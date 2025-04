Avui s’anuncia el gruix de la selecció oficial del Festival de Canes 2025

Avui, 10 d’abril, a les 11h, en roda de premsa a París, Iris Knobloch, presidenta del Festival de Canes, i Thierry Frémaux, el delegat general, anunciaran el gruix de la Selecció Oficial de la 78a edició del certamen (que tindrà lloc del 13 al 24 de maig).

En podem seguir la roda de premsa per YouTube (en francès i en anglès), Instagram (en anglès), Facebook (en francès) i TikTok (en francès).

Finalment! Després de setmanes de rumors i especulacions, ha arribat el dia de saber el que es podrà veure al Palau dels Festivals aquest proper mes de maig. El gruix, n’he dit, perquè d’aquí a uns dies, com ve sent habitual aquests darrers anys, s’anunciaran Complements de la Selecció Oficial, que hi afegiran més títols. I convé remarcar que només estem parlant del Festival; ja que la Setmana de la Crítica de Canes anunciarà la seva programació el dilluns que ve, 14 d’abril, i la Quinzena dels Cineastes, l’endemà, dimarts 15 d’abril.