Berlín 2025: dijous 20 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Competició.

De HONG Sang-soo, “What Does that Nature Say to You” / “Geu jayeoni nege mworago hani”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 1h48. Sinopsi: Un jove poeta deixa la seva xicota a casa dels pares d’ella i en queda sorprès, per la mida. Es troba amb el seu pare, coneix la seva mare i la germana, i tots acaben passant un llarg dia junts, entre converses, menjar i beguda. Amb Ha Seong-guk, Kwon Hae-hyo, Cho Yunhee, Kang Soyi, Park Mi-so. Guió: Hong Sang-soo.

Competició.

De Lionel BAIER, “La cache” / “The Safe House”.

Producció: Suïssa, Luxemburg, França. Any: 2025. Durada: 1h30. Sinopsi: Un retrat familiar excèntric ambientat durant les protestes de maig de 1968 a París. Un nen de nou anys es queda amb els seus avis i oncles mentre els seus pares són a protestar. Quan un hoste il·lustre busca refugi a l’apartament, la dinàmica de la família canvia. Amb Dominique Reymond, Michel Blanc, William Lebghil, Aurélien Gabrielli, Liliane Rovère. Guió: Lionel Baier, Catherine Charrier, adaptació de la novel·la homònima de Christophe Boltanski.

Competició.

De Kateryna GORNOSTAI, “Timestamp” / “Strichka chasu”.

Producció: Ucraïna, Luxemburg, Països Baixos, França. Any: 2025. Durada: 2h05. Sinopsi: Malgrat la guerra, la vida escolar continua a Ucraïna, amb professors i alumnes que s’esforcen per continuar aprenent fins i tot sota una amenaça constant. La pel·lícula és un mosaic de la vida quotidiana de professors i estudiants de diferents racons d’Ucraïna. Documental, amb Olha Bryhynets, Borys Khovriak, Mykola Kolomiiets, Valeriia Hukova, Mykola Shpak. Guió: Kateryna Gornostai.

Berlinale Special.

De Julia LOKTEV, “My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow“.

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 5h24. Sinopsi: El que comença com un retrat íntim de periodistes independents russos que s’enfronten a la persecució del règim de Putin fa un gir dràstic quan Rússia comença una guerra a gran escala a Ucraïna i tots es veuen abocats a l’exili. Documental, amb Anna Nemzer, Ksenia Mironova, Sonya Groysman, Olga Churakova, Irina Dolinina.

Berlinale Special.

De Lemohang Jeremiah MOSESE, “Ancestral Visions of the Future“.

Producció: França, Lesotho, Alemanya, Aràbia Saudí. Any: 2025. Durada: 1h30. Sinopsi: Una al·legoria poètica de la infantesa del cineasta Lemohang Jeremiah Mosese, una oda al cinema i una picada d’ullet a la seva mare. A través de narracions fragmentades i imatgeria mítica, Mosese elabora una reflexió inquietant sobre la dislocació i la pertinença. Documental, amb Siphiwe Nzima, Sobo Bernard, Zaman Mathejane, Mochesane Edwin Kotsoane, Rehauhetsoe Ernest Kotsoane.

Berlinale Special.

De Christian PETZOLD, “Yella“.

Producció: Alemanya. Any: 2007. Durada: 1h29. Sinopsi: La Yella vol marxar, per finalment deixar enrere el seu petit poble d’Alemanya de l’Est i el seu matrimoni fallit; se’n vol anar a l’oest, creuant el riu Elba, on segurament hi ha d’haver feina i futur. A Hannover, coneix en Philipp, un jove executiu d’una empresa de capital privat. Com a assistent seu, ella demostra el que val en món despietat del capital de risc amb les seves oficines d’acer i vidre, limuusines llogades i vestíbuls d’hotels discretament il·luminats. Tot sembla fàcil, un joc emocionant amb només guanyadors. En Philipp es converteix en l’home de la seva vida: atent, poc sentimental, decidit, i els seus objectius també podrien convertir-se en els seus. Sembla que la Yella ha arribat al costat dret de l’Elba. Però veus i sons estranys comencen a turmentar-la: veritats del seu passat que tornen a perseguir-la. Comença a témer que la seva nova vida sigui massa bona per ser veritat. Està decidida a mantenir els ulls oberts, perquè només els que dormen poden despertar-se. Amb Nina Hoss (Yella Fichte), Devid Striesow (Philipp), Hinnerk Schönemann (Ben), Burghart Klaußner (Dr. Gunthen). Informació: Projectada amb motiu del lliurament de la Berlinale Camera a Rainer Rother, expert en cinema i director artístic de la Deutsche Kinemathek, responsable de la Berlinale Retrospective des de l’abril de 2006, responsable de Berlinale Classics, de 2001 a 2019, va ser membre del comitè de selecció de la Competició de la Berlinale, ha publicat àmpliament sobre història del cinema i és autor de diversos llibres.

Perspectives.

De Kahlil JOSEPH, “BLKNWS: Terms & Conditions“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h50. Sinopsi: Concebuda com una experiència cinematogràfica que recrea les textures sonores d’un àlbum de música, la pel·lícula teixeix ficció i història en un viatge immersiu de 247 anys per terra i mar. Amb Kaneza Schaal, Hope Giselle, Shaunette Renée Wilson, Funmilayo Akechukwu, Peter Jay Fernandez. Guió: Kahlil Joseph, Kristen Adele Calhoun, Madebo Fatunde, Saidiya Hartman, Irvin Hunt. Informació: Vídeo instal·lació que s’ha convertit en llargmetratge.

Panorama.

De Jan SCHOMBURG (creador, Dustin LOOSE (director), Kaspar MUNK (director), “Other People’s Money” / “Die Affäre Cum-Ex”.

With Justus von Dohnányi, Nils Strunk, Lisa Wagner, Karen-Lise Mynster, David Dencik

Germany / Denmark / Austria 2025

Panorama | World premiere | Series.

A global network of bankers, lawyers and mega-rich investors are defrauding European treasuries of €146 billion. Two women try to put

a stop to it, but the states and the banks seem intent on thwarting their efforts at all costs.

***

FOTO DE L’APUNT: de HONG Sang-soo, “What Does that Nature Say to You” / “Geu jayeoni nege mworago hani”.