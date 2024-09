Amb tots els respectes, ni ‘Conxa d’Or’, ni ‘Concha d’Or’

Ja n’hem parlat en ocasions anteriors. Com caram n’hem de dir en català del premi del Festival de Sant Sebastià?

Hi ha tirada, als nostres mitjans, de dir-li ‘Conxa d’Or’. Al diari ‘El Punt Avui’ l’anomenen ‘Petxina d’Or’. I alguns crítics i periodistes catalaníssims ja han començat a escriure-la com ‘Concha d’Or’ (alça Manela!).

A veure, insistim-hi. Als guardons dels grans festivals els anomenem: Ós d’Or (Berlinale), Palma d’Or (Canes), Lleó d’Or (Venècia). Doncs per què caram no hem de catalanitzar el premi de Sant Sebastià i fer-ho bé?

Deu fer un any, ho vaig consultar al lingüista de ‘Vilaweb’ i em va comentar -i jo hi vaig estar d’acord- que en el cas de Sant Sebastià, el guardó té a veure amb la platja de la ‘Concha’ i no amb plantes (Canes) o animals (Berlín i Venècia), cosa que pot inclinar els periodistes a respectar el nom original del certamen donostiarra. Ara bé, molt probablement, també hi tingui molt de pes la denominació en castellà: ‘Concha’. I com que el trofeu en si és un objecte, amb identificació pròpia, resulta ben escaient de catalanitzar-ne el nom: ‘Petxina d’Or’.

Nota: Per sorpresa meva, fins i tot ‘Vilaweb’ avui ha parlat de ‘Conxa d’Or’, això sí, publicant un despatx de l’ACN: El documentari sobre la tauromàquia d’Albert Serra, ‘Tardes de soledad’, guanya la Conxa d’Or a Sant Sebastià.