Arriba a FilminCat “Valenciana”, de Jordi Núñez

Quan escric aquest apunt (13.02.2025) falten 14 hores perquè arribi a FilminCat “Valenciana”, de Jordi Núñez.

Protagonitzada per la doble guanyadora de premis Gaudí Ángela Cervantes (“La maternal”, “Chavalas”), Tània Fortea (“El que sabem”) i la debutant Conchi Espejo, “Valenciana”, dirigida per Jordi Núñez (“El que sabem“), que ha adaptat l’obra teatral homònima de Jordi Casanovas, s’ambienta a començament dels anys 90, quan, després d’anys d’eufòria, modernització i projecció internacional, el país s’enfronta a una gran crisi econòmica i de valors. Tres joves amigues, que es van conèixer mentre estudiaven periodisme, veuen com les seves vides se separen alhora que la crisi creix. La Valeria, comença la investigació de la seva pròpia identitat a les discoteques de la ‘Ruta Destroy’. L’Ana cobreix el crim més traumàtic de la història d’Espanya per a la televisió valenciana. I l’Encarna dirigeix ​​la campanya de comunicació d’un jove polític que marcarà un canvi de paradigma al territori valencià. Totes tres es veuran seduïdes per diferents nivells de corrupció, posant a prova la seva integritat, dignitat i ètica. Un viatge al llarg de 10 anys, mitjançant una història d’amistat, música electrònica, televisió i por contemporanis. Un viatge a un passat recent que ens permet una relectura del present immediat…

Tràiler:

Enllaços: Imdb, Filmaffinity. En aquest blog: Jordi Núñez presentarà “Valenciana” al festival de Mallorca. Recull d’articles sobre la pel·lícula: Altres veus.

Festivals: Atlàntida 2024 – Secció Oficial Espanyola | Cinema Jove 2024 (Premi del Públic) | Som Cinema 2024 |

Distribuïdora i estrena als cines, D Valenciana: Caràcter Films. EE: 14.10.2024. Informació ICAA: Valenciana.