Berlín 2025: diumenge 16 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Competició.

De Lucile HADŽIHALILOVIĆ, “La Tour de Glace” / “The Ice Tower”.

Producció: França, Alemaya. Any: 2025. Durada: 1h58. Sinopsi: ‘Més fred que el gel, el seu petó travessa el cor…’ Anys 70, la Jeanne, una noia fugitiva, cau sota l’encís de Cristina, l’enigmàtica estrella de ‘La reina de les neus’, una pel·lícula que s’està rodant a l’estudi on s’ha refugiat la Jeanne. Amb Marion Cotillard (Cristina / La reina de les neus) | Clara Pacini (Jeanne), August Diehl, Gaspar Noé. Guió: Lucile Hadžihalilović, Geoff Cox. (‘La reina de les neus‘, conte de Hans Christian Andersen).

Competició.

D’ Hélène CATTET i Bruno FORZANI, “Reflet dans un diamant mort” / “Reflection in a Dead Diamond”.

Producció: Bèlgica, Luxemburg, Itàlia, França. Any: 2025. Durada: 1h27. Amb Fabio Testi, Yannick Renier, Koen De Bouw, Maria de Medeiros, Thi Mai Nguyen. Sinopsi: Quan la misteriosa dona de l’habitació del costat desapareix, un exespia de 70 anys que viu en un hotel de luxe a la Costa Blava s’enfronta als dimonis i als amors d’un passat espantós en què el cinema, els records i la bogeria xoquen. Guió: Hélène Cattet, Bruno Forzani.

Competició.

De Gabriel MASCARO, “O último azul” / “The Blue Trail”.

Producció: Brasil, Mèxic, Xile, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 1h26. Sinopsi: En un futur proper, les persones grans hauran de traslladar-se a colònies remotes de jubilació perquè les generacions més joves puguin fer la seva feina sense molèsties. La Tereza, de 77 anys, s’hi nega i s’embarca en un viatge per l’Amazones que li canvia la vida. Amb Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu), Miriam Socorrás (Roberta), Adanilo (Ludemir). Guió: Gabriel Mascaro i Tibério Azul, amb la col·laboració de Munilo Hauser i Heitor Lorega.

Berlinale Special.

De Jan-Ole GERSTER, “Islands“.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 2h03. Sinopsi: En Tom és entrenador de tennis en un hotel de luxe i la vida li canvia quan hi arriba una nova família. Les coses prenen un gir fosc quan el marit desapareix i tant en Tom com la dona esdevenen sospitosos. Amb: Sam Riley (Tom), Stacy Martin, Jack Farthing, Bruna Cusí, Pep Ambrós.

Berlinale Special.

D’ Ido FLUK, “Köln 75”

Producció: Alemanya, Polònia, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h56. Sinopsi: La història real de Vera Brandes, líder adolescent de l’escena musical de Colònia dels anys 70, que ho va arriscar tot per organitzar el millor concert en solitari de la història de la música: el mític Köln Concert de Keith Jarrett. Amb Mala Emde (Vera Brandes), John Magaro (Keith Jarrett), Michael Chernus (Michael Watts), Alexander Scheer (Manfred Eicher).

Berlinale Special.

De MIN Kyu-dong, “The Old Woman With the Knife” / “Pa-gwa”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 2h11. Sinopsi: Hornclaw, una llegendària assassina d’uns 60 anys, s’especialitza a eliminar l’escòria de la terra. Ha après a acceptar la pèrdua però troba nou significat a la seva vida mundana però sagnant quan coneix en Bullfight, un jove assassí prometedor que vol treballar amb ella. Amb Hyeyoung Lee, Kim Sung-cheol, Yeon Woo-jin, Kim Moo-yul, Shin Sia.

Berlinale Special.

De Claude LANZMANN, “Shoah“.

Producció: França. Any: 1985. Durada: 9h26. Nota sinòptica: La monumental pel·lícula sobre l’Holocaust de Claude Lanzmann, realitzada durant 12 anys a partir d’entrevistes filmades arreu del món amb supervivents, testimonis i perpetradors, relata poderosament l’extermini de sis milions de jueus durant la Segona Guerra Mundial. Documental.

Perspectives.

De Tanushree DAS i Saumyananda SAHI, “Shadowbox” / “Baksho Bondi”.

Producció: Índia, França, EUA, Espanya. Any: 2025. Durada: 1h33. Sinopsi: La Maya descobreix que el seu marit, un exsoldat que pateix TEPT (transtorn d’estrés post-traumàtic), és el principal sospitós d’una investigació d’assassinat. Ella i el seu fill adolescent es veuen obligats a anar al límit per mantenir la família unida. Amb Tillotama Shome (Maya), Chandan Bisht (Sundar), Sayan Karmakar (Debroop), Suman Saha (Ripon). Guió: Saumyananda Sahi .

Perspectives.

De Florian POCHLATKO, “How to Be Normal and the Oddness of the Other World“.

Producció: Àustria. Any: 2025. Durada: 1h42. Sinopsi: Acabada de sortir de l’hospital psiquiàtric, la Pia se’n torna a viure amb elspares per refer la seva vida. En un món que se sent tan inestable com ella mateixa, fa malabars amb la feina, el desamor, els medicaments i l’estigma social mentre busca l’equilibri. Amb Luisa-Céline Gaffron (Pia), Elke Winkens (Elfie), Cornelius Obonya (Klaus), Felix Pöchhacker (Joni), David Scheid (Till). Guió: Florian Pochlatko.

Perspectives.

De Constanze KLAUE, “Punching the World” / “Mit der Faust in die Welt schlagen”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h50. Sinopsi: La infantesa de dos germans, Philipp i Tobi, que van créixer a les províncies d’Alemanya de l’Est, està marcada per la desintegració de la seva família, la manca de perspectives a la regió i models a seguir que prometen aventura però que traspassen els límits morals i legals. Amb Anton Franke, Camille Moltzen (Tobias), Anja Schneider (Sabine), Christian Näthe, Sammy Scheuritzel (Philipp, de gran).

Panorama.

D’Amalia ULMAN, “Magic Farm”

With Chloë Sevigny, Alex Wolff, Joe Apollonio, Camila Del Campo, Simon Rex

USA / Argentina 2025

Panorama | International premiere

An American film crew working for an edgy media company travels to Argentina to cover a musician who has the potential to go viral.

When they realise they have landed in the wrong country, they decide to hire local people to fabricate a trend.

Panorama.

De Fernando EIMBCKE, “Olmo“.

With Aivan Uttapa, Gustavo Sánchez Parra, Diego Olmedo, Andrea Suárez Paz, Rosa Armendariz

USA / Mexico 2025

Panorama | World premiere

Fourteen-year-old Olmo is stuck at home caring for his bedridden father when his neighbour Nina invites him to a party. Olmo’s world is

turned upside down as he does whatever he can to get out of his duties, embarking on a journey of mischief and chaos.

Panorama.

D’ Emilie BLICHFELDT, “The Ugly Stepsister” / “Den stygge stesøsteren” .

Producció: Noruega, Polònia, Suècia, Dinamarca. Any: 2025. Sinopsi: L’Elvira farà tot el possible per competir amb la seva germanastra increïblement bella. En un regne de contes de fades on la bellesa és un negoci brutal, utilitza sang, suor i llàgrimes per cridar l’atenció del príncep. Una versió recargolada de la clàssica història de la Ventafocs. Amb Lea Myren, Thea Loch Næss, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli.

Panorama.

De Shatara Michelle FORD, “Dreams in Nightmares“.

Producció: EUA, Taiwan, Anglaterra. Any: 2024. Durada: 2h08. Sinopsi: Tres lesbianes negres d’uns trenta anys fan un viatge per carretera pel mitjà oest americà a la recerca de la seva amiga que ha aparentment ha desaparegut. Amb Denée Benton, Mars Storm Rucker, Dezi Bing, Sasha Compere, Charlie Barnett.

Panorama.

D’Emma HOUGH HOBBS i Leela VARGHESE, “Lesbian Space Princess“.

Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: 1h26. Sinopsi: La introvertida princesa espacial Saira es veu obligada a abandonar el seu planeta natal de Clitòpolis en una missió inter-gay-làctica per salvar la seva ex-xicota. que ha estat segrestada i per qui en demanen rescat els ‘Straight White Maliens’. Film d’animació, amb Shabana Azeez, Gemma Chua Tran, Richard Roxburgh, Bernie Van Tiel, Mark Bonanno.

Panorama Dokumente.

De Luzia SCHMID, “I Want It All” / “Ich will alles. Hildegard Knef”.

Documental

Germany 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

Hildegard Knef achieved worldwide success, overcame crushing defeats and always maintained her dignity. A portrait of a unique artist

and remarkable woman, told via archive footage from six decades.

Panorama Dokumente.

D’Arjun TALWAR, “Letters from Wolf Street” / “Listy z Wilczej”

Documental

Poland / Germany 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

A central Warsaw street becomes a kaleidoscope of Polish society. Behind the camera is an Indian migrant who is seeking to overcome

the distance between himself and a country full of contradictions and anxieties.