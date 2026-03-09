Aquesta setmana (9-15 març), als cineclubs…

Més enllà dels cines de referència, que ens porten les pel·lícules d’autor (Truffaut -de Girona-, CineCiutat -de Palma-, Verdi o Renoir F. -de Barcelona, per esmentar-ne només dos-, Babel -de València-, CineBaix -de Sant Feliu de Llobregat-, Castillet -de Perpinyà-, etc.), hi ha els cineclubs, que estenen, difonen, promouen la cultura cinematogràfica pertot el territori.
Fins ara, en aquest blog, “Club 7 Cinema”, he mirat de fer present la realitat cineclubista de casa nostra, centrant-me especialment en la del Cineclub Garbí, de Malgrat -que és el del meu poble i al qual tinc un vincle de fa molts anys- i en la del Cineclub Adler, de Lloret -que em cau ben a la vora i el porten apreciats amics cinèfils, a més que, amb Lloret també tinc una relació especial, des que hi vaig estar menant durant 15 anys el programa cinematogràfic “Club 7”, a Nova Ràdio Lloret-. Fa temps que rumio com podria parlar, també, d’altres cineclubs. I és així que enguany ja he parat atenció a la programació del Cineclub Akira, de Sant Pol, i, en certa manera, a la del Cineclub Bescanó.
Amb aquest apunt (que, deixeu-m’ho dir, és més una declaració d’intencions que no pas encara un compromís setmanal), em faig ressò de l’oferta per a aquesta setmana d’uns quants (només uns quants) cineclubs. Ja m’agradaria que fos de tots; però les dimensions de l’apunt tampoc poden ser excessivament grans (prou temps que ja m’agafa editar-lo) i, per altra banda, no totes aquestes entitats cinematogràfiques disposen de web o de mecanismes de difusió a les xarxes que m’ho posin fàcil.
Divendres, 13 de març de 2026, 20h.
De Kleber MENDONÇA FILHO, O agente segreto — El agente secreto
Ficció sobre un mestre atrapat en l’agitació política dels últims anys de la dictadura militar brasilera, premiadíssima al Festival de Canes, als Globus d’Or, als Independent Spirit Awards, nominada a 4 Oscar (entre les quals, millors Pel·lícula, Actor i Pel·lícula Internacional) i als BAFTA… té en la interpretació de l’actor Wagner Moura el valor unànimement més destacat.
Més informació: Fitxa de la pel·lícula.
Dimarts, 10 de març de 2026 i dijous 12 de març de 2026, 20.30h i 22.30h, als Moix Negre Cinemes.
D’ Ido FLUK, Köln 75.
La història real de Vera Brandes, líder adolescent de l’escena musical de Colònia dels anys 70, que ho va arriscar tot per organitzar el millor concert en solitari de la història de la música: el mític Köln Concert de Keith Jarrett.
Més informació: En aquest blog, recull d’articles sobre la pel·lícula | Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Ciutadella.
Dimarts, 10 de març, i dijous, 12 de març de 2026, 20.30h.
De Gabriel MASCARO, O Último Azul — El sendero azul.
En un futur proper, les persones grans hauran de traslladar-se a colònies remotes de jubilació perquè les generacions més joves puguin fer la seva feina sense molèsties. La Tereza, de 77 anys, s’hi nega i s’embarca en un viatge per l’Amazones que li canvia la vida. Gran Premi del Jurat i Premi Jurat Ecumènic, al Festival de Berlín; Premi del Jurat Jove, al Festival de Valladolid.
Més informació: Fitxa de la pel·lícula en aquest blog | Pàgina del Cineclub Diòptria sobre la pel·lícula.
Dimecres, 12 de març de 2026.
De Lætitia COLOMBANI, La Tresse – La trena — La trenza.
La Smita, la Giulia i la Sarah són tres dones de diferents parts del món que mai no s’han conegut, però a les quals uneix una cosa íntima i única.
Més informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Divendres, 13 i diumenge, 15, de març (en VOSE), 19h -hi ha altres sessions, en VE-. Cinema Edison.
De Sophie DERASPE, Bergers — Hasta la montaña.
Després d’un problema de salut, en Mathyas, un publicista de Montreal, abandona la seva vida al Canadà per reinventar-se com a pastor d’ovelles als Alps francesos. Després d’un inici complicat, s’hi uneix l’Élise, una funcionària temptada per les seves històries de la vida pastoral, i junts es comprometen a passar un estiu a la muntanya. Tots dos sols. I un border collie. I 800 ovelles.
Més informació: Pàgines de la pel·lícula del Cinema Edison i la de l’Associació Acció Cultural Granollers | Tmdb, Imdb, Letterboxd, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. Mercat espanyol, D: Surtsey Films, E: 27.02.2026.
—
Dissabte, 14 de març de 2026 (en VOSC), 20.30h, Cinema Edison -també, dilluns 16 de març, a les 19h, igualment en VOSC-.
De Hasan HADI, The President’s Cake — El pastís del president.
Una pel·lícula amb nens, que recorren Bagdad (en plena guerra) per poder fer el pastís que els han encarregat a millor glòria de Saddam Hussein. Una petita gran sorpresa cinematogràfica, premiada com a millor òpera prima de tot Canes 2025. Un primer llargmetratge en què el cineasta «volia abordar un tema, un món, una època i uns personatges que em fossin familiars, fer una pel·lícula sobre aquell període a l’Iraq: mostrar la vida quotidiana de la gent, però sobretot destacar el poder de l’amor i l’amistat. No m’interessen les pel·lícules amb missatge ni les obres militants que plantegen un punt de vista polític. El que és important per a mi és revelar emocions humanes autèntiques, lluites íntimes, vincles entre persones, històries de la vida real», segons que ha declarat. L’iraquià Hasan Hadi va créixer al sud de l’Iraq durant la guerra; ara bé, ha treballat com a professor associat de cinema a la Universitat de Nova York i, per a tirar endavant aquest seu film, ha comptat amb tot de beques i ajuts d’institucions nord-americanes, a més de la de l’Institut de Cinema de Doha i, entre els productors executius, gent com el guionista (prestigiós i supernominat a l’Oscar) Eric Roth i el cineasta Chris Columbus.
Més informació: Fitxa de la pel·lícula en aquest blog | Pàgines de la pel·lícula del Cinema Edison i la de l’Associació Cultural Granollers.
Dissabte, 14 de març de 2026, 18h, Conservatori de música de Manacor -sessió infantil, en VC-
De Caroline MURRELL i Antoine ROTA, Billy le hamster cowboy — Billy el hàmster cowboy
«Adaptació dels llibres il·lustrats de Catharina Valckx, on els codis del western clàssic són reformulats des d’una mirada infantil, tendra i lúdica, la pel·lícula s’inscriu en aquesta tradició europea d’animació de traçada minimalista i delicada, allunyada de l’espectacularitat industrial i amb valors de veritat que tantes alegries ens ha portat. Una proposta ideal per reflexionar sobre el relat iniciàtic, el gènere i l’educació emocional, tant per a petits com per a adults» (CC39E)
Més informació: Pàgina de la pel·lícula del Cinemaclub 39 Escalons | Tmdb, Imdb, Letterboxd, AlloCiné | Mercat espanyol, D: Rita & Luca | Festival de Valladolid 2025.
Dimecres, 11 de març de 2026, 18.30h, Auditori Plana de l’Om -entrada gratuïta-
D‘Óscar PARADA, El menor dels germans.
Documental que «apropa al gran públic la figura de Sant Joan de Déu, fundador de l’Orde Hospitalari, a través d’un relat que combina rigor històric i llenguatge audiovisual contemporani. El film recupera la trajectòria vital de Juan Ciudad -nom original del sant-, un personatge que al segle XVI va transformar l’atenció als malalts amb una mirada profundament humanista i integradora» (Nació Manresa).
Més informació: Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Manresa | Nació Manresa | Catalunya Religió.
—
Dijous, 12 de març de 2026, 19h, Auditori de la Plaça de l’Om -entrada gratuïta-.
De Julie NAVARRO, Quelques jours pas plus.
Arthur Berthier (Benjamin Violay), crític de rock relegat a la secció d’informació general després d’haver destrossat una habitació d’hotel, descobreix que el periodisme és un esport de combat. Enviat a l’hospital per un agent dels antiavalots mentre cobria el desallotjament d’un campament de migrants, queda fascinat per la Mathilde (Camille Cottin), responsable de l’associació Solidarité Exilés, i accepta allotjar en Daoud (Amrullah Safi), un jove afganès, durant uns dies —o això creu.
Més informació: Pàgina del Cineclub Manresa | Tmdb, Imdb, Letterboxd, FilmAffinity, AlloCiné. Mercat francès, D: Bac Films, E: 03.04.2024.
—
Diumenge, 15 de març de 2026, 18.30h, Auditori de la Plaça de l’Om.
De Robert GUÉDIGUIAN, La Pie voleuse — Mi querida ladrona.
La Maria (Ariane Ascaride) treballa com a assistent domiciliària per a gent gran. El seu somni és que el seu net es converteixi en un gran pianista. Per pagar-li el piano, roba, d’aquí i d’allà, petites quantitats de diners a les persones que cuida amb devoció. Fins que un dia l’acusen d’abús d’ancians vulnerables.
Més informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, FilmAffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies. Mercat espanyol, D: Mirror Audiovisual, E: 24.07.2025. Mercat francès, D: Diaphana Distribution, E: 29.01.2025. Mercat italià, D: Officine Ubu, E: 17.04.2025.
Divendres, 13 de març de 2026, 21.30h.
De Luís ORTEGA, Kill The Jockey — El Jockey.
En Remo Manfredini (Nahuel Perez Biscayart) és una llegenda del món de les curses de cavall el comportament autodestructiu de la qual n’eclipsa el talent. L’Abril (Úrsula Corberó), una jockey prometedora, està embarassada d’en Remo i ha de triar entre tenir el seu fill o continuar corrent. Tots dos corren per en Sirena (Daniel Giménez Cacho), un important empresari -mafiós- que va salvar la vida d’en Remo en el passat. En Remo té un accident en què mata un cavall valuós i es perd pels carrers de Buenos Aires. Aleshores, en Sirena el persegueix per tota la ciutat i l’Abril intenta trobar-ho abans que sigui massa tard. Però alguna cosa en en Remo ha canviat per sempre…
Més informació: Pàgina del Cineclub Olot. Mercat espanyol, D: Caramel Films, E: 30.05.2025.
Dimecres, 11 de març de 2026, 20.15h, Cines El Teler -en VOSC-
De Mohammadreza EYNI, Sara KHAKI, Obrint horitzonts.
Documental nominat a l’Oscar, Gran Premi del Jurat del Festival de Sundance. En convertir-se en la primera dona escollida regidora del seu poble natal a l’Iran, la Sara Shahverdi desafia obertament un entorn profundament conservador i patriarcal. Divorciada, exllevadora i motorista, és una dona tenaç que vol sacsejar dècades d’immobilisme polític i fer prosperar la seua comunitat. El seu compromís amb l’empoderament de les noies —ensenyant-les a anar amb moto, fent-les coneixedores dels seus drets i lluitant contra els matrimonis infantils— desperta una forta resistència social. Quan apareixen acusacions que posen en dubte les seues intencions, la Sara veu com la seua lluita pública es transforma també en una crisi personal i d’identitat.
Més informació: Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Utiye | Tmdb, Imdb, Letterboxd, FilmAffinity | Docs del mes.
Del divendres 13 al dijous 19 de març de 2026, en horaris diversos, Cines El teler.
De Fernando TRULLOLS, Balandrau, vent salvatge
“Balandrau, vent salvatge“, que recrea en clau de ficció dramàtica espectacular la tragèdia del 30 de desembre de 2000 al massís del Baladrau, és una producció important, una aposta comercial adreçada al que se’n diu ‘gran públic’, que «s’ha rodat en espais naturals de la Vall de Boí, Camprodón i a les estacions d’esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé. Per a recrear les seqüències més impactants s’ha comptat amb la col·laboració dels bombers i l’assessorament d’experts en rescats. Així mateix, la recreació de la tempesta ha comptat amb els millors professionals del sector, sent un dels rodatges de major complexitat tècnica del cinema català.». Basada en el llibre Tres nits de torb i un cap d’any, de Jordi Cruz, ha comptat amb la implicació total de les productores de films reeixits com “Alcarràs” o sèries de molt gran èxit com “Crims”que ja van fer possible el documental Balandrau, infern glaçat, que, emès per TV3 el 2021, va tenir una audiència impressionant.
Més informació: Fitxa de la pel·lícula en aquest blog | Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Utiye.
Dimarts, 10 de març de 2026, 20.30h, Cinéma Le Lido.
De HONG Sang-soo, What Does that Nature Say to You — Ce que cette nature te dit — Geu jayeoni nege mworago hani.
Un jove poeta deixa la seva xicota a casa dels pares d’ella i en queda sorprès, per la mida. Es troba amb el seu pare, coneix la seva mare i la germana, i tots acaben passant un llarg dia junts, entre converses, menjar i beguda.
Més informació: En aquest blog, L’humil, còmica, sensible, poètica nova pel·lícula de Hong Sang-soo clou la competició de Berlín 2025 | Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies | Web del Ciné Rencontres.
—
Divendres, 13 de març de 2026, 18h, Sessió temàtica amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Cinéma Le Lido.
De Raphaël PILLOSIO, Les mots qu’elles eurent un jour.
Documental. «L’any 1962, Yann Le Masson va filmar la paraula de militants algerianes a la seva sortida de la presó a França. Més de 50 anys després, mentre que la banda sonora ha desaparegut, em poso a la recerca d’aquestes dones. Un film-investigació que explica la seva història silenciosa. Un film-assaig sobre el cinema que mostra la seva desaparició, i que, per sempre, les manté vives» (RP)
Més informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, AlloCiné | Web del Ciné Rencontres. Mercat francès, D: JHR Films, E: 11.06.2025.
—
Divendres, 13 de març, 20.30h, Sessió temàtica amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Cinéma Le Lido.
D’ Erige SEHIRI, Promis le Ciel.
La Marie, pastora evangelista ivoriana i experiodista, viu a Tunis des de fa deu anys. Moderna i compromesa, allotja a casa seva dones amb una situació fràgil, com la Naney, una jove mare que busca un futur millor, i la Jolie, una estudiant decidida que porta les esperances de la seva família, que s’ha quedat al país, la Costa d’Ívori. Quan les tres dones acullen la Kenza, de 4 anys, una supervivent d’un naufragi, el seu refugi es transforma en una família mixta tendra però incòmoda en un clima social cada cop més preocupant. Aquesta pel·lícula va tenir l’honor d’inaugurar l’Un Certain Regard del Festival de Canes 2025.
Més informació: Tmdb, Imdb, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd | Web del Ciné Rencontres. Mercat francès, D: Jour2fête, E: 28.01.2026.
Dijous, 12 de març de 2026, 20.30h, Teatre Bartrina.
De Jim JARMUSCH, Father mother sister brother.
El retrobament de membres d’una família. Uns germans ja adults es tornen a ajuntar després d’anys sense veure’s, forçats a enfrontar-se a tensions no resoltes i a reavaluar les seves tibants relacions amb uns pares emocionalment distants. Pel·lícula dividida en tres actes, és doncs un tríptic, en què cadascuna de les tres històries té lloc a l’actualitat i en un país diferent: “Father” està ambientada al Nord-Est dels EUA, “Mother” a Dublín, i “Sister Brother” a París. Una sèrie de retrats íntims, observats sense judici, en què la comèdia s’entrellaça amb subtils moments de malenconia. Lleó d’Or com a Millor Pel·lícula del Festival de Venècia 2025.
Més informació: Fitxa de la pel·lícula en aquest blog | Pàgina de la sessió del Cineclub Centre de Lectura.
Dijous, 12 de març, 20.30h, Cinema Imperial.
De King VIDOR, Duel in the sun.
A la Pearl Chávez (Jennifer Jones), una jove mestissa, l’envien a viure a Texas, al ranxo de l’estricte senador McCandless (Lionel Barrymore). La noia crida l’atenció dels fills del senador: el sempre educat i cortès Jesse (Joseph Cotten) i l’impetuós i impulsiu Lewton (Gregory Peck). Els dos germans aviat rivalitzen per l’amor de l’atractiva xicota.
Més informació: Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Sabadell | Tmdb, Imdb, Letterboxd, FilmAffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Divendres, 13 de març de 2026, 21.30h, Cinema Montgrí.
De Richard LINKLATER, Blue Moon.
La nit del 31 de març de 1943, el llegendari lletrista Lorenz Hart s’enfronta a la destrossada confiança en si mateix al bar de Sardi mentre el seu antic col·laborador Richard Rodgers celebra la nit d’estrena del seu èxit musical innovador “Oklahoma!“.
Més informació: En aquest blog, recull d’articles d’altri publicats sobre la pel·lícula | Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Torroellenc.
VALÈNCIA. Cineclub Babel.
Dijous, 12 de març de 2026, 19h, Cines Babel.
De Stéphane DEMOUSTIER, L’inconnu de la Grande Arche — El arquitecto.
El concurs d’arquitectura més gran de la història, un concurs tant anònim com obert, que es va posar en marxa a principis dels anys vuitanta sota la direcció d’un nou president socialista (François Mitterrand). Cobejat per totes les lluminàries internacionals de l’arquitectura, aquest concurs va ser guanyat per sorpresa de tothom per un desconegut: Johan Otto von Spreckelsen, professor d’arquitectura a Copenhaguen. Fins aleshores, aquest home de cinquanta anys només havia construït 4 edificis: la seva casa i tres petites capelles. D’un dia per l’altre, l’ “Spreck” va ser impulsat al primer pla, al centre de tota l’atenció i sobretot al capdavant d’un projecte colossal: la construcció del Grande Arche de la Défense. El guió és del mateix Stéphane Demoustier i està basat en el llibre La Grande Arche, de Laurence Cossé -‘novel·la’ que, de fet és el relat històric de la construcció de la Grande Arche de La Défense sota el prisma de les decisions polítiques i les dificultats de la realització arquitectònica-.
Més informació: Pàgina de la pel·lícula dels Cines Babel | Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Unifrance, Cineuropa | Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard.
A València, dimecres 11 de març de 2026, 18h, al saló d’actes d’Octubre CCC.
De Mohammadreza EYNI, Sara KHAKI, Obrint horitzonts.
Més informació: Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Acció Documental + | Tmdb, Imdb, Letterboxd, FilmAffinity | Docs del mes.
Dijous, 12 de març de 2026, 18h, Sala d’actes de Rectorat. Edifici 3A -Entrada lliure fins a completar aforament-
De Jonás TRUEBA, Los ilusos.
«És una pel·lícula sobre el desig de fer cinema, o sobre el que fan alguns cineastes quan no fan cinema; sobre perdre el temps i el temps perdut; sobre converses, borratxeres, àpats i rutines; sobre les passejades en sortir del cine; sobre estar enamorat; sobre estar sol i estar amb amics, construint futurs records per a una pel·lícula futura. 🎬» (LI)
Més informació: Pàgina de la pel·lícula de Los Ilusos Films | Tmdb, Imdb, Letterboxd, FilmAffinity, Sensacine.
Dimarts, 10 de març de 2026, 20h, Espai ETC.
D’ Emilie BLICHFELDT, The Ugly Stepsister — La germanastra lletja — Den stygge stesøsteren.
L´Agnes, una jove que acaba de perdre el seu pare, es converteix en la criada de la seva madastra i de les seves malvades germanastres. Una d´elles, l´Elvira, s´enfrontarà a la seva atractiva germanastra per aconseguir l´atenció del príncep. Amb l´ajuda de la seva mare iniciarà diversos tractaments de bellesa realment extrems en una competició despietada per la perfecció física. Premi com a Millor Pel·lícula del Festival de Sitges 2025 – Oficial Fantàstic Comepetició.
Més informació: Pàgina de la pel·lícula del Cineclub Vic | Tmdb, Imdb, Letterboxd, FilmAffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
—
FOTO DE PORTADA: Kill the jockey (Caramel Films)
