anglaterra. Any: 2025. Durada: 1h32. Sinopsi: La Sofia i la seva mare, Rose, viatgen des de la Gran Bretanya a la costa d’Almeria. Lluny de la rutina i el control de la mare, la Sofia explora noves llibertats i coneix l’enigmàtica Ingrid. Entre secrets, desitjos i ressentiments, la relació mare-filla es tensa al límit i la Sofia s’enfrontarà a una veritat incòmoda. Amb Emma Mackey (Sofia), Fiona Shaw (Rose), Vicky Krieps (Ingrid), Vincent Perez (Gómez). Guió: Deborah Levy.

Competició.

De HUO Meng, “Living the Land” / “Sheng xi zhi di”.

Producció: Xina. Any: 2025. Durada: 2h12. Sinopsi: Amb els dos pares treballant lluny, en Chuang, de deu anys, està sent criat per la família al seu poble natal, on milers de anys de tradició rural xoquen amb els canvis socioeconòmics de la Xina a començament dels anys noranta. Amb Wang Shang, Zhang Chuwen, Zhang Yanrong, Zhang Caixia, Cao Lingzhi. Guió: Huo Meng.

Perspectives.

D’ Urška ĐUKIĆ, “Little Trouble Girls” / “Kaj ti je deklica”.

Producció: Eslovènia, Itàlia, Croàcia, Sèrbia. Any: 2025. Durada: 1h29. Sinopsi: Durant un cap de setmana d’assajos amb el cor de l’escola en un convent, una adolescent introvertida comença a veure el món des d’una nova perspectiva. Emergeixen nous desitjos, creences i valors, i aquest despertar amenaça de trencar les seves amistats i el cor. Amb Jara Sofija Ostan (Lucija), Mina Švajger (Ana-Marija), Saša Tabaković (director de cor), Nataša Burger (Helena), Staša Popović (Klara). Guió: Urška Đukić, Marina Gumzi.

Perspectives.

De Bálint Dániel SÓS, “Growing Down” / “Minden Rendben”.

Producció: Hongria. Any: 2025. Durada: 1h25. Sinopsi: En Sándor, vidu, és l’únic testimoni d’un greu accident en què hi ha implicats la seva fillastra i el seu fill petit. Ara s’enfronta a un dilema: hauria de dir la veritat i viure amb les conseqüències? O mentir i salvar el fill de la detenció juvenil? Amb Szabolcs Hajdu (Sándor), Ágoston Sáfrány (Dénes), Anna Hay (Klára), Zonga Jakab-Aponyi, Zsófi Szamosi. Guió: Bálint Dániel Sós, Gergö V. Nagy.

Berlinale Special.

De Burhan QURBANI, “No Beast. So Fierce” / “Kein Tier. So Wild.”

Producció: Alemanya, Polònia, França. Any: 2025. Durada: 2h30. Sinopsi: Després d’una sagnant guerra de bandes, la Rashida, la filla més jove dels York, s’alça per convertir-se en la líder de l’inframón de Berlín. El Richard III de Shakespeare es torna a explicar aquí i ara com la història d’una reina gàngster àrab. Amb Kenda Hmeidan, Verena Altenberger, Hiam Abbass, Mona Zarreh Hoshyari Khah, Mehdi Nebbou.

Berlinale Special.

De Tom SHOVAL, “A Letter to David” / “Michtav Le’David”.

Producció: Israel, EUA. Any: 2025. Durada: 1h15. Sinopsi: Fa deu anys, en David Cunio va protagonitzar l’òpera prima de Tom Shoval, Youth, que girava al voltant d’un segrest. El 7 d’octubre de 2023, en Cunio va ser pres del kibutz de Nir Oz i des d’aleshores ha estat mantingut com a ostatge a Gaza. Ara, en Tom Shoval li envia una carta cinematogràfica. Documental, amb David Cunio, Eitan Cunio, Sharon Aloni-Cunio, Silvia Cunio, Luis Cunio.

Panorama.

D’ Ira SACHS, “Peter Hujar’s Day”.

Producció: EUA, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h16. Sinopsi: Una conversa de 1974 entre el fotògraf Peter Hujar i la seva amiga Linda Rosenkrantz ofereix una visió de l’escena artística del centre del Nova York de l’època i les lluites i epifanies personals que defineixen la vida d’un artista. Amb Ben Wishaw (Peter Hujar), Rebecca Hall (Linda Rosenkrantz). Guió: Ira Sachs, adaptació del llibre Peter Hujar’s Day, de Linda Rosenkrantz.

Panorama.

De Marcio REOLON i Filipe MATZEMBACHER, “Ato noturno” / “Night Stage”.

Producció: Brasil. Any: 2025. Durada: 1h59. Sinopsi: Un actor i un polític s’emboliquen en una relació secreta i junts descobreixen el seu fetitxe per tenir sexe en llocs públics. Com més s’acosten el seu somni de fama, més senten el delit de posar-se en risc. Amb Gabriel Faryas, Cirillo Luna, Henrique Barreira, Ivo Müller, Kaya Rodrigues.

Panorama.

De Frelle PETERSEN, “Home Sweet Home” / “Hjem kaere hjem”.

Producció: Dinamarca. Any: 2025. Durada: 1h52. Sinopsi: La Sofie comença la seva nova feina com a cuidadora fent visites domiciliàries a gent gran. S’enfronta ràpidament a les dures realitats d’aquesta feina desafiant. Una representació precisa i autèntica d’una professió que roman en gran part invisible als ulls del públic. Amb Jette Søndergaard, Karen Tygesen, Mimi Bræmer Dueholm, Hanne Knudsen, Finn Nissen.

Panorama.

De Sarah MIRO FISCHER, “The Good Sister” / “Schwesterherz”.

With Marie Bloching, Anton Weil, Proschat Madani, Laura Balzer, Jane Chirwa

Germany / Spain 2025

Panorama | World premiere | Debut film

Rose is very close to her older brother Sam. When a woman accuses him of rape, Rose is asked to testify in the investigation against

him. This tests both their relationship and her moral integrity.

***

FOTO DE L’APUNT: de James MANGOLD, “A Complete Unknown (Like a Complete Unknown)” / “Un perfecto desconocido” / “Un parfait inconnu”.