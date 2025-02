Berlín 2025: dimecres 19 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Generation (curtmetratge).

De Karen JOAQUÍN i Uliane TATIT, “Juanita“.

Producció: Catalunya. Any: 2025. Durada: 0h20. Nota: parlat en català i espanyol. Nota sinòptica: La història d’una nena llatina de dotze anys que intenta créixer sota les expectatives de la bellesa femenina i somia amb poder viure amb la llibertat de la dona europea. Sinopsi: La Juanita, de dotze anys, va néixer a la República Dominicana però ara viu en un petit poble prop de Barcelona. Com moltes noies d’Amèrica Llatina, sempre ha somiat amb créixer amb totes les llibertats de què gaudeixen les dones europees. Però fins i tot en el seu nou entorn, aparentment obert de ment, encara sent que el seu cos no s’ajusta als estàndards de bellesa que s’espera de les dones. Quan la conviden a una festa a la piscina, la Juanita s’adona que no és capaç d’escapar de la pressió social i acabarà fent el que calgui per intentar desfer-se de la principal causa de la seva inseguretat: els pèls de les cames. Els seus amics, el seu enamorat, la seva mare, tots tenen alguna cosa a dir sobre la seva decisió. Però per a la Juanita, que sempre porta pantalons llargs fins i tot a l’estiu, és impensable no afaitar-se les cames abans de la festa. No perquè ho hagi pensat detingudament, sinó perquè creu que és l’única opció. Amb Leire Bravo, Laura Gómez, Joana Belmonte, Sofia Bordon, Eli Iranzo.

Ressons:

Xavi Serra, crònica per al diari ‘Ara’: (..) que “Juanita” la protagonitzi una adolescent racialitzada és un detall menor en la reflexió del curt sobre el xoc cultural entre els estereotips estètics d’una família migrant d’origen dominicà i els de la societat catalana d’acollida. // (..) Joaquín és dominicana i va venir a Barcelona a estudiar cinema a l’escola Ecib, com l’altra directora de “Juanita”, Uliane Tatit, nascuda al Brasil i periodista de formació. L’experiència com a migrant de les directores és la inspiració d’un curt sobre una nena llatina de 12 anys que vol portar biquini en contra de l’opinió de la seva mare, una dominicana que imposa a la filla valors estètics fora de sintonia amb els de la terra d’acollida, Catalunya. // “És una història sobre l’origen de les inseguretats que ens poden acabar definint –diu Joaquín–. Té a veure amb nosaltres i amb l’experiència de migrar a Catalunya des d’una cultura llatina, on la gent vesteix de manera molt més conservadora i no es fa mai ‘topless’ a la platja”. Fins i tot al Brasil. “A la platja pots dur tanga, però fora està molt mal vist”, rebla Tatit. Que la Juanita parli en català amb els seus amics no només segueix la lògica d’un procés d’integració real (“viu a Catalunya, és normal que parli català”, certifica Joaquín), sinó que respon també a l’anhel de rebel·lió contra la mare (..).

Competició.

De Radu JUDE, “Kontinental ’25”

Producció: Romania. Any: 2025. Durada: 1h49. Sinopsi: L’Orsolya és agutzil de Cluj, la principal ciutat de Transsilvània. Un dia ha de desallotjar un home sense sostre d’un celler, una acció amb tràgiques conseqüències que desencadenen una crisi moral que Orsolya ha de superar com pugui. Amb Eszter Tompa (Orsolya), Gabriel Spahiu (Ion), Adonis Tanța (Fred), Oana Mardare, Șerban Pavlu. Guió: Radu Jude.

Competició.

D’Ameer FAKHER ELDIN, “Yunan“.

Producció: Alemanya, Canadà, Itàlia, Palestina, Qatar, Jordània, Aràbia Saudí. Any: 2025. Durada: 2h04. Sinopsi: Després d’haver obtingut l’asil a Alemanya, en Munir, famós autor àrab, no pot tornar a casa seva. Cansat i amargat per la vida a l’exili, va a buscar un lloc on suïcidar-se. Arriba a una illa arraconada del mar del Nord, on la Valeska, una dona gran que l’acull, li reconeix ràpidament les tendències suïcides. Amb el pas dels dies, revifat per la naturalesa que l’envolta i tret de la seva depressió per la cura inesperada de l’anciana, en Munir decideix donar una altra oportunitat a la seva vida. Amb Georges Khabbaz, Hanna Schygulla (Valeska), Ali Suliman, Sibel Kekilli, Tom Wlaschiha. Guió: Ameer Fakher Eldin.

Competició.

De Dag Johan HAUGERUD, “Dreams (Sex Love)” / “Drømmer”.

Producció: Noruega. Any: 2024. Durada: 1h50. Sinopsi: La Johanne és una noia que s’enamora perdudament de la professora de francès, experimentant el seu primer enamorament intens. En un esforç per preservar els sentiments, documenta les emocions i experiències per escrit. Quan la seva mare i la seva àvia llegeixen el que ha escrit, tot primer reaccionen amb sorpresa davant d’aquell contingut íntim, però aviat queden captivades per les seves qualitats literàries. Mentre debaten sobre la moralitat i les possibles conseqüències de publicar els escrits de la Johanne, aquesta navega pel contrast entre els ideals romàntics i la realitat, submergint-se en un viatge a través de les intenses emocions de l’autodescobriment, l’amor i la sexualitat Amb Ella Øverbye (Johanne), Selome Emnetu (Johanna), Ane Dahl Torp (Kristin), Anne Marit Jacobsen (Karin). Guió: Dag Johan Haugerud.

Berlinale Special.

De Lucio CASTRO, “After This Death“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h36. Sinopsi: La aventura d’una dona amb un enigmàtic músic underground li enfonsa la vida en el caos quan ell desapareix. Obligada a defensar-se dels seus fans obsessius, també ha d’enfrontar-se al seu matrimoni fracturat i recuperar la pròpia identitat i el seu futur. Amb Mia Maestro, Lee Pace, Rupert Friend, Gwendoline Christie, Philip Ettinger.

Berlinale Special.

D’ Edgar REITZ, Anatol SCHUSTER, “Leibniz – Chronicle of a Lost Painting” / “Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h44. Sinopsi: Per amor envers el gran pensador Leibniz, la reina Carlota n’hi encarrega un retrat. Les sessions esdevenen una recerca dramàtica del secret de l’art, l’amor i la veracitat en la pintura. Amb Edgar Selge (Leibniz), Aenne Schwarz, Michael Kranz, Lars Eidinger, Barbara Sukowa.

Perspectives.

De CHU Chun-Teng, “Eel” / “Hé mán”.

Producció: Taiwan. Any: 2025. Durada: 1h42. Sinopsi: En una illa arraconada als afores de Taipei, una misteriosa noia i un home perdut es troben i junts exploren les històries amagades de l’illa. Una pel·lícula sobre l’enyor, la pertinença i la transformació en un món on el temps i la memòria s’esvaeixen en la boira. Amb Devin Pan, Misi Ke, Chin-Yu Pan, Bella Chen, Mei-Hou Wu.

Panorama.

D’Isaac JULIEN, “Once Again… (Statues Never Die)”

Panorama.

D’Isaac JULIEN, “Looking for Langston”

