Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Dijous 15 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “Sirât” (Pyramide).

D’Óliver LAXE, “Sirât”.

Producció: Catalunya, Espanya, França. Any: 2025. Durada: 2h.

Sinopsi: Al Marroc, al massís desèrtic del Saghro, un pare (Sergi López) i el seu fill arriben a una rave remota a les muntanyes del sud del Marroc. Busquen la Marina —filla i germana—, que va desaparèixer fa uns mesos durant una d’aquestes festes interminables. Immersos en la música electrònica i en una llibertat crua que els és aliena, en distribueixen incansablement la foto. L’esperança s’esvaeix, però persisteixen i segueixen un grup de ravers fins a una última festa al desert. A mesura que s’endinsen en la immensitat ardent, el viatge els confronta amb els seus propis límits. Tràiler: VO.

Amb: Sergi López (el pare), Bruno Núñez (el fill), Jade Oukid (Jade), Tonin Janvier (Tonin), Richard Bellamy (Bigui), Stefania Gadda (Stef), Joshua Liam Henderson (Josh).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, també: Sergi López tornarà al Festival de Canes!

FOTO: “Dossier 137” (©Fanny Degouville – Haut et Court).

De Dominik MOLL, “Dossier 137“ / “Case 137”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h55.

Sinopsi: Aparentment, el dossier 137 és un cas com tants d’altres per a la Stéphanie, investigadora de l’IGPN, la policia dels policies. Una manifestació tensa, un jove ferit per un tret d’LBD, circumstàncies a aclarir per a establir-ne la responsabilitat. Però un element inesperat torbarà la Stéphanie, per a qui el dossier 137 passarà a ser més que un simple número.

Amb: Léa Drucker (Stéphanie), Yoann Blanc, Antonia Buresi, Kévin Debonne, Jonathan Turnbull (Benoit Guérini), Mathilde Roehrich (Carole Delarue), Guslagie Malanda (Alicia Mady), Stanislas Merhar (Jérémy).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “Amrum” (Festival de Canes)

De Fatih AKIN, “Amrum“ / “Une enfance allemande Île d’Amrum, 1945”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h33.

Sinopsi: Illa d’Amrum, primavera de 1945. En els darrers dies de la guerra, en Nanning, de 12 anys, s’enfronta al mar traïdor per caçar foques, va a pescar de nit i treballa a la granja propera per ajudar la seva mare a alimentar la família. Malgrat les dificultats, la vida a la bonica i ventosa illa gairebé sembla el paradís. Però quan finalment arriba la pau, revela una amenaça més profunda: l’enemic és molt més a prop del que s’imaginava. Vídeo: Tràiler.

Amb: Diane Kruger (Tessa Bendixen), Jasper Billerbeck (Nanning), Matthias Schweighöfer (Theo), Laura Tonke (Hille Hagener), Lisa Hagmeister (tia Ena), Kian Köppke (Hermann).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “Qui brille au combat” (Festival de Canes) .

De Joséphine JAPY, “Qui brille au combat” / “The Wonderers”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h36. Òpera prima.

Sinopsi: La família Roussier viu en un equilibri fràgil al voltant de Bertille, la germana petita, que té una discapacitat greu amb un diagnòstic incert. Els pares Madeleine i Gilles, i la seva germana Marion, afronten com poden les exigències i els dubtes que envolten aquest nen extraordinari que podria morir en qualsevol moment. Quin futur espera aquesta parella i la Marion, que ha crescut massa ràpid per culpa de la responsabilitat de la seva germana? Quan es fa un nou diagnòstic, sorgeix un nou horitzó…

Amb: Mélanie Laurent (Madeleine), Pierre-Yves Cardinal (Gilles), Sarah Pachoud (Bertille), Angelina Woreth (Marion), Félix Kysyl (Thomas), Joséphine Japy.

A Canes: Festival de Canes – Sessions Especials 2025

CINEMA DE MITJANIT.

FOTO: “Dalloway” (© Zhou Yuchao – Gaumont).

De Yann GOZLAN, “Dalloway” / “The Residence”.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: La Clarissa, una novel·lista que s’ha quedat curta d’inspiració, entra a una prestigiosa residència artística d’última generació. En la Dalloway, la seva assistent virtual, troba suport i fins i tot una confident que l’ajuda a escriure. Però de mica en mica, la Clarissa es va incomodant amb el comportament cada cop més intrusiu d’aquesta seva IA, cosa que empitjora amb els advertiments conspiratoris d’un altre resident, en Mathias, sobre els veritables motius darrere de la residència i el finançador de la seva empresa tecnològica. Sentint-se observada, la Clarissa inicia en secret una investigació per descobrir les veritables intencions dels seus amfitrions. Amenaça real o deliri paranoic?

Amb: Cécile de France (Clarissa), Mylène Farmer (la veu de Dalloway), Lars Mikkelsen (Jim Perrier), Anna Mouglalis,(Anne Dewinter). Informació: La veu de la IA és la de la icona musical francesa Mylène Farmer.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions de Mitjanit

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “La misteriosa mirada del flamenco” (Arizona Distribution)

De Diego CÉSPEDES, “La misteriosa mirada del flamenco” / “The Mysterious Gaze Of The Flamingo” / “Le Mystérieux regard du flamand rose”.

Producció: Xile, França, Espanya, Bèlgica, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h44. Òpera prima.

Sinopsi: Principis dels anys vuitanta, al desert xilè. La Lidia, d’onze anys, creix en una família ‘queer’ extravagant i afectuosa que troba refugi en un cabaret als afores d’una ciutat minera accidentada i polsosa. Quan una malaltia misteriosa i mortal comença a estendre’s —es rumoreja que es transmet amb una simple mirada, quan un home s’enamora d’un altre—, la comunitat es converteix ràpidament en objecte de pors i fantasies col·lectives. El seu estimat, tendre i maternal germà Alexo, un homosexual obès, de 28 anys, i les seves amigues transformistes són culpats de ser-ne portadors i la gent del poble els ataca. La Lidia ha d’enfrontar aquest mite homofòbic per protegir la seva única família. En aquest western modern, la Lidia s’embarca doncs en una recerca de venjança en un món consumit per l’odi i la intolerància, alhora que la família esdevé el seu únic refugi, i l’amor, potser, el perill més gran.

Amb: Tamara Cortés, Matías Catalán (Flamenco), Paula Dinamarca, Claudia Cabezas, Luis Dubó, Alfredo Castro, Andrés Almeida, Felipe Ríos,

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard

FOTO: “A Pale View of Hills” (Festival de Canes).

De Kei ISHIKAWA, “A Pale View of Hills” / “Tōi Yama-nami No Hikari” (“遠い山なみの光”).

Producció: Japó, Anglaterra, Polònia, Singapur. Any: 2025. Durada: 2h03.

Sinopsi: Regne Unit, 1982. Una noia anglo-japonesa es proposa escriure un llibre sobre la vida de la seva mare, l’Etsuko, marcada pels anys de la postguerra a Nagasaki i perseguida pel suïcidi de la seva filla gran. L’Etsuko comença la seva història amb records de trenta anys enrere, durant el seu primer embaràs, quan va fer amistat amb la més solitària de les seves veïnes, la Sachiko, una jove vídua que criava la seva filla sola. A mesura que avancen les discussions, l’escriptora nota una certa discordància en els records de la seva mare… els fantasmes del seu passat encara semblen allà: silenciosos, però tenaços.

Amb: Suzu Hirose (Etsuko, als anys cinquanta), Fumi Nikaidô (Sachiko), Yoh Yoshida (Etsuko, als anys vuitanta), Camilla Aiko (Niki).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “La mort n’existe pas” (© Embuscade Films).

De Félix DUFOUR-LAPERRIÈRE, “La mort n’existe pas” / “Death Doesn’t Exist”.

Producció: Quebec, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h12.

Sinopsi: Després d’un atemptat armat fracassat contra propietaris rics, en el transcurs del qual abandona els seus companys, l’Hélène fuig a bosc. La Manon, la seva amiga i còmplice durant l’atac, torna per a turmentar-la. Juntes, revisen la tria impossible entre la violència i la inacció, en un món en plena metamorfosi.

Pel·lícula d’animació amb les veus de: Zeneb Blanchet (Hélène), Karelle Tremblay (Manon), Mattis Savard-Verhoeven (Marc), Barbara Ulrich (la vella dama), Françoise L (l’infant), Irène Dufour.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025

FOTO: “Brand New Landscape” (Luxbox).

De Yuiga DANZUKA, “Brand New Landscape” / “見はらし世代”.

Producció: Japó. Any: 2025. Durada: 1h55. Òpera prima.

Sinopsi: En Ren és un noi que lliura orquídies per a ocasions festives. Després que la seva mare se suïcidés a la seva infància, es va distanciar del pare, un dissenyador de paisatges. Ara, en Ren passa els dies conduint per Tòquio per fer lliuraments. Un dia, mentre descansa en un parc, veu persones sense llar obligades a marxar per la remodelació, cosa que li recorda quan el seu pare va ajudar a construir un complex comercial a Shibuya. Més tard, mentre lliura flors a una galeria que acull una exposició de son pare, en Ren se’l troba, inesperadament. L’home ha tingut èxit i sembla que no ha canviat, encara centrat en la feina, separat de la família. Amb l’esperança de refer la família trencada, en Ren parla amb la seva germana, l’Emi, però ella li respon fredament: “El passat ja no importa”, mentre es prepara per al matrimoni. Turmentat per la distància a la seva família, en Ren recorda una àrea de servei on van compartir un àpat abans de la mort de la seva mare. Hi porta el pare i l’Emi, amb l’esperança de retrobar-se. Comença la seva última nit com a família de quatre.

Amb: Kurosaki Kodai (Takano Ren), Endô Kenichi (Takano Hajime), Igawa Haruka (Takano Yumiko), Kiryu Mai (Takano Emi), Kikuchi Akiko (Maki).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025

FOTO: “L’Engloutie” (Le Group Ouest).

De Louise HÉMON, “L’Engloutie“ / “The Girl in the Snow”

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h38. Òpera prima.

Sinopsi: 1899. Alts Alps.“Soudain” és un llogaret enfilat a les altures vertiginoses d’una muntanya remota. En una nit de tempesta, els seus habitants veuen que els arriba l’Aimée, la seva primera mestra, republicana i laica, que es quedarà a l’hivern per ensenyar a un grapat de nens. Malgrat la desconfiança que percep en l’aire gelat, la jove s’incorpora a poc a poc a la vida de la comunitat, decidida a posar llum a les seves creences fosques. Però els rituals i llegendes que descobreix aviat comencen a perseguir les seves nits. A mesura que masses de neu cobreixen la muntanya, l’Aimée s’apropa a l’Enoch i en Pépin, dos amics la sensualitat dels quals capta totes les seves mirades. És aleshores que el vell Júpiter, ancià del poble, trenca la pipa. El seu fèretre l’enganxen al terrat de l’escola, perquè el terra estava massa gelat per enterrar-lo allà. Mentre l’ambient és de dol, el creixent desig d’Aimée pels joves del poble l’engoleix de sobte…

Amb: Galatea Bellugi (Aimée), Matthieu Lucci (Enoch), Samuel Kircher (Pépin), Sharif Andoura (un dels pares).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

FOTO: “Left-handed Girl” (Le Pacte).

De Shih-Ching TSOU, “Left-Handed Girl“.

Producció: Taiwan, França, EUA, Anglaterra. Any: 2025. Durada: 1h48.

Sinopsi: Una mare soltera i les seves dues filles tornen a Taipei després de diversos anys de viure al camp per obrir un estand en un mercat nocturn animat. Cadascuna a la seva manera s’haurà d’adaptar a aquest nou entorn per arribar a final de mes i aconseguir mantenir la unitat familiar. Tres generacions de secrets familiars comencen a desvelar-se després que el seu avi, tradicional, li digui a la filla petita, que és esquerrana, que no faci servir mai la seva “mà del dimoni”.

Amb: Janel Tsai (Shu-Fen), Nina Ye (I-Jing), Ma Shih-yuan (I-Ann), Brando (Teng-Hui) Huang, Akio Chen, Xin-Yan Chao.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025

ACID CANNES.

FOTO: “Put your soul on your hand and walk” (ACID CANNES).

De Sepideh FARSI, “Put your soul on your hand and walk”.

Producció: França, Palestina, Iran. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: Aquesta pel·lícula és una finestra, oberta pel miracle d’una trobada amb la Fatem, que em va permetre veure fragments de la massacre en curs de palestins. La Fatem es va convertir en els meus ulls a Gaza, i jo en un enllaç entre ella i el món exterior. Vam mantenir aquesta línia de vida durant gairebé un any. Els fragments de píxels i sons intercanviats entre nosaltres es van convertir en la pel·lícula que és aquí.

Nota de trista actualitat (18.04.2025): La fotoperiodista palestina Fatima Hassouna és assassinada per Israel l’endemà que el documentari on participa sigui seleccionat a Canes (‘Vilaweb’). En aquest blog: Israel mata la fotoperiodista palestina Fatma Hassona l’endemà de ser notícia de Canes. Necrològica també: «Fatma Hassona, Les yeux de Gaza» par Sepideh Farsi. Fatima Hassona era la ‘Fatem’.

Documental.

A Canes: ACID CANNES 2025.

FOTO: “La Couleuvre Noire” (ACID CANNES).

D’ Aurélien VERNHES-LERMUSIAUX, “La Couleuvre Noire” / “Culebra negra” / “The Black Snake”.

Producció: França, Colòmbia, Brasil. Any: 2025. Durada: 1h25.

Sinopsi: Després d’haver-ne estat fora durant anys, en Ciro torna al desert colombià de la Tatacoa quan s’assabenta que la seva mare s’està morint. En aquesta terra, sublim i hostil alhora, on la seva família ha viscut durant generacions, s’ha d’enfrontar al seu pare, un amic de la infància que s’ha convertit en un ambiciós empresari, i a la seva estimada de la infància, amb qui va tenir una filla que mai ha conegut. Malgrat les tensions, en Ciro acompanya el seu pare al desert per enterrar la mare. Aquest viatge angoixant li recordarà sentiments oblidats i l’incitarà a decidir sobre el seu futur…

Amb: Alexis Tafur (Ciro), Miguel Ángel Viera (Alirio), Angela Rodríguez (Ana), Laura Valentina Quintero, Virgelina Gil.

A Canes: ACID CANNES 2025.

FOTO: “A Light That Never Goes Out” (ACID CANNES).

De Lauri-Matti PARPPEI, “A Light That Never Goes Out” / “Jossain on valo joka ei sammu”.

Producció: Finlàndia, Noruega. Any: 2025. Durada: 1h48.

Sinopsi: En Pauli, flautista clàssic de 27 anys, torna a viure amb els seus pares en un petit poble després del seu intent de suïcidi. Es retroba amb l’Iiris, antiga companya de classe, que intenta convèncer-lo perquè toqui música experimental extrema amb ella. En Pauli, que sempre ha buscat la perfecció, se sent atret per la seva energia caòtica i comença a trobar esperança i consol en els estranys experiments sonors i en un nou tipus d’amistat.

Amb: Samuel Kujala (Pauli), Anna Rosaliina Kauno, Camille Auer, Kaisa-Leena Koskenkorva.

A Canes: ACID CANNES 2025.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “La paga” (Festival de Canes).

De Ciro DURÁN, “La paga” / “The Wage”.

Producció: Colòmbia, Veneçuela. Any: 1962. Durada: 1h03.

Sinopsi: Als Andes, un camperol treballa la terra en condicions d’explotació per assegurar la supervivència de la seva família. El seu fill està malalt, la seva dona està embarassada i reprodueix en si mateix la violència que l’envolta. Sense diners per pagar l’atenció mèdica, s’emborratxar una nit i l’arresten. A la presó, en un atac de ràbia, es rebel·la contra el líder polític del poble de l’única manera que pot. “La Paga” va ser una obra pionera del cinema social i polític a l’Amèrica Llatina, influenciada pel neorealisme italià i el cinema soviètic. Inspirada en els records d’infantesa del director, la pel·lícula denuncia l’explotació de la pagesia.

Amb: Alberto Álvarez, María Escalona Rafael Briceño, Paco De La Riera, Eduardo Frank, Herman Lejter, Eduardo Mancera, Aníbal Rivero.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

FOTO: “Saïd Effendi” (Festival de Canes)

De Kameran HOSNI, “Saïd Effendi“.

Producció: Iraq. Any: 1956. Durada: 1h31.

Sinopsi: A la dècada del 1950, Saïd Effendi, un mestre d’escola, es va mudar amb la família a una casa nova en un barri popular de Bagdad, després de ser obligat a abandonar l’antiga llar pel propietari. A la seva nova residència, s’enfronta a tensions socials amb el veí, l’Abdullah el sabater, sobretot a causa dels conflictes entre els seus fills, cosa que deteriora les relacions entre ambdues famílies. A mesura que els problemes s’agreugen, en Saïd s’enfronta a un repte descoratjador: trobar un equilibri entre criar els seus fills i mantenir bones relacions amb els veïns, sense recórrer a la violència.

Amb: Youssef El Ani, Sousan Husni, Abdel Wahid Taha, Jaafar Al-Saadi, Zainab.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

FOTO: “Being Bo Widerberg” (Festival de Canes).

De Jon ASP i Mattias NOHRBORG, “Being Bo Widerberg” / “I huvudet på Bo”.

Producció: Suècia. Any: 2024. Durada: 1h45.

Sinopsi: De Malmö a Estocolm, passant per Canes i Nova York, la història d’un director inflexible que, a l’ombra d’Ingmar Bergman, es va convertir en el cineasta més influent de Suècia. Més que un documental sobre una vida i una obra, Being Bo Widerberg és, sobretot, una gran pel·lícula sobre la història del cinema i sobre la creació. Vídeo: Tast.

Amb: Bo Widerberg (imatges d’arxiu), Roy Andersson, Thommy Berggren, Kalle Boman, Pia Degermark, Evabritt Strandberg, Jan Troell, Stellan Skarsgård, Lars von Trier.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre cinema.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “Les mauvais coups” (Festival de Canes).

De François LETERRIER, “Les mauvais coups” / “Naked Autumn” / “Los malos golpes” / “I cattivi colpi“.

Producció: França. Any: 1961. Durada: 1h38.

Sinopsi: En Milan és un expilot de Fórmula 1 que ara viu amb la seva dona Roberte en un petit poble rural. Però no està satisfet, així que la Roberte fomenta una aventura entre ell i una noia anomenada Helene. En Milan no es decideix i finalment arriba la tragèdia. Aleshores, en Milan torna a pilotar a la Fórmula 1. Nota: Una presentació de Pathé. Restauració en 4K, a partir dels negatius originals. Treball realitzat al laboratori L’Image Retrouvée (París-Bolonya), amb el suport del CNC. Amb la presència de Sophie Seydoux, presidenta de la Fundació Jérôme Seydoux-Pathé.

Amb: Simone Signoret, Reginald Kernan, Alexandra Stewart, Marcello Pagliero, Serge Rousseau, José Luis de Vilallonga.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja.

FOTO DE L’APUNT: “Sirât” (Pyramide).