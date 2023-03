Avui es presenta “Un sol radiant” al D’A 2023

“Un sol radiant“, de Mònica Cambra i Ariadna Fortuny, es presenta avui dins de la secció Talents del festival barceloní D’A 2023, amb presència de l’equip artístic.

Protagonitzada per Laia Artigas, Núria Prims, Nunu Sales, Jaume Villalta i Mercè Pons, ens parla de la Mila, que afronta els seus últims dies de vida abans de la fi del món. Alhora, la noieta lluita per comprendre el que això suposa i per mantenir la seva família unida amb la celebració d’una festa pel moment final.

El D’A ens en diu: Mila (Laia Artigas), la seva germana gran (Nunu Sales) i la seva mare (Núria Prims), passen uns dies en una casa de camp, aïllades de sorolls mundans. Tanmateix, es respira en l’ambient una calma cada vegada més tensa, i els nervis estan a flor de pell. Lluny de ser confortables, les mirades, els silencis i les absències revelen la imminència d’un fet irreversible i, per exorcitzar tot això, Mila decideix organitzar una festa que s’anirà convertint, a mesura que s’apropa, en molt més que una simple celebració. I hi afegeix: Aquesta òpera prima, projecte guanyador del D’A Film Lab 2022, es dibuixa com un revers serè, lluminós i eminentment femení de la “Melancolia“, de Lars von Trier, o el “4:44” d’Abel Ferrara, desafiant l’apocalipsi amb l’inconformisme esperançat d’una ànima jove que es nega a desaparèixer.

Segons que informa la UPF, aquest llargmetratge de ficció va sorgir com a treball de fi de grau de la Universitat Pompeu Fabra i, en efecte, és l’òpera prima de Mònica Cambra Domínguez (direcció i muntatge), Ariadna Fortuny Cardona (guió i direcció), Clàudia Garcia de Dios (guió i direcció d’art), Lucía Herrera Pérez (so i muntatge) i Mònica Tort Pallarès (ajudant de so i banda sonora), alumnes de Comunicació Audiovisual de la UPF (promocions 2020 i 2021), juntament amb Belén Puime Bao (producció), alumna de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Santiago de Compostel·la que va fer un curs d’intercanvi a la UPF. La pel·lícula, que ja va rebre la Menció Especial del Jurat al Primer Test, la secció de ‘work in progress’ del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona, es va desenvolupar com a projecte mixt dels itineraris de guió i direcció de TFG, i està tutoritzat per Elena Serra (itinerari de guió) i Gonzalo de Lucas (itinerari de direcció), professors del Departament de Comunicació de la UPF. A més, va participar als tallers UPF-SGAE amb les cineastes Carla Simón, Celia Rico i Carlos Marqués-Marcet.

Mònica Cambra i Ariadna Fortuny, les directores, ja havien dirigit juntes el curtmetratge “Els esvaïts”.

Produïda per Atiende Films, amb la producció executiva a càrrec de Pep Garrido i Xesc Cabot, “Un sol radiant”es va rodar l’estiu del 2021 i s’ha finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona, els ajuntaments de Reus, Cambrils i Sant Boi de Llobregat, i Vermut Miró. A més de la UPF, també ha comptat amb la col·laboració de l’Escola de Cinema de Barcelona, l’Instituto del Cine Canarias i la Universitat de Santiago de Compostel·la.