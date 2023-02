Berlín 2023: un programa d’Encounters amb Hong Sang-soo i d’altres

Encounters és una secció creada fa poc del Festival de Berlín que els seus responsables defineixen com una plataforma que té com a objectiu fomentar obres estèticament i estructuralment atrevides de cineastes independents i innovadors. El seu objectiu és donar suport a noves perspectives del cinema i donar més cabuda a diverses formes narratives i documentals en la selecció oficial.

Certament el programa d’Encounters d’aquest 2023 presenta l’obra d’una sèrie de cineastes que, la majoria, són ben desconeguts. Hi destaca, això sí, In water / mul-an-e-seo, l’última (?) pel·lícula del prolífic director sud-coreà Hong Sang-soo, així com films de Lois Patiño i João Canijo.

Llista -copiada- dels films programats:

Adentro mío estoy bailando (The Klezmer Project)

by Leandro Koch, Paloma Schachmann | with Leandro Koch, Paloma Schachmann

Austria / Argentina 2023

Encounters | World premiere | Debut film

The Adults

by Dustin Guy Defa | with Michael Cera, Hannah Gross, Sophia Lillis

USA 2023

Encounters | World premiere

El eco (The Echo / Das Echo)

by Tatiana Huezo

Mexico / Germany 2023

Encounters | World premiere | Documentary Form

Here

by Bas Devos | with Stefan Gota, Liyo Gong

Belgium 2023

Encounters | World premiere

Im toten Winkel (In the Blind Spot)

by Ayşe Polat | with Katja Bürkle, Ahmet Varlı, Çağla Yurga, Aybi Era, Maximilian Hemmersdorfer

Germany 2023

Encounters | World premiere

Kletka ishet ptitsu (The Cage Is Looking for a Bird)

by Malika Musaeva | with Khadizha Bataeva, Madina Akkieva, Fatima Elzhurkaeva, Rita Merzhoeva, Magomed Alhastov

France / Russian Federation 2023

Encounters | World premiere | Debut film

Mon pire ennemi (My Worst Enemy)

by Mehran Tamadon | with Zar Amir Ebrahimi

France / Switzerland 2023

Encounters | World premiere | Documentary Form

Műanyag égbolt (White Plastic Sky)

by Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó | with Tamás Keresztes, Zsófia Szamosi, Géza Hegedűs D., Judit Schell, István Znamenák

Hungary / Slovakia 2023

Encounters | World premiere | Animation

mul-an-e-seo (in water)

by Hong Sangsoo | with Shin Seokho, Ha Seongguk, Kim Seungyun

South Korea 2023

Encounters | World premiere

Mummola (Family Time)

by Tia Kouvo | with Ria Kataja, Elina Knihtilä, Leena Uotila, Tom Wentzel, Jarkko Pajunen

Finland / Sweden 2023

Encounters | World premiere | Debut film

Le mura di Bergamo (The Walls of Bergamo)

by Stefano Savona

Italy 2023

Encounters | World premiere | Documentary Form

Orlando, ma biographie politique (Orlando, My Political Biography)

by Paul B. Preciado

France 2023

Encounters | World premiere | Debut film | Documentary Form

Samsara

by Lois Patiño | with Amid Keomany, Toumor Xiong, Simone Milavanh, Mariam Vuaa Mtego, Juwairiya Idrisa Uwesu

Spain 2023

Encounters | World premiere

Shidniy front (Eastern Front)

by Vitaly Mansky, Yevhen Titarenko

Latvia / Czechia / Ukraine / USA 2023

Encounters | World premiere | Documentary Form

Viver Mal (Living Bad)

by João Canijo | with Nuno Lopes, Leonor Silveira, Beatriz Batarda

Portugal / France 2023

Encounters | World premiere

Xue yun (Absence)

by Wu Lang | with Lee Kang-Sheng, Li Meng, Ren Ke, Liang Wanling

People’s Republic of China 2023

Encounters | World premiere | Debut film