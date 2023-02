Berlín 2023: “Here”, millor film d’Encounters, amb premis especials per a Lois Patiño i Paul B. Preciado

Le secció Encounters de la Berlinale té el seu propi jurat i els seus propis guardons. El jurat d’Encounters 2023, format per la georgiana Dea Kulumbegashvili, l’italià Paolo Moretti i la grega Angeliki Papoulia, ha atorgat els premis següents:

Millor Film d’Encounters.

Here, de Bas Devos , producció Bèlgica 2023, amb Stefan Gota, Liyo Gong

Sinopsi: L’Stefan, un treballador de la construcció romanès que viu a Brussel·les, és a punt de tornar a casa. Cuina una olla gran de sopa amb restes de la nevera com a regal de comiat per als amics i la família. Quan és a punt de marxar, coneix una noia xinesa belga que treballa en un petit restaurant mentre investiga en el seu doctorat sobre molses. L’atenció al gairebé invisible per part de la noia atura l’Stefan en el seu camí.

Declaració del jurat: Per la capacitat de crear un espai cinematogràfic encantat, on les percepcions sensorials amplien un enfocament narratiu tradicional, convidant l’espectador a experimentar la naturalesa intangible de les relacions humanes (..).



Millor Direcció.

Tatiana Huezo, per

El eco (The Echo / Das Echo), producció Mèxic / Alemanya 2023. Documental. RESSONS.

Sinopsi: Una mare jove corre per un prat de muntanya amb els seus fills i salven una ovella que s’ofegava. Una noia cuida la seva àvia gran amb tanta tendresa que tens ganes de plorar, mentre una altra practica com a professora amb el to de veu just i les nines alineades davant seu com a alumnes voluntaris. Els pares són majoritàriament absents: com a treballadors de la construcció o comerciants, poques vegades comparteixen la vida quotidiana amb les seves famílies. A El Eco, un poble remot del nord de Mèxic, la vida consta de les coses més elementals. Ser nen aquí és una experiència intensa des del primer dia, que implica la natura, els animals i les persones. Però també l’amor, la intimitat, la malaltia i la mort. I l’educació, almenys per a la generació més jove.

Declaració del jurat: Per la suau confiança i l’honestedat intransigent en la direcció, que magnifica tant les poderoses qualitats humanes dels seus protagonistes com la seva connexió amb la natura (..)



Premi Especial del Jurat, ex-aequo:

Samsara, de Lois Patiño, producció Espanya 2023, amb Amid Keomany, Toumor Xiong, Simone Milavanh, Mariam Vuaa Mtego, Juwairiya Idrisa Uwesu. RESSONS.

Comentari del Festival: Laos. Desenes d’adolescents viuen i estudien junts en temples budistes. Un noi travessa el riu cada dia per llegir un text a una dona gran, que li serveix de guia per trobar el camí en el més enllà. Quan la dona mor, el seu esperit comença un viatge sensorial cap a la reencarnació en el seu següent cos. Per completar el viatge, has de deixar-te portar pel so i la llum. En aquesta conversa mantinguda a la frontera entre la vida, la mort i la meditació, Lois Patiño continua la seva exploració de la imatge com una experiència immersiva. Com en una pel·lícula d’Apichatpong Weerasethakul, el cicle del naixement, la mort i la reencarnació coincideix amb l’experiència de mirar. L’acte de veure i explicar històries es converteix en una experiència visionària única que, literalment, condueix l’espectador a una altra dimensió.

Declaració del jurat: Per la capacitat d’embarcar l’espectador en un viatge audiovisual únic i transcendent, que va més enllà de les convencions narratives i explora d’una manera atrevida i agosarada el potencial del mitjà (..)



Orlando, ma biographie politique (Orlando, My Political Biography), de Paul B. Preciado, producció França 2023. Documental. Opera prima.RESSONS.

Comentari del Festival: “Orlando” de Virginia Woolf explica la història d’un noi que creix fins a convertir-se en una dona de 36 anys. Gairebé un segle després de la seva publicació, Paul B. Preciado parla amb Virginia Woolf per dir-li que el personatge de ficció s’ha fet realitat. La transició del cos d’Orlando ara es troba a l’arrel de tots els cossos no binaris i hi ha Orlandos a tot el món. A través de les veus autèntiques d’altres cossos joves en metamorfosi, Preciado recorre les etapes de la seva transformació personal a través d’un viatge poètic en què la vida, l’escriptura, la teoria i la imatge es fonen lliurement en la recerca de la veritat. Cada Orlando, diu, és una persona transgènere que està arriscant la seva vida diàriament mentre es veuen obligats a enfrontar-se a les lleis governamentals, la història i la psiquiatria, així com les nocions tradicionals de la família i el poder de les empreses farmacèutiques multinacionals. Però si “masculí” i “femení” són, en definitiva, ficcions polítiques i socials, “Orlando, ma biographie politique” ens mostra que el canvi ja no és només de gènere, sinó també de poesia, amor i color de pell.

Declaració del jurat: Pel relat en profunditat i sense mediació de l’afirmació de la pròpia identitat, per l’enfocament innovador i multicapa, políticament rigorós però formalment lúdic (..)

FOTO: “Here”.