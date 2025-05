Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Dimarts 13 de maig, a Canes 2025.

CANES I EL FESTIVAL AMB UCRAÏNA.

FOTO: “À 2000 mètres d’Andriivka” (© Mstyslav Chernov – Festival de Canes)

Zelensky d’Yves Jeuland, Lisa Vapné i Ariane Chemin; Notre Guerre, un film de Bernard-Henri Lévy, dirigida per Bernard-Henri Lévy i Marc Roussel; À 2000 mètres d’Andriivka, de Mstyslav Chernov.

Més informació sobre aquestes pel·lícules i la iniciativa, en aquest blog: Canes i el Festival amb Ucraïna.

CANNES CLASSICS. Pre-inauguració de Canes 2025.

FOTO: “La quimera de l’or” (Festival de Canes)

De Charles CHAPLIN, “La quimera de l’or” / “The Gold Rush” / “La quimera del oro” / “La ruée vers l’or” / “La febbre dell’oro”.

Producció: EUA. Any: 1925. Durada: 1h28.

Sinopsi: Klondike, finals del segle XIX. Els aventurers van a la recerca de vetes d’or a les muntanyes nevades. Entre ells, un homenet que porta barret i bastó es refugia un dia de tempesta en una cabana remota on coneix dos altres cercadors d’or. Tornant a la ciutat amb les mans buides, el petit home coneix la Georgia, de qui s’enamora.

Amb: Charlie Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Henry Bergman, Georgia Hale.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades – Film de preinauguració de Cannes Classics 2025. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: Entrada al Palau de Festivals de Canes (©Mathilde Petit-Boh – Festival de Canes)

19.15h. Cerimònia d’inauguració de Canes 2025. Desfilada d’estrelles prèvia, arribant al Palau dels Festivals i enfilant-ne les escales, donant pas a la cerimònia conduïda per Laurent Lafitte i al decurs de la qual es presentarà el Jurat, presidit per Juliette Binoche, i Robert De Niro rebrà la Palma d’Or Honorífica, declarant oberta la 78a edició del certamen. Tot seguit tindrà lloc la primera projecció:

FORA DE COMPETICIÓ.

FOTO: “Partir un jour” (© 2025 Topshot Films – Les Films du Worso – Pathé Films – France 3 Cinéma – Pathé Films).

D’Amélie BONNIN, “Partir un jour” / “Leave One Day”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h34. Òpera prima.

Gènere: Comèdia agredolça.

Sinopsi: Just quan la Cécile anava a obrir el seu propi restaurant gastronòmic a París i a realitzar finalment el seu somni, ha de tornar desastrosament al seu poble natal perquè son pare ha tingut un infart. Lluny del renou de la vida urbana, recupera per casualitat el seu amor d’infantesa, en Raphaël; els seus records ressorgeixen llavors i les seves certeses vacil·len…. Tràiler: VOSA.

Amb: Juliette Armanet (Cécile), Bastien Bouillon (Raphaël), François Rollin (Gérard), Dominique Blanc (FanFan), Tewfik Jallab (Sofiane).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Fora de Competició | En aquest blog, més informació: Fora de Competició i Mitjanit.

I tot comença a rodar:

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “A Hidden Life” (UGC)

De Terrence MALICK, “A Hidden Life” / “Vida oculta” / “Une vie cachée” / “La vita nascosta”.

Producció: Anglaterra, Alemanya, Estats Units. Any: 2019. Durada: 2h54.

Sinopsi: En Franz Jägerstätter, un camperol austríac, es nega a lluitar al costat dels nazis. Declarat culpable de traïció pel règim de Hitler, s’enfronta a la pena de mort. Però impulsat per la seva fe indestructible i l’amor per la seva dona, Fani, i els seus fills, en Franz continua sent un home lliure. Nota: La commovedora història de l’objector de consciència austríac Franz Jägerstätter, magnificada pel guardonat director de Canes Terrence Malick. Pel·lícula seleccionada a la competició del Festival de Cinema de Canes 2019.

Amb: August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, Karin Neuhäuser, Tobias Moretti, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Franz Rogowski.

En aquest blog, més informació: Platja.

***

FOTO DE L’APUNT: “Partir un jour” (© 2025 Topshot Films – Les Films du Worso – Pathé Films – France 3 Cinéma – Pathé Films)