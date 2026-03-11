Americana, D’A, BCN: festivals de Barcelona

En lloc de tirar endavant un gran festival de cinema, a Barcelona s’ha optat per muntar diversos certàmens, diguem-ne “menors”, al llarg de l’any. En aquesta època en coincideixen tres, que gairebé s’encadenen: Americana Film Festival (10-15 de març de 2026), D’A (19-29 de març de 2026) i BCN Film Fest (16-24 d’abril de 2026). No tardarà gens a haver-hi el quart: Docs Barcelona (7-17 de maig de 2026). Després, el cinquè: Mostra Fire (4-14 de juny de 2026). I, més endavant: L’Alternativa (± novembre de 2026).
[Actualització: se’m fa notar -moltes gràcies!- que, de l’11 al 15 de març de 2026, encara hi ha un altre festival, a Barcelona: el Brian Film Festival 2026. «El Brain Film Fest és un festival internacional de cinema sobre el cervell impulsat per la Fundació Pasqual Maragall i coorganitzat per Minimal Films. A través de la creació audiovisual i la divulgació científica mostra a la ciutadania, d’una manera pròxima, la polièdrica realitat del cervell, des de les seves capacitats fins a les seves malalties i condicions. És l’únic festival a Europa d’aquestes característiques i se celebra anualment des de 2018 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en el marc de la Setmana Mundial del Cervell, una campanya global per a incrementar el coneixement sobre el cervell i l’avanç i beneficis de la recerca». Podem consultar el Programa del Brian Film festival 2026]
Tindria interès, seguir-los, perquè no deixen de ser oportunitats preuades de veure pel·lícules seleccionades que ens porten al país; però, d’una banda, se’m fa difícil anar-hi (per qüestions d’agenda i de desplaçament) i, per altre cantó, com a editor d’aquest blog “Club 7 Cinema”, la meva atenció sol estar centrada en altres qüestions (per descomptat, les estrenes; però, per exemple, en aquests mesos que ens trobem, prioritzo, per damunt de tot, el que envolta la propera convocatòria del meu estimat Festival de Canes). Per demés, tots aquests festivals ja disposen de web en català; de manera que, en general, poca informació complementària jo hi podria aportar.
Això no obstant, miro (i sobretot miraré) de fer-me’n ressò (d’aquests i de molts altres certàmens).
Comencem, doncs, pels tres primers esmentats:
Podem consultar les pel3lícules que s’hi projectaran: Pel·lícules de l’Americana Film Festival.
Abans, però, ens informa que:
«El VHS és el leitmotiv de la 13a edició de l’Americana Film Fest, que obrirà una finestra al cinema indie nord-americà a Barcelona del 10 al 15 de març. La mostra, que oferirà 38 llargs i 20 curts que es podran veure al Moobi Aribau, el Zumzeig, els Cinemes Girona, els Cinemes Texas i la Filmoteca de Catalunya, acollirà una retrospectiva dedicada als Ross Brothers. També hi haurà una sessió a l’històric videoclub Video Instan dedicada a celebrar la cultura del vídeo domèstic amb la projecció de l’assaig Videoheaven d’Alex Ross Perry».
I aquests són els 6 títols que en recomana:
D’ Oliver HERMANUS, The History of Sound.
Informació: Americana FF → The History of Sound.
De Michael Angelo COVINO, Splitsville.
Informació: Americana FF → Splitsville.
D’ Alex RUSSELL, Lurker.
Informació: Americana FF → Lurker.
De Jay DUPLASS, The Baltimorons.
Informació: Americana FF → The Baltimorons.
De David OSIT, Predators.
Informació: Americana FF → Predators.
De Kent JONES, Late Fame.
Informació: Americana FF → Late Fame.
També fa un breu comentari sobre el certamen, que acaba dient:
«Com ja és costum, la programació és curada amb un segell d’estil molt distintiu i suggerent; motiu pel qual ha sigut tan complicat reduir la selecció a deu títols. Per tant, més enllà del següent llistat, també crec convenient convidar-vos a fer una cerca individual per la web i recuperar aquella barreja d’esperit crític i innocència que ens recorda perquè ens agrada això de trobar i trobar-nos a les pel·lícules»
Anem als 10 títols, doncs:
De Kent JONES, Late Fame.
Informació: Americana FF → Late Fame.
De Sophy ROMVARI, Blue Heron.
Informació: Americana FF → Blue Heron.
De Stephanie LAING, Tow.
Informació: Americana FF → Tow.
De Jay DUPLASS, The Baltimorons.
Informació: Americana FF → The Baltimorons.
De Charlie KAUFMAN, How to Shoot a Ghost.
Informació: Americana FF → How to Shoot a Ghost.
De Paula GONZÁLEZ-NASSER, The Scout.
Informació: Americana FF → The Scout.
De David PABLOS, En el camino.
Informació: Americana FF → En el camino.
D’ Amy WANG, Slanted.
Informació: Americana FF → Slanted.
De Suzannah HERBERT, Natchez.
Informació: Americana FF → Natchez.
D’ Oliver HERMANUS, The History of Sound.
Informació: Americana FF → The History of Sound.
De Max WALKER-SILVERMAN, Rebuilding.
Informació: Americana FF → Rebuilding | Cineclub Garbí → Rebuilding.
De Matthew SHEAR, Fantasy Life.
Informació: Americana FF → Fantasy Life | Cineclub Garbí → Fantasy Life.
«La 16a edició del D’A – Festival de Cinema de Barcelona presentarà 122 films, amb 27 estrenes mundials, 47 produccions catalanes, 24 òperes primeres, 55 treballs dirigits per dones i 49 curtmetratges, consolidant-se com un panorama privilegiat per descobrir les millors propostes del nou cinema independent. A més el festival comptarà amb la presència de 50 equips artístics que presentaran les seves peŀlícules i dialogaran sobre elles al públic del festival», informa l’organització del certamen.
Encara la premsa no n’ha publicat recomanacions (és d’hora!); però si em permeteu, en destaco algunes pel·lícules (que no he vist, però pel que en sé, per qui en són els seus autors, per qui hi surt, etc….). Per cert, hi poso només el títol amb què la presenta el D’A (vostès disculpin!).
Per a inaugurar el D’A 2026, el festival s’ha mantingut fidel a la seva línia de fer costat a cineastes que han anat creixent al decurs de la història del certamen, essent-hi presents en successives edicions i ha fet l’honor de seleccionar David Moragas, habitual del D’A amb títols com A Stormy Night (2020) o Demà ho deixem (Premi del Públic D’A 2022), i que ara presenta el seu segon llargmetratge, centrat en la crisi d’una parella en un moment vital clau.
De David MORAGAS, Un altre home.
Informació: D’A → Un altre home.
La secció Direccions està «dedicada als cineastes amb una trajectòria consolidada, els noms claus del cinema contemporani i les peŀlícules que triomfen en els festivals internacionals». Hi trobem, entre d’altres:
De Claire DENIS, Le Cri des gardes.
Informació: D’A → Le Cri des gardes.
D’ Alice DIOP, Fragments for Venus.
Informació: D’A → Fragments for Venus.
De Werner HERZOG, Ghost Elephants.
Informació: D’A → Ghost Elephants.
De HONG Sangsoo, ¿Qué te dice esa naturaleza?.
Informació: D’A → ¿Qué te dice esa naturaleza?.
De Joanna HOGG, Autobiografia di una borsetta.
Informació: D’A → Autobiografia di una borsetta.
De Mark JENKIN, Rose of Nevada.
Informació: D’A → Rose of Nevada.
De Lucrecia MARTEL, Nuestra tierra.
Informació: D’A → Nuestra tierra.
De Radu MUNTEAN, Index.
Informació: D’A → Index.
De Hlynur PÁLMASON, El amor que permanece.
Informació: D’A → El amor que permanece.
De Hlynur PÁLMASON, Juana de Arco.
Informació: D’A → Juana de Arco.
De TSAI Ming-liang, Back Home.
Informació: D’A → Back Home.
De Béla TARR i Ágnes HRANITZKY, El caballo de Turín.
Informació: D’A → El caballo de Turín.
«Radar és la secció del D’A – Festival de Cinema de Barcelona dedicada a les noves veus i els cineastes emergents, un espai obert al talent contemporani amb una clara voluntat de de ser un panorama del present immediat i el cinema que està definint les formes del futur». MOLTA ATENCIÓ, que aquí hi trobem, entre d’altres, “El sonido de la caída”, de Mascha Schilinski, que va impressionar fortament al Festival de Canes 2025, “Two Seasons, Two Strangers”, de Shô Miyake, guanyadora del premi a la Millor Pel·lícula dels Festival de Locarno 2025, i “Nino”, de Pauline Loquès, film que ha despertat especial interès pel treball interpretatiu del seu protagonista, l’actor quebequès Théodore Pellerin, un dels millors talents de la seva generació.
De Cyril ARIS, Un mundo frágil y maravilloso.
Informació: D’A → Un mundo frágil y maravilloso.
D’ Alice DOUARD, Des preuves d’amour.
Informació: D’A → Des preuves d’amour.
D’ Alexandre KOBERIDZE, Dry Leaf.
Informació: D’A → Dry Leaf.
De Pauline LOQUÈS, Nino.
Informació: D’A → Nino.
De Shô MIYAKE, Two Seasons, Two Strangers.
Informació: D’A → Two Seasons, Two Strangers.
De Mascha SCHILINSKI, El sonido de la caída.
Informació: D’A → El sonido de la caída | En aquest blog: especial ressons del film a Canes 2025.
«La secció Talents del D’A – Festival de Cinema de Barcelona, dedicada als cineastes emergents amb un màxim de dos llargmetratges en la seva
filmografia, ens porta aquest any onze obres d’estrena [al mercat espanyol], vuit de les quals són òperes primes (..). Bona part dels cineastes de la secció Talents seran presents al D’A 2026 per presentar les seves peŀlícules i dialogar amb el públic del festival. Les onze peŀlícules competiran pel premi Talents, dotat amb 15.000 euros, que decidirà un jurat constituït per Pepa Blanes (periodista, cap de cultura de la Cadena Ser), Pol Guasch (noveŀlista) i Eduard Sola (guionista de cinema)». D’entre aquests 11 títols, permeteu que en remarqui (vés a saber per què…):
De Pep GARRIDO, Tanit.
Informació: D’A → Tanit.
De Cristina ROSSELLÓ, Érem una gran família.
Informació: D’A → Érem una gran família.
El marc mental dels organitzadors del D’A és (molt) espanyol i, significativament, a aquesta secció dedicada a les produccions de l’estat espanyol l’anomenen, sí, “en correcto castellano”. És clar, com que el mercat espanyol cinematogràfic és “uno”, les produccions catalanes (les programades en aquest apartat) hi van incloses…
N’esmento unes quantes:
De Gabriel AZORÍN, Anoche conquisté Tebas.
Informació: D’A → Anoche conquisté Tebas.
De Ian De la ROSA, Ivan & Hadoum.
Informació: D’A → Ivan & Hadoum.
De Gala HERNÁNDEZ, +10k.
Informació: D’A → +10k.
De Soumaya HIDALGO DJAHDOU i Berta VICENTE SALAS, El vol de la cigonya.
Informació: D’A → El vol de la cigonya.
De Carlos MARQUES-MARCET i Aleix PLADEMUNT, Un arbre és un arbre.
Informació: D’A → Un arbre és un arbre.
De Joan PORCEL, La carn.
Informació: D’A → La carn.
De Xavi PUEBLA, Femení, singular.
Informació: D’A → Femení, singular.
Així la presenten, aquesta secció, els organitzadors del D’A: «Fora de competició, en el D’A 2026 es podran veure algunes de les pel·lícules que marcaran l’any del cinema espanyol»
De Lucía ALEÑAR IGLESIAS, Forastera.
Informació: D’A → Forastera.
De Marc ORTIZ PRADES, Els mals noms.
Informació: D’A → Els mals noms.
De Salvador SUNYER, Quin som.
Informació: D’A → Quin som.
«El Focus D’A 2026 estarà dedicat al cineasta alemany Christian Petzold, que assistirà al festival per presentar una àmplia retrospectiva de la seva obra – amb nombrosos títols inèdits o inaccessibles actualment i que podrem gaudir a la gran pantalla de la Filmoteca de Catalunya -, així com l’estrena a Catalunya del seu darrer fi lm, Espejos No. 3. Protagonitza Paula Beer, col·laboradora habitual del director a les seves produccions més recents. El cineasta presentarà aquesta sessió així com la seva primera pel· lícula, The State I Am In i oferirà una masterclass exclusiva per a estudiants a la Filmoteca de Catalunya. El Focus D’A 2026 es fa amb la col· laboració de la Filmoteca de Catalunya i el Goethe-Institut Barcelona» (D’A 2026).
De Bárbara S. BARROSO, Els peregrins.
Informació: D’A → Els peregrins.
De Marina FREIXA ROCA, Princesa, 20.
Informació: D’A → Princesa, 20.
D’ Anna MUNDET MOLAS, Cementiri d’antenes.
Informació: D’A → Cementiri d’antenes.
«La directora francesa Mia Hansen-Love, una de les més estimades del festival i que va visitar en la primera edició per presentar Le père de mes enfants, serà la guardonada amb el Premi D’A 2026. El premi reconeix la trajectòria d’una cineasta independent i personal, que recull la tradició del cinema francès d’autor amb una mirada sempre renovada i lluminosa i històries arrelades en les seves vivències o el seu entorn. Entrega del Premi D’A 2026 i diàleg posterior sobre la seva obra i processos creatius amb el crític cinematogràfic Philipp Engel» (D’A 2026)
Per a clausurar aquesta edició del D’A, s’ha programat el «debut en el llargmetratge de Júlia de Paz amb La buena hija; després del seu pas triomfal
pel Festival de Tallinn, on va aconseguir els premis a la millor pel·lícula, el premi del públic i el de millor actriu per a una sorprenent Kiara Arancibia
Pinto» (D’A 2026)
De Júlia de PAZ SOLVAS, La buena hija.
Informació: D’A → La buena hija.
El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN FILM FEST) celebra enguany la seva 10a edició i tindrà lloc del 16 de al 24 abril, als Cinemes Verdi de Barcelona com a seu principal. N’és la directora la periodista i crítica de cinema Conxita Casanovas, que ha manifestat: “Anem per la desena i estem d’aniversari, amb l’energia que aporten aquestes celebracions. El Centenari de la nostra seu principal, els cinemes Verdi, ens té il·lusionats i farà que aquesta sigui una edició molt especial, ja que convida a celebrar el cinema”.
Amb motiu d’aquesta doble celebració, «el cartell del BCN FILM FEST 2026 rendeix homenatge a una de les pel·lícules projectades als Cinemes Verdi al llarg dels seus 100 anys d’història: “Encadenados”, una obra mestra que celebrarà el seu 80è aniversari durant l’any 2026 i que va reunir tres de les figures més icòniques del cinema: el director Alfred Hitchcock i els actors Ingrid Bergman i Cary Grant. Un fotograma romàntic d’aquest indiscutible clàssic, serveix de base per al cartell de la 10a edició del BCN FILM FEST amb el propòsit d’evocar i celebrar el poder i la màgia del cinema» (Conxita Casanovas):
“En un moment tan bel·ligerant en què qualsevol cosa encén una metxa, nosaltres venem amor al cinema. Això ho reflecteix a la perfecció el cartell d’enguany i aquesta abraçada dels dos protagonistes de “Encadenados”, que ens acompanyarà al llarg dels nou dies de Festival”, afegeix la directora del certamen. I, per cert, que, amb la secció ‘Imprescindibles’ d’enguany es rendeix homenatge als Verdi amb una selecció de pel·lícules representatives projectades en aquestes sales al llarg dels últims cent anys.
Alguns dels films que s’hi veuran (hi poso només el títol amb què la presenta el BCN FF 2026 (novament, vostès disculpin!).
«Els vincles entre el cinema, la literatura i la història constitueixen el tema central del festival i té el seu espai preferent a la Secció Oficial. Les pel·lícules seleccionades són, fonamentalment, adaptacions d’obres literàries, produccions amb un argument relacionat amb algun fet històric i films biogràfics sobre alguna personalitat rellevant. Totes elles mantenen un compromís clar amb el gran públic. La Secció Oficial ofereix el Premi a la Millor Pel·lícula, concedit pel jurat oficial del festival» El reconegut actor i quatre vegades nominat als Oscar, Willem Dafoe, presentarà la seva nova pel·lícula “The Birthday Party” al BCN FILM FEST; així com també hi serà present el director Fatih Akin per “La Isla de Amrum”.
En remarco alguns films:
De Faith AKIN, La isla de Amrun.
Informació: BCN FF → La isla de Amrun.
D’ Anna CAZENAVE CAMBET, Love me tender.
Informació: BCN FF → Love me tender.
De Lav DIAZ, Magallanes.
Informació: BCN FF → Magallanes.
De Nicholas HYNTER, The Choral.
Informació: BCN FF → The Choral.
De Kei ISHIKAWA, Pálida luz en las colinas.
Informació: BCN FF → Pálida luz en las colinas.
De Miguel Ángel JIMÉNEZ, El anfitrión.
Informació: BCN FF → El anfitrión.
De Haifaa al-MANSOUR, Unidentified.
Informació: BCN FF → Unidentified.
De Pietro MARCELLO, Duse.
Informació: BCN FF → Duse.
Expliquen que «en Koji Usami és un taxista que rep l’encàrrec de portar la Sumire Takano de Tokio a una residència de gent gran a Hayama. El que al principi semblava un trajecte rutinari acaba convertint se en un viatge commovedor en què, als 85 anys, la Sumire Takano traça un retrat de la seva vida»: certament, sembla que és autèntic ‘cinema amb gràcia’ (títol de secció ben escaient al barri barceloní on hi ha els Verdi i que dona un amable aprofitament per a presentar-hi aquesta mena de pel·lícules)
De Yôji YAMADA, Un taxi en Tokio.
Informació: BCN FF → Un taxi en Tokio.
«Espai no competitiu dedicat a pel·lícules d’interès especial que enriqueixen la programació del festival, però que per temàtica no encaixen en la Secció Oficial. Una oportunitat per a un altre tipus de films, sempre tenint present la vocació generalista del festival».
De Jan COMASA, Good Boy.
Informació: BCN FF → Good Boy.
De Daniel RAIM, The Ozu Diaries.
Informació: BCN FF → The Ozu Diaries.
Això de CineAsia, van fent feina… No tan sols hi ha alguna sala de Barcelona que n’està projectant pel·lícules es pot dir tot l’any, sinó que, a la ciutat, la tirada cap al cinema produït allà va dur fins i tot a tenir-ne un ben interessant festival especialitzat (que era també per aquesta època de l’any i del qual en són més o menys hereves totes aquestes iniciatives). Alguns dels títols que s’hi podran veure, al BCN FILM FEST 2026, centrant-se en la qüestió femenina (això sí, identificant-ho en anglès, ben internacional, “asian women”, no fos cas que…):
De Naomi KAWASE, Aguas tranquilas.
Informació: BCN FF → Aguas tranquilas.
De LEE Eon-hee, Love in the big city.
Informació: BCN FF → Love in the big city.
De Maryam MOGHADAM i Behtash SANAEEHA, Mi postre favorito.
Informació: BCN FF → Mi postre favorito.
D’ Alankrita SHRIVASTAVA, Lipstick under my burkha.
Informació: BCN FF → Lipstick under my burkha.
«Secció que fusiona cinema amb gastronomia. Té lloc a Vilanova i la Geltrú, on es projecten tres pel·lícules de temàtica culinària. Coincidint amb les dates del festival, els restauradors locals ofereixen un “menú de cinema”, convidant els comensals a gaudir de la cuina tradicional i autèntica de la zona».
De Pen-Ek RATANARUANG, Morte Cucina.
Informació: BCN FF → Morte Cucina.
De Jorge FERNÁNDEZ MAYORAL i Virginia JÖNAS URIGÜEN, Uno de los nuestros: Legado Joan Roca.
Informació: BCN FF → Uno de los nuestros: Legado Joan Roca.
De Roland JOFFÉ, Vatel.
Informació: BCN FF → Vatel.
«Edició 2026: CENT ANYS DE CINEMA, ALS VERDI de la mà de Movistar Plus+. Una selecció de clàssics del cinema d’autor de tots els temps, que ofereix una perspectiva de l’obra d’un director concret, un moviment artístic, un període històric o una cinematografia nacional»
—
Magallanes (Andergraun)
