Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Dimecres 14 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “Sound of Falling” (©FabianGamper_StudioZentral – Diaphana)

De Mascha SCHILINSKI, “Sound of Falling“ / “In Die Sonne Schauen”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 2h29.

Nota sinòptica: Quatre noies en quatre dècades diferents comparteixen el fet de créixer en una granja rural i semblen estar connectades entre elles.

Amb: Hanna Heckt (Alma), Lea Drinda (Erika), Lena Urzendowsky (Angelika), Laeni Geiseler (Lenka).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FOTO: “Two Prosecutors” (Pyramide).

De Sergei LOZNITSA, “Two Prosecutors“/ “Zwei Staatsanwälte” / “Deux procureurs”.

Producció: França, Països Baixos, Alemanya, Letònia, Romania, Lituània. Any: 2025. Durada: 1h58.

Sinopsi: Unió Soviètica, 1937. Milers de cartes de presoners acusats injustament pel règim són cremades en una cel·la de presó. Contra tot pronòstic, una arriba a la seva destinació, a l’escriptori del fiscal local recentment nomenat, Alexander Kornev. En Kornev brega per conèixer el presoner, víctima d’agents corruptes de la policia secreta, l’NKVD. Bolxevic experimentat i honest, el jove fiscal creu que hi ha un mal funcionament. La seva recerca de justícia el portarà a la Fiscalia General de Moscou. En l’època de les grans purgues estalinistes, és la immersió d’un home en un règim totalitari que no diu el seu nom. Vídeo: Petit fragment.

Amb: Aleksandr Kuznetsov (Kornev), Aleksandr Filippenko (Stepniak i home amb la cama de fusta), Anatoli Beliy (l’adjunt), Vytautas Kaniusonis (governador de la presó).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FORA DE COMPETICIÓ.

FOTO: “Mission: Impossible – The Final Reckoning” (Paramount).

De Christopher McQUARRIE, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” / “Misión imposible: Sentencia final”.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h45.

Sinopsi: L’Ethan Hunt i l’equip de l’IMF continuen la seva recerca de la terrorífica IA coneguda com l’Entitat, que s’ha infiltrat a les xarxes d’intel·ligència de tot el món, amb els governs del món i un misteriós fantasma del passat d’Ethan darrere seu. Acompanyat per nous aliats i armat amb els mitjans per desactivar l’Entitat per sempre, en Hunt està en una cursa contrarellotge per evitar que el món tal com el coneixem canviï per sempre. Tràiler: VO.

Amb: Tom Cruise (Ethan Hunt), Hayley Atwell (Grace), Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis), Esai Morales (Gabriel).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Fora de Competició | En aquest blog, més informació: Fora de Competició i Mitjanit.

TROBADES DEL FESTIVAL.

12.30h, amb Christopher McQuarrie.

15.15h, amb Robert De Niro.

Més informació sobre aquestes trobades: Les trobades del Festival de Canes 2025.

UN CERTAIN REGARD.

FOTO “Promis le Ciel” (©ManekiFilms_Henia Production – Jour2fête).

D’ Erige SEHIRI, “Promis le Ciel” / “Promised Sky”.

Producció: França, Tunísia, Qatar. Any: 2025. Durada: 1h32.

Sinopsi: La Marie, pastora evangelista ivoriana i experiodista, viu a Tunis des de fa deu anys. Moderna i compromesa, allotja a casa seva dones amb una situació fràgil, com la Naney, una jove mare que busca un futur millor, i la Jolie, una estudiant decidida que porta les esperances de la seva família, que s’ha quedat al país, la Costa d’Ívori. Quan les tres dones acullen la Kenza, de 4 anys, una supervivent d’un naufragi, el seu refugi es transforma en una família mixta tendra però incòmoda en un clima social cada cop més preocupant.

Amb: Aïssa Maïga (Marie?), Laëtitia Ky (Jolie?), Déborah Naney (Naney), Sophie Tankou, Estelle Dogbo.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard: Inauguració | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: Todd Haynes.

14.00h Amb motiu del lliurament de la Carrossa d’Or: projecció d’ I’m not there (2007) i, a les 16.15h, diàleg amb Todd Haynes. I, al llarg de la jornada, arranca la Quinzena 2025:

FOTO: “Enzo” (©Les Films de Pierre-Ad Vitam).

De Robin CAMPILLO, “Enzo“.

Producció: França, Bèlgica, Itàlia. Any: 2025. Durada: 1h42.

Sinopsi: Enzo, de 16 anys, desafia les expectatives de la seva família burgesa iniciant un aprenentatge de paleta, un camí allunyat de la vida de prestigi que s’havien imaginat per a ell. A la seva vil·la elegant al sud de França, assolellat, les tensions s’acumulen mentre les preguntes i les pressions implacables pesen sobre el futur i els somnis d’Enzo. A les obres, però, en Vlad, un carismàtic col·lega ucraïnès, sacseja el món d’Enzo i obre la porta a possibilitats inesperades…

Amb: Eloy Pohu (Enzo), Maksym Slivinskyi (Vlad), Pierfrancesco Favino (Paolo), Elodie Bouchez (Marion).

Guió: Laurent Cantet, Robin Campillo, Gilles Marchand. Muntatge: Robin Campillo. Fotografia: Jeanne Lapoirie.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025: Inauguració | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

FOTO: “L’intérêt d’Adam” (Memento).

De Laura WANDEL, “L’intérêt d’Adam” / “Adam’s Sake”.

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 1h13.

Nota sinòptica: El maltractament que pateix un infant de quatre anys. Sinopsi: Per decisió judicial, l’Adam, de 4 anys, que pateix desnutrició, és ingressat a l’hospital. La Lucy, la cap d’infermera pediàtrica, permet que la Rebecca, la mare de l’Adam, es quedi a prop del seu fill malgrat el temps de visita estrictament limitat pel jutge. Quan la Rebecca es torna tossuda i es nega a deixar l’Adam, les coses es compliquen. En interès del nen, la Lucy farà tot el possible per ajudar aquesta mare en dificultats.

Amb: Léa Drucker (Lucy), Anamaria Vartolomei (Rebecca), Alex Descas (Naïm), Jules Delsart (Adam).

A Canes: Setmana de la Crítica 2025 – Sessió Especial: Film d’Inauguració | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

FOTO: “Rietland” (The Jokers Films).

De Sven BRESSER, “Rietland” / “Reedland”.

Producció: Països Baixos, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h50. Òpera prima.

Sinopsi: Quan descobreix el cos sense vida d’una noia jove a les seves terres, en Johan, pagès solitari, queda aclaparat per una estranya sensació. Mentre cuida de la seva néta, emprèn la recerca de la veritat, decidit a aclarir aquesta tragèdia. Però el mal de vegades s’amaga darrere de les aparences més ordinàries….

Amb: Gerrit Knobbe (Johan), Loïs Reinders (Dana).

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

ACID CANNES.

FOTO: “L’aventura” (Arizona Distribution).

De Sophie LETOURNEUR, “L’aventura“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h40.

Gènere: Comèdia. Nota sinòptica: Segona part de la trilogia de (des)aventures de la parella Sophie i Jean-Philippe, començada amb Voyages en Itàlie, retrobant-los, ara a Sardenya i Còrsega, però en aquesta ocasió acompanyats de vacances pels seus dos fills petits.

Amb: Sophie Letourneur (Sophie), Philippe Katerine (Jean-Philippe).

A Canes: ACID CANNES 2025. En aquest blog, més informació: ACID.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “Yi Yi” (Festival de Canes).

D’ Edward YANG, “Yi Yi“.

Producció: Taiwan, Japó. Any: 2000. Durada: 2h53.

Sinopsi: la família Jian, una família típica de classe mitjana, viu a Taipei. La seva vida és vista des de tres punts de vista: la del pare NJ (soci d’una empresa de maquinari informàtic que ha obtingut grans beneficis però que aviat farà fallida si no canvia de direcció, està insatisfet amb la feina i dubtós pel retrobament d’un antic amor), la de la filla adolescent Ting-Ting (que s’embolicarà en un amor a tres bandes), i la del nen Yang-Yang (que presenta problemes a l’escola). Tots tres, mentre la mare, Min-Min, està absent buscant suport espiritual (per tal de superar la seva crisi existencial), han de conviure amb la sogra de NJ que està en coma. Les coses comencen a anar malament per als Jian el dia que el germà de Min-Min, l’A-Di, es casa. És el dia que la mare de Min-Min pateix un ictus i la porten a l’hospital. També és el dia que en NJ coneix la Sherry, la seva estimada de la infància, una dona casada que no ha vist en vint anys. S’hi repassa la vida humana començant amb la visió del matrimoni fin a les exèquies. El retrat de la vida que es fa a la pel·lícula es va fixant en cadascun dels protagonistes d’un cap a l’altre.

Amb: Wu Nien-jen, Issey Ogata, Elaine Jin Yan-Ling, Kelly Lee, Jonathan Chang, Hsi-Sheng Chen, Su-Yun Ko.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades – Film d’inauguració de Canes Classics 2025. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “David Lynch, une énigme à Hollywood” (Festival de Canes).

De Stéphane GHEZ, “David Lynch, une énigme à Hollywood“.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h02.

Sinopsi: Creador de llibertat absoluta, David Lynch ha construït la seva obra com un enigma a desxifrar entre el somni i la realitat. Director de culte des de les seves primeres pel·lícules –Eraserhead, Elephant Man, Blue Velvet–, Lynch va canviar per sempre el món de la televisió amb la seva sèrie Twin Peaks, abans d’abordar les mentides de Hollywood a Mulholland Drive. Resseguint la vida del cineasta més influent de la seva generació, aquest documental explora el significat ocult d’una filmografia implacablement consistent i s’endinsa sota la superfície fosca i abundant del somni americà. Vídeo: Tast.

Amb: Bernard Gabay (narrador), David Lynch (imatges d’arxiu), Kyle MacLachlan, Laura Dern, Isabella Rossellini, Jack Fisk, Mel Brooks (imatges d’arxiu), Dino De Laurentiis (imatges d’arxiu).

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre cinema. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: Quentin Tarantino (© Alamy – Far Out Magazine)

Cineasta-cinèfil, un dels més actius, guionista de cinema (el seu Reflexions sobre cinema és una meravella), guanyador de la Palma d’Or amb Pulp Fiction, president del jurat el 2004, Quentin Tarantino és aquest any el convidat d’honor de Cannes Classics. Vindrà a compartir la seva passió per George Sherman projectant dos dels seus westerns fets per a Universal Pictures, un dels seus períodes més creatius. El debat amb QT serà moderat pel crític i documentalista Elvis Mitchell.

FOTO: “Comanche Territory” (Festival de Canes).

De George SHERMAN, “Comanche Territory” / “Orgullo de comanche” / “Sur le territoire des comanches” / “Pelle di bronzo”

Producció: EUA. Any: 1950. Durada: 1h16.

Sinopsi: Un tractat indi impedeix que els colons estableixin campaments en territori comanxe, però s’hi ha trobat plata i el govern hi ha enviat en Jim Bowie (Macdonald Carey) i en Dan’l Seeger (Will Geer) a negociar un nou tractat per permetre l’extracció del metall preciós. En Bowie aviat descobreix que els colons estan planejant una incursió contra els comanxe, tot instigat per la propietària del saloon Katie Howard (Maureen O’Hara) i el seu germà corrupte Stacey (Charles Drake). La Katie s’enamora d’en Bowie i es torna honesta, però potser és massa tard per evitar una altra guerra índia.

Amb: Maureen O’Hara, Macdonald Carey, Will Geer, Charles Drake, Pedro de Cordoba, Ian MacDonald, Rick Vallin, Parley Baer.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Homenatges. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “Red Canyon” (Festival de Canes).

De George SHERMAN, “Red Canyon” / “Huracán” / “Le Mustang noir” / “Figlio del delitto”.

Producció: EUA. Any: 1949. Durada: 1h22.

Sinopsi: La trama gira al voltant de Black Velvet, un semental salvatge que corre desenfrenadament per la corral. Dues persones, el dolent reformat Lin Sloan (Howard Duff) i la filla d’un granger, Lucy Bostel (Ann Blyth), pensen que el poden domesticar. En el procés, es domestiquen mútuament..

Amb: Ann Blyth, Howard Duff, George Brent, Edgar Buchanan.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Homenatges. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “Hard Boiled” (Festival de Canes).

De John WOO, “Hard Boiled” / ”À toute épreuve”

Producció: Hong Kong. Any: 1992. Durada: 2h08.

Sinopsi: Un policia que perd el seu company en un tiroteig amb traficants d’armes s’embarca en una missió per agafar-los. Per tal d’apropar-se als líders de la xarxa, uneix forces amb un agent de policia encobert que treballa com a sicari. Estan recorrent a tots els mètodes de força excessiva per trobar-los.

Amb: Chow Yun-Fat, Tony Leung, Anthony Wong, Teresa Mo, Philip Chan, Phillip Kwok.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja. En aquest blog, més informació: La Cinef.

***

FOTO DE L’APUNT: “Mission: Impossible – The Final Reckoning” (Paramount)