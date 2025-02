Berlín 2025: dimarts 18 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Competició.

De Richard LINKLATER, “Blue Moon“.

Producció: EUA, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h40. Sinopsi: La nit del 31 de març de 1943, el llegendari lletrista Lorenz Hart s’enfronta a la destrossada confiança en si mateix al bar de Sardi mentre el seu antic col·laborador Richard Rodgers celebra la nit d’estrena del seu èxit musical innovador “Oklahoma!“. Amb Ethan Hawke (Lorenz Hart), Margaret Qualley (Elizabeth Weiland), Bobby Cannavale, Andrew Scott (Richard Rodgers), Simon Delaney (Oscar Hammerstein II). Guió: Robert Kaplow.

Competició.

D’Iván FUND, “El mensaje” / “The Message” / “Die Nachricht”.

Producció: Argentina, Espanya, Uruguai. Any: 2025. Durada: 1h31. Nota sinòptica: A la ruralia argentina, el do especial d’una nen de 9 anys dóna als seus tutors oportunistes la idea d’oferir consultes amb un mèdium animal per guanyar-se la vida. Sinopsi: En plena crisi econòmica, una nena de 9 anys té el do de comunicar-se amb els animals i és així que els seus oportunistes tutors sobreviuen oferint-la, per a consultes, com a mèdium de mascotes. La família, itinerant, haurà d’enfrontar la seva pròpia incomunicació mentre viatja en un petit ‘motorhome’ pel camp argentí, per a visitar la mare de la nena, internada en una institució psiquiàtrica. Una ‘road movie’ emocional que, entre camins polsegosos, revela que la innocència és un tresor. Un negoci sobrenatural, on el transcendental val monedes i l’oportunisme frega la veritat. Sigui do o estafa, una cosa és certa: el servei és real, i ningú no està sol. Amb Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz, Betania Cappato. Guió: Iván Fund i Martín Felipe Castagnet.

Competició.

De Johanna MODER, “Mother’s Baby“.

Producció: Àustria, Suïssa, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h47. Sinopsi: El somni familiar esdevé un malson quan la Julia, de 40 anys, brega per trobar un lligam amb el seu fill nounat. Amb Marie Leuenberger (Julia), Hans Löw (Georg), Claes Bang (Dr. Vilfort), Julia Franz Richter (Gerlinde). Guió: Johanna Moder, Arne Kohlweyer.

Berlinale Special.

De Dylan SOUTHERN, “The Thing with Feathers“.

Producció: Anglaterra. Any: 2025. Durada: 1h38. Sinopsi: Després de la mort de la seva dona, el control d’un jove pare sobre la realitat s’esfondra quan una presència aparentment maligna comença a allunyar-lo des dels racons més ombrívols de l’apartament que comparteix amb els seus dos fills petits. Amb Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Sam Spruell, Vinette Robinson.

Berlinale Special.

De Madeleine SIMS-FEWER, Dusty MANCINELLI, “Honey Bunch“.

Producció: Canadà. Any: 2025. Durada: 1h53. Sinopsi: El marit de la Diana la du a una experimental de traumatologia ben endins del desert, però ella no se’n recorda del motiu. A mesura que li revenen els records, també ho fan algunes veritats inesperades i sinistres sobre el seu matrimoni. Amb Grace Glowicki, Ben Petrie, Kate Dickie, Jason Isaacs, India Brown.

Berlinale Special.

De Marcin WIERZCHOWSKI, “Das Deutsche Volk“.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 2h12. Sinopsi: La pel·lícula narra la història dels familiars de les víctimes i dels supervivents de l’atac racista de Hanau el 2020, en què nou joves van ser assassinats perquè l’autor no els considerava alemanys. Documental.

Perspectives.

De Mohamed RASHAD, “The Settlement” / “Al mosta’mera”.

Producció: Egipte, França, Alemanya, Qatar, Aràbia Saudí. Any: 2025. Durada: 1h34. Sinopsi: Després que un home mori en un accident laboral, l’única indemnització que s’ofereix a la família és l’oportunitat per als seus dos fills, en Hossam (23) i en Maro (12), de treballar a la mateixa fàbrica, colze a colze amb el responsable de la mort del seu pare. Amb Adham Shoukry, Ziad Islam, Hajar Omar, Mohamed Abdel Hady, Emad Ghoneim. Guió: Mohamed Rashad.

Perspectives.

De Paula TOMÁS MARQUES, “Duas Vezes João Liberada” / “Two Times João Liberada”.

Producció: Portugal. Any: 2025. Durada: 1h10. Sinopsi: La João, una actriu lisboeta, protagonitza una pel·lícula biogràfica sobre Liberada, una dona no conforme amb el seu gènere que va ser perseguida per la Inquisició al Portugal del segle XVIII. Tot i que el director del biopic sembla tenir predilecció per retratar la violència i el patiment a la pantalla, la història de Liberada és, en última instància, una història de força, resistència i rebel·lió contra els rols de gènere establerts. La producció es converteix en un camp de batalla quan la João s’enfronta al director per la forma com ha de representar-se el llegat de Liberada. Aquestes tensions s’agreugen perquè el fantasma de Liberada comença a perseguir la João en els seus somnis i els límits entre el passat i el present es difuminen. Quan el director pateix una misteriosa paràlisi i no pot acabar la pel·lícula, la João s’ha d’obrir camí a través del caos del rodatge, turmentada per preguntes sense resposta no només sobre el futur de la pel·lícula, sinó també sobre la seva pròpia connexió amb l’esperit i la història de Liberada. Amb June João, André Tecedeiro, Eloísa d’Ascensão, Tiago Aires Lêdo, Jenny Larrue. Guió: Paula Tomás Marques, June João (la protagonista).

Panorama.

De Nele MUELLER-STÖFEN, “Delicious“.

Panorama.

De Joy GHARORO-AKPOJOTOR, “Dreamers“.

Panorama Dokumente.

De Kinga MICHALSKA , “Bedrock“.

Panorama Dokumente.

De Billy SHEBAR, “Monk in Pieces”

