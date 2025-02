Berlín 2025: dilluns 17 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Berlinale Special.

De Petra VOLPE, “Late Shift” / “Heldin”.

Producció: Suïssa, Alemanya. Any: 2025. Sinopsi: La Floria, una infermera, treballa amb una dedicació inquebrantable en una sala d’hospital amb poc personal. Però avui, el seu torn es converteix en una cursa de nervis contra el temps. Amb Leonie Benesch (Floria), Sonja Riesen, Urs Bihler, Margherita Schoch, Jürg Plüss.

Competició.

De Mary BRONSTEIN, “If I Had Legs I’d Kick You”

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h53. Sinopsi: Amb la vida enfonsant-se al seu voltant, la Linda brega amb la misteriosa malaltia del seu fill, el marit absent, una persona desapareguda i una relació cada cop més hostil amb el seu terapeuta. Amb Rose Byrne (Linda), A$AP Rocky, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Ivy Wolk. Guió: Mary Bronstein.

Competició.

De Frédéric HAMBALEK, “What Marielle Knows” / “Was Marielle weiß”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h26. Sinopsi: La Julia i en Tobias descobreixen que la seva filla Marielle ha desenvolupat de sobte habilitats telepàtiques i pot veure i escoltar tot el que ells fan. Això condueix a situacions que van des de l’incòmode a l’absurd a mesura que es revelen veritats, sí, incòmodes... Amb Julia Jentsch, Felix Kramer, Laeni Geiseler, Mehmet Ateşçi, Moritz Treuenfels. Guió: Frédéric Hambalek.

Competició.

De Vivian QU, “Girls on Wire” / “Xiang fei de nv hai”.

Producció: Xina. Any: 2025. Durada: 1h55. Nota sinòptica: La Tian Tian, ​​mare soltera d’una filla de cinc anys, mata un traficant de drogues i després la persegueixen per venjar-se’n. L’única persona que pot ajudar-la és la seva cosina, Fang Di, i hi recorre. Sinopsi: Les cosine Tian Tian i Fang Di es van criar com a germanes fins que les lluites familiars els van separar. La Fang Di se’n va anar a treballar com a doble dels estudis de cinema més grans de la Xina, per a compensar els deutes de la família. La Tian Tian es va quedar enrere, obligada a fer front a l’addicció del seu pare i va esdevenir presa de la màfia local. Obligada a fugira la gran ciutat, la Tian Tian busca la seva cosina.Juntes, malgrat elles i perseguides per la màfia, hauran de combinar força i resistència per a escapar d’un destí dramàtic que amenaça de consumir-les a totes dues. Amb Liu Haocun (Tian Tian), Wen Qi –Vicky Chen- (Fang Di), Zhang Youhao (Ming), Zhou You (el pare de la Tian Tian), Peng Jing (la mare de Fang Di). Guió: Vivian Qu.

Berlinale Special.

De Guillaume RIBOT, “Je n’avais que le néant – “Shoah” par Lanzmann” / “All I Had Was Nothingness”.

Producció: França. Any: 2025. Sinopsi: Quaranta anys després de l’estrena de la monumental pel·lícula Shoah de Claude Lanzmann, Guillaume Ribot revela la recerca implacable del director per explicar el no contat, utilitzant només les paraules de Lanzmann i les imatges no vistes de l’obra mestra.

Perspectives

De Joel ALFONSO VARGAS, “Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)”

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h41. Sinopsi: L’estiu d’en Rico és una barreja salvatge de perseguir noies i vendre còctels casolans a una gelateria d’Orchard Beach, al Bronx. Però quan les circumstàncies obliguen la seva xicota adolescent, Destiny, a viure amb la seva família, els dies despreocupats se li acaben. Amb Juan Collado (Rico), Destiny Checo (Destiny), Yohanna Florentino (Mami), Nathaly Navarro (Sally). Guió: Joel Alfonso Vargas.

Perspectives.

D’Arnaud DUFEYS i Charlotte DEVILLERS, “On vous croit” / “We Believe You”.

Producció: Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h18. Nota sinòptica: Una mare ha de defensar la custòdia dels seus propis fills. Avui, l’Alice es presenta davant d’una jutge, sabent que no hi ha marge per a errors. Ha de parlar pels seus fills, ja que és la seva custòdia la que està en qüestió. Pot protegir-los del pare abans que sigui massa tard? Sinopsi: La baralla d’Alice, una mare de 40 anys. Davant de la jutge, no té marge d’error: ha d’aconseguir com sigui fer sentir les paraules dels seus fills, aterrits davant la idea de tornar a veure el seu pare. Però avui, més que el pare, és a l’Alícia a qui la justícia demana comptes… Un tema ultra contemporani i una pel·lícula que narra la història de la qüestió de la veu de les dones i de l’atenció per part de la justícia a la violència familiar i domèstica. Amb Myriem Akheddiou (Alice), Laurent Capelluto, Natali Broods, Ulysse Goffin, Adèle Pinckaers. Guió: Arnaud Dufeys, Charlotte Devillers.

Panorama.

De Çağla ZENCIRCI, Guillaume GIOVANETTI, “Confidente” / “Confidante”.

With Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber

Uygar Kaboğlu

Turkey / France / Luxembourg 2025

Panorama | World premiere

Ankara, 1999. Arzu takes one call after another in the erotic call centre where she works. When an earthquake hits Istanbul, a young

client she spoke to earlier phones her back, begging her to rescue him from the rubble.

Panorama.

De Jeanette NORDAHL, “Beginnings” / “Begyndelser”.

With Trine Dyrholm, David Dencik, Johanne Louise Schmidt, Bjørk Storm, Luna Fuglsang Svelmøe

Denmark / Sweden / Belgium 2025

Panorama | World premiere

Ane and Thomas are on the verge of being divorced when Ane suffers a stroke, forcing them to stay together and postpone telling their

children about the split. Faced with this new reality, the two find hope where they least expect it.

Panorama.

D’Imran HAMDULAY, “The Heart Is a Muscle“.

With Keenan Arrison, Melissa De Vries, Loren Loubser, Dean Marais, Ridaa Adams

South Africa / Saudi Arabia 2025

Panorama | World premiere | Debut film

At a barbecue, Ryan’s five-year-old son briefly goes missing. Ryan’s violent reaction to this scare sets off a chain of events and

unearths secrets from the past. A journey of self-discovery and forgiveness begins.

Panorama.

De Sébastien BETBEDER, “L’ Incroyable femme des neiges” / “The Incredible Snow Woman”.

With Blanche Gardin, Philippe Katerine, Bastien Bouillon, Ole Eliassen, Martin Jensen

France 2025

Panorama | World premiere

Travelling solo across Greenland, camping on an ice floe, single-handedly wrestling a bear. Not much daunts Coline Morel – except,

perhaps, confronting her own existence when it starts to spiral out of control.

Panorama.

De Ping CHU, “Silent Sparks“.

With Akira Huang, Shih Ming Shuai, Jui Chun Fan, Chih Wei Cheng, Wei Jei Hu

Taiwan 2024

Panorama | International premiere | Debut film

Freshly released from prison, Pua plunges into the world of gangsters. His long-awaited reunion with his former cellmate Mi-ji falls short

of his expectations. Both men will soon have to make some difficult choices.

Panorama Dokumente.

De Juanjo PEREIRA, “Bajo las banderas, el sol” / “Under the Flags, the Sun”.

Producció: Paraguai, Argentina, EUA, França, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h30. Sinopsi: Aquest viatge totalment arxivístic pels 35 anys del règim d’Alfredo Stroessner al Paraguai revela imatges inèdites i explora un dels les dictadures més llargues de la història, els efectes de les quals encara ressonen avui dia. Documental.