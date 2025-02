Berlín 2025: dijous 13 de febrer

En aquest apunt recullo les pel·lícules que es presenten avui per primer cop a les principals seccions del Festival de Berlín 2025 i, a mesura que en vagin arribant les cròniques dels enviats especials, els hi aniré afegint. Convé recordar que el calendari de sessions per a la premsa és pèl diferent del de les sessions oficials públiques i que els crítics dosifiquen els seus articles en funció de la disponibilitat de temps per a redactar-los i penjar-los. Per tant, al decurs dels propers dies aniré actualitzant l’apunt, amb els corresponents Ressons de Berlín.

Nota: Per tal d’alleugerir una mica l’apunt, hi he deixat la informació de les pel·lícules a: títol, Producció, Any, Durada, Sinopsi, Actors. La resta de la informació (enllaços, directors, etc.) la podeu trobar als apunts que ja he publicat sobre les respectives seccions del certamen.

Berlinale Special (Inauguració del Festival).

De Tom TYKWER, “The Light” / “Das Licht” (“La llum”).

Producció: Alemanya, França. Any: 2025. Durada: 2h42. Sinopsi: En Tim, la Milena, els seus bessons Frieda i Jon, i el fill de la Milena, Dio, són una família (els Engels) que conviu més que no pas estan junts i res els manté units fins que la majordoma Farrah entra a les seves vides. La misteriosa dona de Síria du el món dels Engels a una prova inesperada i treu a la llum sentiments que fa temps que s’han amagat. En el procés, segueix un pla propi que canviarà fonamentalment la vida de la família. Amb Lars Eidinger (Tim), Nicolette Krebitz (Milena), Elke Biesendorfer (Frieda), Julius Gause (Jon), Elyas Eldridge (Dio, fill de Milena), Tala Al-Deen (Farrah, la majordoma).

Panorama.

D’Andreas PROCHASKA, “Welcome Home Baby”

Producció: Àustria, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h55. Sinopsi: La Judith treballa com a metgessa d’urgències a Berlín. Quan hereta una casa a Àustria de la família que la va abandonar de petita, la seva recerca per resoldre el misteri dels seus orígens es converteix en un viatge de malson al passat i als llocs foscos de la seva ànima. Amb Julia Franz Richter, Reinout Scholten van Aschat, Gerti Drassl, Maria Hofstätter, Gerhard Liebmann.

FOTO DE L’APUNT: d’Andreas PROCHASKA, “Welcome Home Baby”