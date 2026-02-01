Altres veus: “Yunan”, d’Ameer Fakher Eldin

Quan Yunan, d’Ameer Fakher Eldin, s’estrenà mundialment a la Berlinale 2025, va recollir opinions matisades, que en remarcaven la bellesa visual, marcada per la força del paisatge alhora «hostil i acollidor» de l’illa plana del Mar del Nord a què es refugia l’escriptor exiliat i deprimit —encarnat per l’actor libanès de «mirada cansada, angoixada, i pas pesat» Georges Khabbaz— i acollit «en una casa d’hostes sense luxes dirigida per la gran i tranquil·lament alegre Valeska», personatge interpretat per Hanna Schygulla, ben retrobada per part dels enviats especials al certamen alemany. A la pel·lícula se li reconeix la volguda «lentitud contemplativa», que se situï «en el terreny de la paràbola», que sigui «una faula»; però els riscos artístics assumits pel cineasta en aquest seu segon lliurament de la ‘trilogia de l’exili’ no han dut a valoracions prou satisfactòries del resultat final.
Resident a Hamburg (en una Alemanya cada cop més presa dels impulsos neonazis), Eldin va néixer a Ucraïna l’any 1991, fill de pares sirians provinents dels Alts del Golan. Però més que correspondències personals hi ha l’horitzó d’una història de característiques universals, centrada en la crisi de Munir, un escriptor que busca respostes clíniques a preguntes arrelades en el passat, torna constantment a una paràbola críptica que li va transmetre la seva mare i no troba alternativa a fugir de la ciutat.
Es refugia en un ‘hallig’, una petita illa plana, al·luvial, no protegida per dics, al mar del Nord, a casa d’una dama misteriosa i el seu fill groller, amb l’esperança de trobar la serenitat perduda. I mentre la natura fa el seu curs, amb l’aigua que flueix sense que els habitants es preocupin massa, petits gestos quotidians, de vegades contradictoris però mai jutjats, permeten el contacte físic, una connexió emocional, un reconeixement amb l’esperança d’un futur millor.
És un drama sever i lacònic, Yunan, que troba en la lentitud contemplativa la clau per accedir als turments del protagonista, en un teixit entre memòria i present que aborda el trauma de la no pertinença. Sirià que mai ha estat a Síria com el mateix Eldin, en Munir viu de records que potser només pertanyen als altres, un desplaçat existencial que no sap on arrelar, com dialogar amb els altres i aprendre a confiar.
El paisatge de l”hallig’ és, doncs, explícitament al·legòric: hostil però acollidor, amenaçador però càlid, lluny de casa i potser més semblant a aquell lloc mític del que podria semblar (no és estrany que la pàtria hagi estat fins i tot recreada a Puglia: un efecte de coproducció però també un signe gairebé vertiginós per definir la fluïdesa geogràfica).
Una pel·lícula gairebé testimonial, que actua des de dins del tema, explora l’angoixa en la mirada del libanès Georges Khabbaz i troba en la gran Hanna Schygulla una figura votiva, simulacre de resistència i ànima d’un món perdut. Però, neta d’honestedat i profunditat, sembla una pel·lícula de “festival” potser massa enfilada en els seus llimbs, redundant en combinar les dues dimensions i una mica superficial en la seva solució necessària però programàtica.
Ameer Fakher Eldin, cineasta ucraïnès d’origen sirià i palestí, va destacar a la Mostra de Venècia el 2021 amb el seu primer llargmetratge, The Stranger. És a la competició de la Berlinale amb Yunan que presenta com el segon lliurament d’una trilogia consagrada a l’exili. Aquesta qüestió, el llargmetratge la tracta de manera alhora concreta i metafòrica. Munir, el protagonista, desembarca en una illa alemanya gairebé deserta com un gos en un joc de ‘boles’. Viatjador sense equipatge, però també sense bicicleta o reserva per a l’únic hostal de la cantonada, sembla desembarcar sense saber on. D’on exactament? El guió escull elegantment no respondre a aquesta pregunta, respectant a la seva manera el secret de què desitja envoltar-se Munir el solitari.
No és que Yunan sigui una pel·lícula plena d’el·lipsis, és més exactament que se situa sobre el terreny de la paràbola. Completament recoberta d’aigua a cada marea, aquesta illa aïllada del món que mai deixa de renàixer de les seves cendres és ja tot un símbol en si mateixa: som aquí a l’indret ben identificat de la història metafòrica on un personatge masculí ple de dignitat ha d’haver-se-les amb els seus dubtes en paisatges desèrtics posats en escena amb ambició, fins i tot grandiloqüència (..). Així, la pel·lícula s’assembla per instants al que faria una persona desitjosa de caricaturitzar el cinema de Nuri Bilge Ceylan. La gramàtica pròpia d’aquesta família de pel·lícules (molt bells plans, silenci, interioritat i molt, molt seriós) és alhora un límit i un avantatge per a Yunan.
És un límit perquè la pel·lícula es desvia rarament del programa esperat, però també perquè ve a agreujar la sèrie d’escenes ja ben reservades (són salts enrere -flashbacks-?) reconstituint el que s’assembla tant als records familiars com a una llegenda tradicional. Però és també un actiu, ja que és el que permet a la pel·lícula evitar dos esculls potencials: l’estirament pintoresc i el realisme social miserable. Davant Munir, que a força de callar, de vegades s’assembla més a una al·legoria que a una persona, Hanna Schygulla interpreta un personatge molt viu d’hostalera rude però amb cor. S’imagina fàcilment la mala comèdia que hauria pogut néixer d’aquesta cohabitació dels contraris enmig d’enlloc, però Yunan evita aquest clixé refusant per exemple de comprometre el lloc gairebé radical que deixa al silenci. Imperfecte, el resultat té, no obstant això, el mèrit de ser més difícil de classificar del que s’esperava, una contemplació exigent i una faula de gran cor sobre les poblacions desplaçades.
Podeu veure per què en Munir, un escriptor malalt d’ànima d’un país no especificat de l’Orient Mitjà, tria les remotes illes Hallig d’Alemanya com a lloc per acabar amb tot. El paisatge suau i aquós serveix com a teló de fons adequadament tranquil i paisatgístic per als darrers dies a la terra, tot i que no és tan espectacular ni estimulant com per donar-vos una nova oportunitat de vida. Al principi no, de totes maneres. Però en el transcurs del drama poètic i existencial d’Ameer Fakher Eldin, Yunan, en Munir descobreix gradualment més el lloc i, al seu torn, la seva pròpia vida del que es veu inicialment. Com a estudi suau i lent de la connexió humana intercultural, la pel·lícula és tranquil·lament gratificant (..)
(..) Nascut a Ucraïna de pares palestins i sirians, i ara establert a Hamburg, Fakher Eldin, de 33 anys, té clarament una afinitat personal amb la inestabilitat que sent el seu protagonista, també un resident d’Hamburg, i solitari en formes que s’estableixen ràpidament a les escenes inicials de la pel·lícula. Interpretat per l’actor libanès Georges Khabbaz amb un pas pesat i una mirada de llarga distància perennement cansada, en Munir és presentat assegut tristament al consultori d’un metge, on no es diagnostica res concret més enllà d’un malestar general, de cos i ment. Fins i tot amb la seva esporàdica falta d’alè aparentment més un símptoma psicològic que qualsevol altra cosa, el metge simplement li prescriu una estona de descans, una ordre que en Munir es pren com a indicació per a una missió suïcida sense presses.
Mitjançant una trucada telefònica a la seva germana i a la seva mare amb demència (Nidal Al Achkar) a la seva terra natal, ens assabentem que és un escriptor exiliat, tan creatiument ofegat a Europa com dolorós. Tot i que a la seva mare li queda poca idea de qui és, li demana que torni a explicar una història preferida de la infància sobre un pastor sordmut (Ali Suliman) que viu de la terra en un lloc aïllat del desert: un conte quasi bíblic que cobra vida en múltiples escenes enigmàtiques i saturats de bronze, a les quals la imaginació d’en Munir deriva repetidament. Tanmateix, la història mai avança ni es construeix: la mare d’en Munir només recorda com va començar, i aquestes digressions comencen a reflectir la seva pròpia estasi interior, un punt que aquesta pel·lícula ja lànguida subratlla més vegades del necessari.
La narrativa del món real de la pel·lícula, tot i que sobrada, és més atractiva, ja que en Munir viatja per terra i mar fins a les esmentades illes Hallig davant de l’austera costa nord d’Alemanya, i troba refugi en una casa d’hostes sense luxes dirigida per la gran i tranquil·lament alegre Valeska (Hanna Schygulla). Està desconcertat per la seva hospitalitat irònica (.). Tot i que el fill taciturn de Valeska (Tom Wlaschiha) i altres residents de l’illa el veuen més fredament, mai està prou sol per posar el revòlver a l’equipatge per a allò previst.
(..) La veterana estrella alemanya Schygulla dóna a aquest assumpte predominantment solemne un toc de calidesa i lleugeresa, amb el seu suau aire de picardia que complementa i, finalment, acoloreix la presència més seriosa i trista d’en Khabbaz. (..) Les escenes narratives lleugerament críptiques volen aquest contrast i tensió, i finalment resulten com un pes en una pel·lícula de més de dues hores.
Aquest modest estudi d’una comunitat improbable que és a la fi del món (o força a la vora) agafa un caire més mític quan l’illa s’enfronta a una perillosa tempesta, que s’espera que porti inundacions destructives com feia molt que no es veia, i aquest equip heterogeni l’ha de torejar unit. (..) Mentre la gent de l’indret s’hi preocupen i se n’amaguen, en Munir hi obté el senyal que potser necessita d’un univers més gran que no pas el seu, en què hi veu un lloc per a ell.
Ameer Fakher Eldin ha intentat fer una pel·lícula subtil sobre un escriptor exiliat que ha perdut la seva inspiració i les ganes de viure, però l’aposta no ha sortit bé.
Quan un personatge principal no diu gaire res, i el seu estat interior està dominat per la depressió, la tristesa i la pèrdua, no és d’estranyar que el públic tingui dificultats per a connectar-hi i hagi de lluitar per quedar enganxat a la pel·lícula. Per desgràcia, aquest és el resultat de la segona pel·lícula d’Ameer Fakher Eldin, Yunan (..).
Tot i una plètora d’imatges visualment convincents que transmeten amb encert l’estat d’ànim melancòlic del personatge principal, poc més s’ha gestat aquí. L’estil i el to són coherents amb la història que Fakher Eldin va escriure, i si la seva ambició genuïna era permetre que el públic experimentés el pesar i la frustració que consumeix el protagonista de Yunan, un escriptor exiliat, sens dubte ho ha aconseguit. Yunan requereix una gran quantitat d’energia i concentració durant les seves dues hores de funcionament, però ofereix una petita recompensa. Però tot i així és probablement un resultat millor que no pas deixar el públic totalment amb les mans buides.
(..) L’escassetat de paraules a la pel·lícula es veu compensada per les imatges. La forma principal de comunicació a Yunan és visual, abastant molts plans llargs del paisatge. Tot està impregnat de matisos freds: grisos, verds i, per descomptat, blaus. Si hi ha una imatge que representa l’estat interior d’en Munir d’una manera precisa que ressona amb l’espectador, és una amb un cel carregat de núvols gruixuts.
El director de fotografia Ronald Plante fa un treball impressionant, però de nou, hi ha alguna cosa inherentment freda sobre la bellesa que captura. El silenci i la tristesa buida ho sumeixen tot, i aquesta és probablement la raó per la qual la pel·lícula no ens va atrapar. Alguns silencis estan emocionalment carregats i ressonen amb força, mentre que altres estan exempts de qualsevol tensió. I quan es prenen riscos artístics, el fracàs és una possibilitat real.
