Des d’emocions de gènere fins a documentals i glamuroses gales de catifa vermella, Berlinale Special és una de les seccions amb més diversitat de la Berlinale: Així la presenten els responsables del Festival de Berlín 2025 (13-23 de febrer) i ho podem comprovar, amb aquesta llista de títols que hi han seleccionat.



Berlín 2025: Berlinale Special.

De BONG Joon Ho, “Mickey 17“.

Producció: EUA, Corea del Sud, Anglaterra. Any: 2024.

Nota sinòptica: En Mickey7 és un individu (de fet, un robot ‘prescindible’) enviat a colonitzar el planeta congelat Niflheim. Cada vegada que mor, els seus records s’implanten en un nou cos i la seva missió es reprèn. Després de morir sis vegades, en Mickey7 comença a entendre el propòsit real de la seva missió i es nega que el seu clon que l’ha de substituir, en Mickey8, li prengui el lloc…



Sinopsi: L’improbable heroi, Mickey Barnes, s’ha trobat en l’extraordinària circumstància de treballar per a un empresari que exigeix ​​el compromís final amb la feina… morir, per guanyar-se la vida. Vídeo: Tast.

Amb Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo.

Guió: Bong Joon Ho, basat en la novel·la homònima de ciència ficció del 2022 d’Edward Ashton.

Informació: Estrena a Alemanya (s’haurà estrenat comercialment abans a Corea del Sud -de forma restringida- i a Cambodja). Era inicialment previst que s’estrenés mundialment el 29.03.2024; però WB va endarrerir-ho al gener de 2025 i encara un altre cop, a la major part de països, a partir de març i abril de 2025. Projectada a Berlinale Special Gala. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Retorn des de la Palma d’Or i Oscar “Paràsits” (2019). Disponible: a FilminCat, a Filmin.

D’ Ido FLUK, “Köln 75”

Producció: Alemanya, Polònia, Bèlgica. Any: 2025.

Sinopsi: La història real de Vera Brandes, líder adolescent de l’escena musical de Colònia dels anys 70, que ho va arriscar tot per organitzar el millor concert en solitari de la història de la música: el mític Köln Concert de Keith Jarrett.

Amb Mala Emde (Vera Brandes), John Magaro (Keith Jarrett), Michael Chernus (Michael Watts), Alexander Scheer (Manfred Eicher).

Informació: Estrena mundial. Projectada a Berlinale Special Gala. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, My Movies.

Director: a Filmaffinity; a AlloCiné; a MyMovies.

De Jan-Ole GERSTER, “Islands“.

Producció: Alemanya. Any: 2025.

Sinopsi: En Tom és entrenador de tennis en un hotel de luxe i la vida li canvia quan hi arriba una nova família. Les coses prenen un gir fosc quan el marit desapareix i tant en Tom com la dona esdevenen sospitosos.

Amb: Sam Riley (Tom), Stacy Martin, Jack Farthing, Bruna Cusí, Pep Ambrós.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Leonine Studios, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia; a Filmaffinity; a AlloCiné; a MyMovies. Conegut, entre d’altres, per Oh, Boy! (2012) i La professora de piano / Lara (2018). Disponible: a FilminCat i a Filmin.

De Justin KURZEL, “The Narrow Road to the Deep North“.

Producció: Austràlia. Any: 2025.

Sinopsi: Un cèlebre heroi de la Segona Guerra Mundial està turmentat per les seves experiències en un camp de presoners de guerra japonès i els records d’una aventura que va tenir lloc just abans de la guerra.

Amb Jacob Elordi, Ciarán Hinds, Odessa Young, Olivia DeJonge, Simon Baker.

Guió: Shaun Grant, basat en la novel·la del mateix nom de Richard Flanagan.

Informació: Estrena mundial. Minisèrie televisiva. Projectada a Berlinale Special Gala. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Conegut, entre altres, per The Order (2024), Nitram (2021), La veritable història de la banda de Kelly (2019), Assassins Creed (2016), Macbeth (2015) i The Snowtown Murders (2011). Disponible: A FilminCat. A Filmin.

De Claude LANZMANN, “Shoah“.

Producció: França. Any: 1985.

Nota sinòptica: La monumental pel·lícula sobre l’Holocaust de Claude Lanzmann, realitzada durant 12 anys a partir d’entrevistes filmades arreu del món amb supervivents, testimonis i perpetradors, relata poderosament l’extermini de sis milions de jueus durant la Segona Guerra Mundial.

Enllaços: Viquipèdia, Wikipédia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Viquipèdia, a Wikipédia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

De MIN Kyu-dong, “The Old Woman With the Knife” / “Pa-gwa”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2025.

Sinopsi: Hornclaw, una llegendària assassina d’uns 60 anys, s’especialitza a eliminar l’escòria de la terra. Ha après a acceptar la pèrdua però troba nou significat a la seva vida mundana però sagnant quan coneix en Bullfight, un jove assassí prometedor que vol treballar amb ella.

Amb Hyeyoung Lee, Kim Sung-cheol, Yeon Woo-jin, Kim Moo-yul, Shin Sia

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

De Lemohang Jeremiah MOSESE, “Ancestral Visions of the Future“.

Producció: França, Lesotho, Alemanya, Aràbia Saudí. Any: 2025.

Sinopsi: Una al·legoria poètica de la infantesa del cineasta Lemohang Jeremiah Mosese, una oda al cinema i una picada d’ullet a la seva mare. A través de narracions fragmentades i imatgeria mítica, Mosese elabora una reflexió inquietant sobre la dislocació i la pertinença.

Amb Siphiwe Nzima, Sobo Bernard, Zaman Mathejane, Mochesane Edwin Kotsoane, Rehauhetsoe Ernest Kotsoane.

Informació: Estrena mundial. Documental. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

D’Anna MUYLAERT, “A melhor mãe do mundo” / “The Best Mother in the World” / “Die beste Mutter der Welt”.

Producció: Brasil, Argentina. Any: 2025.

Sinopsi: Per escapar d’una relació abusiva, la Gal posa els seus dos fills petits al carro de reciclatge que utilitza per recollir les escombraries pels carrers de la ciutat i fuig. Sola i enfrontant-se als perills del sensellarisme, els convenç que estan en una aventura.

Amb Shirley Cruz, Seu Jorge, Rihanna Barbosa, Benin Ayo.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Coneguda per Una segona mare (2015), De mare només n’hi ha una (2016), ha estat associada durant molt de temps amb Cao Hamburger. Disponible: A FilminCat, a Filmin.

De Guillaume RIBOT, “Je n’avais que le néant – “Shoah” par Lanzmann” / “All I Had Was Nothingness”.

Producció: França. Any: 2025.

Sinopsi: Quaranta anys després de l’estrena de la monumental pel·lícula Shoah de Claude Lanzmann, Guillaume Ribot revela la recerca implacable del director per explicar el no contat, utilitzant només les paraules de Lanzmann i les imatges no vistes de l’obra mestra.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipédia, a AlloCiné.

De Madeleine SIMS-FEWER, Dusty MANCINELLI, “Honey Bunch“.

Producció: Canadà. Any: 2025.

Sinopsi: El marit de la Diana la du a una experimental de traumatologia ben endins del desert, però ella no se’n recorda del motiu. A mesura que li revenen els records, també ho fan algunes veritats inesperades i sinistres sobre el seu matrimoni.

Amb Grace Glowicki, Ben Petrie, Kate Dickie, Jason Isaacs, India Brown.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Directors: a Wikipedia, Dusty Mancinelli i Madeleine Sims-Fewer; a Filmaffinity, Dusty Mancinelli i Madeleine Sims-Fewer. Van tenir al Festival de Sitges “Violation” (2020). Disponible: a Filmin.

De Dylan SOUTHERN, “The Thing with Feathers“.

Producció: Anglaterra. Any: 2025.

Sinopsi: Després de la mort de la seva dona, el control d’un jove pare sobre la realitat s’esfondra quan una presència aparentment maligna comença a allunyar-lo des dels racons més ombrívols de l’apartament que comparteix amb els seus dos fills petits.

Amb Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Sam Spruell, Vinette Robinson.

Informació: Estrena europea. Projectada a Berlinale Special Gala. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies.

De Tom TYKWER, “The Light” / “Das Licht” (“La llum”).

Producció: Alemanya, França. Any: 2025.

Sinopsi: En Tim, la Milena, els seus bessons Frieda i Jon, i el fill de la Milena, Dio, són una família (els Engels) que conviu més que no pas estan junts i res els manté units fins que la majordoma Farrah entra a les seves vides. La misteriosa dona de Síria du el món dels Engels a una prova inesperada i treu a la llum sentiments que fa temps que s’han amagat. En el procés, segueix un pla propi que canviarà fonamentalment la vida de la família.

Amb Lars Eidinger (Tim), Nicolette Krebitz (Milena), Elke Biesendorfer (Frieda), Julius Gause (Jon), Elyas Eldridge (Dio, fill de Milena), Tala Al-Deen (Farrah, la majordoma).

Informació: Estrena Mundial. Film d’inauguració de la Berlinale 2025. Projectada a Berlinale Special Gala. En diu el Festival: El director i guionista Tom Tykwer hi mostra la vida quotidiana d’una família de classe mitjana alemanya en un món que gira ràpidament i s’ha tornat inestable. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCine, MyMovies.



El director: Web pròpia. A Vikipèdia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Tom Tykwer, especialment conegut per Corre, Lola, corre (1998), per haver dut a la pantalla el guió de Kieslowski i Piesiewicz a Heaven (2002), per adaptar Patrick Süskind a El Perfum: Història d’un assasssí (2006)… darrerament ocupat en sèries com Sense 8 o Babylon Berlin (de la qual és co-creador), ha inaugurat la Berlinale dues vegades anteriorment (el 2002 amb la seva primera producció internacional “Heaven” i el 2009 amb el thriller polític “The International“).

***

Nota: als propers dies, s’hi pot afegir algun títol; per bé que aquest en serà el gruix.