Berlín 2025: dissabte 15 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Berlinale Special.

De BONG Joon Ho, “Mickey 17“.

Producció: EUA, Corea del Sud, Anglaterra. Any: 2024. Durada: 2h17. Nota sinòptica: En Mickey7 és un individu (de fet, un robot ‘prescindible’) enviat a colonitzar el planeta congelat Niflheim. Cada vegada que mor, els seus records s’implanten en un nou cos i la seva missió es reprèn. Després de morir sis vegades, en Mickey7 comença a entendre el propòsit real de la seva missió i es nega que el seu clon que l’ha de substituir, en Mickey8, li prengui el lloc… Sinopsi: L’improbable heroi, Mickey Barnes, s’ha trobat en l’extraordinària circumstància de treballar per a un empresari que exigeix ​​el compromís final amb la feina… morir, per guanyar-se la vida. Vídeo: Tast. Amb Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo. Guió: Bong Joon Ho, basat en la novel·la homònima de ciència ficció del 2022 d’Edward Ashton.

Competició.

De Michel FRANCO, “Dreams”.

Producció: EUA, Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h40. Sinopsi: Història d’amor prohibit entre una dona (Jessica Chastain) que treballa per a una fundació artística i un ballarí de ballet (Isaac Hernández). Pensant-se que la seva amant li donarà suport, un jove ballarí de ballet mexicà travessa la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però com que l’ambició i l’amor topen amb dures realitats, ha d’enfrontar-se a la veritable naturalesa de la seva relació. Amb Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend, Marshall Bell. Guió: Michel Franco.

De Léonor SERRAILLE, “Ari“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h28. Sinopsi: Ari, un jove professor, deixa la feina i el seu pare l’expulsa de casa. Perdut i sol, torna a connectar amb vells amics, desencadenant un viatge d’autodescobriment. Amb Andranic Manet (Ari), Pascal Rénéric, Théo Delezenne, Ryad Ferrad, Eva Lallier Juan. Guió: Léonor Serraille.

Berlinale Special.

De Justin KURZEL, “The Narrow Road to the Deep North“.

Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: 1h30. Sinopsi: Un cèlebre heroi de la Segona Guerra Mundial està turmentat per les seves experiències en un camp de presoners de guerra japonès i els records d’una aventura que va tenir lloc just abans de la guerra. Minisèrie televisiva, amb Jacob Elordi, Ciarán Hinds, Odessa Young, Olivia DeJonge, Simon Baker. Guió: Shaun Grant, basat en la novel·la del mateix nom de Richard Flanagan.

Berlinale Special.

De Burhan QURBANI, “No Beast. So Fierce” / “Kein Tier. So Wild.”

Producció: Alemanya, Polònia, França. Any: 2025. Durada: 2h30. Sinopsi: Després d’una sagnant guerra de bandes, la Rashida, la filla més jove dels York, s’alça per convertir-se en la líder de l’inframón de Berlín. El Richard III de Shakespeare es torna a explicar aquí i ara com la història d’una reina gàngster àrab. Amb Kenda Hmeidan, Verena Altenberger, Hiam Abbass, Mona Zarreh Hoshyari Khah, Mehdi Nebbou.

Berlinale Special.

D’Anna MUYLAERT, “A melhor mãe do mundo” / “The Best Mother in the World” / “Die beste Mutter der Welt”.

Producció: Brasil, Argentina. Any: 2025. Durada: 1h45. Sinopsi: Per escapar d’una relació abusiva, la Gal posa els seus dos fills petits al carro de reciclatge que utilitza per recollir les escombraries pels carrers de la ciutat i fuig. Sola i enfrontant-se als perills del sensellarisme, els convenç que estan en una aventura. Amb Shirley Cruz, Seu Jorge, Rihanna Barbosa, Benin Ayo.

Perspectives.

De Liryc DELA CRUZ, “Come la notte” / “Where the Night Stands Still”.

Producció: Itàlia, Filipines. Any: 2025. Durada: 1h15. Sinopsi: Tres germans filipins, treballadors domèstics a Itàlia, es troben a la vil·la que una de les germanes ha heretat. Memòries compartides i soterrades, els greuges afloren i posen a prova la seva fràgil relació. Amb Jenny Llanto Caringal, Tess Magallanes, Benjamin Vasquez Barcellano Jr. Guió: Lyric Dela Cruz.

Perspectives.

D’ Ernesto MARTÍNEZ BUCIO, “El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” / “The Devil Smokes (and Saves the Burnt

Matches in the Same Box)”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h37. Sinopsi: Mèxic, a mitjan anys noranta. Les pors de cinc germans estoics abandonats pels seus pares es barregen amb les de la seva àvia esquizofrènica amb qui han anat a parar, desdibuixant i dissolvent gradualment la frontera entre la realitat i la imaginació. Amb Mariapau Bravo Aviña (Elsa), Rafael Nieto Martínez (Tomás), Regina Alejandra (Marisol), Donovan Said Martínez (Víctor), Laura Uribe Rojas (Vanessa). Guió: Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata.

Perspectives.

De Valentine CADIC, “Le rendez-vous de l’été” / “That Summer in Paris”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h17. Sinopsi: Al cor dels Jocs Olímpics de París 2024, la Blandine, de 30 anys, ve des de Normandia per assistir a les competicions de natació i trobar una germanastra a qui ha perdut de vista des de fa 10 anys. Acostumada a la calma i la solitud, la Blandine descobreix una ciutat bulliciosa per a la qual no té codis. Amb el pas dels dies, coneix gent, es perd, dubta, intenta (re)construir connexions i navegar pel cor d’una ciutat febril per aquest esdeveniment extraordinari… Amb Blandine Madec, India Hair, Arcadi Radeff, Matthias Jacquin, Lou Deleuze. Guió: Valentine Cadic, Mariette Désert.

Panorama.

D’Eva LIBERTAD, “Sorda” / “Deaf”.

Producció: Catalunya, Espanya. Any: 2025. Sinopsi: L’Ángela, una dona sorda, espera un fill de la seva parella, l’Héctor, que hi sent. L’arribada del nadó provoca una crisi en la seva relació, obligant l’Ángela a afrontar els reptes de criar la filla en un món que no està fet per a ella. Amb Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario. Guió: Eva Libertad, que adapta el seu curtmetratge homònim, nominat als Goya 2025.

Berlinale Shorts.

De Lucía G. ROMERO, “Casi septiembre” / “Close to September”.

Producció: Catalunya. Any: 2025. Durada: 0h29. Sinopsi: L’Alejandra, una noia que viu amb la seva família en un modest càmping d’una població costanera, passa el dia a dia entre la rutina i els amors passatgers de temporada. Durant les vacances, el càmping s’anima amb turistes que porten amb la seva energia, històries i l’oportunitat d’amors fugaços als quals l’Alejandra s’entrega sense lligams. El seu món pren un gir inesperat una nit quan coneix l’Amara, una noia de ciutat que irradia confiança i misteri. A mesura que avança la seva relació, l’Alejandra comença a enfrontar-se a la seva por a l’abandonament i a repensar els límits que s’ha posat. Aquest estiu, l’Alejandra s’enfronta a una transformació personal que la portarà a redefinir la seva visió de l’amor i d’ella mateixa. Informació: N’éscriu Bernat Salvà, al diari ‘El Punt Avui’: El curtmetratge català tornarà a estar present a Berlín amb “Casi siempre” (Escándalo Films, Filmax, Jaque Films i Jaque Studio), de Lucía G. Romero, que competirà en la secció Berlinale Shorts. És una història sobre la joventut, la responsabilitat familiar, la identitat i les relacions inesperades. Amb aquesta selecció, és la segona vegada que la directora és convidada a participar en el certamen alemany després d’haver presentat Cura sana (Jaque Films) la passada edició, quan va guanyar l’Ós de Cristall al millor curtmetratge de la secció Generation 14plus.

Ressons;

Xavi Serra, crònica per al diari ‘Ara’: (..) A “Casi septiembre”, per exemple, el conflicte en la relació sexoafectiva de les protagonistes no sorgeix del fet que siguin dones o que una sigui racialitzada, sinó de la por a l’abandonament que sent l’altra (..). // Per a Romero, la naturalitat és la conseqüència d’entendre el cinema des de l’experiència i el vincle personal amb el material. “Represento l’amor de la manera que jo l’he viscut, i és amb dones”, diu la directora, que no vol subratllar la importància de l’aspecte racialitzat dels personatges: “És lògic que es normalitzi l’ús de personatges racialitzats ara que la gent racialitzada estem explicant les nostres històries. Però és una mica trist que els directors blancs no s’adonin que al món no només hi ha gent blanca i que el ventall de representacions que tenim al cinema espanyol es limiti a la dona de fer feines”. Romero, nascuda el 1999 a Barcelona i filla de mare catalana i pare cubà, ja va ser a la Berlinale l’any passat amb “Cura sana”, el seu treball de final de carrera a l’Escac, que va guanyar el premi de la secció Generation. (..) “Casi septiembre”, el seu treball de final de màster, ha entrat en la secció oficial i optarà a l’Os d’Or al millor curt. // Els dos curts de Romero comparteixen l’absència de la figura paterna i la precarietat econòmica com a horitzó vital. La protagonista de “Casi septiembre” viu amb una mare negligent i tres germanes petites en un bungalou d’un càmping, el lloc més humil d’un poble de platja dominat per grans hotels. “Des del 2015 és il·legal viure en un càmping de manera permanent, però rodant el curt vam descobrir gent que ho fa igualment”, explica la directora, interessada a explorar com s’habiten “uns espais transitoris on, sovint per necessitat econòmica, es formen microcosmos al marge del model hegemònic de societat”. Mostrar aquestes realitats socioeconòmiques, sempre “com a context” perquè “no és el tema central”, també respon a una voluntat de representar el que coneix bé. “Si no hagués tingut una beca jo mai hauria pogut estudiar a l’Escac, i avui segurament no estaria fent cinema –assegura–. I m’agrada reivindicar-ho perquè sovint només fa cinema la gent de classe alta o classe mitjana-alta. (..).

Generation (Generation K-Plus).

De Robin PETRÉ, “Sol a la Terra” / “Only on Earth“.

Producció: Dinamarca, Catalunya. Any: 2025. Durada: 1h33. Nota sinòptica: Documental que explora la història de quatre personatges i la seva connexió única amb el paisatge i els cavalls salvatges, crucials per prevenir la devastació total dels incendis al llarg dels segles. Sinopsi: El sud de Galícia és una de les zones més propenses als incendis forestals d’Europa. Els cavalls salvatges han recorregut aquestes muntanyes durant segles i tenen un paper crucial en la prevenció d’incendis mantenint baix el sotabosc inflamable. Però ara el seu nombre està disminuint. La pel·lícula porta els espectadors a un viatge immersiu i visualment impactant cap a l’estiu més calorós que s’ha registrat, mentre els incendis forestals inextingibles s’acumulen durant dies. El bomber San està involucrat en l’anàlisi del foc, una feina que el porta directament a la primera línia de l’infern. La veterinària Eva treballa amb cavalls salvatges i domesticats. I el Pedro, de deu anys, ja és tot un vaquer. La pel·lícula també pren la perspectiva dels animals, que sempre retornen la mirada humana. “Sol a la Terra” tracta del fràgil equilibri del nostre món natural i de la relació entre humans i animals. Nota: parlada en gallec i castellà.

Panorama.

De Mehrnoush ALIA, “1001 Frames“.

With Mohammad Aghebati, Shayesteh Sajadi.

USA 2025

Panorama | World premiere | Debut film

In the studio of a well-known director, female actors audition for the role of Scheherazade in “A Thousand and One Nights”. But the

women gradually realise that the director has more in mind than just casting the leading role..

Panorama.

De Mehmet AKIF BÜYÜKATALAY, “Hysteria”

With Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya, Nicolette Krebitz, Aziz Çapkurt

Germany 2025

Panorama | World premiere

A film shoot takes a dark turn when the burning of a Quran throws the crew into turmoil. Caught in the crossfire of accusations, intern

Elif is drawn into a dangerous game of secrets and lies and finds herself at the heart of an all-absorbing conspiracy.

Panorama.

De Toshizo FUJIWARA, “The Longing” / “Mikusu Modan”.

With Daiki Ido, Toshizo Fujiwara, Rino Tsuneishi, Sasha, Tomoko Fujita

Japan 2025

Panorama | World premiere

A couple running a restaurant hires young people who have been released from juvenile detention to help them reintegrate into

society. The 18-year-old Yuto is keen to start a new life with their help.

Panorama.

De Jun LI, “Queerpanorama“.

With Jayden Cheung, Erfan Shekarriz, Sebastian Mahito Soukup, Arm Anatphikorn, Zenni Corbin.

USA / Hong Kong, China 2025

Panorama | World premiere

A gay man impersonates men he has had sex with and brings this new persona with him to his next hook-up. Only by pretending to be

someone else can he be truly himself.

Panorama.

D’Ina WEISSE, “Cicadas” / “Zikaden”.

With Nina Hoss, Saskia Rosendahl, Vincent Macaigne

Germany / France 2025

Panorama | World premiere

Isabell is struggling to look after her ageing parents and facing a crumbling marriage when she meets single mother Anja. The new

connection forces her to confront the fragility of her carefully constructed world

Panorama Dokumente.

De Martina PRIESSNER, “The Moelln Letters” / “Die Möllner Briefe”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Sinopsi: Trenta anys després dels atacs racistes de Mölln, el supervivent İbrahim Arslan descobreix centenars de cartes de solidaritat oblidades. La pel·lícula els segueix, a ell i a la seva família, en la lluita per fomentar una nova cultura de la memòria centrada en les víctimes. Documental, amb Hava Arslan, İbrahim Arslan, Namık Arslan, Yeliz Burhan.

Panorama Dokumente.

De Denis CÔTÉ, “Paul“.

Producció: Canadà. Any: 2025. Durada: 1h27. Sinopsi: En Paul, que lluita contra la depressió i l’ansietat social, ha trobat refugi ajudant les dones que el conviden a netejar les seves cases. En compartir les seves rutines suaument excèntriques a les xarxes socials, combat la soledat i alhora així passa el dia. Documental, amb Cleaning Simp Paul.

Panorama Dokumente.

D’Anas SAEED, Rawia ALHAG, Ibrahim SNOOPY, Timeea M AHMED, Phil COX, “Khartoum”

Producció: Sudan, Anglaterra, Alemanya, Qatar. Any: 2025. Durada: 1h20. Sinopsi: Cinc vides, una ciutat, el destí d’una nació. Un funcionari, una dona del te, un voluntari del comitè de resistència i dos nois del carrer es veuen obligats a fugir quan esclata la guerra civil al Sudan. Un retrat emotiu i líric de cinc persones de Khartum. Documental, amb Khadmallah, Majdi, Jawad, Lokain, Wilson.

Panorama Dokumente.

De Rosa von PRAUNHEIM, “Satanic Sow” / “Satanische Sau”

Documental. With Armin Dallapiccola, Justus Herrmann, Nico Ehrenteit, Katy Karrenbauer, Gerhard Haase-Hindenberg

Germany 2025

Panorama Dokumente | World premiere | Documentary form

Rosa von Praunheim is the satanic sow, incarnated by the wanton actor Armin Dallapiccola. A poetic compendium of life and death with

pushy fans, the Good Lord, lovers and Rosa’s horrified mother.

Panorama Dokumente.

D’Areeb ZUAITER, “Yalla Parkour”

Documental. With Ahmed Matar

Sweden / Qatar / Saudi Arabia / Palestine 2024

Panorama Dokumente | European premiere | Debut film | Documentary form

In pursuit of a memory that reinforces her sense of belonging, Areeb crosses paths with Ahmed, a parkour athlete in Gaza, sparking a

journey where conflicting aspirations clash. Nostalgia meets ambition, the weight of the past meets an unpredictable future.