Avui, dissabte 27, a Canes 2023

Avui s’acaba la 76a edició del Festival de Canes, amb la Gala del Palmarès, presentada per Chiara Mastroianni i en què els jurats de la Càmera d’Or, dels Curtmetratges i dels Llargmetratges faran públics els seus veredictes i personalitats convidades en lliuraran els guardons als vencedors.

És un dia especial en què, sol ser a partir de les 19.00h, es va seguint l’arribada d’artistes al Palau dels Festivals, perquè els que saben que tenen premi hi són i els que no, no hi solen ser, i això permet especular abans d’hora amb qui serà guardonat i qui no. Seguiment: a França, ho poden seguir en directe per France Televisions i per Brut; la resta, ho podem localitzar per internet (a l’Estat Espanyol, per Brut-España).

20.30h: Gala del Palmarès.

Acabat el repartiment de premis, estrena mundial de:

De Peter SOHN, “Elemental“. Durada: 1h42. Producció Estats Units. Guió: John Hoberg, Kat Likkel i Brenda Hsueh. Ens situa a Element City, on el foc, l’aigua, la terra i l’aire són en perfecta harmonia. Hi viuen la Flam, una noia intrèpida i ràpida i de caràcter fort, i en Flack, un nen sentimental i divertit, que més aviat es deixa portar. La seva amistat desafia les creences de la Flam sobre el món en què viuen… Nota: film de cloenda de Canes 2023. Notes: aquest film s’ha afegit a la Selecció Oficial el dia 19.04.2023. Pel·lícula de cloenda de Canes 2023. Enllaç: IMDB. Peter Sohn (Nova York, EUA, 18.10.1977). Peter Sohn es va incorporar a Pixar Animation Studios el setembre del 2000 i va començar a treballar tant en els departaments d’art com d’història per a “Finding Nemo“. Sohn va continuar treballant a “The Incredibles” als departaments d’art, història i animació. També va treballar en l’storyboard de “WALL.E.”. Sohn va debutar com a director amb el curt de Pixar “Partly Cloudy” (2009) i després amb el llarg “The Good Dinosaur” (2015). Sohn també ha posat veu a diversos personatges de films d’animació. | DE: Disney. | EE: 14.07.2023.



Cinema a la Platja.

“Alberto express”, d’Arthur Joffé (1990). Durada: 1h32. Producció França. Plena de tendresa i poesia, una obra eixordadora realitzada a una velocitat vertiginosa, sobre la paternitat, entre Itàlia i França, amb un Sergio Castellitto en un dels seus millors papers, commovedor, tendre i en la més pura tradició de la comèdia italiana.

FOTO DE L’APUNT: Gran Teatre Lumière, de gala, en una edició anterior