Berlín 2023: la versatilitat de Berlinale Special

Pel·lícules de glamur i populars a les estrenes de gala, debats en profunditat a les taules de discussió, focus sobre temes d’actualitat, formats inusuals i homenatges a personalitats del cinema extraordinàries: la Berlinale Special és un dels programes més versàtils del festival, així defineixen ara la secció Berlinale Special els seus responsables.



El programa de Berlinale Special aquest 2023 presenta una col·lecció de curtmetratges de Disney, tot celebrant els 100 anys de la marca, un documental sobre el tenista alemany Boris Becker i un altre sobre la cantant nord-americana Donna Summer, una ficció en què Helen Mirren encara la primera ministra israeliana Golda Meier, les noves pel·lícules de Brandon Cronenberg i Anne Fontaine, un documental de Mario Martone sobre l’actor Massimo Troisi, la pel·lícula d’inauguració del festival d’enguany, el documental que Sean Penn va rodar a Ucraïna en començar-hi la invasió russa, l’estrena alemanya de Tár…

Llista -copiada- dels films de Berlinale Special 2023:

100 Years of Disney Animation – a Shorts Celebration

by Walt Disney, Dave Hand, Ben Sharpsteen, Lauren Jackson, Wilfred Jackson, Jack Hannah, Jon Kahrs, Brian Menz, Jacob Frey, Hillary

Bradfield

USA 1922 – 2022

Berlinale Special | Animation

Boom! Boom! The World vs. Boris Becker

by Alex Gibney

United Kingdom / USA 2023

Berlinale Special Gala | World premiere | Documentary Form

Golda

by Guy Nattiv | with Helen Mirren, Liev Schreiber, Camille Cottin

United Kingdom 2022

Berlinale Special Gala | World premiere

Infinity Pool

by Brandon Cronenberg | with Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman

Canada / Croatia / Hungary 2022

Berlinale Special | European premiere

Les Innocentes (The Innocents / Agnus Dei – Die Unschuldigen)

by Anne Fontaine | with Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna Kulig

France / Poland 2015

Berlinale Special

Kill Boksoon

by Byun Sung-hyun | with Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Kim Si-A, Esom, Koo Kyo-hwan

South Korea 2023

Berlinale Special | World premiere

Kiss the Future

by Nenad Cicin-Sain

USA / Ireland 2023

Berlinale Special Gala | World premiere | Documentary Form

Laggiù qualcuno mi ama (Massimo Troisi: Somebody Down There Likes Me)

by Mario Martone

Italy 2023

Berlinale Special | World premiere | Documentary Form

Loriots große Trickfilmrevue (Loriot’s Great Cartoon Revue)

by Peter Geyer, Loriot | with Loriot

Germany 2023

Berlinale Special | World premiere | Animation

Love to Love You, Donna Summer

by Roger Ross Williams, Brooklyn Sudano

USA 2023

Berlinale Special | World premiere | Documentary Form

L’ultima notte di Amore (Last Night of Amore)

by Andrea Di Stefano | with Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva

Italy 2022

Berlinale Special Gala | World premiere

#Manhole

by Kazuyoshi Kumakiri | with Yuto Nakajima, Nao, Kento Nagayama

Japan 2023

Berlinale Special | International premiere

Ming On (Mad Fate)

by Soi Cheang | with Lam Ka Tung, Lokman Yeung, Berg Ng, Ng Wing Sze, Chan Charm Man Peter

Hong Kong, China 2022

Berlinale Special | World premiere

Seneca (Seneca – On the Creation of Earthquakes)

by Robert Schwentke | with John Malkovich, Tom Xander, Geraldine Chaplin, Louis Hofmann, Lilith Stangenberg

Germany / Morocco 2022

Berlinale Special Gala | World premiere

She Came to Me

by Rebecca Miller | with Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James, Anne Hathaway

USA 2023

Berlinale Special Gala | World premiere

Sonne und Beton (Sun and Concrete)

by David Wnendt | with Levy Rico Arcos, Vincent Wiemer, Aaron Maldonado-Morales

Germany 2023

Berlinale Special Gala | World premiere

Superpower

by Sean Penn, Aaron Kaufman

USA 2022

Berlinale Special Gala | World premiere | Documentary Form

Talk to Me

by Danny Philippou, Michael Philippou | with Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Miranda Otto

Australia 2022

Berlinale Special | European premiere

TÁR

by Todd Field | with Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer

USA 2022

Berlinale Special Gala | German premiere

Der vermessene Mensch

by Lars Kraume | with Leonard Scheicher, Girley Charlene Jazama, Peter Simonischek, Sven Schelker

Germany 2022

Berlinale Special | World premiere

FOTO DE L’APUNT: Infinity Pool, de Brandon Cronenberg